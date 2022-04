Nintendon pinkki pallerohahmo seikkailee nyt tuhoutuneessa tulevaisuudessa: Kirby and the Forgotten Land on 30-vuotiaan pelisarjan paras

Raikkaat tuulet puhaltavat uudessa, upeassa Kirby-pelissä, joka nousee viimein Marion varjosta.

Tasoloikkapeli Kirby and the Forgotten Landissa Kirby-hahmo siirtyy viimein 2D:stä kolmiulotteisuuteen.

Kirby and the Forgotten Land

Kehittäjä: HAL Laboratory. Julkaisija: Nintendo. Saatavilla: Nintendo Switch. ★★★★

”Kukaan ei voi pidätellä sinua. Edessä ovat uudet pellot arvoituksia pullollaan.

Taivas aukeaa; on niin paljon nähtävää.

Juostaan vapaana!”

Heleän naisäänen laulu raikaa japaniksi kesäisen auringon lämmössä. Tasohyppelypeli Kirby and the Forgotten Land on vasta alussa mutta pääsemässä heti vauhtiin. Tunnelma on kerrassaan ihastuttava, kuin jostain vuosikymmenien takaisesta japanilaisesta piirrosanimaatiosta.

Tämä moniosaisen pelisarjan tähti, vaaleanpunainen pallerohahmo Kirby on juuri imenyt sisäänsä ruosteisen henkilöauton ja venynyt siten purukumimaisesti liki ajoneuvon muotoon. Vain sileät renkaat ja sinimaaliltaan halkeilleen korin alaosa pilkottavat hieman, kun Kirby kruisaa.

Laulun viedessä Kirbyn mennessään, hahmo sulkee silmänsä, venyttää kätensä sivupeileinä viistoon ja antaa vain mennä kaasu pohjassa sydämensä kyllyydestä pitkällä suoralla. Vieressä viipottavat valkoiset lokit tuskin pysyvät perässä.

Rempseä alkujakso virittää oikeaan tunnelmaan. Vaikka Kirby-pelejä on tehty vuosien saatossa jo yli kolmekymmentä, käsissä on peli, josta huokuu raikkautta ja uskallusta yllättää. Syitä tähän on monia, mutta yksi nousee yli muiden: sarja siirtyy ensimmäistä kertaa kokonaan 3D-muotoon.

Siinä missä Nintendon muut huippusarjat, kuten Mario, Metroid ja Zelda, hyppäsivät uuteen ulottuvuuteen jo vuosikymmeniä sitten, aika Kirbyn kolmiulotteiselle pelaamiselle kypsyi vasta nyt – sarjan täyttäessä ensi kuussa 30 vuotta.

Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan: Kirby and the Forgotten Land on herkullinen, monipuolinen kokonaisuus. Se on leikkisä, näkemyksellinen ja viimeistelty 3D-tasoloikkapeli, josta nauttii yksin tai yhdessä.

Ja ehkäpä yllättävintä on, että mukana on aikuiseen makuun posketonta huumoria ja oikeaa haastetta – ja siitä kumpuavaa palkitsevuuden tunnetta.

Kirby on nimittäin pelisarja, jota on alusta alkaen leimannut lapsentajuinen iloisuus ja helposti lähestyttävyys. Pelit ovat miellyttäviä, mutta harvoin haastavia. Tällä kertaa kuitenkin kentät ja niiden loppupomot ovat jopa kinkkisiä. Haastetta löytyy varsinkin lopussa avattavista maailmoista.

Kirbyä leimaa myös Nintendon ykköstähden, värikkäässä lajityypissä ylivertaisena näyttäytyvän Marion varjossa eläminen.

Mutta nyt on muutosten aika, ja palaset alkavat loksahdella heti kohdilleen.

Ensinnäkin ohjaus tuntuu tismalleen oikealta. Kirbyllä liikkuminen on pilvimäisen pehmeää mutta sopivan tarkkaa. Kirbyn tunnusomaiset kyvyt – ilmassa turvallisesti hetken aikaa lentäminen ja vihollisten rivakka sisään imeminen – kääntyvät vanhasta sivuttaissuuntaisesta pelaamisesta mallikkaasti 3D:hen.

