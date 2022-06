Uudessa Stranger Thingsissä on liikaa kaikkea, mutta silti se on niin hyvä että Kate Bushkin fanittaa sarjaa

Scifi-sarjan neljäs tuotantokausi yhdistelee Kate Bushin klassikkohittiä Running Up That Hill ja kauhua.

Kolmen pitkän vuoden odotus ohitse ja Stranger Thingsin neljäs kausi on vihdoin täällä.

Tarina neljästä kaveruksesta, jotka joutuvat yliluonnollisten voimien ja salaliittojen keskelle oli vuoden 2016 suurimpia tv-yllättäjiä. Sen jälkeen sarjan jokaista tuotantokautta on odotettu jännityksellä.

Uusi kausi tarjoaa katsojilleen jälleen kasarinostalgiaa, mysteereitä, yliluonnollisia voimia sekä aiempaa enemmän kauhua ja lukiodraamaa.

Esimerkiksi The Guardianin ja Rolling Stonesin arviossa uuden kauden on kehuttu olevan isompi, verisempi ja karmivampi kuin koskaan. Lisäksi The Guardian arvioi kauden 4. jakson olevan kenties sarjan paras yksittäinen jakso.

Uusia jaksoja on fanien lisäksi varmasti odotellut myös alkuvuodesta käyttäjäkadosta kärsinyt Netflix. Suoratoistopalvelu etsii parhaillaan epätoivoisesti ratkaisuja, joilla pitää kiinni käyttäjistään.

Tässä mielessä Stranger Thingsin – eli suoratoistopalvelun yhden suurimmista vetonauloista – uudet jaksot ilmestyivät oivalliseen hetkeen. Avausviikonloppuna sarjaa katsottiin 287 miljoonaa tuntia, mikä on enemmän kuin yhtäkään Netflixin englanninkielisestä sarjaa avausviikonloppuna aiemmin.

Tästä eteenpäin artikkeli sisältää juonipaljastuksia 3. tuotantokaudelta sekä pieniä paljastuksia uudelta kaudelta.

Edellisellä kaudella Hawkinsin kaupunkiin avatun kauppakeskuksen alta paljastui neuvostoliittolaisten salainen tehdas, jossa porttia tavallisen maailman ja ylösalaisen maailman välillä yritetään jälleen avata.

Irti pääsi myös mielennylkijä, joka ottaa valtaansa Maxin (Sadie Sink) velipuolen Billyn (Dacre Montgomery) kehon – tuhoisin seurauksin. Yhteisellä suunnitelmalla portti saadaan suljettua, mutta rytäkässä poliisipäällikkö Hopper (David Harbour) katoaa.

Jos kolmas kausi tuntui hetkittäin laahaavalta, on neljännellä kaudella tapahtumia ajoittain liikaakin, sillä kaudella seurataan kolmea eri tarinaa.

Indianan osavaltion kuvitteellisessa Hawkinsin kaupungissa alkaa jälleen tapahtua kummia ja nuoret koettavat selvittää, mistä on kyse. Samaan aikaan Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) ja muu perhe tekevät parhaansa sopeutuakseen uuteen elämäänsä ja kuolleeksi luultu Hopper suunnittelee pakoa neuvostoliittolaisesta vankilasta.

Kolmen vuoden julkaisutauon aikana myös sarjan tähdet ovat ehtineet aikuistua. Esimerkiksi helmikuussa 18 vuotta täyttänyt Millie Bobby Brown oli vain 12-vuotias, kun ensimmäinen kausi julkaistiin.

Jännityksen, scifin ja kasarinostalgian ohella sarja kertookin melko tavallisen mutta hellyttävän tarinan kaveruksista, jotka koittavat navigoida tietään lapsuudesta aikuisuuteen. Edellisellä kaudella yhteentörmäyksiä aiheuttivat ensirakkaudet, vanhempien asettamat rajat ja mustasukkaisuus omista ystävistä.

Nyt hahmot törmäävät murrosiän ongelmiin high school -miljöössä, jossa oppilaat jaotellaan kasarielokuva Breakfast Clubin tyyliin suosittuihin ja luusereihin.

Hierarkian pohjalle päätyvät sarjan tutut päähenkilöt Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) ja Lucas (Caleb McLaughlin), jotka pelaavat Dungeons & Dragons -roolipeliä Hellfire-kerhossa yhdessä koulun muiden nörttien kanssa.

Kerho joutuu koulun suosittujen koripallon pelaajien silmätikuksi, kun urheilijat ottavat Jason Carverin (Mason Dye) johdolla oikeuden omiin käsiinsä ja alkavat selvittää kaupungissa tapahtunutta mystistä kuolemaa.

