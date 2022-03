Ghostwire: Tokyo

Kehittäjä: Tango Gameworks. Julkaisija: Bethesda Softworks. Saatavilla: PC ja PS5. Testattu: PS5. ★★★★

Maailman vilkkain kadunylityspaikka on hiljentynyt. Tavallisesti tässä Tokiossa sijaitsevassa Shibuyan kaupunginosan kuuluisassa Shibuya Scramble -risteyksessä on totuttu, että läpi kulkee viikossa liki kaksi miljoonaa ihmistä.

Mutta nyt alue on utuinen ja autio. Viiden suojatien risteyksen märällä asfaltilla makaa muutama eloton ruumis palavien autojen keskellä. Kamerakulma tarkkailee tilannetta öiseltä taivaalta ja laskeutuu hetkessä liitäen vauhdilla yhden raadon sisään.

Jonkinlainen aave valtaa kehon, joka sykähtää pystyyn ja silmät aukeavat. Henkiin herätetty nuori mies ei tajua tilannetta. Samalla puolet hänen kasvoista peittyy pikimustaan savupilveen, joka näyttää kuin se alkaisi elää iholla roihuten.

Shibuya Scramble peittyy paksuun purppurapilveen. Puiset lyömä- ja puhallinsoittimet iskevät tahtia hämystä esiin matelevalle demoniparaatille. Joukosta erottaa suoriin pukuihin sonnustautuneita ja käsissään sateenvarjoja kannattelevia hahmoja, joilla ei ole silmiä, korvia eikä hampaita. Joillain ei ole edes päätä.

Ghostwire: Tokyo on vapaa toimintaseikkailu, jossa kukistetaan taruolentoja taikavoimaisilla käsimerkeillä. Pääpaino on japanilaisesta kulttuurista nauttimisessa ja ympäristön tutkimisessa.

The Evil Within -kauhusarjasta tunnetun japanilaisen Tango Gameworksin PC:lle ja PS5:lle saapuneen uutuuspelin Ghostwire: Tokyo alku on tiivis ja tunnelmallinen.

Mystinen aloitusjakso luo mielenkiinnon pelin vahvuuksiin; paranormaaleihin ulottuvuuksiin, japanilaisiin uskomuksiin ja kansantaruihin sekä realismiin sidottuun, moderniin Tokion kaupunkikuvaan.

Myös grafiikan lumovoima välittyy välittömästi: Shibuya on tuttu paikka lukuisista peleistä, mutta se ei ole koskaan näyttänyt yhtä upealta.

On Ghostwire: Tokyon onni, että aloitus tempaisee mukaansa näinkin tehokkaasti, sillä muuten peli olisi pulassa. Seuraavat pari tuntia ovat nimittäin kokonaisuuden selkeästi heikointa antia.

Tuolloin tuntuu, että peli etsii identiteettiään. Rakenteesta tai tarkoitusperistä ei ota selkoa. On vaikea sanoa, onko ideana tarjota räiskintää, kauhua vai hiiviskelyä. Kenttäsuunnittelu tuntuu myös väkinäisen johdattelevalta ja rajoittuneelta, ja hahmon liike ihmetyttää köykäisyydellään.

Rytmityskin on pielessä: peli siirtyy töksähdellen tarinaosioiden ja pelaamisen välillä siten, että informaatiota annetaan kerralla liikaa – keskittyminen oleelliseen on rasittavaa. Lisäksi alussa vihjataan laajasta etsivätyöstä, mutta osio unohdetaan pian.

Pelin ydin jää piiloon – varmasti tarkoituksellakin – mutta alun tunnit tuntuvat keskikertaiselta, suoraviivaiselta toimintaseikkailulta, joka ei erotu edukseen eikä sido mielenkiintoa.

Oleellinen tekijä alun tunkkaisuudesta liittyy ohjattavuuteen. Se on epätarkkaa ja ihmeen leijuvaa, mikä ei silti sovi vallitsevaan aavemaiseen ilmapiiriin. Ghostwire: Tokyo on harvinainen esimerkki pelistä, jonka ohjausta jouduin PS5:llä rukkaamaan asetuksista ihan tosissaan uuteen uskoon.

Säätöjen jälkeen ohjaus tuntuu luontevalta, joskaan ei ihanteelliselta.

On toinenkin asia, joka vaatii PS5:llä huomiota: ulkoasu. Nykyään on totuttu, että videopeleissä valitaan korostaako ruudunpäivitystä vaiko yksityiskohtia. Mutta Ghostwire: Tokyo on sitenkin harvinainen tapaus, että siitä löytyy grafiikka-asetuksia kerrallaan kuusi kappaletta.

