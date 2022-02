Horizon Forbidden West. Kehittäjä: Guerrilla Games. Julkaisija: Sony. Saatavilla: Playstation 4 ja 5. Testattu: PS5. ★★★★

Olen nirso avoimen maailman videopelien suhteen. Vaikka peli olisi teknisesti upea ja pelattavuus huippuluokkaa, ja vaikka maailma olisi laaja sekä täynnä tekemistä, ei se vielä riitä.

Pelimekaniikan pitää tietysti olla kunnossa, mutta maailman pitää oikeasti kiehtoa. Niin paljon, että siihen tosissaan haluaa uppoutua kymmeniksi ja taas kymmeniksi tunneiksi.

Sen pitää olla täynnä salaisuuksia joita penkoa. Täynnä erilaisia vaaroja, jotka saattavat yllättää – mutta myös rauhaisia, kodikkaita paikkoja, joissa voi halutessaan viivähtää ja viihtyä.

Sivutehtäviä, joita suorittaa innokkaasti eikä vain kokemuspisteiden toivossa. Sekä tietysti päätarina, joka aidosti kiinnostaa aivan loppuhuipennukseen saakka. Mutta jonka etenemistä saattaa tahallaan pitkittää, koska pelin ei myöskään tahtoisi loppuvan eikä sen maailmasta päästää irti.

Juuri sellainen oli vuonna 2017 ilmestynyt Horizon Zero Dawn, ja sellainen on myös tänä perjantaina ilmestyvä jatko-osa Horizon Forbidden West.

Uutuus on käytännössä sitä mitä toivoinkin: kuin paluu toiseen kotiin, jo tutuksi muodostuneeseen maailmaan, jossa on nyt tutkittavana entistä laajempi uusi alue uusine salaisuuksineen, tuttavuuksineen ja vaaroineen.

Pelattavaa riittää mukavasti. Pääjuonen läpäisy vie kolmisenkymmentä tuntia, ja jos suorittaa sivutehtäviä sekä -töitä yhtä pedantisti kuin minä, samassa ajassa pääsee vain noin puoleenväliin.

Kaikki, mikä Horizon Zero Dawnissa toimi, toimii myös tässä – jo se tekee pelistä itselleni loistavan. Toisaalta myös miinuspuolet ovat pitkälti samoja kuin edellisosassa.

Varoitus: Teksti sisältää tästä eteenpäin juonipaljastuksia edellisosa Horizon Zero Dawnista. Forbidden Westin juonta ei paljasteta alkua pidemmälle.

Horizon-pelit sijoittuvat kauas tulevaisuuteen, ihmiskunnan rippeiden sekä petomaisten koneiden kansoittamalle maapallolle.

Horizon-saaga on tarinaltaan ja ympäristöltään erikoisempi – ja siten ainakin itselleni kiinnostavampi – kuin useimpien AAA-luokan open world -pelien historiahenkiset fantasiamaailmat. Pelit sijoittuvat maapallolle kauas tulevaisuuteen, jossa luontoa hallitsevat vaaralliset, villieläimiä muistuttavat robottioliot.

Ihmiskunta on taantunut ja jakautunut eri heimoihin, erilaisine kulttuureineen ja taikauskoineen. Teknologia on alkeellista ja aseina käytetään lähinnä jousipyssyjä ja keihäitä. Ihmisen perusluonto ei ole muuttunut: monet heimot suhtautuvat toisiin epäluuloisesti eikä verisiltä sodiltakaan ole vältytty.

Meidän ajastamme eli ”vanhasta maailmasta”, josta on jäljellä pelkkiä kasvillisuuden peittämiä raunioita, ihmiset eivät tiedä mitään – paitsi Aloy, pelien sankari.

Norien metsästäjäheimon päälliköt löysivät Aloyn vauvana luolasta. He eivät hyväksyneet häntä heimon jäseneksi, koska pelkäsivät tämän olevan kirottu. Aloy varttui heimosta niin ikään hylätyn metsästäjä Rostin huomassa.

Lapsena Aloy löysi tutkimusretkellään pienen metallilaitteen, fokuksen, joka auttoi häntä näkemään vanhan maailman jäänteitä tarkemmin – hologrammikuvia ja viestejä, joita menneiden aikojen ihmiset olivat jättäneet.