Kun Kirbyllä tempaisee vihollisen sisäänsä, saa tuttuun tapaan sen kyvyt itselleen. Näin muututaan muun muassa ritariksi, tornadoksi tai lyijykynäporaksi. Uutuutena kykyjä voi parantaa kerättävillä kolikoilla ja erillisistä, kiperistä haastekentistä saatavilla tähdillä. Esimerkiksi tulikyvyllä aluksi syöstään liekkejä, myöhemmin liidellään palavana lohikäärmeenä.

Uutta on myös, että Kirby pystyy imaisemaan itseensä valtavia esineitä, kuten mainitun henkilöauton. Tuore taito on kaikkinensa hauskasti käytössä.

Myyntiautomaattina Kirby tepastelee hitaasti ja ampuu juomatölkkejä, työmaakartiona rikotaan haljenneita pintoja ja metallirinkulan imemällä sisäänsä Kirbystä tulee suuri puhallin. Silloin voi kukistaa vihollisia tai pompata veneen päälle ja ryhtyä siihen ilmapotkuriksi. Kaariportti sisällään Kirby puolestaan suuntaa taivaalle liitolentokoneen tavoin.

Kenttäsuunnittelu huomioi Kirbyn muutokset ja tarjoaa niiden varaan myös piilotettuja salaisuuksia. Kentät ovat muutenkin pelin oleellinen vahvuus: tasot ovat mielikuvituksellisia, vaihtelevia ja yllättävän pitkiä. Ja niitä voi ilahduttavasti pelata yhteistyössä kaverin kanssa.

Tarinassa Kirby siirtyy vahingossa uuteen ulottuvuuteen. Se on kuin tuhoutunut reaalimaailma, jonka rauniot ovat aluskasvillisuuden ja satumaisten olioiden vallassa. Aluksi kerronta tuntuu vähäpätöiseltä, mutta yllättää koomisella tajulla sekä vakavalla viestillä pakkotyövoimasta ja identiteetistä. Melankolinen taustavire kulkee pelissä toiveikkuuden ja telmimisen rinnalla.

Eikä tule unohtaa pelin kaunista ulkoasua ja menevää soundtrackia. Molemmat ovat lystikästä ja paikoin kokeellistakin jälkeä, ja luovat sarjasta edukseen erottuvaa tunnelmaa.

Kirby-sarja on tarjonnut vuosien varrella pätevää, joskin usein varmanpäälle vedettyä viihdettä. Pelit ovat olleet hyväntuulisia ja viimeisteltyjä, mutta jääneet siihen. Viimeistä silausta on kaivannut.

Suosikkini sarjasta ovat olleet pelit, jotka eivät ole karttaneet riskejä: kekseliään piirrosmekaniikan varaan rakentuneet Kirby: Power Paintbrush (2005) ja Kirby and the Rainbow Paintbrush (2015), joista jälkimmäinen oli luotu vaikuttavalla muovailuvahaestetiikalla.

Mutta Kirby and the Forgotten Land ohittaa aiemmat saavutukset. Nostankin sen pitkäikäisen sarjan parhaaksi osaksi – ja helposti.

Ja tämä merkitsee uutta aikaa Kirbylle muutenkin kuin 3D:n puolesta. Sillä ratkiriemukkaan tasohyppelypelin myötä sarja näyttää vihdoin löytäneen todellisen tarkoituksensa.

Tässä on ensimmäistä kertaa Kirby-peli, joka tuntuu aidosti koko perheen peliltä. Se tarjoaa metkaa pomppimista, joka vetoaa pieniin lapsiin mutta viehättää kenttäsuunnittelulla, haasteella ja huumorillaan myös varttuneempaa kokijaa – siis aivan kuten Mariokin.

Kirby astuu viimein Marion varjosta esiin – ja jos ei nyt vielä aivan rinnalle – ainakin hyvään tuntumaan.