Tiktok on täynnä Shein-videoita, vaikka ultra­pika­muoti­jätti on ”pahin kaikista”

Ultrapikamuotia tuottavan Sheinin markkinointi elää vaatteita esittelevillä Tiktok-videoilla ja muutamien tuhansien seuraajien vaikuttajilla.

”Tilasin Sheiniltä mun lomaa varten vaatteita...”

”Tervetuloa unboxaamaan mun aika iso Shein-tilaus.”

”Mulle tuli just Sheiniltä kamaa, sori sori, mutta kun mä lähen tonne Meksikoon...”

”Nyt se sitten tapahtu, vaikka mä aattelin, etten ikinä tilaa Sheiniltä mitään, mut me lähetään reissuun...”

Esimerkiksi näin alkavat Tiktokin suomenkieliset videot, joissa esitellään verkkokauppa Sheinistä ostettuja vaatteita ja asusteita.

Näissä haul- ja unboxing- videoissa tavallisesti nuoret naiskäyttäjät avaavat Sheiniltä tilaamansa paketin ja esittelevät sekä arvioivat tilaamansa tuotteet.

Vastaavia videoita tehdään toki muidenkin kauppojen tuotteille, mutta Shein on haulien ylivoimainen ykkönen. Tiktokissa Shein-aiheisilla videoilla on 35,2 miljardia näyttökertaa.

Sheinin suosioon on useampi syy:

1. Sheinissä myytävät vaatteet ja asusteet ovat ällistyttävän halpoja. Juuri mikään tuote ei maksa 20 euroa enempää. Paitoja, toppeja ja mekkoja saa tilattua muutamalla eurolla. Halpuus on johtanut siihen, että vaatekappaleita tilataan valtavia määriä.

2. Shein tuottaa ultrapikamuotia. Verkkokauppajätti käyttää algoritmikoneistoa haistellakseen somesta uusimpia trendejä. Kun koneisto nappaa vainun, Shein tuottaa trendiä vastaavaa tuotetta pienen kokeiluerän ällistyttävän tehokkaasti. Sheinillä uuden tuotteen saaminen suunnittelupöydältä myyntiin vie nopeimmillaan vain viikon. Jos tuote osoittautuu hitiksi, tehdään siitä isompia eriä. Näin Shein on jatkuvasti trendien aallonharjalla, usein jopa niitä edellä.

3. Shein käyttää erittäin taitavasti sosiaalista mediaa. Yhtiö lähettää tuotteitaan muutaman tuhannen seuraajan vaikuttajille, jotka tekevät mielellään haul-videoita ilmaisia vaatteita vastaan. Seuraajat eivät aina saa tietää sisällön olevan mainos. Asiantuntijat ovatkin arvelleet, että Shein on itse tilannut ensimmäisiä haul-videoita ja aloittanut koko trendin.

Miksi Shein on ”pahin kaikista”?

Tavalliset pikamuotifirmat kuten Zara ja H&M jäävät Sheinille kakkoseksi monilla mittareilla. Eetti ry:n vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmen mukaan vaatebisnes on aina ollut täynnä vastuutonta toimintaa, mutta Shein on vienyt homman ihan uudelle levelille.

Anniina Nurmi

”Jos pahimmaksi mielletään isoin toimija, niin kyllä se Shein on.”

Shein julkaisee verkkosivuillaan päivittäin keskimäärin 6 000 uutta tuotetta. Määrä on valtava, sillä esimerkiksi pikamuotiketju Zaran valikoimiin lisätään arvioiden mukaan noin 600 tuotetta päivässä, Zara ei tosin päivitä valikoimaansa joka päivä.

Vuonna 2012 perustettu Shein nousi keväällä markkina-arvoltaan isommaksi kuin H&M ja Zara yhteensä.

Valtavan ympäristörasituksen lisäksi toiminnaltaan hyvin läpinäkymättömän Sheinin työolojen on raportoitu esimerkiksi teettävän työntekijöillään ylipitkiä työpäiviä ilman työsopimuksia. Lisäksi Shein on kopioinut ideoita ja malleja pieniltä suunnittelijoilta ilman korvausta.

Mediassa on myös kirjoitettu väitteistä, joiden mukaan Sheinin tilausten mukana olisi tullut kuolleita torakoita sekä käsin kirjoitettuja avunpyyntöjä Sheinin työntekijöiltä. Shein on kieltänyt lappujen aitouden.

Sheinin tilausten saapumisajat voivat myös vaihdella paljonkin. Paketti voi tulla viikossa tai sitä voi joutua odottamaan kuukausia. Tuotteiden laatukin vaihtelee. Mallikuvassa lyhythelmainen t-paita voikin olla pitkää mallia tai toisinpäin.

Puutteet ja epäeettisyydet eivät kuitenkaan estä ihmisiä tilaamasta. Anniina Nurmi arvelee tämän johtuvan ainakin osin halvoista hinnoista. Kun jokin on niin halpaa, ei ole niin suuri harmi, jos tilaus ei vastaakaan odotuksia.

”Kun vaatteet maksavat niin vähän, niitä ei palauteta, eikä tehdä reklamaatioita, Nurmi sanoo.

