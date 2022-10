Tiktokissa kenen tahansa biisistä voi tulla valtava. Siksi Isac Elliot ei voi käsittää, miksi osa artisteista ei suostu menemään sovellukseen.

“Mä en kelannut, että just tosta tulee Tiktok-hitti”, Isac Elliot, 21, sanoo töölöläisessä studiossa, jossa striimausennätyksiä rikkonut 20min-biisi syntyi.

Tiktok-hitti siitä kuitenkin tuli, ja jo ennen julkaisua. Elliot postasi biisistä ”sneak peekin” eli lyhyen pätkän sovellukseen yhdeksän päivää ennen varsinaista julkaisua.

”Sit jengi vaan alko komisteleen Tiktokissa kertosäkeen tahtiin”, Elliot sanoo.

Kesäkuussa ilmestynyttä biisiä kuunneltiin julkaisuviikonloppuna yli 700 tuhatta kertaa, mikä rikkoi tämän vuosikymmenen striimiennätyksen.

Tähän mennessä biisistä on tehty Tiktokissa 55 tuhatta videota, joilla on yhteensä 91 miljoonaa näyttökertaa. Spotifyssa biisiä on kuunneltu yli 7 miljoonaa kertaa ja Youtube-katseluitakin on yli 600 tuhatta.

Koska Tiktokissa voi kerätä pienellä vaivalla valtavat katselukerrat, Elliot ei voi käsittää, miksi jotkut artistit eivät hyödynnä sovellusta.

”Tiktok on vähän niin kuin MTV (Music Television) oli way back. Junnut löytää tosi paljon uutta musaa sieltä.”

Hän nostaa esimerkiksi Tiktokissa ennen varsinaista biisiä julkaistua 20min-pätkän, jolla on yli 650 tuhatta näyttökertaa:

”Kuinka paljon pitäis maksaa esimerkiksi Instagramissa sponssia, että tavoittaisi ton verran jengiä? Ja toi video ei maksanut mulle mitään.”

44-vuotias Laura Eklund, artistinimeltään Marilii julkaisi Isac Elliotin synnyinvuonna, 2000, biisin, joka meemiytyi Tiktokissa 20 vuotta myöhemmin.

Mariliin Nautin elämästä -biisin tarina on hieman toisenlainen kuin Elliotin hitin.

”En tiennyt biisin suosiosta mitään ennen kuin oma jälkikasvu sitten kertoi, että sun biisi trendaa siellä”, sanoo Eklund.

2000-luvulla biisi ei koskaan saanut radiosoittoja, vaikka se olikin aina suosittu Mariliin keikoilla. Keikkojen ulkopuolella sitä luukuttivat ensin heppatytöt, sitten sen löysivät maaseudulla asuvat teinit.

”Sitä on popitettu teinicorolloissa niin, että karvanopat heiluu.”

Nyt, lokakuussa 2022, biisiä on kuunneltu Spotifyssa yli 6 miljoonaa kertaa, enemmän kuin esimerkiksi JVG:n Vamos-hittiä. Tiktokissa biisiin on tehty lähes 8 tuhatta videota ja Youtubessa kappaleen lyrics-videota on katsottu yli miljoona kertaa.

Vielä suuremmalle yleisölle biisi tuli tutuksi kesäkuussa, kun Portion Boys ja Teflon Brothers julkaisivat siitä uudelleenversioinnin. Versiota on kuunneltu 4 miljoonaa kertaa Spotifyssa ja siihen on tehty Tiktokissa yli 12 tuhatta videota.

Eklund sanoo olevansa väärä henkilö vastaamaan kysymykseen siitä, miksi kappale sai uuden elämän somessa.

Vastaus taitaa löytyä Tiktokin algoritmista.

Vaikka sovelluksen käyttäjällä ei olisi seuraajia, videot nousevat Fypille eli For you pagelle, Tiktokin etusivulle. Näin kenen tahansa videosta tai äänestä voi tulla hitti.

Sen verran Eklund kuitenkin Tiktokista tietää, ettei sinne noin vain tehdä hittiä.

”Ei niitä tehdä vaan niitä voi tulla.”

