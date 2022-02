Pokémon Legends: Arceus. Kehittäjä: Game Freak. Saatavilla: Nintendo Switch. ★★★★

Pitkään jo näytti siltä, että planeetan suosituimpiin pelisarjoihin lukeutuva Pokémon olisi tuomittu toistamaan tuttua kaavaa hamaan tappiin.

Liki 400 miljoonaa peliä myynyt sarja on rakentunut hyväksi havaittujen ja huolella vaalittujen perinteiden varaan. Pokémon on Japanissa kansallisylpeys – ilmiö, joka on valloittanut ympäri maailman ikään, sukupuoleen, kulttuuriin tai aiempaan pelikokemukseen katsomatta.

Suursuosion keskellä voi olla hankala hakea muutosta, vaikka sitä kokonaiskuvassa tarvittaisiinkin. On inhimillistä nojata tuttuun ja turvalliseen. Usein perinteitä halutaan kunnioittaa ja niistä pidetään visusti kiinni, Japanissa etenkin.

Mutta tässä on jotain aivan uutta ja innostavaa.

Nintendo Switchille tammikuun lopulla julkaistu Pokémon Legends: Arceus osoittaa, että uskallusta ja ennen kaikkea kunnianhimoa virtaa yhä sarjan luoneen ja sitä jo neljännesvuosisadan luotsanneen Game Freak -studion sisällä. Nyt vain rohkeuden ja alkukantaisen innon on annettu nousta pintaan.

Peliä on uudistettu rankalla kädellä, ja suunnitteluratkaisut puskevat sarjaa raikkaaseen, parempaan suuntaan. Riski kannatti ottaa: kyseessä on yksi viime vuosien japanilaisten roolipelien kärkiteoksista.

Jo tarina alkaa tavalla, joka erottaa Pokémon Legends: Arceuksen muista sarjan peleistä.

Siinä missä tapana on ollut aloittaa matka Pokémon-kouluttajaksi suoraan kotoa äitimuorin helmoista, uutuudessa päähenkilö kirjaimellisesti syöksyy pelimaailmaan mätkähtäen sinne korkealle taivaalle ilmestyneen aikarepeämän sisältä.

Hahmolla on päällään lenkkarit, shortsit ja t-paita kuin missä tahansa muussakin Pokémon-pelissä, mutta paikan päällä huomaa olevansa muiden äimistelyn kohde. Sivuhahmot ovat sonnustautuneet perijapanilaisiin kimonoihin, puusandaaleihin, otsanauhoihin ja päähineisiin.

Sarja on sijoittunut aina nykyaikaan, mutta nyt mennään kauemmaksi. Aikakautta ei sanota suoraan, mutta se lienee arkkitehtuurista päätellen jossain 1800-luvun loppupuolella.

Ratkaisu virkistää kuva- ja äänisuunnittelua korostaen japanilaisen estetiikan merkitystä ja sielukkuutta. Lisäksi se antaa mahdollisuuden uudenlaiselle tarinankerronnalle, jossa laskeudutaan rauhallisemman elämäntavan ja -katsomuksen äärelle.

Sivuhahmot elävät pokémonien asuttamassa maailmassa, mutta ovat sulloutuneet visusti kylänsä puumuurien sisään. He eivät tiedä ulkopuolella käyskentelevistä olioista juuri mitään, vaan pelkäävät niitä.

Asian tiimoilta kylään on perustettu Pokémon-tutkimuskeskus. Sen lupsakas professori ottaa päähenkilön siipiensä suojiin ajatuksena koulia tästä tutkija.

Idea on kerätä tietoa mahdollisimman paljon nappaamalla pokémoneja ja kamppailemalla niitä vastaan. Myös alueen kasvillisuutta tulee kerätä joka reissulla taskut täyteen. Tavoite on kartoittaa yhteiselon mahdollisuutta.

Ulkoilmaan suunnatessa pelin selkein muutos paljastuu: edessä on avoin, suuri maailma.

Nurmilla, hiekkateillä ja vuorilla saa suunnata minne vain oman pään mukaan. Tehtävissä ja tarinassa on aina määränpää, mutta oikeita reittejä ei ole. Kukkuloiden takana siintää uuden seikkailun mahdollisuus ja mikä tärkeintä: uusia pokémoneja.

