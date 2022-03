Anni Iikkanen näyttelee nuortensarjassa Luuserit ja esittää toista pääosaa Valoa valoa valoa -elokuvassa, jonka on määrä ilmestyä tänä vuonna.

Kallion lukiossa opiskeleva 18-vuotias Anni Iikkanen näyttelee, tekee Tiktok-videoita, käsikirjoittaa sketsisarjaa ja kärsii huijarisyndroomasta. Syksyllä hänet nähdään pääosassa ohjaaja Inari Niemen uudessa elokuvassa.

Jos Anni Iikkanen, 18, pysäytetään kadulla, kysymys kuuluu yleensä: ”ootko sä se tyyppi Tiktokista?”

Iikkanen tekee Tiktok-videoita tililleen @anni.iikkanen, jota seuraa yli 44 000 käyttäjää. Videoissa hän muun muassa tanssii, näyttelee ja lipsynkkaa.

Ensimmäisellä videollaan Iikkanen mainosti indie-lyhytelokuvaa Pohjalla, jossa oli näytellyt. Video sai paljon näyttökertoja, joten hän jatkoi niiden tekoa.

Sen jälkeen videoiden suosio on kasvanut, mutta Iikkanen ei ole vieläkään varma, mistä se johtuu. Yksi syy saattaa olla, että Tiktokin algoritmi suosii käyttäjiä, joiden ulkonäkö vastaa länsimaalaisia kauneusihanteita, hän pohtii.

Iikkasen uusin Tiktok-video (57,8 tuhatta näyttökertaa) on julkaistu pari viikko sitten. Sitä edellinen video (84,6 tuhatta näyttökertaa) on alkuvuodelta.

”En selkeästi rakasta hirveästi tiktokkaajan identiteettiä”, Iikkanen sanoo ja naurahtaa.

Someseuraajien viestit kuitenkin lämmittävät.

”Ai vitsi. Mä luin tänään viestin, että olen auttanut jotakuta sen häpeän kanssa, että hänkin tykkää tytöistä. Tuo on niin pieni asia mulle, koska olen ollut sinut mun seksuaalisuuden kanssa vuosia ja puhun siitä tosi kasuaalisti. Hienoa kuulla, että se on vaikuttanut joihinkin ihmisiin.”

Perjantai-iltapäivällä Iikkanen vastaa videopuheluun kotoaan Helsingistä.

Tällä hetkellä hän opiskelee kolmatta vuotta Kallion ilmaisutaidon lukiossa, josta monet näyttelijät ovat lähtöisin. Viikon viimeinen koulupäivä on juuri päättynyt, mutta viikonloppuna suunnitelmissa on tehdä töitä.

Lukion työmäärä tuntuu kohtuulliselta, sillä Iikkanen on päättänyt suorittaa lukion neljään vuoteen. Loppulukion ajan hän osallistuu jokaisessa jaksossa neljälle kurssille.

”Mun on pitänyt lukiossa opetella priorisoimaan mun jaksaminen ja hyvinvointi ihan ykköseksi. Mun pitää kirjoittaa kalenteriin, että älä sovi tähän mitään”, hän sanoo.

Aikaa jää myös muille projekteille ja töille.

Ja niitähän riittää.

” ”Missä vaiheessa voin sanoa, että olen näyttelijä? Ehkä välillä pelkään, että muut ihmiset ajattelevat, että ei tuo ole näyttelijä, ei se ole tehnyt tarpeeksi tai opiskellut tai jotain.”

Lukion lisäksi Iikkanen toimii sisällöntuottajana ja juontajana Yle Summerissa, käsikirjoittaa omaa sketsisarjaa, konseptisuunnittelee nuorten sarjoja ja tekee omaa lyhytelokuvaa yhdessä ystävänsä Grethel Suitsin kanssa.

