Tässä jutussa tunnetut vallankäyttäjät tanssivat, laulavat ja juhlivat.

Moni asia on saanut poliitikot Suomessa ja maailmalla toisinaan hieman irrottelemaan.

Se voi olla voitonriemu, suosittu televisio-ohjelma tai vaalikampanja. Moni asia on saanut poliitikot Suomessa ja maailmalla toisinaan hieman irrottelemaan.

Nyt.fi kokosi kahdeksan kohdan listan, jossa tunnetut vallankäyttäjät juhlivat julkisesti.

1. Theresa Mayn Karen-kädet

Brittipoliitikko, maan entinen pääministeri Theresa May on tunnettu svengaavista askelistaan. Ehkä kaikkein tunnetuimmat askeleet häneltä nähtiin lokakuussa 2018, kun May asteli lavalle Abban tahdissa pitämään konferenssipuhetta. Lavalle nousu ja siitä syntyneet lukuisat meemit ovat kuin ikoninen kuva 2020-luvun boomeriudesta.

2. Keskustan kaoottinen karaokevuoro

Tämä kaoottinen karaokeveto kuultiin keskustan loppuunmyydyllä vaaliristeilyllä vuonna 2015. Puolueen vaalilaulu sai laivan tanssilattialla lähes hurmoksellisen tulkinnan. Myös entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) pyöritteli käsiään hieman maireasti. ”Nyt pitää laulaa”, Hilkka Kemppi (kesk) yllytti vieressä.

3. Ujot heilautukset

Yhden ajan ilmiö se kai tämäkin. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tai mikä sai vuoden 2018 presidenttiehdokkaat däppäämään, mutta videosta tuli hitti. Edes Sauli Niinistön jäykähkö yhden käden ojennus ei ole kovin voitokas, vaikka Niinistö valittiin itse vaaleissa presidentiksi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella. ”Miks mä muistan puoli kolmelta aamuyöstä tän olemassaolon ja käyn kattomas”, kiteyttää nimimerkki Heikki videon kommenteissa.

4. Nuorisotanssin alkeet, ohjaajana Obama

Yhdysvaltain entiseltä presidentiltä Barak Obamalta ei puutu itsevarmuutta tanssiliikkeissään. Charmikas Obama heilahtelee Beyoncén tahtiin yhtä ammattitaitoisesti kuin Suomen diskokuningas Åke Blomqvist. Talk show -juontaja Ellen DeGeneres ottaa nuorisotanssiliikkeistä mallia.

5. Trumpin voimaannuttava nyrkkeily

Entinen yhdysvaltain presidentti Donald Trump irrottelee edeltäjäänsä verrattuna maltillisemmin. Trumpin nyrkkikäsistä ja homohymninä pidetystä YMCA-hitistä tuli Tiktokissa meemi vuoden 2020 presidentin vaalien alla. Nyrkkiheilautusten symbolista merkitystä pohdittiin laajasti kansainvälisessä mediassa, kuten al-Jazeerassa.

6. Antti Kaikkosen kankea kultakausi

Ehkä kaikkein perinteisin esimerkki tanssivasta poliitikosta on keskustan Antti Kaikkonen, joka tanssahteli kivisellä olemuksellaan suomalaisten sydämiin vuonna 2008 Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa. Kanki-kaikkosen putoaminen kisasta vei ohjelmalta aikoinaan lähes 200 000 katsojaa.

7. Bushin faijaliikkeet

Jälleen yksi Yhdysvaltain presidentti. Tosin tässä George W. Bushin faijamaisissa tanssiliikkeissä on jotain hellyttävää. Vaikka Bushilla on vaikeuksia pysyä rytmissä, tanssiryhmä näyttää mallia ja kaikilla on iloinen meininki.

8. Timo Soinin tiukka bassolinja

Kenelläkään ei ole varmaan enää epäselvyyttä siitä, kenellä suomalaisella poliitikolla on ollut rohkeimmat ja räväkimmät tanssiliikkeet. Näin Timo Soini rämpytti taidonnäytteensä suomalaisesta MM-lajista syntymäpäiväjuhlissaan vuonna 2012.