Raikasta, kokeellista ja rohkeaa – ei suinkaan ole ihme, että indie-tuotanto edustaa videopelien kärkeä. Tässä kesää varten poimittuna kuumimmat indie-huiput moneen makuun.

Umurangi Generation: Special Edition, OlliOlli World, Trek to Yomi ja Far: Changing Tides kuuluvat vuoden ensimmäisen puoliskon indie-huippuihin.

Vuosi on tähän saakka ollut tapahtumarikasta videopelien puolella. Microsoft on hankkimassa Call of Dutysta ja Overwatchista tunnettua Activision Blizzardia huimalla 68,7 miljardilla dollarilla, Sony osti Destiny-sarjaa tekevän Bungien 3,6 miljardilla ja ruotsalainen Embracer-sijoitusryhmä nappasi Square Enixin länsimaiset studiot mukanaan Tomb Raider -sarjan oikeudet 300 miljoonalla dollarilla.

Isoja pelijulkaisuja on saapunut poikkeuksellisen runsaasti talven ja kevään taitteessa. Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Kirby and the Forgotten Land, Ghostwire: Tokyo ja Pokémon Legends: Arceus ovat vakuuttaneet jokainen omalla tasollaan. Mykistävin saavutus on silti ollut eittämättä Elden Ring.

Tämän ohella myös indie-puolella on ollut aihetta iloon, ja runsaissa määrin. Indie-pelit edustavat monessa mielessä alan tuoreinta ja hämmästyttävintä, raikkainta ja kokeellisinta antia.

Nyt onkin hyvä aika kääntää valokeila pienemmille peleille, joita ei kannata missata.

Esittelyssä on kymmenen tämän vuoden aikana julkaistua indie-huippua. Tässä on valinnoista viisi ensimmäistä, ja seuraavat viisi peliä näet huomenna keskiviikkona.

Kesäisen raikas ja sarjakuvamaisen räjähtävä peli on parasta porukassa. Eikä vain samalta sohvalta, sillä käytössä on kamppailugenren suosima rollback-nettikoodi eli verkkomatseja ei viive vaivaa.

Windjammers 2

Kehittäjä: Dotemu. Saatavilla: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Testattu: Switch.

Yksi tähän asti vuoden parhaista peleistä on myös yksi ensimmäisistä. Tammikuinen Windjammers 2 lukeutuu lisäksi vuoden simppeleimpiin tapauksiin – mutta vain päällisin puolin.

Yksi vastaan yksi -matseissa viskotaan frisbeetä vastustajan ohi maaliin kuin ilmakiekossa konsanaan. Kohtisuorasta ylävinkkelistä nähtävät kentät on lisäksi jaettu verkolla tenniksen tapaan.

Vauhdikkaaseen peliin pääsee hetkessä sisään. Mutta samalla aistii mekaniikan syvyyden. Tämä tuntuu yhtä lailla kamppailupeliltä kuin urheilultakin. Nopeista reflekseistä ja sormista on apua, kuten pelinlukutaidostakin.

Tärkeintä on harjoittelu. Siten ymmärtää vauhti- ja kaariheittojen, passausten, blokkien ja erikoiskykyjen merkityksen. Parhaimmillaan frisbeetä tempaistaan liekeissä sellaisella vimmalla, että vastustaja paiskautuu kiekon mukana maaliin – tosin tämänkin torjuu taidolla.

Anti pohjaa japanilaiseen Windjammersiin (1994), kolikkopelien kulttiklassikkoon, joka lähenteli täydellisyyttä. Kuin ihmeen kautta ranskalainen Dotemu on laajentanut jatko-osan vieläkin paremmaksi.

Pelattavuus on pätevää, muttei alan kärkeä, sillä nyt tyyli sanelee tarkoituksen. Kyse on, millaisen muodon mustavalkoisuus antaa, kun vihollisten ennakoitavia hyökkäyksiä ei voi korostaa väreillä.

Trek to Yomi

Kehittäjä: Flying Wild Hog. Saatavilla: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Testattu: PS5.

Tyly, brutaali ja tulkinnallinen – puolalainen Trek to Yomi on tapaus, joka ei päästä helpolla. Se on samuraitoiminta, joka erottuu edukseen sankastakin joukosta. Siitä pitää huolen omintakeinen, sykähdyttävä ulkoasu: peli on kokonaan mustavalkoinen.

Tai Trek to Yomi nousee pikemminkin grafiikaltaan esiin juuri videopelien piiristä. Sillä elokuviin verrattuna tyyli on tuttua.

Ajatus on kunnioittaa japanilaisen elokuvan mestareita Akira Kurosawaa ja Kenji Mizoguchia ja heidän tyyliään elokuvissa, kuten Seitsemän samuraita (1954) ja Ugetsu – kalpean kuun tarinoita (1953).

Halu vertautua elokuvahistorian hienoimpiin teoksiin saattaa tuntua naurettavalta, mutta epäilyt hälvenevät edetessä läpi tiivistunnelmaisen, kuvakulmiltaan taidokkaasti hallitun pelin.

Mustavalkoisuuden ohella kuva on nuhruinen, paikoin epätarkka ja kauniisti ylivalottunut. Tyylitaju vakuuttaa pienimpiä yksityiskohtia myöten ja vie ainutlaatuisesti sisään vanhaan aikaan, paikkaan ja elokuviin.