Iikkanen on myös näyttelijä. Hän esiintyy nuorten sarjassa Luuserit sekä esittää toista pääosaa Valoa valoa valoa -elokuvassa, jonka on tuotantoyhtiö Lucy Loves Storiesin mukaan tarkoitus ilmestyä tänä vuonna.

Iikkanen rakastui esiintymiseen ollessaan alakoulussa. Näytelmäkerhon pääsiäisnäytelmässä vuonna 2014 hän esitti noitaa, joka pilasi muiden suunnitelmat.

Rooli sopi hänelle hyvin, koska hän on ”sellainen tunari”. Myös opettaja sanoi, että Iikkasesta voisi tulla näyttelijä.

”Mä olin silleen: ’okei, musta tulee näyttelijä.’”

Iikkanen kertoo kärsivänsä huijarisyndroomasta etenkin tehdessään luovaa työtä, joka ei ole ennestään tuttua. ”Missä vaiheessa voin sanoa, että olen näyttelijä?” hän pohtii.

Luusereissa Iikkanen tekee ensimmäisen roolinsa näyttelijänä, jos alakoulussa tehtyjä näytelmiä ei lasketa. Hän näyttelee Instagram-influensseri Kia-Sofiaa, joka on vuoden vanhempi kuin muut päähenkilöt.

Kriitikko Laura Krohn antoi sarjalle kolme tähteä ja kehui Kainuun Sanomien arviossaan, että sarja onnistuu kuvaamaan melko aidontuntuisesti nuorten maailmaa, koulua, ihastuksia, ystävyyksiä ja ryhmäpainetta.

Pelkästään sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat keränneet Yle Areenassa yhteensä yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Iikkanen kuuli Luuserien koe-esiintymisestä lukion ensimmäisenä vuonna opiskelijoille lähetetyn Wilma-viestin kautta. Hän päätti hakea ja yhtäkkiä paikka oli hänen.

”Ennen kuin kuvaukset alkoivat, ohjaaja Anna Paavilainen sanoi mulle, että Anni tämä hahmo on aika pinnallinen, mutta älä sä ajattele sitä”, Iikkanen muistelee ja jatkaa:

”Hain siihen inhimillisyyttä, koska pinnallisuus tulee siitä, että Kiia-Sofia on elänyt omassa keskiluokkakuplassaan.”

Iikkanen epäröi vielä, voiko hän kutsua itseään näyttelijäksi. Mitä se vaatii, hän pohtii.

”Tuo on vielä vähän vaikea sana. Missä vaiheessa voin sanoa, että olen näyttelijä? Ehkä välillä pelkään, että muut ihmiset ajattelevat, että ei tuo ole näyttelijä, ei se ole tehnyt tarpeeksi tai opiskellut tai jotain.”

Hän kertoo kärsivänsä huijarisyndroomasta etenkin tehdessään luovaa työtä, joka ei ole ennestään tuttua. Huijarisyndroomassa on kyse psykologista ilmiöstä, jossa henkilö ajattelee, että on huijannut muut uskomaan itseensä ja osaamiseensa.

Parhaillaan Iikkanen kirjoittaa Yle Summerille ensimmäistä omaa sketsisarjaansa, joka kertoo seksuaalivähemmistöistä. Käsikirjoittaminen on vielä uutta ja jännittävää.

”Juttelin palaverissa yhden summerilaisen kanssa ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että mä voisin olla hyvä käsikirjoittamaan. Mulla tuli siitä identiteettikriisi. Ai minä? Mi-tä? Olen aina ajatellut, että olen näyttelijä ja somepersoona: Miten mä muka osaan luoda?”

Iikkasen mukaan huijarisyndroomaan on auttanut muilta saatu tuki ja kritiikki, koska niistä tulee olo, ettei työtä tee yksin. Välillä takaraivoon iskee kuitenkin tunne, ettei hän osaa mitään.

”Mun yleisin lausahdus kuvausten jälkeen on varmaan, että helvetti, jos osaisi näytellä. Mulla tulee toi tunne myös näyttelemisen ja ihan kaikkien duunien kanssa, koska mä kuitenkin olen vasta aloittelija.”

