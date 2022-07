Pelialan lähitulevaisuudessa tullaan näkemään runsaasti ideoiden kierrätystä, suursarjojen jatko-osia ja vanhojen pelien uusintaversioita.

Kesäkuu täyttyi jälleen lukuisista peliuutisista ja -julkistuksista.

Microsoftin ja sen ostaman Bethesdan yhteisessä, puolentoista tunnin videoesityksessä paljastettiin, mitä Xboxin tulevaisuudessa tapahtuu.

Esityksen huomio oli tiiviisti Game Passissa eli Microsoftin Netflixiä muistuttavassa pelien nettikirjastossa, joka toimii kuukausimaksulla. Videolla alleviivattiin lukuisia kertoja, että Microsoftin omat ja monet muutkin pelit saapuvat palveluun heti julkaisupäivinään.

Tänä vuonna Game Passiin tulee suursuosittu nettimoninpeli League of Legends, uusi toimintastrategia Minecraft Legends sekä viivästynyt nettiräiskintä Overwatch 2. Lisäksi monet suositut pelit, kuten Forza Horizon 5 (2021), Grounded (2020) ja Sea of Thieves (2018), saavat lisäsisältöä.

Pelialaa ravisteleva iso uutinen oli, että Game Pass saapuu erillisenä sovelluksena pelattavaksi suoraan tv:stä. Pelaamiseen ei siis tarvita konsolia, vaan se tapahtuu suoratoistona netin välityksellä pelkän peliohjaimen avulla. Palvelu toimii kuitenkin aluksi ainoastaan Samsungin älytelevisioissa.

Vaikka pelijulkistuksia rummutettiin hurjalla tahdilla, oli vaikea välttyä huomaamatta, että Xboxille ei ole ainakaan tähän tietoon tulossa jouluksi isoja, odotettuja pelejä.

Ajopeli Forza Motorsport näytti upealta, mutta se julkaistaan vasta ensi keväänä. Ensi vuonna julkaistaan myös hypetetty vampyyripeli Redfall, toimintaroolipeli Diablo IV ja Microsoftin mukaan Xboxin historian odotetuin peli Starfield.

Ensimmäisessä pelivideossaan Starfield näytti kuitenkin yllättävän vaisulta ja teknisesti nykivältä. Scifiroolipeli lupaa tutkittavaksi yli tuhat planeettaa, joten saa nähdä, pystyykö jo muutenkin huterassa kunnossa julkaistavista peleistään tunnettu Bethesda Game Studios pitämään kiinni ensi vuoden alkupuoliskon julkaisuajankohdasta.

Scifiroolipelin Starfield piti saapua joulumarkkinoille, mutta hiljattain peliä lykättiin ensi vuoteen. Peli jättää aukon Microsoftin kattaukseen, mutta ratkaisu oli varmasti oikea.

Microsoftin esityksestä itseäni jäi vaivaamaan, miten samankaltaisilta monet esitellyt pelit vaikuttivat – ja kuinka niin monissa todellisuutta havainnoidaan aseenpiipun takaa.

Todellista kekseliäisyyttä oli tarjolla niukasti.

Sen sijaan luovuuttaa saattaa odottaa Annapurnalta, joka tunnetaan pettämättömästä pelisilmästään. Peliyhtiö esitteli uuden seikkailun Cocoon, mutta sen sisältö jäi vielä pitkälti hämärän peittoon.

Runsaasti pelikuvaa nähtiin indie-ilmiö Hollow Knightin (2017) kohutusta jatko-osasta Silksong. Microsoftille on kova juttu, että peli julkaistaan myös Game Passiin.

Todellinen kaappaus paljastui kuitenkin aivan videoesityksen loppupuolella: tietynlaiseksi Mr. Playstationiksi mielletty Hideo Kojima ja hänen johtama Kojima Productions tekevät pelin yksinoikeudella Xboxille. Metal Gear -sarjasta tunnettu Kojima kertoi lyhyessä videotervehdyksessään visioineensa aivan uudentyyppisen pelin pilviteknologian avulla.

Jo pelkkä Kojiman esiintyminen osana Xboxin esitystä oli eräänlainen voitto Microsoftille. Asiasta nousikin kohu, ja Kojima Productions joutui twiittaamaan, että suhteet Playstationiin ja Sonyyn ovat kunnossa jatkossakin.

Ainakin Kojiman tekemä Sonyn yksinoikeuspeli Death Stranding (2019) näyttäisi saavan jatko-osan, kuten peliä tähdittämä näyttelijä Norman Reedus aiemmin lipsautti.

Sonyn kesäkuun alun videoesitys paljasti ensi vuonna PS5:lle tulevan Playstation VR 2 -virtuaalitodellisuuslaitteen seikkailun Horizon Call of the Mountain. Komean pelin on helppo kuvitella lukeutuvan 4K-kuvaan yltävän VR-laiteen myyntivaltteihin.

