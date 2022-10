Miss Helsinki -kilpailua ei tänä vuonna voita kaunein nainen vaan paras bisnesidea, vakuuttavat kisan järjestäjät. Mutta onko näin?

Mitä tapahtuu, kun missikisoihin yhdistetään Diili-ohjelmaformaatti?

Miss Helsinki New Era.

Kilpailun järjestäjät Mirella Merivirta ja Janna-Juulia Vuorela kertovat karistaneensa misseyden kilpailusta kokonaan pois. Oikeastaan kisasta kuuluisi nyt käyttää termiä bisneskilpailu, he sanovat.

”Tänä päivänä missi on bisnesnainen ja yrittäjä. Miksi me emme rummuttaisi sitä?” kysyy Vuorela.

Vuorela on itse vuoden 2018 Miss Helsinki ja somevaikuttaja. Merivirta puolestaan on entinen Miss Suomi -kilpailija sekä hyvinvointialan yrittäjä.

Kisalla on pitkät perinteet 2010-luvulla. Tiettävästi ensimmäinen Miss Helsinki -kilpailu järjestettiin vuonna 2009 Helsingin yökerho Tigerissa. Järjestäjänä toimi sen ajan keisarinna ja bisnesnainen Martina Aitolehti. Finaalin voitti Viivi Pumpanen, joka kruunattiin seuraavana vuonna myös Miss Suomeksi.

Miss Helsinki toimi reilu kymmenen vuotta eräänlaisena väylänä ”alalle”, joka yleensä tarkoitti lööppejä ja tosi-tv:tä. Vuoden 2015 Miss Helsinki Rosanna Kulju sanoi Nytin haastattelussa tammikuussa 2017, että Miss Helsinki on ennen kaikkea titteli, jolla saa jalan oven väliin.

”Ilman sitä ei pääse moneen mukaan, esimerkiksi isojen brändien, kuten Mersun, juttuihin”, Kulju sanoi.

Miss Helsinki -kilpailu järjestettiin vuonna 2009 yökerho Tigerissa. Miss Helsinki -kilpailu Vuosittain Helsingissä järjestettävä kauneuskilpailu

Miss Suomi -kilpailusta poiketen kauneusleikkaukset ja tatuoinnit ovat olleet Miss Helsinki -kisassa sallittuja

Tunnettuja voittajia ovat muun muassa Viivi Pumpanen, Sofia Belórf, Kelly Kalonji sekä Rosanna Kulju, joka myös järjesti kilpailua vuosina 2018-2022

Samalla nimellä järjestettyjä kauneuskilpailuja on ollut jo ennen Aitolehden perustamaa tapahtumaa. Esimerkiksi vuonna 1976 Armi Aavikko voitti Miss Helsinki -nimisen kilpailun

Nyt kisassa halutaan tuottaa itse omia brändejä ja liikeideoita. Finaalissa ei voita kaunein nainen vaan kaunein liikeidea, väittävät järjestäjät.

Kolmen kuukauden koulutusjaksolla 10 missikokelasta tutustuu muun muassa henkilöbrändäykseen somessa, esiintymiseen sekä yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.

Jokainen kilpailija noudattaa Mirella Merivirran valmennuksia tarjoavan yrityksen ruokavaliota ja treeniohjelmaa. Ne ovat olennainen osa yrittäjäarjen balanssia, järjestäjät perustelevat.

New erassa lavalla esitettävät bikinikierrokset ovat historiaa. Tai no, oikeastaan bikinikierros on siirretty Instagramiin. Kilpailun Instagram-tilillä kokelaat poseeraavat märissä bikineissä ja kertovat, mitä naiseus heille merkitsee.

Ulkonäöstä tässä kisassa ei ole kuitenkaan kyse vaan edustavuudesta, Vuorela ja Merivirta vakuuttavat.

”Totta kai haemme edustavaa ihmistä. Sellaista, joka voi mennä bisnesmaailmaan ja on huoliteltu. Sehän on ensimmäinen asia, minkä ihminen näkee sinusta. Ei palaveriin kannata mennä tukka pystyssä”, Merivirta toteaa.