Sarja pysyy uskollisena tapahtumapaikalleen valitsemalla suosituimmaksi lajiksi koripallon, sillä Indianassa – ja keskilännen osavaltioissa ylipäätään – laji on suositumpi kuin amerikkalainen jalkapallo.

Näin ollen koulun suosituimmat pojat eivät pelaa amerikkalaista jalkapalloa, kuten nuorten draamasarjoissa on usein totuttu.

Kaikista hankalinta on kuitenkin kaveriporukasta eristäytyneellä Maxilla, joka suree veljensä kuolemaa. Uudella kaudella juuri hän nousee keskeiseen rooliin, koska menneisyyden haamut eivät jätä häntä rauhaan.

Jaksoissa on aiempaa enemmän kauhuelementtejä. Hawkinsin nuoret alkavat nähdä painajaisia ollessaan valveilla ja selittämättömistä kuolemista jää jälkeensä vain mutkalle vääntyneitä ruumiita.

Eleven (Millie Bobby Brown) yrittää palauttaa psykokineettiset kykynsä.

Eikä viittauksia populaarikulttuuriin ja klassikkoelokuviin ole unohdettu tälläkään kaudella. Esimerkiksi Robinin (Maya Thurman-Hawke) ja Nancyn (Natalia Dyer) vierailu mielisairaalassa muistuttaa Uhrilampaista, kauden edetessä Hopperin tarina peilautuu Alien 3 -elokuvaan ja kauden keskiössä yksi kauhutarinoiden ikonisimmasta troopeista: murhatalo.

Katsojana tämä hymähdyttää. Totta kai Hawkinsista löytyy autioitunut murhatalo, jolla on synkkä historia. Tyypillistä Hawkinsia.

The New York Timesin mukaan Netflixillä oli edellisellä kaudella markkinointisopimus peräti 75 eri brändin kanssa. Nyt markkinoinnissa on panostettu erityisesti sosiaaliseen mediaan. Kolmen vuoden aikana Tiktok on kasvattanut hurjasti suosiotaan ja sen kautta sarja tavoittaa nyt jälleen kerran uuden yleisön.

Mutta kenelle Stranger Things on suunnattu?

Scifi- ja kauhusarjojen ystävät ovat kritisoineet sarjan sisältävän liikaa teini- ja perhedraama. Mutta toisaalta draamasarjojen ystävät ovat todenneet hirviöiden ja scifi-kohtausten olevan sarjan ainoa miinus.

Voi olla että Stranger Things onnistuukin juuri tästä syystä: se onnistuu tarjoamaan jokaiselle jotakin. Lisäksi katsojat saavat nauttia kasariestetiikasta kohtauksissa, jotka eivät ole heille itselleen mieluisia.

Fanivideoiden perusteella uusi kausi on otettu Tiktokissa hyvin vastaan. Suosiosta kertoo myös se, että sarjassa lukuisia kertoja kuultava Kate Bushin klassikkohitti Running Up That Hill on noussut sekä Tiktok-hitiksi että Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden listalle niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Bush on antanut vain harvoin luvan käyttää musiikkiaan tv-sarjoissa ja elokuvassa. Hän teki poikkeuksen Stranger Thingsin kohdalla, koska on sarjan fani, kertoo Variety.

Uuden kauden suurin heikkous piilee sen kolmessa erillisessä tarinassa. Jokaisella kaudella keskiössä ollut omintakeinen Hawkins on yksinkertaisesti kiinnostavampi kuin muut tapahtumapaikat eikä kauden kahta muuta tarinaa jaksa seurata samalla mielenkiinnolla.

Kolme toisistaan suhteellisen irrallaan kulkevaa tarinaa voi viestiä myös sarjan positiivisesta ongelmasta: loistavia hahmoja on yksinkertaisesti niin paljon, ettei kaikille meinaa riittää ruutuaikaa. Uudella kaudella paras lisäys on Hellfire-kerhon johtaja Eddie Munson (Joseph Quinn).

Tämä selittäisi myös venähtäneet jaksojen pituudet, joita ehdittiin kauhistella mediassa jo ennen kauden julkaisua.

Suurin osa toukokuussa julkaistuista jaksoista on 75 minuutin mittaisia ja seitsemäs jakso kestää jopa 98 minuuttia. Elokuvamittoja hipovat jaksot palvelevat ainakin faneja, jotka ovat odottaneet uusia jaksoja kolme vuotta.

Ja lisää on luvassa! Tuotantokauden kaksi viimeistä jaksoa julkaistaan 1. heinäkuuta.