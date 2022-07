Instagramin kuumin kesätrendi on pukeutua kuin Barbie

Life in plastic, it’s fantastic. Ja se näkyy tänä kesänä.

Kesällä monien Instagram-kuvasto on täyttynyt pinkeistä asuista, kiiltokankaasta, näyttävistä asusteista ja kimaltavista koruista.

Nyt ilmiölle on myös nimi: Barbiecore. Termillä viitataan tyyliin, jossa pukeutumiseen inspiraatiota haetaan Barbie-nukeista ja niistä tehtyjen elokuvien estetiikasta.

Tyyli muistuttaa osittain 2000-luvun alun tyttömäisissä sarjoissa, kuten Lizzie McGuiressa ja Hannah Montanassa, nähtyä asuja. Erityisesti Barbiecoren tunnistaa kuitenkin asuista, jotka ovat päästä varpaisiin vaaleanpunaisia.

Kesäkuussa esimerkiksi tositelevisiotähti Kim Kardashian ja näyttelijä Sydney Sweeney julkaisivat Instagramissa kuvia vaaleanpunaisista asuistaan:

Trendin ponnahduslautana pidetään tulevaa Barbie-elokuvaa, jonka kuvauksia on seurattu sosiaalisessa mediassa tiiviisti koko kesän ajan.

Kiinnostus elokuvaa kohtaan kasvoi viimeistään 15. kesäkuuta, kun Warner-yhtiö julkaisi kuvan näyttelijä Ryan Goslingista, joka esittää elokuvassa toista pääosaa eli Keniä.

Kuvasta tuli nettihitti, kun hiuksensa blondannut ja farkkuliivissä poseeraava Gosling onnistui monista kiusallisella tavalla tavoittamaan roolihahmonsa muovisen olemuksen. Rolling Stone luonnehti hänen muistuttavan kuvassa ”karmeaa vanhempaa West Hollywoodin miestä”.

Suosion myötä Goslingista ja Barbieta esittävästä Margot Robbiesta alettiin jakaa runsaasti paparazzi-kuvia elokuvan kuvauspaikoilta. Otoksissa kaksikko nähdään muun muassa rullaluistelemassa neonvärisissä vaatteissa ja Robbie on bongattu myös pukeutuneena täysin pinkkiin country-henkiseen asuun.

Kesäkuussa myös näyttelijä Megan Fox ja rap-artisti Machine Gun Kelly esittivät eräänlaisen modernin tulkinnan Barbiesta ja Kenistä. Pariskunta esiintyi Machine Gun Kellyn Life in Pink -dokumentin ensi-illassa pukeutuneena hempeän sävyisiin asuihin.

Vaaleanpunaiset asut eivät ole jäämässä pelkästään Instagramiin tai Barbie-elokuvaan, vaan niitä nähdään myös muotitalojen syksyn mallistoissa.

Muotitalo Versacen syksyn mallistosta löytyy muutamia vaaleanpunaisia vaatteita, kuten huippumalli Hailey Bieberin päällä nähty korsettimainen mekko.

”Pyrkimässä Barbie-elokuvaan”, Bieberin stylisti Karla Welch kirjoittaa Instagramissa mallista otetun kuvan saatetekstissä.

Barbimaista huippumuotia löytyy myös Valentinolta, jonka käyttövaatteista koostuvan ready to wear -syysmalliston asuista suurin osa on pinkkejä.

Laulaja Lizzo pukeutui malliston mekkoon uuden tosi-tv-sarjansa Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls ensi-illassa kesäkuussa.

”Näytät siltä kuin olisit tullut Mattelin pakkauksesta”, tanssija Shirlene Quigley kommentoi kuvaan, viitaten Barbie-nukkejen valmistajaan.

Muotitalon vaaleanpunaiset asut ovat ehtineet jo aiheuttaa närkästystä somessa, kun näyttelijä Florence Pugh joutui viime perjantaina arvostelun kohteeksi osallistuttuaan Valentinon muotinäytökseen muotitalon läpikuultavassa mekossa.

”Teistä monet halusivat kertoa minulle aggressiivisesti, kuinka pettyneitä olitte ’pieniin rintoihini’ tai kuinka minun tulisi hävetä ’lättärintojani’”, Pugh kirjoitti Instagram-julkaisussaan ja jatkoi:

”Olen elänyt kehossani pitkään. Tiedän hyvin minkä kokoiset rintani ovat enkä pelkää niitä. Mutta huolestuttavaa on, miksi te pelkäätte rintoja niin paljon?”

Osittain barbiecoressa on kyse myös asenteesta. Elle Australian artikkelissa pohditaan, että barbiecoressa pukeudutaan kuin Barbiet, mutta jäljitellään 2000-luvun alun ikonien, kuten Paris Hiltonin ja Mean Girls -elokuvan hahmojen, asennetta.

Myös uuden Barbie-elokuvan ohjaaja Greta Gerwig on kertonut, että elokuva tehdään feministisellä otteella. Entuudestaan Gerwig tunnetaan naisia ja heidän välisiä suhteitaan käsittelevistä elokuvista Lady Bird (2017) ja Pikku naisia (2019).

Sitä miltä uusi, feministinen Barbie näyttää saadaan kuitenkin odottaa vielä noin vuoden verran, sillä elokuvan on määrä ilmestyä kesällä 2023.