Tässä mielessä kannattaa muistaa viime helmikuussa 25 vuotta täyttäneen Pokémon-sarjan syntyhistoria. Pokémonin loi julkisuutta välttelevä pelisuunnittelija Satoshi Tajiri, jonka lapsuus täyttyi patikka- ja tutkimusretkistä ympäri Tokion esikaupunkialuetta. Hän keräsi intohimoisesti hyönteisiä mitä eriskummallisimmista paikoista.

Koulukavereidensa keskuudessa tohtori ötökkänä tunnettu Tajiri masentui vuosien varrella nähdessään, miten tuttu luonto ja sen hyönteiset joutuivat väistymään ja katoamaan laajenevan Tokion edestä.

Tajiri keksi Pokémonin, koska halusi välittää videopelin keinoin tunteen uuden ja innostavan löytämisestä, kun luonnossa saa samoilla vapaasti aamusta iltaan.

Hyvä henki hallitsee Pokémon Legends: Arceus -peliä. Onnistuneen päivän päätteeksi keräännytään ystäväporukalla terassille syömään ilta-auringossa japanilaista perinneherkkua eli perunasta valmistettua mochi-kakkua.

Takaisin tähän päivään: on erityisen hienoa, miten Pokémon Legends: Arceus löytää taas tämän viattoman alkuajatuksen ja antaa sen nyt kukoistaa uudella tavalla.

Tarjolla on pelillinen näkemys siitä puhtaasta tavasta, miten lapset katsovat ja havainnoivat maailmaa. Ja millaisena he mieltävät seikkailun idean: riittää kunhan lähtee ulos ja voittaa pelkonsa, sitten kaikki on mahdollista.

Luonnon kauneutta, sen läsnäoloa ja harmonian merkitystä korostava Pokémon Legends: Arceus ymmärtää myös inhimillisen kontaktin tärkeyden. Peli täyttyy miellyttävistä persoonista, joilla on aina jotain kannustavaa sanottavanaan.

Matkan varrella kohdataan myös vihamielisempiä hahmoja, mutta yleensä erimielisyyksien päätteeksi paiskataan kuvainnollisesti kättä. Hyvää henkeä korostaa osaltaan, että pokémoneja ei koskaan tapeta, vaan niitä tainnutetaan.

Yksi Pokémon-sarjan saavutuksia on, miten se avasi japanilaisen roolipelaamisen koko maailmalle. Se teki vuoropohjaisesta kamppailumekaniikasta nopeatajuista ja kykypisteiden kautta etenevästä pelikokemuksesta helposti lähestyttävää.

Pokémon Legends: Arceus tekee nyt saman avoimen maailman pelisuunnittelulle: se avaa tyylilajin kaikille. Tässä on lajin teos, joka on kuin vanha ystävä, joka säyseän varmasti pyytää liittymään matkalleen mukaan.

Satumaisen pelin aikana eteen aukeaa japanilaisella pedanttisuudella suunniteltu ympäristö, jonka sopukoita haluaa koluta, oli vastaavanlainen vapaa pelaaminen entuudestaan tuttua tai ei.

Pelimaailma on samoilemaan houkuttelevan suuri, muttei mittasuhteiltaan tolkuton. Se ei vedä vertoja – eikä sen tarvitsekaan – kaikkien aikojen avoimen maailman pelille The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).

Ja vaikka maailma on kookas, se ei ole yhtenäinen. Sen sijaan ympäristö jakautuu useaan isoon lohkoon, joista ei voi liikkua suoraan toiseen. Ensin pitää palata yhdysalueena toimivaan kotikylään ja lähteä sieltä uuteen reissuun.

Kylästä voi myös ostaa esineitä ja asukkailta saada lisää sivutehtäviä, kuten pyyntöjä ainesosien etsimiseen, alueiden selvittämiseen ja pokémonien nappaamiseen sekä niiden käytöksen tarkkailuun.

Tällainen tapa suunnitella ja jakaa pelialuetta osiin on tuttu esimerkiksi tuoreesta, japanilaisesta Monster Hunter Rise -toimintaroolipelistä (2021). Tyyli sopii myös Pokémoniin.

Yksi parhaista uudistuksista on – ottaen huomioon pokemoneihin liitettävän eläimellisyyden – että ne tuntuvat nyt oliolta, jotka elävät luonnossa vapaasti. Pokemoneja voi väijyä ruohikosta, niille voi heittää ruokaa tai hämätä kivillä.

