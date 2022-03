Gran Turismo 7 on upea paluu ajopelien huipulle, harvinaisen hieno ja henkilökohtainen suuren luokan videopeli

AAA-tason videopelit ovat megaluokan tuotantoja, joista harvoin huokuu henkilökohtainen ote. 25 vuotta täyttävän ajopelisarjan uusin osa Gran Turismo 7 tuo asiaan upean poikkeuksen.

Gran Turismo 7 on uutuusosa Sonyn PlayStation-konsoleiden lippulaivasarjaan. Aiempia ajopelejä on myyty maailmalla yli 85 miljoonaa kappaletta liki 25 vuoden aikana.

Gran Turismo 7

Kehittäjä: Polyphony Digital. Julkaisija: Sony Saatavilla: PS4 ja PS5. Testattu: PS5. ★★★★★

Mielenkiintoinen hetki odottaa, jos malttaa katsoa kilpa-ajopeli Gran Turismo 7:n lopputekstit pohjalle asti. Tekijöiden nimiä ja titteleitä on listattu jo pieni ikuisuus, kunnes yhtäkkiä musta ruutu taustalta vaihtuu videokuvaan.

Silloin nähdään, kuinka solakkaan ajohaalariin sonnustautunut japanilainen herrasmies vetää päähänsä ajokypärän. Harmaantuneet hiuksensa peitettyään mies istuu GT-urheiluluokan väkevästi murisevan BMW M6 GT3 -kilpa-auton ohjaamoon.

Hän kaasuttaa itsevarmasti radalle, pitkän yön pimeyteen.

Käynnissä on legendaarisen, yli 25 kilometriä pitkän Nürburgring-radan 24 tunnin mittainen kilpailu, joka järjestetään kerran vuodessa. Tämä on jo kuudes kerta, kun videoissa nähtävä yli viisikymppinen mies ottaa siihen osaa.

Kilpataltiointien jälkeen nähdään, miten samainen mies vierailee erinäisten autovalmistajien tehtailla ja tapaa insinöörejä ympäri maailmaa. Hän näkee uusien automallien syntyvän edessään.

Samalla tälle huomaavaisen pidättäytyvästi käyttäytyvälle miehelle esitellään, miten erikoisia, futuristia ja virtaviivaisia prototyyppimalleja autovalmistajat tuotteistaan visioivat. Nämä ovat yksittäisiä autoja, eräänlaisia taideteoksia, jotka eivät koskaan tule näkemään päivänvaloa kaupallisessa mielessä.

Tämä kaikki vie suoraan Gran Turismo 7:n sisimpään. Sillä sitä ei suoraan sanota, mutta videoissa nähtävä mies on Kazunori Yamauchi. Hän on maineikas pelisuunnittelija, kunnianhimoisen Gran Turismo 7:n ohjaaja.

Yamauchi on tämän ensi jouluna 25 vuotta täyttävän, uraa uurtaneen ja PlayStation-konsoleilta tunnetun Gran Turismo -ajopelisarjan luoja. Hän on myös sarjaa alusta asti tehneen Polyphony Digital -pelifirman presidentti. Hänelle autot ja autoilu ovat sydämenasia, jonka hän haluaa välittää muillekin toisen intohimonsa, videopelien, keinoin.

Gran Turismo -sarjassa kyse on aina ollut pohjimmiltaan tiestä, autosta ja omista kyvyistä. Peleissä haluaa palavasti kokeilla, mitkä ovat auton suorituksen rajat ja miten pitkälle pystyy viemään omat ajotaitonsa.

Tässä Gran Turismo 7 onnistuu suorastaan elegantilla kauneudella. Kyseessä on poikkeuksellisen antoisa ajopeli, kunnioitettava jatko Yamauchin elämäntyölle.

Jo alku paljastaa, että Gran Turismo 7 on tapaus, joka tekee asiat omalla tavallaan. Ennen kuin peliin pääsee kunnolla käsiksi, pitää läpäistä yksi ”musiikkiralli”. Tämä tarkoittaa ajamista radalla niin, että ehtii ajoissa aina seuraavalle tarkistuspisteelle.