”Mutta sitten se menee ohi, ja tulee takaisin. Elämä on sellaista.”

” ”Välillä tuntuu, että kun näyttelen, niin näyttelen vähemmän kuin omassa elämässäni.”

Jälkikäteen Iikkanen katsoo omia näyttelijäsuorituksiaan lukuisia kertoja. Ensimmäinen katselukerta on helppo, koska silloin hän keskittyy kokonaisuuteen ja tarkastelee, millainen valmis tuotos on.

Seuraava katselukerta on haastavampi kuin ensimmäinen. Hän saattaa pysäyttää ruudun, mennä aivan lähelle näyttöä ja kysyä: onko tuo ilme, jonka ihminen tekisi oikeasti?

”Silti minussa on jokin, joka haluaa katsoa niitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Vaikka mä tavallaan vihaan katsoa itseäni näyttelemässä, saan jotain irti siitä vihasta. Mä rakastan sitä, mutta mä vihaan sitä.”

”Mä rakastan, että vihaan sitä.”

Iikkasen tekee mieli kumartua lähemmäs ruutua myös katsellessaan näyttelijä Elina Knihtilää esimerkiksi Sisäilmaa-sarjassa, mutta eri syystä. Konkarinäyttelijää katsellessaan Iikkanen kertoo miettivänsä, kuinka tämä onnistuu ilmeissään.

”Mä ihailen Elina Knihtilää niin paljon. Vitsi se on upea”, hän sanoo. Ihailua herättävät myös Pirjo Lonka Mieheni vaimo -sarjassa sekä Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 kokonaisuudessaan.

”Rakastuin Hytti numero 6:seen. Kävin katsomassa sen kaksi kertaa ja menisin mielelläni katsomaan sen taas uudestaan. Suomalaisessa elokuvassa on jotain kaunista ja inhimillistä, mitä ei ole Hollywoodissa.”

Hiljattain Iikkanen on alkanut tehdä tv-sarjojen konseptisuunnittelua lukemalla nuorten sarjojen käsikirjoituksia. Hän päätyi tehtävään annettuaan palautetta eräästä nuortensarjasta, jonka jälkeen Yle Summerin työntekijä kysyi, olisiko hänellä kiinnostusta lukea käsikirjoituksia ennakkoon.

Jälleen huijarisyndrooma meinasi nostaa päätään.

”En sanonut mitään, mutta mun aivot oli silleen: et sä voi käydä läpi mitään, sä olet kahdeksantoista ja lukiolainen, et sä voi.”

Iikkanen kirjoittaa Yle Summerille ensimmäistä omaa sketsisarjaansa, joka kertoo seksuaalivähemmistöistä. Hän on aiemmin näytellyt sketseissä Summerin somevideoilla.

Iikkanen kuitenkin suostui. Hänen mukaansa siihen, että nuorten elämää onnistutaan kuvaamaan sarjoissa uskottavasti vaikuttavat pienet asiat. Jos sarjassa esimerkiksi näytetään hahmojen Instagram-tilejä, kuvien täytyy näyttää siltä, että nuoret ovat ottaneet ne itse.

”Monessa sarjassa kuvat näyttää siltä, että aikuiset ovat ottaneet ne”, hän sanoo.

Iikkanen näyttelee toista pääroolia Inari Niemen ohjaamassa ja Juuli Niemen käsikirjoittamassa elokuvassa Valoa valoa valoa.

Elokuva perustuu Vilja-Tuulia Huotarisen vuonna 2011 julkaistuun samannimiseen romaaniin, joka kertoo rakkaudesta, surusta ja tyttöjen välisestä suhteesta. Teos sai ilmestyessään lasten- tai nuortenkirjallisuudelle myönnettävän arvostetun Finlandia Junior -palkinnon.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeiseen kesään 1986 sijoittuvan tarinan keskiössä ovat kaksi teini-ikäistä tyttöä Mariia (Rebekka Baer) ja Iikkasen näyttelemä Mimi.

