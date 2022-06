Katutanssilajeja pyritään Suomessakin tuomaan kaduilta lavoille. Esimerkiksi Ranskassa breikki on otettu mukaan oopperaan.

Soolo alkaa seisaaltaan. Pitkät käsivarret ovat suorina ylöspäin, kämmenet nyrkissä. Yhtäkkiä kädet valahtavat alas ja polvet notkahtavat.

Ahmed Hamis, taiteilijanimeltään Hamis Zzy, näyttää ensimmäisen lavalle luomansa soolon alkua. Laji on Suomessa harvemmin lavoilla nähty breaking, aiemmin tunnettu myös nimellä breakdance.

Ugandalaislähtöinen, nykyään Helsingissä asuva Hamis, 26, on toinen suomalainen tanssija kansainvälisessä Nordic Hip Hop to the Stage -hankkeessa. Kokoonpanoon kuuluu kaksi tanssijaa jokaisesta pohjoismaasta sekä yksi tanssija Venäjältä. Suomesta mukana on Hamisin lisäksi breikkari Siiri Korkeamäki.

Nordic Hip Hop to the Stage -esitykset ovat osa Kiasman järjestämää URB22-festivaalin ohjelmistoa. Esitykset tanssitaan kulttuurikeskus Stoa:ssa, jossa lavalle nousee myös vieraileva esiintyjä: ukrainalainen krump-katutanssityyliä edustava Olha Svidina.

Hamisin esitykseen suunnittelema soolo on muodostunut kevään aikana. Echoes nimeä kantava tanssiteos kuvaa kamppailua itsensä vapauttamiseksi kaikista elämän hidasteista.

Hamis pyrkiikin esittämään soolossaan oman elämänsä turhautumisen hetkiä. Soolossa näkyvät myös vaikutteet Hamisin esi-isien kulttuurista ja uskonnosta.

Suomeen Hamis muutti synnyinmaastaan Ugandasta rakkauden perässä kesällä 2020, keskellä pandemiaa.

”Ei mikään paras aika muuttaa.”

Jos Hamis ei olisi tavannut kumppaniaan, olisi hän edelleen Ugandassa. Nyt suunnitelmissa on kuitenkin pysyä Suomessa niin kauan kuin se on mahdollista.

Suomea Hamis opiskelee parhaillaan ja osaakin sitä jo jonkin verran. Suomen lisäksi Hamis puhuu neljää kieltä, englantia, swahilia, gandaa ja nubia.

Kiasman käytävällä Hamis ottaa vauhtia selän kautta kierähtämällä, kämmenet maahan ja jalat ylös. Valkoisen t-paidan helma valahtaa kohti leukaa.

Inspiraatiota tanssiin ja soolon tekemiseen Hamis imee ympäristöstään. Treeneissä muiden tanssijoiden katselemisesta, kuuntelemastaan musiikista, internetistä sekä elämistään hetkistä.

Tanssija on innoissaan päästessään breikkaamaan lavalla yleisön edessä.

”Uskon, että esitys tulee vähän jännittämään, mutta se on vain osa ihmisyyttä.”

Ahmed Hamis esittää Kiasman lavalla ensi kertaa itse suunnittelemansa soolon.

Kädet nousevat nopeasti ylös ja palaavat saman tien alas muodostaen ympyröitä. Yhtäkkiä koko yläruumis taipuu oikealle.

Hamis ymmärsi heti kokeiltuaan, että breaking on hänen lajinsa, se mitä hän haluaa tehdä.

Ugandassa hän otti osaa useisiin katutanssitapahtumiin- ja kilpailuihin. Imi itseensä vaikutteita muilta osanottajilta sekä tapahtumiin tulleilta huippuammattilaisilta.

Polku tanssijaksi alkoi Ugandassa. Ajanviettotapoja ei paikallisilla lapsilla ollut liikaa, mutta tanssi oli yksi niistä.

Aluksi Hamis tutustui Ugandan kansallistansseihin koulussa, jossa järjestettiin draama- ja tanssitunteja. Tanssimisen lisäksi päivät täyttyivät jalkapallolla ja juoksemisella, mutta liike oli koko ajan läsnä.