Horizon Zero Dawnissa käytiin läpi nuoreksi aikuiseksi kasvaneen Aloyn nousu noraheimon jäseneksi ja hylkiöstä sankariksi. Fokuksellaan Aloy alkoi löytää vihjeitä sekä omasta alkuperästään että siitä, mitä vanhalle maailmalle oli satoja vuosia aiemmin tapahtunut.

Matkan varrella salaisuudet selvisivät ja Aloy pelasti ihmiskunnan rippeet uudelta uhalta, villiintyneen tekoälyn kontrolloimien konehirviöiden aiheuttamalta lopulliselta tuholta. Ja siinä sivussa muun muassa tuhosi ihmisten Eklipsi-tappajakultin sekä lopetti vuosikymmeniä kestäneen heimosodan.

Vaikkei Horizon Forbidden Westin kartta ole avoimen maailman pelien suurimmasta päästä, tekemistä ja etsittävää siellä löytyy kymmeniksi tunneiksi.

Horizon Forbidden Westin tapahtumat alkavat muutamaa kuukautta edellisosan jälkeen: maailmaa uhkaa nyt uusi vaara, nopeasti leviävä vitsaus, joka myrkyttää kasvustoa, tappaa eläimiä ja sairastuttaa ihmisiä.

Aloy uskoo tietävänsä, mikä vitsauksen voisi pysäyttää ja lähtee taas yksin pitkälle etsintäretkelle. Matka vie tällä kertaa ”kiellettyyn länteen”, sotaisan tenakth-heimon laajoille maille.

(Kielletty länsi on Yhdysvaltain länsirannikko, siinä missä aiempi peli sijoittui maan keskiosiin; vaikka pelin kehittänyt Guerrilla Games on hollantilainen, on Amerikka silti tämänkin tarinan keskipiste.)

Vanhoista ystävistä tavataan esimerkiksi norasoturi Varl ja oseram-työläisheimon karskit kaljasiepot Erend sekä Petra. Ja tietysti Sylens, aina Aloyta askeleen edellä oleva hämäräperäinen hahmo.

Vaikka koneet ovat Horizon-peleissä yleensä vihamielisiä, joitakin voi ”murtaa” puolelleen ja käyttää esimerkiksi ratsuina.

Horizon-saaga on mainiosti kirjoitettu, sitä voisi melkein kutsua ”kovaksi” scifiksi. Erityisesti vaikutuksen tekee pikkutarkka maailmanluonti. Esimerkiksi jokainen heimo tapoineen, kulttuureineen ja historioineen on ihailtavan pikkutarkasti luotu. Pelien maailma tuntuu elävältä ja hengittävältä, olemassaolevalta paikalta.

Aloy on edelleen hurmaava päähenkilö. Rohkea, rämäpäinen ja kovapintainen; varautunut ja itsenäinen, silti utelias ja avulias. Kaikkiaan pirteä poikkeus videopelien tavanomaisten, synkistelevien miessankarien joukossa. Moneen sivuhahmoonkin kiintyy.

Aloyn matka on tietysti pohjimmiltaan iänikuinen sankaritarinan trooppi, monomyytti, eikä juonessa muutenkaan kliseiltä vältytä. Ben McCawin käsikirjoitus toimii osin edeltäjäänsä paremmin, osin heikommin. Paremmin muun muassa siksi, että se on tavanomaisesta juonikaavan pohjustuksesta – jossa aloitteleva sankari joutuu todistamaan taitonsa epäilijöille, ja niin edelleen – on tässä vaiheessa päästy eroon.

Heikommin siksi, että se haukkaa hieman liian ison palan yrittäessään laajentaa tarinaa entisestään, ja jotkin juonenkäänteet menevät jo hassun puolelle.

Koska Horizon Forbidden West on niin suoraa jatkoa Zero Dawnille, ei pelistä luultavasti saa läheskään kaikkea irti, mikäli edellisosa ei ole tuttu. Aiempia tapahtumia kerrataan alussa kuitenkin pätevästi ja kontrollit tietysti opetetaan uusiksi.

Pelattavuus on entisellään, eli toimii loistavasti. Peli on saanut joissain yhteyksissä kritiikkiä monimutkaisista kontrolleista, mutta tätä en allekirjoita. Kaikki tuntuu intuitiiviselta, oli sitten kyse ampumisesta, kalliokiipeilystä tai apuvälineiden käytöstä, vaikka apuvälineitä on tullut uusiakin.

