Elden Ring. Kehittäjä: FromSoftware. Saatavilla: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Testattu: PS5. ★★★★★

Hetki voi hiipiä luoksesi. Kesäisen heleiden kukkaniittyjen, aavoilta meriltä kantautuvien laineiden ja taivaanrannasta pilkottavan ilta-auringon pelloille maalaavien varjojen täyttämä Elden Ring on peli, joka säteilee pohjatonta kauneutta.

Se kutsuu syvälle satumaiseen maailmaan, jota huomaa usein vain pysähtyvänsä katselemaan ja ihmettelemään.

Samalla kaikesta aistii pelon ilmapiirin. Milloin tahansa voi tapahtua jotain pysäyttämätöntä – jotain dramaattista, traagista, vaarallista. Tämä on kylmä maailma, jota arvostaakseen on oltava valmis luopumaan kaikesta. Ja unelmien särkyessä oltava valmis nousemaan takaisin ylös kerta toisensa jälkeen.

Tässä on toimintaroolipeli, josta tuntee, että on saapunut sen maailmaan täyttämään suuret saappaat – saattaakseen jonkin suuren, sanattoman tapahtumaketjun päätökseen.

Tehtävän ytimen paljastumista saa kuitenkin odottaa aivan lopun sarastukseen. Sitä ennen samoiltavaksi aukeaa maailma, joka huokuu jylhää historiaa, elettyä elämää ja kurjia kohtaloita.

Elden Ringissä vuorokauden rytmi luo kauniita näkyjä vaihtuvien sääolojen ohella. Esimerkiksi kova myrsky repii lähes puut maasta juurineen. Testattu PS5-versio vakuuttaa myös nopealla latauksellaan: turva-alueista toiseen teleporttaamalla maailman halki siirtyy sekunneissa.

Japanilainen pelisuunnittelija Hidetaka Miyazaki tunnetaan moniulotteisista, kerroksittain päällekkäin rakentuvista pelimaailmoista, joiden sisällä kulkureitit kietoutuvat korkkiruuvimaisesti ympärilleen.

Miyazaki ja hänen johtama FromSoftware -pelistudio ovat luoneet tinkimättömän maineensa muun muassa mestarillisilla toimintaroolipeleillä Demon’s Souls (2009), Bloodborne (2015) ja Sekiro: Shadows Die Twice (2019).

Parhaiten Miyazaki tunnetaan Dark Souls -sarjasta, jonka hän aloitti vuonna 2011. Alkuperäinen Dark Souls on armottomasta haasteesta, vähäeleisestä tarinankerronnasta ja vivahteikkaasta audiovisuaalisuudesta tunnettu pelisuunnittelun suunnannäyttäjä, joka on valittu usein yhdeksi kaikkien aikojen videopeliksi. Se on teos, jolla on voima muuttaa kokijaansa.

Lue lisää: Dark Souls on yksi maailman merkittävimmistä videopeleistä – 10 vuotta täyttävästä pelistä tuli ilmiö, koska se uskalsi luottaa pelaajaan

Hidetaka Miyazakin mystisiä pelejä odottaa aina erityisellä mielenkiinnolla, mutta tämä on jotain toivottuakin vaikuttavampaa ja koskettavampaa.

Perjantaina ilmestyvä Elden Ring on peli, jota pelattuaan tajuaa, että kaikki Miyazakin aiemmat saavutukset ovat johtaneet sen luokse. Ja Miyazaki hyvin tietää, että saavutukset on tehty rikottaviksi. Hän tietää, että suurteot syntyvät ylittämällä itsensä – ja sitä hän myös vaatii aina pelaajaltaan.

Miyazaki on monisäkeisestä urastaan huolimatta vasta 46-vuotias. Hän on kertonut edenneensä pisteeseen, jossa tohti lähestyä ihailemaansa fantasiakirjailijaa George R.R. Martinia yhteisen työn merkeissä.