Miss Helsinki -kilpailun osallistujat, sponsorit ja kutsuvieraat “verkostoituivat” Valkoisessa salissa elokuussa.

Valkoisessa salissa on alkamassa Miss Helsinki new era -kilpailun verkostoitumistapahtuma. Kilpailijat ottavat yhteiskuvia valokuvausseinällä ja kilistelevät kuohuvalla.

”Oh my god, sä näytät niin upealta!” kuuluu esiintymislavan vierestä.

Valkokankaalla pyörii kilpailun promovideo, jossa kilpailijat hengailevat uima-altaalla ja matkustavat limusiinilla.

”Hei, tulin ihan vain esittäytymään”, kuuluu selän takaa.

Vihreään jakkuun pukeutunut missiehdokas esittelee itsensä Lyydia Isopahkalaksi ja tarjoutuu haasteltavaksi.

Näissä bileissä toimittaja ja kuvaaja ovat erittäin suosittuja.

Hieman ujoksi ja lyhyeksi itseään kuvaileva Isopahkala on aiemminkin haaveillut Miss Helsinki -tittelistä, mutta ei ole uskaltanut hakea kisaan mukaan. Nyt hän on kuitenkin valmis löytämään itsevarman puolen itsestään.

” ”Vähän semmosta bosslady-meininkiä.”

Itsevarma missi tarkoittaa Isopahkalan mukaan avointa, rohkeaa ja sellaista, joka tietää mitä haluaa.

”Voi olla jopa vähän röyhkeä! Monesti puhutaan, että naiset ovat röyhkeitä jos he tekevät jotain, mutta jos mies tekisi saman, niin se olisi ihan perus. Pitää uskaltaa vähän säväyttää.”

Samoilla linjoilla on Kuopiosta kotoisin oleva personal trainer Lotta Soininen.

”Vähän semmosta bosslady-meininkiä”, hän kuvailee.

Jos Isopahkala valitaan Miss Helsingiksi, hän haluaa puhua karvanpoiston puolesta.

Tällaista missilupausta tuskin kukaan on aiemmin kuullut.

Lupaus liittyy Isopahkalan bisnesideaan. Hän suunnittelee karvanpoistoon ja sokerointeihin keskittyvän pienyrityksen perustamista.

Isopahkalan mielestä karvanpoistosta puhuminen on Suomessa tabu. Karvanpoistosta pitäisi voida puhua avoimesti esimerkiksi kahvipöydässä.

"Haluan, että kaikki naiset voivat käydä brassissa ilman, että heidän tarvitsee hävetä sitä.”

Soininen puolestaan haaveilee urasta hyvinvointivaikuttajana. Koulunkäynti on ollut hänelle aina haastavaa, joten kilpailu on hänelle luontainen tapa oppia uutta.

”Mä en oo ikinä ollut mikään lukijaihminen”, Soininen toteaa.

Lyydia Isopahkala (vas.) haluaa missiehdokkaana puhua karvanpoiston puolesta. Lotta Soinen suunnittelee hyvinvointialan yritystä.

Vaikka finalistit korostavat Miss Helsingin olevan nyt ennen kaikkea bisneskilpailu, moni kertoo haaveilleensa aiemmin nimenomaan misseydestä. Näin sanoo myös violettiin mekkoon pukeutunut Olivia Mujunen.

Tänä vuonna hän oli mukana ensimmäistä kertaa Miss Suomen alkukarsintoihin. Miss Suomi jäi Mujuselta kuitenkin kesken, kun hän kuuli Miss Helsinki -kilpailun uudistuksesta.

”Olin heti silleen, että vau.”

Mujusen mielestä Miss Helsinki New Era -kilpailuissa misseys liittyy sisäiseen kauneuteen ja itsensä voimaannuttamiseen. Missin ei enää tarvitse olla prinsessa, vaan hän voi olla esimerkiksi alle 160 senttimetriä pitkä ja hänellä voi olla ”realistisen naiselliset” kehonmuodot.

