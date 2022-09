Instagramin ja Facebookin cool pikkusisarus sortui räikeään matkimiseen. Se on melko noloa viime aikoina tietoturvahuolia herättäneelle kiinalaissovellukselle, kirjoittaa Nytin sometoimittaja Lotta Mikkilä.

Nyt se tapahtui. Tiktok tuli kateelliseksi Berealin saavuttamasta suosiosta ja kopioi hittisovelluksen idean lähes täysin.

Viime viikolla julkaistu TikTok Now on kuin videoversio valokuviin keskittyvästä ranskalaisesta Berealista. Ulkonäkö ja käyttöliittymä ovat lähes identtisiä notifikaatioita myöten. Berealin ilmoituksessa lukee Time to BeReal, Tiktokin omassa Time to Now.

Yhdysvalloissa Tiktokin uusi ominaisuus ilmestyi sovelluksen sisään omaksi välilehdeksi kotisyötteen oikealle puolelle. Euroopassa sitä voi käyttää erillisellä Tiktok Now -sovelluksella.

Uutuussovellus on yltänyt Suomessa 36. suosituimmaksi Iphone-sovellukseksi tällä viikolla. Bereal on pitänyt ykköspaikkaa listalla jo useita viikkoja.

Tiktok ei ole ensimmäinen Berealin imitoija. Myös Instagramilla ja Snapchatilla on käytössä Berealista tuttu kaksoiskameraominaisuus. Elokuussa Verge kertoi Instagramin suunnittelevan IG Candid -nimistä ominaisuutta sovellukseen. Se muistuttaa kuvakaappausten perusteella hyvin paljon Berealia.

Tiktok ei ole kuitenkaan aiemmin juuri muita somealustoja kopioinut. Se on tähän saakka ollut edelläkävijä, Metan alustojen cool pikkusisarus.

Berealin räikeä kopioiminen on Tiktokilta noloa. Varsinkin juuri nyt, kun kiinalaissovellus on herättänyt huolestunutta keskustelua tietoturvastaan. Keskustelu on kummunnut tietoturvatutkija Felix Krausen havainnoista, joiden mukaan Tiktok voi teoriassa seurata käyttäjänsä klikkauksia sovelluksen sisäisessä selaimessa.

Somealustojen kilpailu maalaa kuvan Daavidin ja Goljatin vastaisesta taistelusta. Siinä Metan alustat sekä kiinalaisen emoyhtiön ByteDancin Tiktok takovat rahaa älykkäillä algoritmeillaan ja muilta kopioiduilla ideoilla samaan aikaan kun orgaaninen, mainoksista (toistaiseksi) vapaa Bereal yrittää tehdä tilaa itselleen.

Kaikilla alustoilla on yhteinen tavoite: ihmisten huomio. Kilpailussa toisen huomio on aina joltain toiselta pois.

Kuvaavaa on myös Berealin reaktio Tiktokin uudistukseen. Kun Tiktok Now julkaistiin, Bereal reagoi uutiseen välittömästi postaamalla valvovia silmiä esittävän emojin Twitteriin.

On kiinnostavaa nähdä, mitä Berealille tapahtuu kopioinnin jälkeen.

Kohtalo voi hyvinkin olla samanlainen kuin Tiktokin edeltäjän Vinen, jonka Twitter osti vuonna 2012 ja joka lopetettiin lokakuussa 2016. Vaikka Vinea pidettiin tietynlaisena videosovellusten edelläkävijänä, se ei onnistunut pysymään kilpailijoidensa perässä.

Vaikka Vine poistui, se jätti jälkeensä kulttuurisen jäljen lukuisine meemeineen. Myös Tiktokissa on useita videoita, joissa muistellaan Vinen ”kultaista meemiaikakautta”.

Berealin kulttuurista arvoa on tässä vaiheessa vaikea hahmottaa. Vaikka sovellus varmasti muistetaan hauskana osana arkea 2020-luvulla, se ei jätä jälkeensä muuta konkreettista sisältöä kuin käyttäjän henkilökohtaisen kuvakalenterinäkymän.

Jo nyt Berealin käyttäjissä, joihin itsekin lukeudun, on aistittavissa kyllästymisen merkkejä.

Sovelluksen suunnittelussa ei ole selkeästi otettu huomioon tai osattu ennakoida suuren käyttäjämassan raskautta: Ilmoitukset tulevat myöhässä tai niitä ei tule ollenkaan, kuvat eivät lataudu ja sovellus kaatuilee, kun kaikki yrittävät postata aidon hetkensä samassa, kahden minuutin aikaikkunassa.

Berealin suosion laskusta kertoo myös se, että julkaisut eivät pysy ainoastaan sovelluksen sisällä, vaan otoksia jaetaan Instagram-tarinoihin ja Tiktokkiin. Ehkäpä juuri siksi jättisomet ovat ottaneet ominaisuuden omiin käsiinsä.

Lopulta Berealin vahvuutena nähty yksinkertaisuus voi myös kääntyä itseään vastaan. Kerran päivässä julkaistu valokuva ei välttämättä riitä viihdyttämään käyttäjää muutamaa viikkoa pidempään.

Siinä ajassa huomaa, että kavereiden työpisteillä ja television ääressä otettujen kuvien seuraaminen on oikeastaan aika tylsää.