Lily-Rose Depp on muotilehdissä ja juorupalstoilla, mutta ennen kaikkea hän haluaisi olla valkokankaalla. HBO:n uutuussarja The Idol voi olla Deppin uran käänteentekevä hetki.

Kun Lily-Rose Depp oli 16-vuotias, hän jätti lukion kesken. Syy: halu keskittyä täysillä näyttelijänuraan.

Lapsena hän halusi olla ”viittä miljoonaa eri asiaa”, Depp kertoo Interview-aikakauslehden haastattelussa. Hän halusi olla vakooja, prinsessa, taidemaalari, ballerina ja näyttelijä.

”Kun olen näyttelijä, saan esittää olevani niitä kaikkia.”

Niinpä kun Deppin valtasi tunne siitä, että hänen elämänsä on nyt siirryttävä ”seuraavaan vaiheeseen”, koulu sai väistyä tieltä.

Lily-Rose Depp on malli, it-girl, Chanelin historian nuorin brändilähettiläs, julkkisten lapsi ja gen z -ikoni. Mutta ennen kaikkea hän haluaisi olla näyttelijä.

Depp syntyi 27. toukokuuta 1999 Pariisissa. Hänen äitinsä on ranskalainen laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradis ja isänsä yhdysvaltalainen näyttelijä–muusikko Johnny Depp.

Kun vanhemmat erosivat vuonna 2012, Lily-Rose Deppin ja hänen veljensä Johnin huoltajuus järjestettiin niin, että lapset viettivät puolet ajastaan Yhdysvalloissa ja puolet Ranskassa.

Deppissä yhdistyy amerikkalainen ystävällisyys ja ranskalainen coolius, kuten Australian Vogue kuvaili 2019.

”Samaistun molempiin kulttuureihin yhtä paljon. Isäni on hyvin amerikkalainen ja äitini on hyvin ranskalainen, ja minä kasvoin molemmissa paikoissa”, Depp kertoi Interview-lehdelle.

Lily-Rose Depp punaisella matolla Toronton elokuvajuhlilla 2021.

Huhtikuussa 2015 teini-ikäinen Depp osallistui äitinsä kanssa Chanelin muotinäytökseen New Yorkissa. Päällään hänellä oli pastellinsävyinen asu Chanelin kevätmallistosta, johon kuului croptoppi, kristalleilla brodeerattu kynähame, hopeinen vyö ja kaulan ympärille kiedottu huivi.

Media kiinnostui heti filmitähtien tyttärestä, joka oli aiemmin pyritty pitämään poissa julkisuudesta:

”Tähdet (mukaan lukien Johnny Deppin tytär) osallistuivat Chanelin Paris-Salzburg New Yorkin muotinäytökseen”, kirjoitti muotisivusto Fashion Gone Rogue.

”Tulevaisuuden it-girl varoitus: Tässä on kasvo, josta kaikki puhuvat”, otsikoi Glamour-lehti.

Jo samana syksynä Depp teki ensimmäisen Chanel-kampanjansa, joka mainosti muotitalon luomivärejä. Lokakuussa huolestunut isä, Johnny Depp, kertoi olevansa huolissaan tyttärensä mallinurasta ja siitä kuinka nuori hän vielä on.

Mutta mallinura oli jo lähtenyt käyntiin. Vuoden päästä Depp teki Chanelin muotinäytöksessä catwalk-debyyttinsä.

Kiinnostus näyttelijää kohtaan kasvoi entisestään, kun Depp alkoi 2018 seurustella Call Me By Your Name -elokuvasta edellisenä vuonna julkisuuteen pompanneen Timothée Chalamet’n kanssa. Parin huhutaan eronneen 2020.

Chanelin vuonna 2016 julkaisemassa tiedotteessa kirjoitettiin, että Depp ilmentää sukupolveaan ja sen arvoja, kuten vapautta ja rohkeutta. Toisin sanoen muotitalo toivoi, että tuore mallilupaus saisi seuraavan sukupolven kiinnostumaan huippumuodista ja luksusmerkeistä.

Deppistä onkin tullut z-sukupolven seuratuimpia julkkiksia. Tiktokissa hänen messy french girl -estetiikkaa ihastellaan ja jäljitellään.

