Fire Island saattaa olla viime vuosien parhaita seksuaalivähemmistöistä kertovia romanttisia komedioita, sillä se ei ota itseään liian vakavasti.

”On yleisesti tunnustettu totuus, että naimaton varakas mies tarvitsee välttämättä rinnalleen vaimon”, alkaa Jane Austenin teos Ylpeys ja ennakkoluulo.

Nyt lainaus kuullaan myös kesäkuussa julkaistun romanttisen komedian, Fire Islandin, alussa. Hulun elokuva on uusin ja kenties päräyttävin länsimaisen kirjallisuuden klassikosta inspiraatiota hakenut teos.

Erona alkuperäiseen teokseen kuitenkin on, ettei Fire Island sijoitu 1700-luvun lopun seurapiireihin vaan nykyhetkeen, ja se kertoo homomiesten kaveriporukasta, joka matkustaa paratiisisaarelle harrastamaan irtosuhteita ja juhlimaan.

Uusi asetelma tuodaan esille heti alussa, kun päähenkilö Noah (näyttelijä Joel Kim Booster) eli elokuvan ”Elizabeth Bennet” kommentoi alkuperäisteoksen lainausta seuraavasti:

”Ei millään pahalla, Jane, mutta kuulostaa heterohöpinältä. En tiedä omaisuudesta, mutta kaikki sinkkumiehet eivät etsi vaimoa.”

Myös koomikkona tunnettu Joel Kim Booster vastaa elokuvan käsikirjoituksesta. Varietyn haastattelussa hän kertoi lukeneensa Ylpeyden ja ennakkoluulon ensimmäisen lomaillessaan oikealla Fire Island -saarella, joka sijaitsee lauttamatkan päässä New Yorkista.

”Koko homma alkoi vitsistä: Eikö olisikin hauskaa kirjoittaa täysin homo Ylpeys ja ennakkoluulo, joka sijoittuisi Fire Islandille?”

Fire Islandista löytyvät lähes kaikki Austenin klassikosta tutut hahmot.

Noah suuntaan sateenkaariväen suosikkilomasaarelle yhdessä kaveriporukkansa tai niin sanotun ”valitun perheen” kanssa.

Pinnalliset ja itsekeskeiset Keegan (Tomas Matos) ja Luke (Matt Rogers) kuvaavat Bennetin perheen nuorempia sisaruksia Kittyä ja Lydiaa. Ulkoa opeteltuja latteuksia latelee Max (Torian Miller) aivan kuten Mary Bennet ja perheen hössöttävän äidin roolin täyttää Erin (Margaret Cho).

Läheisin suhde Noahilla on kuitenkin Howieen (Bowen Yang), jossa yhdistyvät Ylpeyden ja ennakkoluulon Jane Bennet ja Charlotte Lucas.

Noah päättää auttaa yksin New Yorkista San Franciscoon muuttanutta ystäväänsä löytämään lomaromanssin. Kun Howie kohtaa Charlien (James Scully eli elokuvan Charles Bingley), joutuu Noah kestämään tämän sietämätöntä ja juroa ystävää, Williä (Conrad Ricamora).

Fire Island sai sekä kriitikoilta että katsojilta myönteisen vastaanoton. Rolling Stonen arviossa elokuvan kehutaan tehneen aluevaltauksen genreen, jossa seksuaalivähemmistöhahmot ovat yleensä olleet omituisia sivuhahmoja tai heteropäähenkilöiden tarinoita tukemaan luotuja apuvälineitä.

Elokuvan suurin onnistuminen onkin olla romanttisille komedioille tuttuun tapaan siirappinen ja kömpelö olematta kuitenkaan heteronormatiivinen. Elokuvan jokainen hahmo kuuluu seksuaalivähemmistöön toisin kuin monissa romcomeissa. Elokuvassa hahmojen välille syntyvät kommunikaatioongelmat, väärinkäsitykset ja lopun romanttiset sovinnot ovat silti genrelle ominaisia.

Kevyen lomaromanssifantasian lisäksi elokuva tekee näkyväksi aasialaistaustaisiin henkilöihin kohdistuvan rasismin Yhdysvalloissa. Aihetta käsitellään erityisesti Noahin ja Howien kautta, joille rasismi on jaettu taakka.

Elokuvan takaumassa miesten työskennellessä ravintolassa tarjoilijoina yksi asiakkaista kutsuu Howie’ta Jackie Chaniksi ja ystävykset katsovat toisiaan väsyneesti.

Viime vuosina romanttisia komedioita onkin yritetty uudistaa tekemällä enemmän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyviä elokuvia. Näitä ovat esimerkiksi vähälle huomiolle jäänyt Netflix-elokuva The Half Of It (2020) sekä jouluelokuvat Happiest Season (2020) ja Single All the Way (2021).

Fire Island saattaa olla yrityksistä onnistunein, sillä se ei ota itseään liian vakavasti.