”Mimi on hieman traaginen, koska hänen vanhempansa eivät ole kovin huolehtivaisia. Oli tosi hieno kokemus saada esittää niin surullista hahmoa. Siinä päästään syvälle hänen tunteisiinsa ja historiaansa. Se oli järkyttävän upea kokemus.”

Juuri näitä asioita Iikkanen rakastaa näyttelemisessä: lähelle tunteita pääsemistä ja haavoittuvaisuutta.

”Välillä tuntuu, että kun näyttelen, niin näyttelen vähemmän kuin omassa elämässäni. Se kuulostaa oudolta, mutta näytellessä voi olla haavoittuvainen ja päästää kaikki pienet tunteet pintaan, että tuntuu melkein kuin olisi enemmän oma itsensä.”

Suurin osa Valoa valoa valoa -elokuvan kohtauksista on kuvattu viime kesänä Virossa.

Vielä vanhempiensa luona Helsingissä asuvasta Iikkasesta tuntui jännittävältä lähteä viideksi viikoksi kuvausmatkalle. Välillä kuvaukset tuntuivat todella raskailta, mutta Iikkanen kehuu, kuinka ohjaaja Inari Niemi varmisti, että molemmilla alaikäisillä päähenkilöillä oli kaikki hyvin.

Iikkanen kuvailee itseään introvertiksi, joka näyttelee ekstroverttiä.

Hän ei pidä itseään ujona – paitsi isossa porukassa, jossa monet ottavat paljon tilaa – mutta tarvitsee omaa aikaa sosiaalisista tilanteista palautumiseen.

”En haluaisi sanoa, että mä vedän roolia, mutta tavallaan esitän ekstroverttiä. Tarvitsen tietyn määrän sosiaalisuutta viikossa, mutta jossain vaiheessa se alkaa viemään voimiani. Siksi tarvitsen sellaisia päiviä, että olen vain omassa päässäni tai katson leffoja.”

Tässä suhteessa Iikkanen samaistuu myös hahmoonsa Mimiin. Hän kuvailee Mimin olevan introvertti, josta kuoriutuu kokonainen henkilö, kun tämä on Mariian seurassa.

Syyskuussa Iikkanen täytti 18 vuotta. Ennen sitä hän kysyi vanhemmilta kavereiltaan, kuinka heidän elämänsä on muuttunut täysi-ikäisyyden myötä.

”Mä ajattelin, että mun elämä muuttuu kokonaan. Erityisesti ajattelin, että yhteiskunta näkee minut eri tavalla, että olen aikuinen eikä minulle anneta enää kaikkea anteeksi. Toisaalta se on hyvä juttu ja auttaa ihmistä aikuistumaan.”

Nyt Iikkanen ajattelee, että tavallaan hänen elämänsä muuttuikin täysi-ikäisyyden mukana. Tavallaan taas mikään ei muuttunut.

”Tuntuu, että ihmisten suhtautuminen on muuttunut, koska mä olen muuttunut. Eikä sen takia, että minun ikäni on muuttunut. Syyskuusta on tosi vähän aikaa mutta tuntuu, että olen aikuistunut.”

Mitä Iikkanen toivoo tekevänsä tulevaisuudessa?

”Mä haluisin jatkaa kaikkea luovaa työtä. Tuntuu, että haalin kaikki näyttelijän roolit, mitkä vaan voin ja toivon, että musta tulisi kokoaikainen näyttelijä.”

IIkkanen haaveilee myös opiskelupaikasta Teatterikorkeakoulusta lukion jälkeen ja mahdollisuudesta esiintyä teatterissa.

Lisäksi on yksi toive.

Iikkanen toivoo, että tulevaisuudessa kadulla hänet pysäyttävien nuorten kysymys olisikin: ”oletko sä se näyttelijä?” Siihen on kuitenkin vielä matkaa, hän toteaa.