Silloin ei kuitenkaan saada lisää aikaa kelloon, vaan lisää biittejä biisiin, jotta musiikki ja meno jatkuisivat.

Kurvailu kulkee Royal Philharmonic Orchestran tahdissa, kun brittiorkesterilta kuullaan klassista musiikkia leikkisästi mukaileva kappale Hooked On Classics (Parts 1 & 2) vuodelta 1983. Ja jos maaliin päästyään ei lähde tutkimaan Gran Turismo 7:n valtavaa sisältöä, musiikkiralli jatkuu hip hop -yhtye The FaNaTiX:n uutuusraidalla Vroom.

Pomppivassa biisissä räppää vierailevana tähtenä yllättäen näyttelijä Idris Elba, jonka energia ilahduttaa samalla kun kaahataan vuoden 1966 keltaisella Hondan S800-avoautolla kuvankauniissa Tokiossa auringon laskiessa kauas pilvenpiirtäjien taakse.

Tunnelma on sanalla sanoen hämmentävä.

Mutta juuri sitä Gran Turismo 7 sisimmiltään on. Se on ilmeisen cool ja high tech, mutta yhtä lailla myös hieman kömpelö ja tönkön jääräpäinen. Kaikesta silti välittyy aito luonne ja inhimillisyys; sympaattinen hyväntahtoisuus.

Kyse on Kazunori Yamauchin halusta kertoa omaan tyyliinsä rakkaudestaan autoihin. Mitä väliä muulla on, kunhan itselleen on rehellinen?

Tämä on harvinaista suuren mittaluokan videopelissä, jotka tuntuvat aina vain tuotteistuvan vuosien mittaan. Tällaiset niin sanotut AAA-luokan pelit ovat megatuotantoja, ja siltä ne usein valitettavasti tuntuvat: kasvottomilta suurproduktioilta, joihin kaipaisi persoonaa, sielukkuutta.

Gran Turismo 7 tuo asiaan kaivatun poikkeuksen. Se on eittämättä suuren luokan peli, joka luonnollisesti kantaa kovia suorituspaineita. Mutta samalla kaikesta huokuu henkilökohtainen ote: kyky ottaa riskejä ja luoda omaa ilmaisua.

Tässä on ajopeli, joka aluksi johdattaa useiden tuntien ajan sisältöönsä rennossa ja hiljaisessa kahvilaympäristössä. Siellä tavataan harmaapartainen, iloinen heppu, joka pyytää suorittamaan sarjan tehtäviä. Niitä ovat kilpailuihin osallistuminen, uusien autojen voittaminen, tehokkaampien osien ostaminen tai ihan vain oman auton pesu.

Osiot kätkeytyvät hissimusiikin ja kliinisen ryhdikkäiden valikoiden taakse. Välillä näkee tietoruutuja maailmanhistorian käännekohdista, tärkeistä henkilöistä sekä autoilun kehityksestä.

Gran Turismo 7 näyttää kuvissa ja videoissa viehättävältä, mutta tärkein ei välity: fantastinen ohjattavuus. Kokonaisuus on niin hieno ja hallittu, että se tarjoaa tunteen paikassa olemisesta elävästi digitaalisin keinoin. Muutettava vaikeustaso ja ajoavut puolestaan auttavat paneutumaan.

Pelin olemus on muutenkin hillitty eikä päällekäyvän energinen – toisin kuin lajissa usein. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tarjonta olisi tylsää tai vakavaa. Päinvastoin: Gran Turismo 7 on mukaansa tempaavan innostava. Se ei turhia venkoile, vaan luottaa sisältöönsä.

Maltilla oppii ajamaan. Ensin ratin taakse pääsee tavallisissa henkilöautoissa, joiden nopeudet ovat talla pohjassakin hillittyjä. Mutta kokemuksen kertyessä vauhti kiihtyy.

Pian tallista löytyy nykypäivän ja menneisyyden urheiluautoja, mainosten peittämiä ralliautoja, matalapohjaisia rata-autoja tai vaikkapa sitten niitä harvinaisia prototyyppimalleja, joista osa esiintyy pelissä yksinoikeudella.