Ensi kesänä PS5:lle saapuu pitkäikäisen roolipelisarjan uusin osa Final Fantasy XVI, joka näyttää valjun 15. osan jälkeen sangen tyylikkäältä. Tämän jälkeen on tulossa myös Final Fantasy VII -klassikon (1997) uusintaversioprojektin toinen osa kolmesta eli Final Fantasy VII Rebirth.

Esitelty kamppailupeli Street Fighter 6 herätti mielenkiinnon uudella, avoimella rakenteellaan. Huomionarvoista oli paitsi, että suosittua sarjaa viedään tuoreeseen suuntaa, mutta että peli tulee edellisosasta poiketen myös Xboxille.

Sonyn tämän joulun suurpeli lienee kovaotteinen toimintaseikkailu God of War Ragnarök, joka saapuu 9. marraskuuta. Pian TV-sarjaksi kasvava, viime vuosien huipputeos Last of Us (2013) tehdään uusiksi PS5:lle ja julkaistaan syyskuussa. Tämän vuoden parhaisiin peleihin lukeutuva Tunic saapuu Xboxilta samaan aikaan myös Playstationille. Ja yksi kaikkien aikojen toimintapeleistä, Resident Evil 4 (2005), uusitaan puolestaan maaliskuussa.

Mutta Sonyn tärkein asia on tällä hetkellä uusittu pelipalvelu Playstation Plus, joka julkaistiin Euroopassa 23. kesäkuuta. Palvelu on vastine jo 25 miljoonan käyttäjän rajapyykin ylittäneelle Game Passille.

Julkaisu on hieman sekava, sillä PS Plus on tarjolla kolmessa eri versiossa: Essential-taso antaa ladata muutaman pelin kuukaudessa ja avaa nettimoninpelaamisen, Extra-tasoon kuuluu PS5- ja PS4-peleistä koostuva nettikirjasto ja Premium-tasolla mukaan tulevat PS1- ja PS2-pelit ja pelejä voi suoratoistaa pilvestä.

Olen testannut Premium-palvelua reilut pari viikkoa, ja vaikutelma on ristiriitainen. Mukana on PS5:n helmiä, kuten Demon’s Souls (2020), Death Stranding Director’s Cut (2021) ja Returnal (2021), mutta ei Gran Turismo 7:n (2022) ja Ratchet & Clank: Rift Apartin (2021) tapaisia uutuushittejä.

Odotettu jatko-osa God of War Ragnarök on luultavasti tämän joulun isoja PlayStation-pelejä. Toimintapelin lopullisesta julkaisuajankohdasta ei ole hiiskuttu tarkemmin.

Sony onkin sanonut, etteivät sen omat pelit tule heti julkaisupäivinään palveluun. Se on perustellut tuottamiensa blockbuster-pelien olevan niin kalliita, ettei kyseinen julkaisumuoto olisi mahdollinen. Ymmärrettävää. Mutta on eri asia, miten suuri yleisö tämän näkee.

PS Plussassa on tarjolla on PS4-pelejä moneen makuun, mutta vanhempien pelien kattaus on vaimea. Ensinnäkin on sääli, että PS3-pelejä voi pelata ainoastaan pilvestä. Myös pelivalikoima ihmetyttää.

Ensimmäiseltä Playstationilta on tarjolla muun muassa Jumping Flash! (1995), Resident Evil: Director’s Cut (1997) ja Wild Arms (1996), jotka ovat antoisia kuin aina. Mutta pelimäärä on hämmästyttävän suppea. Missä ovat esimerkiksi Pleikkaria määrittäneet sarjat Crash Bandicootista Ridge Raceriin ja Tomb Raiderista Wipeoutiin?

Nintendo puolestaan kulkee jälleen omia polkujaan. Peliyhtiö kertoi, että kotikonsolin ja kannettavan laitteen hybridiä Nintendo Switchiä on myyty jo yli 107 miljoonaa kappaletta. Myöhemmin se julkaisi vain yhteen tulevaan peliinsä keskittyvän videon.

Toimintaroolipeliä Xenoblade Chronicles 3 käytiin läpi liki puolen tunnin esittelyssä, jossa korostettiin pelin valtavaa skaalaa ja monipuolisia ympäristöjä. Peli saapuu pari kuukautta ilmoitettua aikaisemmin: julkaisupäivä on 29. heinäkuuta.

Loppuvuoteen on luvassa ainakin väkivallaton räiskintä Splatoon 3 ja spektaakkelimainen action Bayonetta 3, mutta tällä haavaa Nintendo tyytyi kääntämään valokeilan ulkopuolisten julkaisijoiden peleihin erillisessä tiedotusvideossa.

Esiin nousi ranskalaisen Ubisoftin hupaisa strategia Mario + Rabbids Sparks of Hope ja ruotsalaisen putiikkistudio Simogon mystisen houkutteleva Lorelei and the Laser Eyes.

Vahvimmalta vaikutti konkari Ron Gilbertin odotettu paluu luomansa Monkey Island -komediaseikkailusarjan pariin. Tänä vuonna ensimmäisenä PC:lle ja Switchille saapuva Return to Monkey Island on tehty uudella askartelumaisella tyylillä ja näyttää erityisen houkuttelevalta.