Nurmi kuitenkin muistuttaa, että Sheinin vastuuttomuuden ei tulisi olla pelkästään yksilön vastuulla, vaan sen toimintaan tulisi puuttua myös esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Pukeutumisesta ja muodin eettisyydestä kiinnostunut Emma Lehtovaara, 25, on tehnyt Tiktok-tililleen useita Sheinin vastuullisuutta käsittelevää videota.

Videoiden saama vastaanotto on ollut osin torjuvaa.

”Ne aiheuttaa tosi paljon ärsytystä, kun ihmiset ajattelevat, että olen syyttelemässä heitä, vaikka ei ole tarkoitus syytellä yksittäisiä ihmisiä”, Lehtovaara kertoo.

Lehtovaara on saanut videoihinsa esimerkiksi tällaisia kommentteja.

”Tottakai ostan kun halvalla saan.”

”Tilaan silti.”

”Ok ei oo mun ongelma.”

”Laitoin tilauksen ihan kiusakseni.”

Emma Lehtovaara on tehnyt Tiktok-tililleen useita Sheinin vastuullisuutta käsittelevää videota.

Erityisesti Lehtovaaraa Sheinissä vaivaa yhtiön työoloista julkisuuteen ilmenneet puutteet.

”Minun mielestäni vaatteet pitäisi lähtökohtaisesti tuottaa siten, että tekijöille maksetaan se, mikä heille kuuluu. Kaikki ansaitsisivat sellaisen työn, että sen tekeminen on turvallista ja siitä maksetaan palkka, joka riittää normaaliin elämään.”

Lehtovaara arvioi Sheinin olevan nykyteinien H&M tai Gina Tricot.

”Kun minun ikäiset ostivat teininä Gina Tricotin trenditoppeja, niin Shein on nyt teineille se juttu, josta kaikki ostaa.”

Ja Lehtovaara ymmärtää helposti miksi, Shein on halpa ja valikoimissa on kivijalkakaupoista poikkeavaa tyyliä.

Nuorena Lehtovaarakin osti vaatteensa pikamuotiliikkeistä. Niissä käyminen oli niin normalisoitua, ettei muunlainen kuluttaminen tullut mieleenkään.

Tiedon lisääntyminen alkoi kuitenkin hiljalleen vaikuttaa Lehtovaaran ostokäyttäytymiseen. Ensin hän luopui H&M:stä, minkä jälkeen hiljalleen muustakin pikamuodista.

Nykyään Lehtovaara ostaa ketjuliikkeistä satunnaisesti yksittäisiä tuotteita, kuten alusvaatteita.

Sheinistä puhuttaessa puolustajilla on yleensä kaksi argumenttia, jotka Emma Lehtovaara sekä Anniina Nurmi ovat kuulleet moneen kertaan.

1. Minulla ei ole varaa ostaa muualta.

Lehtovaara: ”En lähde kommentoimaan sitä, mihin kenenkin varat riittävät, mutta voi miettiä, että kuuluuko meillä todella olla näin paljon vaatteita. Pitäisi enemmän palata siihen, että vaate on investointi, joka kestää.”

”Jos joku on niin halpaa kuin Shein niin kaikki ei voi olla kunnossa.”

Nurmi: ”Eihän sekään tule halvaksi, jos ostaa vaatteita, jotka menee heti rikki. Meidän käsityksemme vaatteen normaalista hinnasta, on aika vääristynyt.”

”Ja yritysten voitothan tulevat pääosin keskituloisilta, jotka ostavat paljon. Oikeasti vähävaraisten kulutuskäyttäytyminen ei ole läheskään niin suuri ongelma.”

2. Shein on ainoa paikka, joka myy laajaa valikoimaa pluskokoisille ihmisille.

Lehtovaara: ”Tämä on oikeasti se, missä Shein on onnistunut. Se tekee vaatteita isoille koille, joita muut ei juuri tarjoa. Siinä olisi muille merkeille parantamisen paikka.

Nurmi: ”Jos on oikeasti tilanne, ettei löydä mistään muualta, niin sitten ostaa sieltä, mistä löytää. Jos se on Shein, niin sitten se on Shein. Kyse on enemmän siitä, kuinka paljon sieltä ostaa ja tulevatko ne todella pitkäaikaiseen käyttöön.”

Miten ultrapikamuodin kulutusta voisi yrittää vähentää?

Nurmi kehottaa miettimään sitä, millaista sisältöä omille somefeedeille tulee. Voisiko haul-videoiden sijaan katsella vanhojen vaatteiden tuunausvinkkejä ja kirppisvideoita?

Lehtovaara kehottaa tarkkailemaan vaatteiden käyttökertojen määrää esimerkiksi siihen tarkoitetulla sovelluksella. Hän arvelee, että moni uskoo käyttävänsä tiettyä vaatekappaletta huomattavasti useammin kuin todella käyttää. Seuranta myös paljastaa, millaisia vaatteita kannattaa tulevaisuudessa ostaa, jotta ne tulisivat todella käyttöön.

Tänä vuonna Lehtovaara on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka vaate olisi kirpputorilta, onko se todella tarpeellinen.

”Vaikka se tuote olisi kuinka kiva, vastuullinen ja eettinen niin mietin silti, että tarvitsenko minä sitä.”