Samalla omat kyvyt ovat kasvaneet pisteeseen, jossa huomaa olevansa valmis erilaisten autojen hallintaan kiemurtelevilla radoilla.

Tarjolla on jeeppejä ja avolava-autoja; formuloita ja kuplavolkkareita; hybridejä ja sähköautoja Euroopasta, Aasiasta, Oseaniasta ja Pohjois-Amerikasta. Erilaisia autoja on 424 kappaletta. Gran Turismo 7 ei kuitenkaan pyri sokaisemaan valikoimallaan, vaan kaikki pitää ansaita.

Autoja ei tykitetä omistukseen genren muiden pelien tahtiin. Nyt ne eivät ole kertakäyttöisiä pelikortteja. Sen sijaan uusi auto on aina tapaus. Hetki, jota on syytä arvostaa ja jonka pariin hiljentyä.

Pointti on paneutua yksittäisiin autoihin, niiden osiin, renkaisiin ja asetuksiin. Pienellä vaivalla auton säätää hyvinkin erilaiseksi. Toki pelissä voi ajaa peukaloimatta konepellin alle, mutta Gran Turismo 7 painottaa tätä puolta niin kannustavan opettavaisesti, että siihen haluaa syventyä.

Itseäni tuunaaminen harvoin kiinnostaa, mutta nyt mielenkiinto muodostui itsestään.

Mutta painoi baanalle millaisella autolla hyvänsä – ja säädöillä tai ilman – ei ole epäilystäkään, miten hämmästyttävän kauniin ja realistisen näköinen ajopeli Gran Turismo 7 on. PS5-versio nostaa riman lajityypissä uudelle tasolle.

Yksityiskohdat ovat moninaisia, vauhdintunne huima, maisemat vaikuttavia ja maalipinnat heijastavat ympäristöä luonnollisesti. Etenkin valaistus on luotu peliin huumaavan aidosti ja pehmeästi – eikä lainkaan yliampuvasti.

Tärkeintä on silti nopea ruudunpäivitys, joka ei tingi 60 kuvan sekuntivauhdista. Tällaisella sulavuudella on suuri merkitys pelattavuuteen.

Kisojen ohella ajamaan pääsee aika-ajoissa, driftaustesteissä, ajolisensseissä ja erillisiä tehtävissä, kuten ohituskisoissa ja tien päällä olevien keilojen kaadossa. Omia kisoja voi luoda muokkaamalla kierros- ja vastustajamäärää, renkaiden ja polttoaineen kulutusta ja vaurioita.

Ja silloin puhutaan pelin keskeisimmästä vahvuudesta: ajotuntuma on ainutlaatuisen tarkka ja nautittavan aito. Auton käyttäytyminen ja kontakti tienpintaan välittyvät väkevästi. Tienpinnan epätasaisuudet, jarrutuskohdat ja mutkien reunoille lentäneet kuminmuruset vaikuttavat myös ohjaukseen. Ja asfaltin ohella kaahaamaan pääsee sorallakin.

PS5:n ohjaimella kokemus on kokonaisvaltainen. Sen haptisuus eli tarkka tärinäominaisuus saa kaasun, jarrun, vaihteidenvaihdot ja vaikkapa kanttareiden päälle ajamisen tuntumaan kämmenillä ihmeen aidoilta. Vastaan panevien päätyliipaisimien ansiosta kaasua ja jarrua voi myös painaa asteittain.

Pelissä on 97 erilaista ratavariaatiota 34 sijainnissa ympäri maailman. Jokainen rata eroaa edukseen sisältäen jyrkkiä ja laveita mutkia, ovaaleita, shikaaneita ja pitkiä suoria. Tarjolla on maineikkaita kilparatoja, kuten Daytona, Laguna Seca, Monza, Spa-Francorchamps ja Suzuka, kuvitteellisen ratatukun lisäksi.

Gran Turismo -sarjan pitkä historia takaa, että fiktiiviset radat ovat aitojen teiden tapaan yhtä lailla legendaarisia. Deep Forest Raceway, High Speed Ring ja Tokyo Expressway todistavat tämän. Ja ilahduttavasti ehkäpä sarjan omista radoista paras eli Trial Mountain palaa missattuaan edellisen pelin.