”Miksi olla prinsessa, kun sä voit olla tämmöinen boss bitch, joka muuttaa maailmaa ja vie omalla yritysidealla muutoksia eteenpäin?”

Olivia Mujunen aikoo perustaa käytettyjen vaatteiden vuokraamon nuorille naisille. ”Haluan tehdä vaatevuokraamolle sen, mitä Relove on Suomessa ja Helsingissä tehnyt second hand -vaatteiden myynnille.”

SukupuolentutkijoIden mukaan Miss Helsinki vastaa hyvin tämän päivän naisihannetta.

Dosentit Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta ja Tuija Koivunen Tampereen yliopistosta eivät mielellään käytä termiä boss bitch, mutta toteavat, että Armi Aavikon kaltainen ”viaton suomineitous” on kaukana tämän päivän misseydestä.

On hienoa, että misseiltä ei enää odoteta naimattomuutta tai lapsettomuutta ja että kilpailu on mennyt koulutuskeskeiseen suuntaan, Karjalainen toteaa. Samalla hän kuitenkin kyseenalaistaa kilpailun ulkonäkökeskeisyyttä. Esimerkiksi ikärajoituksella 20–30-vuotiaat ei pitäisi olla edustavuuden kanssa mitään tekemistä.

” ”Pyritäänkö oikeasti ulos ulkonäkökeskeisyydestä vai keksitäänkö sille vaan uusia nimiä?”

Kilpailijat edustavat Karjalaisen mukaan ”perinteistä missikauneutta”. Kaikki ovat valkoihoisia ja pitkähiuksisia. Myös Instagramin märissä bikineissä otetut kuva mietityttävät Karjalaista.

"Pyritäänkö tässä oikeasti ulos ulkonäkökeskeisyydestä vai keksitäänkö sille vaan uusia nimiä?” hän kysyy.

Uusilla nimillä tutkija tarkoittaa, että esimerkiksi sanat kaunis ja puhtoinen korvataan sanoilla määrätietoinen ja itsevarma. Tällöin kyse on pikemminkin ulkonäkökeskeisyyden vahvistamisesta kuin purkamisesta.

Tuija Koivunen huomauttaa, että Miss Helsinki -kisassa korostetaan myös yksilökeskeistä työelämän ihannointia. Se näkyy hänen mielestään erityisesti kilpailun verkkosivuilla:

Kilpailijoilta vaaditaan entistäkin enemmän sitoutumista, orjentoitumista, avoimuutta, heittäytymiskykyä, paineensietokykyä sekä halua kehittää itseään yksilönä.

Yksilökeskeisessä ihanteessa esimerkiksi työhyvinvointi ja jaksaminen ovat yksilön omia asioita, eivätkä työnantajan tai yhteiskunnan.

”Jos tällaisesta ihanteesta tulee lukitseva ja kaikkien täytyy olla kauhean toiminnallisia, osa ihmisistä uupuu eikä jaksa.”

Vuoden 2022 Miss Helsinki valitaan lokakuun lopussa.

MITÄ Miss Helsinki new era -kilpailusta sitten jää käteen?

Vaikka Miss Helsinki on pitkään tunnettu lähinnä kohujulkkiksia ja Seiskan tähtityttöjä tuottavana linjastona, monista on tullut koko kansan tuntemia kasvoja: Viivi Pumpanen juontaa Possea, Sofia Belórfilla on oma televisiosarja ja Cheyenne Järvinen ottaa somessa kantaa syömishäiriökeskusteluun.

Ehkä Miss Helsinki -kisan väylässä on ennen kaikkea kyse julkisuuteen valmistautumisesta ja sen sietämisestä. Vaikka ihan tavallisella yrittäjyysluennoilla voi saada bisnesvinkkejä, luultavasti missään ei saa samanlaista näkyvyyttä ja voimaantumista kuin tässä kilpailussa.

On selvää, että kisan ulkonäkökeskeisyydestä ei ole vielä täysin päästy eroon. New era on kuitenkin pieni askel uuteen suuntaan.

Miss Helsinki new eran finaali käydään 28. lokakuuta.