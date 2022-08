Tästä oli kyse ”Gorbymaniassa” eli Mihail Gorbatšovin ympärille muodostuneessa fani-ilmiössä.

Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov kuoli 91-vuotiaana tiistaina 30. elokuuta moskovalaisessa sairaalassa. Neuvostoliitto hajosi joulukuussa 1991, ja sen jälkeen Gorbatšovista tuli länsimaissa eräänlainen kulttuuri-ikoni.

Gorbatšov esiintyi 1990-luvulla Pizza Hutin mainoksissa, ja ulkomaille matkustaessaan hän kohtasi ”Gorbymaniaa”. Vuonna 2007 hänet nähtiin myös Louis Vuittonin mainoskuvassa.

Lännessä ja erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa Gorbatšovia pidettiin sankarina, sillä hän käynnisti uudistukset, jotka johtivat kylmän sodan päättymiseen ja lopulta Neuvostoliiton hajoamiseen. Samasta syystä moni Venäjällä piti häntä konnana aina kuolemaansa saakka.

Pizza Hutin vuoden 1998 mainos, jossa Gorbatšov esiintyy, keräsi kansainvälistä huomiota. Venäjällä kuvatussa mainoksessa hän saapuu pizzaravintolaan 10-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa ja istuu alas nauttimaan pizzasta. Viereisessä pöydässä istuvat asiakkaat tunnistavat hänet ja alkavat väitellä hänen politiikkansa vaikutuksista maalle.

”Hänen takiansa meillä on poliittista epävakautta!” yksi pöydän miehistä sanoo.

”Hänen takiansa meillä on vapaus!” toinen vastaa.

Tilanteen äityessä riidaksi yksi nainen toteaa, että Gorbatšovin ansiostaan heillä on monia asioita, kuten Pizza Hut, jonka jälkeen ravintolan asiakkaat hurraavat poliitikolle.

Vuonna 2007 Gorbatšov esiintyi luksusbrändi Louis Vuittonin mainoksessa. Kuvassa hän istuu limusiinin takapenkillä, joka ajaa hajonneen Berliinin muurin ohitse. Gorbatšovilla on vierellään suuri Louis Vuittonin laukku.

Mainoksessa monien huomio kiinnittyi kuitenkin laukusta pilkistävään lehteen, jossa The New York Timesin mukaan lukee: ”Litvinenkon murha: He halusivat luopua epäillystä 7 000 dollarilla.”

Otsikko viittaa entisen venäläisagentti Aleksandr Litvinenkoon, joka myrkytettiin marraskuussa 2006. Litvinenko oli entinen KGB-vakooja ja vuonna 2000 hän loikkasi Britanniaan, josta hän sai poliittisen turvapaikan. 2000-luvulla hänestä tuli julkisuudessa voimakas presidentti Vladimir Putinin arvostelija.

Mainoksessa näkyvä lehtiotsikko herätti luonnollisesti paljon kysymyksiä: oliko se asetettu kuvaan tarkoituksella ja mitä se tarkoitti?

Louis Vuitton ja sen mainostoimisto Ogilvy & Mather torjuivat nopeasti kuvalle luodut piilomerkitykset.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen lännen lämpimästä suhtautumisesta Gorbatšoviin puhuttiin myös ”Gorbymaniana”.

Mania näkyi esimerkiksi amerikkalaisten halussa tavata Gorbatšov, kun tämä vieraili Yhdysvalloissa. Washington Postin lokakuussa 1996 artikkelissa kirjoitetaan kuinka ”Gorbymania hallitsi washingtonilaisessa kirjakaupassa”.

Artikkelin mukaan osa paikan päälle ilmaantuneista amerikkalaisista oli jonottanut kaupan ulkopuolella aamulla puoli viidestä asti, jotta he näkisivät entisen neuvostojohtajan. Gorbatšov vieraili Borders Books & Music -kirjakaupassa esittelemässä uutta muistelmateostaan Memoirs. Kun hän astui ulos autosta, joku jonosta huusi ”rakastan sinua”, artikkelissa kerrotaan.

Mihail Gorbatšov antamassa signeerauksia kirjaansa 25. lokakuuta 1996 Politics and Prose -kirjakaupassa Washington DC:ssä.

Satojen jonottajien joukossa oli äiti ja hänen neliviikkoinen vauvansa, jonka otsassa oli syntymämerkki, kuten Gorbatšovilla. Washington Postille äiti kertoi haaveilevansa kaksikon yhteiskuvasta.

”Minä kättelin häntä!” yksi jonottajista kiljui Gorbatšovin kohtaamisen jälkeen.

Gorbatšov päätyi eläessään myös osaksi monia kulttuurituotteita. Rocky 4 -elokuvassa (1985) häntä muistuttava neuvostojohtaja nähtiin Rockyn ja venäläisottelija Dragon ottelun katsomossa. Rocky vie voiton ja lopulta myös Gorbatšovin hahmo päätyy taputtamaan.

Roolin näytteli David Lloyd Austin, joka esiintyi myöhemmin Gorbatšovina myös Mies ja alaston ase -elokuvassa (1988). Komedian taistelukohtauksessa päähenkilö komisario Frank Drebin (Leslie Nielsen) pyyhkii poliitikon tunnistettavan syntymämerkin pois tämän otsalta.

Myös videopelien tekijät inspiroituivat kansainvälisen politiikan tapahtumista ja Gorbatšovista.

Vuonna 1991 julkaistussa japanilaisessa videopelissä Gorby no Pipeline Daisakusen pelaajien tehtävänä on rakentaa vesiputkilinja Moskovasta Tokioon, jonka on tarkoitusena on parantaa Neuvostoliiton ja Japanin välejä.

Peli ehdittiin julkaista Japanissa kuukausia ennen Neuvostoliiton hajoamista. Sekä sen nimi että kansikuvassa näkyvä hahmo viittaavat Gorbatšoviin.

Japanilaisen toimintapelin Factory Panicin alkuperäisessä versiossa Ganbare Gorubīssa pelataan Gorby-nimisellä hahmolla, joka on jäljennetty Gorbatšovista. Gorbyna pelaajien täytyy lähettää kuljetinhihnalla tavaroita ihmisille, jotka jonottavat tehtaan ulkopuolella. Peli julkaistiin noin kaksi kuukautta Gorby no Pipeline Daisakusen jälkeen.

Gorbatšovia muistuttava hahmon voi bongata tanssahtelemassa myös suositun Street Fighter II (1991) -taistelupelin animaatiossa.

Gorbatšov toimi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen viimeisenä pääsihteerinä vuosina 1985–1991. Neuvostoliiton johtajaksi hän nousi vuonna 1988 ja toimi tehtävässä Neuvostoliiton hajoamiseen saakka vuonna 1991. Hän sai Itä-Euroopan rauhanomaisesta vapautumisesta Nobelin rauhanpalkinnon 1990.