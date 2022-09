Disney julkaisi perjantaina maistiaisen Pienen merenneidon uudesta versiosta, jossa päärooliin on valittu tummaihoinen näyttelijä.

Disney julkaisee ensi vuonna jälleen yhden näytellyn version klassikkoanimaatiostaan.

Tällä kertaa uudelleenversioinnin kokee prinsessasatu Pieni merenneito.

Disneyn julkisti The Little Mermaidin ensimmäisen trailerin viime viikon perjantaina järjestämässään D23-julkistustilaisuudessa, jossa yhtiö kävi läpi vuonna 2023 ulos tulevia tuotantojaan.

Sosiaalisessa mediassa The Little Mermaid nousi selkeästi suurimmaksi puheenaiheeksi, erityisesti näyttelijävalintojensa vuoksi.

Päärooliin Arieliksi on valittu laulaja-näyttelijä Halle Bailey.

Näyttelijä ja laulaja Halle Bailey.

22-vuotias Bailey tunnetaan parhaiten siskonsa Chloe Baileyn kanssa muodostamasta Chloe x Halle -R&B-duosta sekä sivuroolistaan amerikkalaisessa sitcomissa Grown-ish.

Bailey on saanut kriitikoilta arvostusta varsinkin laulajana. Vuoden 2021 Grammy-gaalassa Baileyn siskosten duo oli ehdolla kolmessa eri kategoriassa.

Disneyn julkistamassa trailerissa kuullaan pieni pätkä Baileyn tulkinnasta alkuperäisen piirroselokuvan Unelmiin mä jään (Part of Your World) -kappaleesta.

Elokuvan ohjaaja Rob Marshall on paljastanut, että uudessa elokuvassa kuullaan alkuperäisten kappaleiden lisäksi neljä täysin uutta kappaletta.

Halle Baileyn valinta pieneksi merenneidoksi on herättänyt sekä kiitosta, kritiikkiä että rasistisia ulostuloja.

Tiktokissa ja Instagramissa Baileyta kehuttiin rooliin sopivana erityisesti hänen laulutaitonsa ja karismansa ansiosta.

Tummaihoisen näyttelijän valinta herätti osassa ihmisistä närkästystä ja somessa esitettiin rasistisia syitä, sille miksi Bailey ei sopisi rooliin. Rasistiset kommentit saivat pian aikaan vastareaktion, jossa vanhemmat näyttävät tummaihoisille lapsilleen elokuvan trailerin ja kuvaavat lapsensa reaktion.

Useissa videoissa lapset ovat haltioituneita uuden Arielin ulkomuodosta. Lähinnä Tiktokkiin kuvatuissa videoissa lapset muun muassa kommentoivat ruskeaa Arielia söpöksi ja huomaavat sen näyttävän itseltään.

Twitteriin jaetuissa videossa tummaihoinen lapsi varmistaa äidiltään useampaan kertaan, että trailerissa näkyvä merenneito todella on Ariel.

Kaikille tummaihoinen Ariel ei kuitenkaan ole sopinut. Rasistisissa ulostuloissa vedotaan erityisesti siihen, että alkuperäisessä vuoden 1989 piirroselokuvassa Arielilla on valkoinen iho ja kirkkaanpunaiset hiukset.

Trailerin perusteella uuden Arielin hiukset ovat punaruskeat.

Rasistisille kommentoijille on huomautettu, että piirroselokuvan innoituksena toimineessa H. C. Andersenin Pieni merenneito -sadussa Arielin ihonväriä ei mainita. Lisäksi kommentoijille on huomautettu, että merenneidot ovat satuolentoja, eikä niillä ole minkäänlaista oikeaa ulkomuotoa.

Halle Baileyn lisäksi elokuvassa nähdään esimerkiksi nämä henkilöt:

27-vuotias brittinäyttelijä Jonah Hauer-King esittää elokuvassa prinssi Erikiä.

Oscar-palkittu espanjalainen näyttelijä Javier Bardem ,53, esittää Arielin isää kuningas Tritonia.

Pahiksen roolissa Ursulana nähdään amerikkalainen 52-vuotias näyttelijä, koomikko ja käsikirjoittaja Melissa McCarthy.

Arielin eläinhahmoystävät luodaan elokuvaan CGI-grafiikalla.

Pärsky-kalan ääninäyttelijäksi on valittu 15-vuotias kanadalaisnäyttelijä Jacob Tremblay.

Sebastian-rapua ääninäyttelee yhdysvaltalainen näyttelijä Daveed Diggs , 40.

Disney on viime vuosina tehnyt useita klassikkoanimaatioiden uudelleen­filmatisointeja. Niiden menestys on ollut vaihtelevaa.

Vuonna 2020 elokuvissa nähty uudelleen tehty Mulan sai Helsingin Sanomien arvostelussa runsaasti kritiikkiä.

Yksi Disneyn onnistuneimmista uudelleenversioinneista lienee vuonna 2017 ilmestynyt Beauty and the Beast – Kaunotar ja Hirviö. Helsingin Sanomien kriitikolta elokuva sai kiitosta ja neljä tähteä.

The Little Mermaid tulee Yhdysvalloissa elokuvateattereihin toukokuussa 2023.