Tarjolla on sulavaa ruudunpäivitystä ja parempia yksityiskohtia, mutta asia ei ole niin simppeli. Ghostwire: Tokyo on uuden sukupolven peli, joka sisältää nykypäivän ray tracing -teknologiaa. Tämä tarkoittaa, että pelimaailman pinnat heijastavat ympäristöä uskottavasti ja valo käyttäytyy aidosti tilan tuntua luoden.

Kun ray tracing yhdistetään Tokion yössä kiiltäviin pilvenpiirtäjiin, valtaviin videoruutuihin ja välkkyviin mainostauluihin, kaikkea märällä asfaltilla ja lätäköillä korostaen, puhutaan sykähdyttävästä ulkoasusta. Mutta kaiken tämän missaa väärillä asetuksilla.

Mielestäni paras valinta oli pehmeän ruudunpäivityksen ja ray tracingin sekoitus. Tämän saavutti tinkimällä asetuksissa kuvatarkkuudesta, mikä ei minua häirinnyt.

Kolkon scifimäinen ja perinteikäs äänimaailma luo visuaalisuuden ohella tunnelmaa. Alakuloinen musiikki rikkoo Tokion hiljaisuuden sopivissa kohdissa mutta osaa myös räväyttää tilanteen tullen. Äänitehosteet kasvattavat tilan tuntua, ja hahmoja ja tapahtumia saattaa löytää vain kuuntelemalla.

Mutta kunhan viritykset on tehnyt ja alun hoipertelevat tunnin kahlannut läpi, Ghostwire: Tokyo pitää pihdeissään seuraavien kymmenien tuntien ajan. Käy ilmi, että käsissä on peli, joka vain paranee, mitä pidemmälle sen pahaenteisessä, ikimuistoisessa maailmassa etenee.

Hiljalleen todellinen luonne paljastuu. Ghostwire: Tokyo on ensimmäisen persoonan näkökulmasta pelattava avoimen maailman toimintaseikkailu, jonka pääpaino on aution Tokion tutkimisessa ja sieltä lukuisten tarina- ja sivutehtävien löytämisessä ja läpäisemisessä.

Ruudun alhaalla näkyvän minikartan, erillisen kaupunkikartan, maailmasta etsittävien salaisuuksien, kerättävien esineiden ja hahmoa kehittävien kykyjen varaan rakentuva anti on tuttua suositun lajityypin muistakin peleistä. Ghostwire: Tokyon voi kuvailla muodostuvan genren kliseistä.

Innostun harvoin tällaisista peleistä. En pidä siitä, miten pöhöttyneiltä, helpoilta ja johdattelevilta ne tuppaavat AAA-tasolla tuntumaan. Mutta nyt asia on eri.

Ghostwire: Tokyosta välittyy persoonallisuus, ja tutkiminen tuntuu virtaviivaisen hauskalta ja koukuttavalta. Tokiossa haluaa tarpoa ristiin rastiin. Ilahduttavasti kädestä pitämisen sijaan peli haluaa pelaajan löytävän tiensä maailmaa katselemalla.

Ja kyse on nyt nimenomaan kokonaisuudesta; siitä miten tutut osa-alueet kutoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa. Ilmaisusta välittyy – kunhan peli pääsee vauhtiin – harmoniaa, visiota ja viimeistelyä.

Päähahmo on ketterä, joten ympäristön tutkiminen ei rajoitu maankamaralle. Pomppimalla parvekkeiden ja markiisien päälle, pääsee talojen katoille, joista loikitaan yhä korkeammalle pilvenpiirtäjien luokse.

Nautittavinta on liiteleminen kaupungin yllä hetkittäin – kyky, jota kannattaa parantaa mahdollisimman pian. Eteneminen muuttuu myös vapaammaksi tietyn myöhemmin saatavan taidon myötä. Tämä ei ole Spider-Man: Tokyo, mutta ajatus siirtää oikeaan suuntaan.

Vihollisia kohdataan Shibuyan kaduilla ja katoilla sekä erillisissä kentissä. Niitä kukistetaan taikavoimin, kun päähahmolla ammutaan sormista tuli-, tuuli- ja vesivoimia. Kamppailuiden päätteeksi viholliset viimeistellään tyylikkäin käsimerkein, jolloin pahuus suljetaan pois. Kamppailut näyttävät ja tuntuvat hienoilta ja kaikesta huokuu teatraalisuus.