Osa on ystävällisiä, jotkut säikähtävät nähdessään pelaajan ja toiset taas käyvät päätä pahkaa kimppuun.

Kamppailut etenevät vuoropohjaisesti, mutta rakennetta on muutettu dynaamisemmaksi. Pelihahmolla kävellään valitun pokémonin vieressä ja annetaan sille käskyjä. Lisäksi pokémonien kykyjä ja liikkeitä on luontevampi vaihdella. Ja kun oliot oppivat liikkeensä perinpohjaisesti, niistä voi aktivoida tehokkaampia tai nopeampia variaatioita.

Pokémoneilla on ansaittu maine suloisina hirviöinä. Ja se pitää yhä paikkansa, mutta nyt niiden vaarallisuutta korostetaan. Pelloilta, järvistä ja kivikoista löytää pokémoneista kookkaampia, silmät punaisena hehkuvia alpha-versioita. Silloin haaste ja tunnelma nousevat.

Ehkäpä itselleni mieluisinta onkin, että pelaaminen ei tunnu enää läpijuoksulta, vaan tarjolla on taktikointia ja kovaa haastetta.

Samaan aikaan avoimen maailman suunnittelu osoittaa joustonsa palvellen ilahduttavasti sekä lapsia että kokemattomia pelaajia, sillä oman reitin voi valita aina säyseämmäksi.

Patikoidessa on syytä kulkea maltilla ja silmät auki muutenkin kuin otusten perässä. Joka puolelta löytää raaka-aineita, joiden avulla valmistetaan kykyjä parantavia herkkuja, energiamittaria täyttäviä lääkkeitä tai tuiki tärkeitä poké-palloja, jotka ovat aikakauteen sopien puisia tai lyijyisiä.

Ulkoisesti peli on lämpöisen tunnelmallista ja sarjakuvamaisen yksinkertaista jälkeä. Teknisesti tosin parannettava jää: ruudunpäivitys voisi olla sulavampi, yksityiskohdat ovat niukkoja ja osa grafiikasta ilmestyy etäällä tyhjästä töksähdellen. Puutteet huomaa, mutta ne eivät onneksi riko tunnelmaa.

Pokémon ei ole ollut koskaan teknisesti viimeistä huutoa – sarja syntyi jo aikanaan vaatimattomalla Game Boylla – eikä uutuus muuta asiaa. Eikä sen pakko olekaan. Tyylitajussa on nyt enemmän yhteyttä Studio Ghiblin tapaisiin animaatioelokuviin kuin Hollywoodin megaspektaakkeleihin.

Kyse ei ole teknisestä vääntövoimasta, vaan heleän ilmaisun vahvuudesta. Ja siltä osin Pokémon Legends: Arceus viehättää. Kesäisen auringon maalaamat niityt, hyväntahtoisten ilmeiden täyttämät kadut ja hiljaisen lumisateen peittämät vuorinäkymät takaavat tunnelman.

Peli on täynnä mainioita yksityiskohtia. Pokémoneille jutellessa niiden luokse kumarrutaan kuin puhuessaan lapsille.

Ulkoilmaseikkailun luonteeseen sopii myös, että kyse ei ole pelkästä omasta tepastelusta, vaan etenemiseen saa apua. Taianomaisesti hehkuvan hirven selässä loikitaan ja juostaan vauhdikkaasti, suuren kalan kyydissä matka taittuu vetten päällä ja vuorikiipeilyyn apua saa puolestaan oliolta, joka viekin puhtaan komedian äärelle.

Peli on muutenkin yllättävän hauska ja sanaileva. Se on myös täynnä mainioita yksityiskohtia. Esimerkiksi kaupunki kasvaa hiljalleen muuttavien ihmisten toimesta, pokémoneille jutellessa niiden luokse kumarrutaan kuin lempeä aikuinen puhuessaan lapselle ja aina onnistuneen nappausheiton jälkeen poké-pallon päältä ilmoille poksahtaa pieni ilotulitus.

Pokémon Legends: Arceus on harkittu kokonaisuus. Se osoittaa, että myös maailman suosituimmille sarjoille voi tulla hetki, jolloin parasta on katsoa itseään peilistä. Ja pystyttävä myöntämään, jos muutokselle on tarvetta.