Muuttuvat sääolot sähköistävät tunnelman. Rankkasateessa on vaikea nähdä eteen ja lätäköitä täytyy varoa. Sateen lakattua radalle puolestaan kuivaa ajolinja, jonka pito välittyy täsmällisesti. Vaihtuva vuorokaudenrytmi on myös hieno ominaisuus, kun illaksi taittuva päivä luo kauniita näkyjä – vaikuttaen ajamiseen.

En ole Kazunori Yamauchin tavoin ajanut oikeasti kapean serpentiinimäisellä Nürburgringilla yli 250 kilometriä tunnissa säkkipimeässä niin, että etuvalot tietä hädin tuskin paljastavat. Mutta pelissä olen sen tehnyt ja se tuntuu läkähdyttävän intensiiviseltä, kuin puhtaalta kauhukokemukselta.

Eikä virheille ole sijaa. Tai on niille, mutta silloin pitää aina itse päästä takaisin tielle. Pelissä ei voi – monista ajopeleistä poiketen – kelata napinpainalluksella aikaa taaksepäin ja pyyhkiä siten omia mokia. Keskittymistä ja aitoja ajotaitoja vaaditaan, mikä palkitsee pitkällä aikavälillä.

Kun alkuperäinen Gran Turismo julkaistiin ensimmäiselle PlayStationille vuonna 1997, se muutti ajopelit. Ensinnäkin se oli laitteensa komein peli, mikä johtui uudesta konetehoa laskevasta ja maksivoivasta teknologiasta. Tämän ohella peli tarjosi kasan aitoja autoja, jotka käyttäytyivät uskottavasti.

Kolmas osa Gran Turismo 3: A-Spec (2001) toisti hämmennyksen PS2:lla, mutta myöhemmillä konsolisukupolvilla alkoi tuntua, että sarja kadotti suuntansa.

Pelit olivat aina ilmeisen hyvin tehtyjä, mutta parannettavaa jäi muun muassa autojen keskenään epätasaisiin yksityiskohtiin, ratakattaukseen, nettiosioon tai yksinpeliin.

Esimerkiksi edellinen osa, Gran Turismo Sport (2017), tarjosi PS4:llä fotorealistisen ulkoasun, liudan rata-autoja ja kattavan verkkopelin, mutta unohti tyystin tavanomaiset autot ja karsi yksinpelin minimiin.

Mutta Gran Turismo 7 merkitsee käännöskohtaa sarjassa. Se näyttää ja tuntuu tyrmäävältä ja tukee kaikkea valtavalla sisällön leveydellä – yksin tai netissä pelattuna. Ja onpa mukana myös jaetun ruudun kaksinpeli, joka paljastui sangen mainioksi viihteeksi. Kokonaisuutena tämä on helposti parasta sarjassa sitten PS2:n kunnianpäivien.

Kyseessä on huippuluokan ajopeli, lajityypin merkkipaalu, jota ajoin arviota varten yli 6 000 kilometriä – tosin sekin tuntui antiin nähden vasta alkutaipaleelta.

Tässä on kaikkinensa osoitus videopelien ainutlaatuisesta voimasta viedä erilaisten asioiden äärelle, kuvitteellisten tai todellisten. Ja silloin voidaan puhua teemoista, jotka eivät välttämättä muuten kummemmin kiinnostaisi.

Itseäni rata-autoilu ei edes järin kiehdo, mutta pelin kautta kaikki voi muuttua. Videopeli pystyy avaamaan aiheen kuin aiheen luokse raikkaan, jännittävän ikkunan. Ja realististen ajopelien saralla Gran Turismo 7 tekee tämän ensiluokkaisesti – vastaavalla intohimolla en ole ajanut tai syventynyt tyylilajiin aikoihin.

Suurin syy lienee, että tämän järkälemäisen, bensankatkuisen pelin takaa aistii aidon ihmisen. Ja hän toivoo kohteliaasti jakavansa tätä sydämensä ykkösasiaa kaikille muillekin.