OlliOlli Worldin vauhti ja sulavuus eivät välity kuvista, vaan se pitää nähdä ja kokea liikkeessä. Yksinkertaisen linjakas grafiikka antaa myös keskittyä tapahtumiin ja temppuihin.

OlliOlli World

Kehittäjä: Roll7. Saatavilla: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Testattu: PS5.

OlliOlli World on räväkän räiskyvä skeittipeli, joka saa saman tien ajattelemaan, että kyseessä lienee huipputapaus.

Eikä ensivaikutelma valehtele. Päinvastoin: pelaaminen tuntuu vain sitä antoisammalta, mitä enemmän tähän panostaa – ja mitä taitavammaksi tulee.

Idea on läpäistä kaksiulotteisia kenttiä hahmolla, joka kulkee rullalaudallaan automaattisesti eteenpäin. Vauhtia lisätään napinpainalluksella, mutta muuten ohjattavuus onkin erikoista.

Ohjaintatteja nykimällä, pyörittämällä ja päästämällä irti hypitään, tehdään temppuja, tartutaan lautaan ja pyörähdellään ilmassa. Tämä kuulostanee monimutkaiselta, mutta on käytännössä kaikkea muuta.

Kyseessä on kaikkinensa ilahduttavan monitasoinen pelikokemus. Keskittymistä, näppäryyttä ja nopeita reaktioita vaaditaan, jotta tempuista saisi hiottua mitä hurjempia ja jatkettua niiden yhdistelmiä mahdollisimman pitkään.

Yhtäkkiä OlliOlli Worldiin onkin uppoutunut niin, että radat viilettää läpi katkeamattomilla temppukomboilla – ajatus, joka tuntui aluksi lähestulkoon mahdottomalta.

Far: Changing Tides on 2D-toimintaseikkailu, joka kunnioittaa ja rinnastuu lajin keskeisiin teoksiin Another World (1991) ja Inside (2016). Kokonaisuus tuntuu kuitenkin kaiken aikaa omalaatuiselta.

Far: Changing Tides

Kehittäjä: Okomotive. Saatavilla: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Testattu: PS5.

Välillä on syytä rauhoittua, ottaa askel taakse ja antaa ajatusten kuljettaa jonnekin kauas. On hyvä muistaa, että videopeleistä löytyy myös tämä meditatiivinen puoli ja voima vaikuttaa. Se vain harvemmin hallitsee otsikoita.

Sanomatta sanaakaan Far: Changing Tides tarjoaa pistävän ajankohtaisen viestin ilmaston, yhteenkuuluvuuden ja ihmisyyden puolesta. Kyseessä on tarinankerronnan taidonnäyte, mutta myös osoitus kekseliäästä pelimekaniikasta.

Pientä lasta muistuttavalla hahmolla liikutaan vedenpaisumuksen tuhoamassa maailmassa yksin. Pian löydetään suuri, omituinen alus, joka kelluu kuin laiva. Tarkoitus on saada mekaaninen hökötys liikkeelle. Ohjaamo paljastuu nukkekodin tapaisella läpileikkauksella.

Purjeita liikuttamalla, irtaimistoa polttamalla ja moottoria käyttämällä matka etenee. Vihollisia ei ole, vaan pulmat tulevat ympäristöstä ja olosuhteista.

Dramaattiset kohtaukset rytmittävät peliä erinomaisesti, mutta puhuttelevinta on, kun hetket täytyvät tyhjyydestä. Kun jylhät maisemat lipuvat hiljaa ohi sielukkaan musiikin saattelemina, on aikaa löytää itsensä.

Anteeksipyytelemätön Umurangi Generation palaa uudella Special Editionilla, joka tuo tuoreita kenttiä ja antaa hahmolle rullaluistimet ja spraymaalia. Myös väkevän urbaani soundtrack kasvaa.

Umurangi Generation: Special Edition

Kehittäjä: Origame Digital. Saatavilla: PC, Switch, Xbox One, Xbox Series. Testattu: Xbox Series X.

Umurangi Generation ilmestyi jo pari vuotta sitten PC:lle ja viime vuonna Switchille. Mutta uunituore Xbox-julkaisu ja sitä myötä muuttuminen Special Edition -muotoon takaavat, että tämä ansaitsee nostonsa nytkin.

Ja mikä peli tämä onkaan. Päältä päin kyseessä on valokuvauspeli hieman New Pokémon Snapin tapaan, mutta kokemus on poikkeuksellinen. Se on villi ja vapaa, räävitön ja rietas. Nyt ketään ei kumarrella.

Pelin sisällä virtaa suorastaan pitelemätöntä punk-energiaa. Umurangi Generation haluaa haistattaa kaikille ja kaikelle kuitenkaan koskaan unohtamatta tarjota painokasta yhteiskuntakritiikkiä.

Valokuvaajan roolissa liikutaan kentissä vapaasti. Eteneminen palkitaan linsseillä, filmeillä ja kameroilla, jotka antavat aina vain paremmat keinot itseilmaisuun.

Neonväreistä ja tarkoituksellisen suttuisesta ulkoasusta täyttyvällä matkalla nähdään iloa ja yhtenäisyyttä, sotaa ja kurjuutta, avunantoa ja itsekkyyttä. Kokonaisuus on tavaton, pökerryttävä. Se on viime vuosien puhuttelevimpia pelejä.