Käsite indiestä on pelikentällä venyvä ja haastava, mutta johonkin raja täytyy vetää.

Nina Freemanin ja Jake Jefferiesin yhteistyö Last Call on osoitus indie-asenteesta kovimmillaan ja budjetista pienimmillään.

Tämä on niin indietä kuin ikinä vain voi.

Tähän tapaan Nina Freeman kuvaili uutuuspeliään Last Call, kun haastattelin häntä viime vuonna.

Ja Freeman tietää, mistä puhuu. Hän teki pelinsä, joka kertoi hänen aiemmassa parisuhteessa kokemastaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, yhdessä nykyisen aviomiehensä Jake Jefferiesin kanssa.

He muuttivat asumaan Jefferiesin vanhempien lammasfarmille, joten asumiskustannuksista ei enää tarvinnut huolehtia. Ne saattoi sijoittaa suoraan pelintekoon.

He tekivät pelin kengännauhabudjetilla suuremman, vielä nimettömän kauhupelin välissä. Last Call julkaistiin ilmaiseksi PC:n itch.io-pelipalveluun, joka on tärkeä alusta indie-pelien tarjoamiseen ja löytämiseen.

He halusivat antaa pelinsä ilmaiseksi, koska se kertoo peleissä harvinaisesta aiheesta, parisuhdeväkivallasta. Näin ollen pelin täytyi pystyä saavuttamaan kaikki, jotka aiheesta haluavat tietää.

Henkilökohtaisista peleistään maailmalla tunnetun Nina Freemanin kova asenne palasi hiljattain mieleeni, kun luin uutisointia Devolver Digitalin listautumisesta pörssiin.

Indie-pelien julkaisijana profiloitunut Devolver Digital osoitti markkina-arvonsa. Kun teksasilaisfirma listautui avoimeksi yhtiöksi, se rankattiin liki miljardin dollarin arvoiseksi Lontoon pörssissä. Devolverista tuli silloin suurin amerikkalainen yhtiö, joka kauppaa osakkeitaan Lontoon pörssissä.

Vuonna 2009 perustettu Devolver Digital on nostanut mainettaan keskittymällä rohkeisiin ja kokeellisiin peleihin, jotka erottuvat joukosta. Jokaisella pelikerralla erilainen toiminta Enter the Gungeon (2016), ajalla kikkaileva Minit (2018), itsetunnon merkitystä painottava Gris (2018), brutaali action Katana Zero (2019) ja kortteja, toimintaa ja roguelikea sekoittava Loop Hero (2021) ovat osoituksia Devolverin pelisilmästä.

Suurin menestys on viime vuosien ilmiö Fall Guys (2020), netissä pelattava koominen battle royale -moninpeli, jonka oikeudet Devolver kauppasi myöhemmin Epic Gamesille, puolestaan monien miljardien yritykselle.

Mielenterveyttä ja tajunnanlukkoja kuvaava Gris ei ole Devolver Digitalin suurin menestys, mutta peli osoittaa julkaisijan riskinottokyvyn.

Mikä siis nykyään on indie-pelin olemus? Tuntuu, että indiestä on tullut muotisana. Kaikki haluavat olla indietä, myös isommat.

Viime vuosina isojen, niin sanottujen AAA-tason pelien budjetit ovat kasvaneet räjähdysmäisesti – ja riskit sitä myöten. Tiimeistä on tullut suurempia, niin myös yleisön odotuksista. Peleihin ei haluta enää pelkästään huippuluokan ulkoasua ja suurta pelimaailmaa, vaan myös valtavasti erilaisia ominaisuuksia ja pelimuotoja.

Tietty tapa välttää tämä kaikki on tehdä indie-peli – tai luoda mielikuva sellaisesta. Näitä pelejä kohtaan yleisö saattaa olla vastaanottavampi ja anteeksiantavampi. Jos jokin prakaa pelissä, sen voi ymmärtää. Tai sitten jos ulkoasu säihkyykin, se ylittää helposti odotukset.

Alan suurimman palkintojuhlan, The Game Awardsin, parhaan indie-pelin kategoriassa oli viime vuonna viisi ehdokasta. Kolme niistä oli miljardin dollarin Devolverin julkaisemia.