Hän nostaa esimerkiksi Kate Bushin Running Up That Hill (A Deal with God) -biisin vuodelta 1985. Kappaleesta tuli Tiktok-sensaatio sen jälkeen, kun se kesällä soi Stranger things -sarjan neljännellä tuotantokaudella. Bushin biisiä on kuunneltu Spotifyssa käsittämättömät lähes 730 miljoonaa kertaa.

” ”Jos kattoo Spotifyn 50-listaa, siellä on jengiä, joista isosta osasta suuri yleisö ei oo vielä kuullutkaan, ja se on ainoastaan Tiktokin takia, mikä on hienoa”, Elliot sanoo.

Koska 20min oli järkälemäinen sekä radiossa, suoratoistopalveluissa että Tiktokissa, Isac Elliotia jännitti seuraava julkaisu. Syyskuussa hän laittoi pihalle Makso mitä makso -biisin.

"20min oli isoin suomenkielinen Tiktok-biisi ylivoimaisesti ikinä. Makso mitä makso ei lähtenyt (Tiktokissa) läheskään samalla tavalla. Mietin, että game over, se oli siinä, tää oli one hit -juttu.”

Makso mitä makso nousi silti Suomen virallisen listan ykköseksi ja sitä on kuunneltu tähän mennessä yli 2 miljoonaa kertaa Spotifyssa.

Elliot ”vuoti” myös Makso mitä makso -biisistä maistiaisen Tiktokiin.

Elliotin levy-yhtiö Univesal Music Finlandin Digital Director Juho Koikkalainen sanoo, että biisien ”vuotaminen” tai pienen klipin laittaminen ennakkoon Tiktokiin on yleistynyt viime aikoina.

”Näin toimimalla voidaan testata kappaleen vetovoimaa ennakkoon käyttäjien keskuudessa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä esimerkiksi biisin julkaisuajankohtaan liittyen”, Koikkalainen sanoo.

Tiktok-aikakaudelle on tyypillistä myös se, että artistit tiputtavat biisejä ulos yksi kerrallaan.

“Helpompi antaa huomioo, jos sä laitat yhden biisin kerrallaan”, Elliot sanoo.

Yhdellä biisillä megasuosioon ponnistaminen näkyy myös Suomen kuunnelluimpien kappaleiden listoilla, joissa on paljon artisteja, jotka ovat julkaisseet yhden tai korkeintaan ihan muutaman kappaleen.

”Jos kattoo Spotifyn 50-listaa, siellä on jengiä, joista isosta osasta suuri yleisö ei oo vielä kuullutkaan, ja se on ainoastaan Tiktokin takia, mikä on hienoa”, Elliot sanoo.

Tällaisia artisteja ovat esimerkiksi 15-vuotias Markus Antonio, jonka Huulet-biisiä on kuunneltu yli miljoona kertaa ja DAVI, jonka Rakastunu ganstaan - Lotto Remixiä on kuunneltu lähes kaksi miljoonaa kertaa.

Molemmat ovat nousseet esiin Tiktokista. Lisäksi molemmilla on levytyssopimus Warner Music Finlandin alla toimivan Babyface-levymerkin kanssa.

” ”Seuraajien määrä on yksi tärkeä mittari, mutta ei suinkaan ainoa. Pelkän Tiktok-suosion perusteella emme ole signanneet yhtään artistia.”

Parin hitin ja ison seuraajamassan hyväksi todettu cocktail on saanut levy-yhtiöt etsimään artisteja somealustoilta, kuten juuri Tiktokista.

Universalin Koikkalainen myöntää, että artistien kiinnityspäätöksiin vaikuttavat myös seuraajamäärät somessa.

”Seuraajien määrä on yksi tärkeä mittari, mutta ei suinkaan ainoa. Pelkän Tiktok-suosion perusteella emme ole signanneet yhtään artistia”, Koikkalainen sanoo.

Huomionarvoista on myös se, että Tiktok vaikuttaa jo siihen, missä muodossa musiikkia julkaistaan.

Elliotilla on seuraavaksi edessään pohdinta siitä, julkaiseeko hän albumin, muutaman EP:n vai ”jonkinlaisen muun kokonaisuuden”.

“Onks markkina nykyään sellainen, että jengi haluu albumeita? Vai haluaako jengi yksittäisiä biisejä vähän nopeampaa tahtia”, kysyy Elliot.

Se on hyvä kysymys.