Miksi nuorille tuotetaan teennäisen rentoja höpöttelypodcasteja, joissa vaikuttajat kertovat samoja juttuja kuin omassa Instagramissaan, kysyy Nytin toimittaja Lotta Mikkilä.

”Onko prokrastinaatio teille tuttua?”

”Pidättekö te konflikteista?”

Muun muassa tällaisia keskustelunavauksia kuullaan elokuussa julkaistussa Ylianalyysi-podcastissa, jota juontavat Eve Kulmala, Venla Anttila ja Ilona Järvelä.

Kun kuulin podcastista ensimmäisen kerran odotukseni olivat korkealla. Juontajakolmikko vaikutti lupaavalta, sillä olin seurannut Anttilaa ja Kulmalaa somessa jo pitkään. Helsingin Sanomien arvostelussa Ylianalyysia kuvailtiin positiiviseen sävyyn stereotypioista vapaaksi nuorten sukupolven podcastiksi.

Podcastin kahden ensimmäisen jakson jälkeen olin kuitenkin hieman pettynyt. Keskustelu kuulosti väkinäiseltä ja pakotetulta. Tarinat olivat samoja, joita olin jo kuullut vaikuttajien Instagram-julkaisuissa.

Podcastista tuli lähinnä mieleen sen tuottajan Ronja Salmen Mitä mietit, Ronja Salmi? -ohjelman kaava: Valitaan yksi aihe ja käännellään sitä vastenmielisen monesta eri näkökulmasta. Pohdinnan lopputuloksena on harvoin mitään uutta tai oivaltavaa.

Somevaikuttajien äänillä tuotettuja podcasteja tuntuu tupsahtelevan suoratoistopalveluihin tämän tästä, eikä se ole mikään ihme. Äänisisällöillä tehdään nyt totista bisnestä, ja nyt kuuntelijat ovat jopa valmiita maksamaan niistä.

Tänä vuonna muun muassa Joonas Pesonen on aloittanut millenniaaleille suunnatun seksivalistuspodcastin Onks Ok? ja Pernilla Böckerman ”löpinää” sisältävän 02210-podcastin yhdessä ystäviensä Reetta Ylä-Raution ja Roosa Björkstramin kanssa.

Syyskuussa ilmestyy myös Sergey Hilmanin ja rapartisti Sini Sabotagen Ugly me -podcast, joka on niin ikään sopii höpöttelypodcastien kategoriaan. Hilmanin ja Sabotagen kirjoittavat Instagramissa, että podcast on on ollut molempien ”super iso unelma”, joka vihdoin toteutuu.

” Parikymppisenä äänisisältöjen suurkuluttajana toivoisin, että ääneen pääsisi myös sellaisia ihmisiä, joiden tarinoita ei olla vielä kuultu.

Vaikuttajien podcasteista ja niitä markkinoivista somepostauksista tulee väkisin vaikutelma, että moni podcast on aloitettu pelkästään ”poddaamisen” ilosta. Väkisin ilmiö muistuttaa myös viime viikkoina käytyä vaikuttajien ja kirjailijoiden välistä kiivasta keskustelua siitä, kuka voi kirjoittaa kirjoja – tai kuten Eleonoora Riihinen kolumnissaan oivallisesti tarkentaa, kenellä on varaa kirjoittaa kirjoja.

On varmasti siistiä aloittaa oma podcast, kirjoittaa kirja tai päästä televisio-ohjelman juontajaksi. Ja onhan olemassa myös paljon vaikuttajia, jotka onnistuvat niissä. Podcastien ensimmäiseen aaltoon osunut Afterwork-podcast, jota tällä hetkellä juontavat Jenni Rotonen, Meri Milash ja Petra Soikkeli, mainittakoon yhtenä esimerkkinä niistä.

Ehkäpä tuolloin vuonna 2017 äänisisältöjen tekijät vielä sisäistivät podcastien luonteen, ja amatöörimäinen tuotanto kaikessa autenttisuudessaan koukutti ihmisiä kuuntelemaan. Nyt uudet vaikuttajapodcastit yrittävät samaa, mutta sisällön sijasta fokus on juontajien henkilöbrändissä ja somehypetyksessä.

Parikymppisenä äänisisältöjen suurkuluttajana toivoisin, että ääneen pääsisi myös sellaisia ihmisiä, joiden tarinoita ei olla vielä kuultu: niitä, jotka tekevät itsestään vaikuttajia podcastaajina eivätkä podcasteja vaikuttajina.

Se voi kuitenkin olla vaikeaa. 50 000 euroa vuodessa tienaava, huomiotaloudella elävä influencer saa podcastilleen luultavasti paremman sopimuksen ja enemmän näkyvyyttä kuin Laajasalon opistossa radiotoimittajaksi opiskeleva nuori.

Olen kyllästynyt somevaikuttajien juontamiin podcasteihin, joiden sisältö on eetoksesta kumpuavaa jaarittelua. Ne ovat yleisön aliarviointia samalla tavalla kuin ”lapsia lukemaan houkuttelevat” tubettajien puuhakirjat.

Sitä paitsi, kaikilla ei tarvitse olla omaa podcastia.

Kirjoittaja on Nytin toimittaja, joka ottaa mielellään vastaan podcastsuosituksia.