Monille Depp on myös antanut kasvot syömishäiriöstä parantumiselle. Hän kertoi vuonna 2016 Ranskan Elle-lehdelle kamppailleensa anoreksian kanssa pitkään, mutta voivansa jo paremmin.

Depp on siis tuttu kasvo muotilehdissä, juorupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa, mutta ennen kaikkea hän haluaa olla valkokankaalla. Ja nyt toive on toteutumassa.

Viime vuosina 23-vuotias Depp on ollut tuottelias. Vuonna 2019 hänet nähtiin Netflixin historiallisessa draamassa The King. Viime vuonna hän näytteli neljässä elokuvassa, kuten scifielokuvassa Voyagers ja kauhukomediassa Silent Night.

Tulevaisuudessa hänet nähdään ranskalaisessa scifidraamassa The Empire ja A24-tuotantoyhtiön draamassa The Governesses.

Lily-Rose Depp, Kristen Stewart ja Jennie Kim Pariisin muotiviikoilla 2021.

Voi olla, että ensi vuonna hänellä on kuitenkin edessään tähänastisen elämänsä isoin mediapyöritys.

Depp tekee tv-debyyttinsä HBO:n uutuussarjassa The Idol, jonka ovat luoneet yhdessä Euphorian tekijänä tunnettu Sam Levinson, muusikko Abel Tesfaye eli The Weeknd ja käsikirjoittaja Reza Fahim.

The Idolin juonesta on kerrottu vasta vähän julkisuuteen, mutta se keskiössä näyttäisivät olevan aloittelevan poptähden (Lily-Rose Depp) ja vaikutusvaltaisen self-help gurun (The Weeknd) monimutkainen suhde sekä musiikkimaailman sotkuiset kulissit.

Sarjasta julkaistut trailerit lupaavat luksuselämää, päihteitä, seksiä ja ”Hollywoodin törkyisimmän rakkaustarinan”.

Deppin hahmosta etukäteen voidaan sanoa tämä: jos Euphoriasta tuttu Maddy (näyttelijä Alexa Demie) päättäisi ryhtyä laulajaksi, lopputulos voisi olla samankaltainen.

Sarjassa nähdään myös muita kiinnostavia kasvoja, kuten australialainen laulaja–näyttelijä Troye Sivan ja eteläkorealaisesta Blackpink-tyttöbändistä tuttu Jennie Kim.

HBO:n mukaan The Idol julkaistaan vuonna 2023.

Mediahuomio on asettanut Deppin osaksi somessa käytävää nepotismikeskustelua. ”Nepotismivauvojen” (eng. nepo baby), eli tunnettujen ja varakkaiden henkilöiden lapsien, asemaa Hollywoodissa on kritisoitu erityisesti Tiktokissa.

Kritiikin pääsanoma on, että julkkisten lapset pääsevät Hollywoodiin ohituskaistaa pitkin, kun muut viihdealalle pyrkivät taiteilijat joutuvat taistelemaan harvoista paikoista.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö ”nepotismivauvat” voisi olla lahjakkaita tai uutteria näyttelijöitä – heidän tiensä huipulle käy vain muita helpommin. Sen on ymmärtänyt myös Depp.

Lily-Rose Depp joutuu usein vastaamaan lehdistön kysymyksiin perheestään. Kuvassa Johnny Depp (oik. alhaalla), Jack Depp (vas.alhaalla), Lily-Rose Depp ja Amber Heard (keskellä) vuonna 2013.

Hän teki ensimmäisten elokuvaroolinsa vuonna 2014, kun näytteli pienen sivuosan elokuvassa Tusk. Hän sai roolin, sillä hänen isänsä näytteli elokuvassa.

”Ja sen ohjaaja Kevin Smith on hyvän ystäväni Harley Quinn Smithin isä”, Depp kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2017.

Depp ei varmasti pääse nepotismikeskustelua pakoon vielä pitkään aikaan.

Se voisinkin olla syynä siihen, miksi Depp suostuu vastaamaan nepotismia tai ylipäätään vanhempiaan koskeviin kysymyksiin haastattelu toisensa perään. Tänä vuonna häneltä on kärkytty kommentteja Johnny Deppin oikeudenkäynnistä.