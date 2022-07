Instagram siirtyy jokaisen uudistuksen myötä yhä kauemmas alkuperäisestä ideastaan, ja se suututtaa käyttäjiä. Jos haluaisin katsoa videoita, menisin Tiktokiin, kirjoittaa Nytin toimittaja Inkeri Harju.

Kaiholla muistelen niitä vuosia, kun elimme Instagramin kulta-aikaa.

Sovelluksen etusivulla oli ystävien ja seuraamieni julkkisten rakeisia kuvia kronologisessa järjestyksessä.

Kavereiden kuviin kommentoitiin ihania asioita. Elämä kohteli hyvin.

Noiden huippuvuosien 2010–2015 jälkeen Instagram on uudistus uudistukselta muuttunut.

Ensin vietiin julkaisujen kronologisuus, vuonna 2020 esiteltiin kelat ja nyt sovellus testaa kokonaan uutta ulkoasua.

Pieni osa Instagramin käyttäjiä toimii parhaillaan testiyleisönä uudelle ulkoasulle, jossa kuvat ja videot näkyvät koko näyttöruudun koossa.

Uudistuksen myötä sovellus myös pakottaa käyttäjän katsomaan keloja ja tarjoaa tälle yhä enemmän algoritmin suosittelemaa sisältöä.

Testikäyttäjien palaute on ollut karua. Näkymä on vaikeakäyttöinen, epäselvä ja ennen kaikkea nolo yritys olla kuin Tiktok.

Instagram esittelee feedin, jossa kuvat ja videot täyttävät koko näytön.

Meta on ilmeisesti niin hädissään kiinalaisen Tiktokin menestyksestä, että ainoa asia, jonka someyhtiö on keksinyt, on muuttaa Instagram Tiktokiksi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun yhtiö kopioi toisen alustan ideaa. Kun useammista ostoyrityksistä huolimatta Facebook ei saanut omistukseensa kuvaviestisovellus Snapchatia, kopioi se Snapchatista tarinat-ominaisuuden Instagramiin.

Alan epäillä, etteivät edes Instagramin kehittäjät käytä enää omaa sovellustaan. Niin sekaisin he näyttävät olevan siitä, mitä kansa todella haluaa.

Sosiaalisessa mediassa viesti on jo pitkään ollut selvä: Käyttäjät haluavat katsoa kuvia. KUVIA!

Suuren huomion on Twitterissä on saanut esimerkiksi kirjailijan ja vaikuttajan Toni Tonen palaute, jossa Tone kritisoi sovellusta juurikin Tiktokin kopioimisesta.

Itsekin haluan nähdä Instagramista, mitä tuttuni tekevät. Jos haluan nähdä tuntemattomien ihmisten tekemiä videoita, menen Tiktokiin.

Maanantaina soraääniä kuului vielä Tonea moninkertaisesti vaikutusvaltaisemmilta henkilöiltä, kun Kylie Jenner ja Kim Kardashian lähettivät Instagram-tarinoissaan sovellukselle viestin.

Jenner ja Kardashian jakoivat tarinassaan suositun kuvan, jossa lukee ”Tehkää Instagramista jälleen Instagram. (Lopettakaa Tiktokin kopiointi. Me vain haluamme katsoa söpöjä kuvia ystävistämme.) Terveisin, ihan jokainen”.

Jennerin ja Kardashian sanomisilla on väliä, sillä siskoksilla on Instagramissa yhteensä 686 miljoonaa seuraajaa.

Instagramilla on syytä olla huolissaan myös siksi, että kun Jenner vuonna 2018 ilmoitti, ettei hän käytä enää Snapchattia sovelluksen ulkoasun uudistuttua, yhtiön kurssi notkahti päivän aikana seitsemän prosenttia.

Tiistaina kritiikki oli ilmeisesti tavoittanut sovelluksen johdon, sillä Instagramin isoin kiho, Adam Mosseri julkaisi Twitterissä lyhyen videon, jossa hän pyrkii selittämään muutoksia yleisölleen.

Mosseri kertoo, että uusi kokonäytön vievä ulkoasu on testi, eikä se ole ”vielä hyvä”.

”Meidän on tehtävä uudesta ulkoasusta hyvä, ennen kuin laajennamme sen koko sovellukseen”, Mosseri sanoo.

Hän pyrkii myös rauhoittelemaan huolia siitä, että Instagram olisi hylkäämässä kuvat. Mosserin mukaan sovellus jatkaa ”kuvien tukemista”, mutta pyrkii samalla panostamaan videoihin.

Hänen mukaansa Instagramin käyttäjät ovat analytiikan mukaan siirtymässä yhä enemmän videoihin, riippumatta siitä, mitä sovellus tekee.

Ja videot tuntuvat todellakin olevan tällä hetkellä ykkönen. Tiktok oli vuoden 2021 ladatun sovellus ja johtaa kuluvan vuoden käytetyimpänä sovelluksena.

Ei ihme, että Instagram haluaa seurata perässä.

Käyttäjien viesti tuntuu kuitenkin olevan selvä: Emme halua toista Tiktokia. Toki Instagram saa säilyttää kelat, jos haluaa, mutta pääpainon tulisi monen mielestä pysyä kuvissa.

Jos Instagram hylkää kuvat, ei kuville tarkoitettua suosittua sovellusta oikeastaan ole.

Emmekö siis voisi pitää sosiaalisia medioita erillään?

Haluan palata maailmaan, jossa Instagramista näen viimeksi kymmenen vuotta sitten tapaamani yläastetutun lomakuvat, Snapchatista ystävieni sekavia baarikuvia, Facebookista tätini syntymäpäivän, Youtubesta 35 minuutin videon kauneimmista virkkuukuoseista ja Tiktokista 30 sekunnin videon tanssivasta emusta.

Onko se muka liikaa pyydetty?