Upean grafiikan ohella äänimaailma on huippuluokkaa. Patarummut, jouset ja puhaltimet luovat tiheää tunnelmaa. Kuuntelemalla maailmasta löytää myös jännittäviä kohteita, kuten metsästä soivan huilun tai vuorilta kantautuvan laulannan. Myös hiljaisuutta käytetään taitavasti hyväksi.

Tulen ja jään laulu -kirjat luonut Martin on 73-vuotiaana eri sukupolvea eikä omien sanojensa mukaan ole pelaaja.

Mutta Dark Soulsista hän oli tietoinen ja ymmärsi sen tarkoitusperät. Martin suostui yhteistyöhön: hän loi Elden Ringin maailman taustaa, mytologiaa ja hahmoja. Jälki on ensiluokkaista; harkitun kieroutunutta fantasiaa.

Miyazaki on innokas lukija ja ammentaa klassikkokirjallisuudesta peleihinsä. Tällä kertaa hän kertoi inspiroituneensa suoraan Martinin peliin tekemistä teksteistä. Liekö siinä syy, mutta Elden Ringin myötä Miyazakin ilmaisu siirtyy uudelle tasolle.

Kunnianhimo ja toteutuksen viimeistely ovat harvinaislaatuista, koko pelialalle uutta suuntaa näyttävää.

Aluksi luodaan oma pelihahmo. Sen pohjaksi valitaan hahmoluokka, kuten soturi, velho tai varas, jotka ovat tuttuja Miyazakin aiemmasta tuotannosta.

Oma suuntani oli selvä, kun uuden vaihtoehdon näki: samurai. Ja naruilla yhteen sidotun nahkalevyhaarniskan, sarvimaisen kypärän ja kasvoja peittävän maskin alle loin iäkkään ja ahavoituneen naishahmon, jolla lähdin katana kädessä katsomaan, mitä edestä löytyy.

Mutta pitkälle en päässyt. Pienessä ympäristössä lyhyen etenemisen jälkeen eteen ryntää kookas ja ketterä pomovastus, joka lyö feodaaliajan eliittisoturiltani valot pois ensi-iskulla. Ruudulla hehkuvat punaisena sanat ”YOU DIED” ja sitten kaikki mustuu.

Uusintayritystä ei tule. Kovat ja kuluneet, greipin kokoiset kaviot kopsahtavat luolassa märkien kivien päällä makaavan samurain pään viereen. Samalla kun paksut, putoavat vesipisarat kaikuvat kallioseinämiltä, ylhäältä ratsailta kuuluu hento naisääni. Huppupäinen hahmo kertoo, että on tullut aika nousta jälleen takaisin jalkeille.

On aika lähteä ulos avaraan maailmaan ja etsiä sieltä jonnekin kauas ja etäälle toisistaan pirstaloituneen Elden Ring -sormuksen osat. Elden Ringin avulla päähahmosta tulisi uusi Elden Lord.

Mutta mikä on Elden Lord, entäpä Elden Ring ja miksi harvasanaiset sivuhahmot puhuttelevat pelihahmoa tittelillä Tarnished, tahriintunut? Ja ylipäätään miksi, miten ja milloin kaikki tämä pitäisi tehdä ovat kysymyksiä, joihin on turha odottaa valmiita vastauksia.

Valtava pelimaailma on täynnä rakennusten raunioita, ja kaikkea hallitsee taustalla korkeuksiin nouseva Ikipuu eli Erdtree.

Nyt alkaa elämää suurempi seikkailu, jonka sisin pitää kaivaa itse esiin. Niukka, kiehtovasti punottu tarinankerronta kannustaa tulkintaan.

Raivaamalla tiensä kostean luolaston läpi saapuu suurelle ovelle, jonka työntää vaivoin auki. Eteen aukeaa Elden Ringin kuvankaunis fantasiamaailma. Lukemattomista luolista, niityistä, rannoista, metsistä, vuorista, hautakammioista ja linnoituksista koostuva ympäristö on nimeltään The Lands Between. Mittasuhteet ovat valtaisat, kerrassaan järkälemäiset.