Vuoden 2017 upea Thimbleweed Park osoitti, että legendaarisen Ron Gilbertin ote on tiukempi kuin koskaan. Pian nähdään, mitä hän saa aikaan palatessaan Monkey Island -sarjan pariin.

Kolmen ison konsolivalmistajan lisäksi alkukesä täyttyi monesta muustakin tiedotustilaisuudesta. Alan suurimman palkintogaalan The Game Awardsin vetäjän Geoff Keighleyn luotsaamaa Summer Game Fest 2022 -tapahtumaa hallitsi Cuphead: The Delicious Last Course.

Neflixin hittisarjaksikin kasvanut ja miljoonia myynyt Cuphead (2017) jatkuu lisäosassa, jota tehtiin jopa viisi vuotta. Kokonaisuus saapuu lupausten mukaisesti alkuperäisen pelin laajennuksena eikä itsenäisenä julkaisuna.

On kuitenkin kuvaavaa, että pelin lisäosa – Cupheadin tai ei – voi nousta liki kolmituntisesta show’sta esiin. Koronaviruksen vaikutukset näkyvät nyt, kun pelialan isot julkaisut siirtyvät kauemmaksi tulevaisuuteen. Myös Cyberpunk 2077 -pelin fiaskomainen julkaisu on saanut monet varpailleen: keskeneräisiä töitä ei uskalleta laittaa enää pihalle ja korjata myöhemmin.

1930-luvun piirrosanimaatiotyylillä toteutettu, armottoman haastava Cuphead jatkuu juuri julkaistussa lisäosassa The Delicious Last Course. HS testasi peliä tuoreeltaan ja lopputulos vakuuttaa.

Lukuisista pienemmistä tiedotustilaisuuksista ja tulevista peleistä on syytä nostaa esiin muutama.

Ensi vuonna saapuvassa, ihastuttavalta vaikuttavassa The Plucky Squire -seikkailussa hypätään kirjaimellisesti ulos satukirjan sivuilta ja lähdetään tutkimaan ulkopuolista maailmaa. Räiskinnän, visuaalisen novellin ja speedrunning-kulttuurin yhdistelmä Neon White on puolestaan ulkona nyt jo – eikä häikäisevää mestariteosta tule missata.

Silmällä kannattaa pitää myös The Last Worker -peliä. Tälle vuodelle kaavailtu seikkailu tarttuu ajankohtaisiin asioihin: työoloihin ja työpaikkojen digitalisoitumiseen. The Last Worker ammentaa asetelmansa peittelemättä jättifirma Amazonista ja näyttäisi löytävän herkullisen kitkerää satiiria – kekseliästä pelattavuutta unohtamatta.

Kaiken kaikkiaan alkukesä piirtää pelialasta suhteellisen rehellisen kuvan. Luvassa on paljon ideoiden kierrätystä, suursarjojen jatko-osia ja vanhojen pelien uusintaversioita. Ala muuttuu yhä digitaalisemmaksi netin kauppojen ja pelipalveluiden muovatessa pelien jakelutapaa ja -ketjua.

Nettikaupat ovat virkistäneet pelien kirjoa, mutta suhtaudun tietyllä varauksella pelipalveluiden nettikirjastoihin. Ymmärrän, että ne avaavat pelejä henkilöille, jotka eivät ostaisi täysihintaisia pelejä. Nettipalveluista voi myös löytää helmiä, jotka muuten menisivät ohi. Ne kannustavat kokeilemaan. Tässä kuvaan astuu kuratointi: palveluiden annin tulisi tuntua yhtä lailla käsinpoimitulta kuin monipuoliseltakin.

Mutta asialla on kääntöpuoli. All you can eat -mentaliteetti voi vähentää yksittäisten pelien merkitystä ja vaikeuttaa keskittymistä.

Pienen tiimin seikkailupeli The Last Worker herättää huomion tarttumalla kärkkäästi ajankohtaiseen aiheeseen työoloista. Pelin ääninäyttelijöitä ovat muun muassa Jason Isaacs, Tommie Earl Jenkins ja Zelda Williams.

Palveluiden satojen pelien valikoimissa on helppo poukkoilla ympäriinsä paneutumatta mihinkään. Se alentaa pelit sisällöksi, jota kulutetaan kertakäyttöisesti ja liukuhihnamaisesti. Se voi tehdä oman maun ja tutkan suppeammaksi ja pelien ostamisen hankalammaksi, mikä tuskin on hyväksi koko alalle ja pelien kirjavalle ilmaisumuodolle.

Onko pakko saada paljon omistamatta lopulta mitään vai kannattaako hankkia kerralla yksi peli ja keskittyä siihen?

Alkukesä julkistuksineen paljastaa pelialasta usein vain tietyn puolen. Otsikoihin nousevat peleistä suurimmat, ja anti tuppaa puuroutumaan yhteen.

Todellinen mielikuvitus löytyy yleensä pinnan alta. Etenkin indiepelit näyttävät raikkaasti ja rohkeasti, mitä kaikkea videopelien parissa on mahdollista kokea.

Pitää vain tietää, mistä katsoa.