Niistä tärkeimpiä ovat hakaheitin, jolla saa kiskottuja tietyissä paikoissa seinärakenteita nurin tai hilattua itseään korkeammalle mihin hypyt yltävät, sekä liitovarjo. Jälkimmäinen on erityisen mukava lisäys, kun korkeilta paikoilta (jotka usein ovat todella korkeita) voi vain liidellä alas hitaan kapuamisen sijaan.

Taistelut koneolioita vastaan ovat edelleen huikeita, hikeä sekä adrenaliinia pursuttavaa videopelitoiminnan aatelia. Suosittelen laittamaan vaikeustason normaalin sijaan vaikeaksi. Silloin kamppailuissa on kunnolla haastetta, pienet ja keskikokoiset koneet tappavat Aloyn parilla iskulla ja jättiläiskokoiset kolossit yhdellä hipaisulla.

Niin kuin voisi kuvitellakin ihmiselle käyvän, kun karhun tai valaan kokoinen, tulta syöksevä moottorisahakitainen teräshirmu käy päin. Ikinä taistelut eivät myöskään turhauta, niin nautinnollisia ne ovat kaikesta paniikista huolimatta.

Jokaisella vihollisella on heikkoutensa, ja voittava taktiikka löytyy aina lopulta. Tappelut ihmisvihollisia vastaan eivät pääse tenholtaan lähellekään robottitaistoja.

Koneolioissa pelin tekninen loisto myös pääsee parhaiten esiin, etenkin niiden uskomattoman elävissä liikkeissä ja eleissä. Sopii grafiikkaa tosin muutenkin kehua: jylhiä, upeita maisemia on esimerkiksi pakko aina välillä pysähtyä ihastelemaan.

Playstation 5 pystynee parempaankin – monen muun Sony-uutuuden tavoin Forbidden West julkaistaan myös PS4-versiona – mutta tavattoman kaunis se parhaimmillaan on.

Ihmisten mallinnuksessa olisi kyllä vielä tekemistä. Ihmishahmojen animaatio tökkii välillä ja kasvojen ilmeet menevät ajoittain uncanny valleyn puolelle. Grafiikan tekstuurit ja värit myös sekoilivat hieman joissain kohdin, mutteivät pahasti. Muita bugeja ei itselleni pelatessa tullut vastaan.

Ääninäyttelijöille sekä muulle äänipuolelle voi antaa vielä omat tunnustuksensa, samoin kuin peliin täydellisesti sopivalle soundtrackille. Musiikista vastaavat Joris de Man, The Flight -duo, Niels van der Leest sekä Oleksa Lozowchuk.

Edellisestäkin osasta tuttu kaunis Horizon-teemasävellys on omissa kirjoissani jo pelimusiikkiklassikko. Tuntoaisteja, eli Playstation 5:n ohjaimen haptisia tehosteita hyödynnetään myös, ja oman pienen lisänsä nekin kokemukseen tuovat.

Horizon Forbidden Westin maisemat ovat huikeita, etenkin korkeuksista ihailtuna.

Kuten arviosta on voinut huomata, olen vähän väliä verrannut Horizon Forbidden Westiä Horizon Zero Dawniin. Siinä piilee kenties pelin mainittavin ongelma. Se tuo lopulta hyvin vähän uutta aiempaan osaan, käytännössä ainoastaan jatkaa edellisen tarinaa.

Pelillisistä uudistuksista suurin osa on pieniä ja kosmeettisia, kuten muutamat uudet taidot, tavarat tai hahmonkehitysvaihtoehdot. Osalle näistä en löytänyt mitään erityistä tarvetta.

Olisiko jatko-osaan voinut näin viittä vuotta ja yhtä konsolisukupolvea myöhemmin saada sittenkin jotain merkittävämpää uutuutta? Tai edes korjata vanhoja pikkuvikoja hieman tehokkaammin?

Arvosanan antaminen oli vaikeaa. Toisaalta nautin Horizon Forbidden Westistä tällaisenaankin niin paljon, että viisi tähteä olisi hyvin voinut irrota. Toisaalta tuntuu, että seuraavalla osalla olisi mahdollista nousta vielä pykälää korkeammalle tasolle. Kaikkea ei ole vielä saatu Horizoneista irti.

Kaikesta jossittelusta ja jaarittelusta huolimatta: Horizon Forbidden West on tapaus ja tulee mitä todennäköisimmin jäämään vuoden pelihuippujen joukkoon. Sitä odotin ja sitä sain.