Taivaalle nousee kilometrien korkeuksiin kullankeltaisena ja läpikuultavana hohkaava Erdtree, maailmaa alleen sateenvarjon tavoin peittävä taianomainen jätti-ikipuu.

Edessä on kasvioston alleen hukuttamia raunioita, kauempana näkee yliluonnollisen ison ritarin partioivan ratsunsa päällä ja oikealla kallioiden alla aukeaa rämeikkö, jonka kosteikossa kulkee paisemaisia olioita.

Vasemmalta puolestaan näkee, kuinka etäältä puunlatvojen takaa paljastuu korkeiden kivimuurien suojelema linna torneineen. Kaikkialle pääsee heti. Ja maailma on salaisuuksia valtoimenaan, kuten maan syvyyksiin labyrinttimaisesti sukeltavia katakombeja.

Kaukana havaitsee Erdtreetä pienempiä mutta silti satoihin metreihin yltäviä, yksittäisiä puita. Samalla näkee lisää linnamaisia tornimuodostelmia, pitkiä kaarikivisiltoja ja aikoja sitten tuhoutuneiden kirkkojen ja kylien rippeitä.

Joka puolelta ei voi olla myöskään huomaamatta valtavien rakennelmien rikkoutuneita palasia, jotka ovat tantereilla kupeilleen kaatuneina kuin ne olisi sinne jostain korkealta taivaasta viskottu.

Juju on tuttu Hidetaka Miyazakin peleistä. Heiveröisellä hahmolla kuljetaan ympäristössä, jota asuttavat väkevät viholliset luurangoista lohikäärmeisiin ja panssaroiduista sotilaista taikoviin tietäjiin.

Siinä missä alueen skaala on huima, sama pätee myös vastapuolen kokoeroihin – ja erilaisten, sielukkaasti suunniteltujen vihollisten vaihtelun määrään.

Omat mahdollisuudet tuntuvat aluksi vähäpätöisiltä, mutta opin ja maltin kautta tulee taitavaksi. Voitetuilta vihollisilta saa pisteitä, joiden avulla pelihahmosta tekee vahvemman, jaksavamman ja kestävämmän. Erinomainen mekaniikka on innostavaa ja harkitussa tasapanossa, oli käytössä sitten miekat, kilvet, jouset tai taikuus.

Pisteitä käytetään turva-alueilla, joilla ladataan myös kestävyys takaisin tappiin. Samalla tosin herättää kukistetut viholliset henkiin ja vaara vaanii taas.

Eteneminen täyttyy turva-alueelta toiseen liikkumisesta, ja usein paikalle pääsee henkihieverissä – jos silloinkaan. Epäonnistuessa pudottaa koko pistepotin, jolloin on päästävä takaisin kuolinkohtaan kerätäkseen sen takaisin. Toinen moka hävittää pisteet.

Netin kautta voi lähettää viestejä ja liittyä toisen seikkailuun avuksi – tai kiusaksi. Homma toimii pätevästi, mutta itselleni ainoa oikea tapa pelata Elden Ringiä aiempien FromSoftware-pelien tavoin on kulkea offline-tilassa yksin ja ilman apuja.

Tuntemattomaan tilaan liittyy ahdistusta ja kauhua mutta myös pakottavaa vetovoimaa. Pelissä pohtii alati, kuinka pitkälle uskaltaa mennä, jotta pääsee turvallisesti takaisin.

Avoimeen maailmaan sijoittuva Elden Ring vie Miyazakin pelisuunnittelun raikkaaseen suuntaan. Ensinnäkin se on aiempaa lähestyttävämpi peli. Haastetta piisaa toki yhä yllin kyllin – ja varmasti monelle liikaakin – mutta nyt keinoja etenemiseen ja maailman hahmottamiseen on enemmän.