Yksi peli tuli puolestaan elokuvista peleihin laajentaneelta Hollywood-studio Annapurna Interactivelta, jota johtaa yhden maailman rikkaimman ihmisen, Larry Ellisonin, tytär Megan Ellison. Ja viimeinen peli oli Kena: Bridge of Spirits, jonka ulkoasua voi PS5:llä pyöriessä verrata animaatioelokuviin ja jota Sony myös markkinoi näkyvästi PS5:lle.

Kattaus pisti miettimään indien ydintä.

Kun listasin tähän asti vuoden raikkainta ja parasta indie-antia, nostin mukaan mustavalkoisen, sykähdyttävän samuraipelin Trek to Yomi. Mutta oliko se väärin? Onko peli aidosti indie?

Niin, miten sen tulkitsee. Julkaisijana toimii Devolver, joka on siis epäilemättä kasvanut isoksi. Mutta se on pohjimmiltaan yhtiö, joka antaa mahdollisuuksia pienemmille. Trek to Yomin on tehnyt puolalainen Flying Wild Hog -studio, joka toimii itsenäisesti.

Onko pelin budjetin – oli se sitten kuinka iso tai pieni – tultava omasta pussista, jotta peli olisi indietä?

Devolver on tuoreeltaan myös julkaissut kiehtovasti korttihuijausten maailmaan ja 1700-luvun havinaan vievän Card Shark -pelin. Entäpä olisiko se indietä, vai meneekö yli? Peli on nimittäin syntynyt yhteistyössä taiteilija Nicolai Troshinskyn ja Nerial-pelistudion välillä – ja juju on siinä, että Nerial on Devolverin omistama studio.

Käsite indiestä on venyvä ja haastava, mutta johonkin raja täytyy vetää. Esimerkiksi käsissäni olisi ollut koskettava ja moniulotteinen (tosin tylsästi nimetty) strategiapeli Triangle Strategy.

Kyseessä on genren herkkupala, jolla on ilmaisuvoimaisen audiovisuaalisuuden ja syvällisen pelattavuuden ohella painavaa sanottavaa sodasta, kansan kärsimyksestä, demokratiasta, propagandasta ja muiden manipuloinnista. Viiltävän ajankohtaisesti peli kuvaa myös, miltä mielivaltainen, perusteeton hyökkäys tuntuu maasta, joka sen joutuu kohtaaman.

Kyseessä on upea pelikokemus, mutta Triangle Strategyn kutsuminen indieksi olisi liioittelua – vai olisiko?

Tämä ansaitsi paikkansa miltä tahansa listalta. Mutta ei sitä kyllä indieksi voi laskea.

Pelin on tehnyt japanilainen Artdink, siis itsenäinen pelistudio, joka on työstänyt pelejä jo 1980-luvulta. Mutta pelin julkaisija on Square Enix, yksi Japanin suurimmista pelitaloista. Ja se on osallistunut jossain määrin Triangle Strategyn tekoon, vaikka vetovastuu onkin ollut muualla.

Pelin julkaisija Japanin ulkopuolella on lisäksi Nintendo.

Videopelien jakeluketju ja -tapa ovat kokeneet valtaisia muutoksia viime aikoina. Digitaaliset jakelukanavat ovat antaneet mahdollisuuden myös pienille tekijöille saada äänensä kuuluviin – ja kilpailla yleisön huomiosta isompien kanssa.

Pelien itsenäinen tekeminen ja julkaiseminen on nykyään arkipäivää. Tämä on avannut samalla oven uudelle mielikuvitukselle – tuoreille, ennen näkemättömille ja avarakatseisille pelikokemuksille.

Nykyään ei myöskään tarvitse osata tehdä itse pelimoottoreita, joiden varaan pelit suunnitellaan pyöriviksi. Sellaisia on tarjolla valmiiksi – ja tiettyyn pisteeseen asti ilmaiseksi. Käynnissä on kotikoodaamisen ja etätyön uusi kukoistus.

Tulevaisuudessa videopelien kirjo tulee kasvamaan entisestään. Pelien identiteetti ja moninaisuus jatkavat kulkuaan, valinnanvara kasvaa ja uusia ilmiöitä syntyy. Indiet ovat jo nousseet alan kärkeen – ja jatkavat sen edustamista. Myös termin merkitys monimutkaistuu.

Samalla on myös selvä, että yhä useampi haluaa jatkossa olla – tai ainakin olla kuin – indie.