Ghostwire: Tokyo ei tarjoa puhdasta kauhua, mutta se on painostava ja toimintakohtauksissaan paikoin piinaava peli. Painajaismaissa jaksoissa, joissa ympäristö muuttuu hetkessä järjenvastaiseksi, peli on visuaalisesti kekseliäimmillään. Tällöin anti muistuttaa virtuaalista taidegalleriaa.

Kaiken kruunaa japanilaisuus, jonka moninaisia piirteitä peli arvostaa ja jakaa ajatuksella eteenpäin. Jokainen pelin osa-alue ammentaa maan perinteistä. Hahmot ja pienimmätkin piilotetut esineet tarjoavat symboliikkaa ilman, että mikään tuntuisi päälle liimatulta.

Japanilainen kaupunkimiljöö on hallinnut videopelejä ansiokkaasti aiemminkin. Realistisella grafiikallaan hurmannut Shenmue (1999) sijoittui pieneen Yokosukan kylään 1980-luvulla, ja moniosainen Yakuza-sarja on hahmottanut vivahteikkaasti nyky-Japania aina Hiroshimasta Okinawaan ja Osakasta Tokioon.

Myös Shibuya on ollut lähemmän tarkastelun kohde. Pelisarjat kuten Jet Set Radio, Persona ja The World Ends with You ovat ammentaneet tästä nuorisokulttuurin kehdosta räväkkää, sarjakuvamaista ilmettä. Sen sijaan 428: Shibuya Scramble (2008) tavoitti dokumentaarista ilmaisua taltioimalla mestarillisesti kaupunkikuvan pelissä nähtävien tuhansien aitojen valokuvien kautta.

Ghostwire: Tokyo tuo kiehtovaa jatkoa tavalle hyödyntää oikeaa aluetta pelissä. Shibuya antaa pelille luonnetta ja ryhtiä mutta myös mystiikkaa ja yliluonnollisuutta. Ja peli antaa löytää tarpeeksi, mikä liittyy suoraan Tokioon; sen laveuteen ja kohtisuoriin rakennuksiin. Kokonaisuus osoittautuukin herkkupalaksi avoimen maailman lajityypissä.

Ghostwire: Tokyon ilmeinen ongelma on sen haparoiva alku, jonka takia pelin oli jo ohittaa.

Tai olisiko sittenkään, sillä peliin liittyy kiinnostusta oletusarvona. Tango Gameworksin on perustanut vuonna 2010 Shinji Mikami, joka tunnetaan etenkin Resident Evil -sarjan luojana ja koko selviytymiskauhugenren suunnannäyttäjänä.

Yksi Tango Gameworksin perustamisen syistä oli Mikamin halu antaa vetovastuuta Japanin pelintekijöiden nuorelle sukupolvelle. Mikami työskentelee Ghostwire: Tokyossa tuottajana ja ohjaajana toimii Kenji Kimura.

Peliä oli tekemässä myös Ikumi Nakamura, joka nousi hurmaavan luonteikkaalla esiintymisellään internet-ilmiöksi esitellessään pelin E3-messuilla. Luovana ohjaajana työskennellyt Nakamura lopetti kuitenkin pestinsä työterveyshuoliin vedoten, jättäen kysymysmerkkejä Mikamin tiimin ylle.

On joka tapauksessa tiedossa, että Nakamuran innostus japanilaiseen kulttuuriin ja kansantaruihin vaikutti pelin suuntaan ratkaisevasti. Ja tämä on kokonaisuuden parhaita puolia.

Yhtä lailla Ghostwire: Tokyon viehätystä liittyy tapahtumapaikan aavemaisen kolkkoon käsittelyyn. Poistamalla massat yhden maailman tiiveimmin asutuimman ja suurimman kaupungin kaduilta, peli löytää itsensä.

Pintaan nousee pelikokemus, joka korostaa inhimillisiä pelkotiloja, kuten kuolemaa, mielenterveyttä, yksinäisyyttä ja uskomusten ja perinteiden valumista arkiseen eloon – ja kietoo kaiken sarjakuvamaisen yliluonnolliseen liikkeen iloon.

Tässä on painajainen siitä, että olisi yksin suurkaupungissa, viimeinen ihminen maailmassa. Vai onko sitä sittenkin jumissa oman pään sisällä?

Ghostwire: Tokyo saattaa syntyä kliseistä, mutta kokonaisuus lähtee omaan, ainutlaatuiseen suuntaansa. Ja tätä näkee harvoin tapahtuvan ison budjetin peleissä.