Esineitä voi valmistaa kerättävillä raaka-aineilla, mekaniikkaa opetetaan pysähtynein tietoruuduin ja energiaa palauttavaa taskumattia ladataan turva-alueiden ulkopuolellakin.

Mukana on myös kartta – ensimmäistä kertaa Miyazakin pelissä. Ennen idea on ollut muodostaa mentaalikartta pään sisään, mutta The Lands Between on niin suuri ja avoin alue, että matkanteosta ei tulisi mitään ilman karttaa, jota täytetään pala palalta.

Hevonen on keskeinen ja antoisa tuttavuus. Muutaman tunnin tutkimisen jälkeen lahjaksi saa oudon pillin, johon puhaltamalla sarvipäinen hevonen muotoutuu alle sekunnissa kuin taikaiskusta. Rivakan ravin lisäksi ratsu hyppää maagisesti ilmassa, miten pääsee uusille alueille.

Liike on iloista ja oman reitin saa valita vapaasti. Pomovastusten ohi voi jatkaa matkaa ja palata myöhemmin takaisin. Tai sitten voi suunnata tyystin toiseen suuntaan syvemmälle ja katsoa, mitä maailmasta löytää.

Vapaa pelisuunnittelu erottaa Elden Ringin muista Hidetaka Miyazakin peleistä. Nyt yksittäiset pomoviholliset eivät estä etenemistä, sillä niitä ei ole pakko voittaa heti.

Peli haluaa, että matkasta nauttisi ja tuulen puhalluksen tuntisi poskillaan. Mieleeni kumpuavat japanilaiset seikkailut Shadow of the Colossus (2005) ja The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). Niiden tapaan Elden Ring on harvoja avoimen maailman pelejä, joka tajuaa vapauden merkityksen.

Pelaajaan on uskallettava luottaa ja annettava itse löytää – tai olla löytämättä – asioita avoimen maailman pelistä.

Monet modernit länsimaiset avoimen maailman pelit lähestyvät genreä juuri päinvastaisesti. Olenkin harvemmin pitänyt aidon seikkailun tunteen nahistavasta pelisuunnittelusta, joka paljastaa etukäteen ja pitää kädestä liikaa.

Mutta Elden Ring palauttaa uskon lajityyppiin. Se on jäätävä visio siitä, millainen videopelin vapaa muoto voi olla. Mitä olioita, tarinoita, näkyjä, ääniä ja tunnetiloja se voi pitää sisällään. Miten runollisen, taiteellisen, ikimuistoisen seikkailun aito vapaus saattaa tarjota – haasteesta tinkimättä.

Tosin pidemmän päälle kyse ei ole niinkään vaikeudesta, vaan siitä, miten intensiiviseltä ja palkitsevalta pelaaminen tuntuu.

Sillä minne tahansa tässä silmänkantamattomiin jatkuvassa ja kauas korkeuksiin kohoavassa maailmassa kulkeekaan, Hidetaka Miyazaki ja FromSoftware ovat käyneet siellä ja miettineet kaiken valmiiksi.

Elden Ring osoittaa FromSoftwaren kyvyt. Studio on pelialan kärjessä Hidetaka Miyazakin pelien ansiosta. Hän työskenteli aiemmin ison IT-firman riveissä, kunnes vaihtoi alaa inspiroiduttuaan vuoden 2001 klassikkopelistä Ico. Miyazaki nousi FromSoftwaren johtoon vuosikymmenessä.

Elden Ring on hämmästyttävän laaja ja monipuolinen kokonaisuus, mutta silti sitä määrittää japanilainen pikkutarkkuus, viimeistely ja ammattiylpeys. Anti huokuu parasta käsityöhenkeä, mikä on harvinaista avoimen maailman pelissä.

Jos jotain peliä kelpaa kutsua mestariteokseksi, niin tätä. Kyseessä on merkittävä hetki videopelien historiassa ja kehityksessä.

Viisi tähteä tuntuvat liian vähältä tästä kokemuksesta.