Noin 13-vuotiaana hän osallistui kotikaupungissaan, Ugandan pääkaupunki Kampalassa järjestettyyn projektiin, jonka tarkoitus oli tutustuttaa nuoria taiteeseen, myös tanssiin.

Projektissa jokainen osallistuja oli samaan aikaan sekä oppilas että opettaja. Kaksoisrooli opetti Hamisille alusta saakka sen, että tanssi on jakamista ja muilta oppimista.

Hiphop ja breaking kiinnostivat heti. Breikkaamisessa Hamisia kiinnosti erityisesti lajin vaativuus.

”Ugandan perinteiset tanssilajit ovat hyvin fyysisiä, varmasti se oli yksi syy, miksi juuri breaking veti puoleensa”, hän arvioi.

Haastattelun aikana Hamis liikkuu vähän koko ajan. Kädet elehtivät puhuessa. Polvet joustavat seistessä.

Kiasman käytävällä hän on luvannut antaa maistiaisen soolostansa. Nordic Hip Hop to the Stage -projektia koordinoiva Otto Björkman tarjoutuu soittamaan kännykästään taustamusiikkia.

”Laita jotain hiphopia”, Hamis pyytää.

Musiikki soi Hamisin arjessa usein. Kaikki korviin virtaava ääni ei ole breikissä käytettävää hiphopia tai räppiä vaan välillä soi esimerkiksi jazz.

”I don’t dance to jazz”, Hamis tarkentaa.

Viime aikoina Hamis on kuunnellut esimerkiksi Anderson .Paakin ja Bruno Marsin Leave the Door Open - kappaletta.

”Sen voi laittaa kotona soimaan ja groovata ympäri taloa”.

Fyysisesti haastava breiking veti Hamisia puoleensa jo nuorena.

Suomeen muutettuaan Hamisin ei ollut tarkoitus liittyä mihinkään tanssiryhmään. Nopeasti hän kuitenkin löysi Suomesta ihmisiä, joiden kanssa olo oli kuin kotona.

Niinpä, hän on nyt osa 12 breikkarin King Kontrast Crewtä.

Nordic Hip Hop to the Stage -projektiin Hamis pääsi avoimen haun kautta. Projektin tarkoitus on tuoda katutanssia Suomessakin kaduilta lavoille sekä luoda uusia mahdollisuuksia nuorille, joille on tarjolla rajallisesti muodollista oman tanssityylin koulutusta.

Oppia on haettu Ranskasta, jossa esimerkiksi breikkiä nähdään jo oopperoissakin.

Ammattitanssijana Hamis harjoittelee päivittäin. Välillä treenaaminen on jonkin tietyn tekniikan hiomista, välillä kävelylenkkejä. Joka päivä tehdään jotain.

Tanssin lisäksi Hamisin treeniin kuuluu venyttelyä ja meditaatiota. Yleensä päivä alkaa kylmällä suihkulla, joka Hamisin mukaan lämmittää kehoa.

”Ugandassa on sellainen uskomus, että lääke kylmään on kylmä.”

Hamisille, kuten varmasti monelle tanssijalle, tanssi on terapiaa. Kun elämässä on paljon meneillään, tanssi auttaa.

”Toki välillä on niin low, että sitä ei saa pois edes tanssimalla. Mutta yleensä tanssin juhliakseni elämää.”

Se, mitä Hamisin mielessä liikkuu tanssiessa, riippuu tilanteesta. Kun tehdään esitystä tai hiotaan jotain tekniikkaa, kaikki keskittyminen on suorituksessa.

Kun taas tehdään freestylea, päässä voi liikkua mitä tahansa, useammin ei kuitenkaan mitään.

Hamisin kädet palaavat alas, oikea jalka polkaisee vauhtia ja yhtäkkiä ollaan taas lattiatasolla. Valkoinen paita kerää pölyhiukkasia Kiasman käytävältä.

Nordic Hip Hop to the Stage -esitykset kulttuurikeskus Stoassa 7.6., 8.6., ja 9.6. kello 19.