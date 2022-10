Suomalaiset ovat löytäneet Vesalan mutakävelystä jotain tuttua: ”Jokainen suomalainen kävelemässä töihin talvella”.

Viikonloppuna päättyneillä Pariisin muotiviikoilla nähtiin toinen toistaan kokeilevampia muotinäytöksiä, mutta pisimmän korren veti tällä kertaa Balenciaga. Yksi maailman tunnetuimmista muotitaloista järjesti näytöksensä mutaisessa montussa.

Montussa nähtiin yhteensä 75 lookia. Kuran keskellä rämpivät ensin muiden muassa räppäri Kanye West ja supermalli Bella Hadid.

Moni suomalainen Tiktok-käyttäjä hieraisi silmiään kuitenkin siinä vaiheessa, kun somepalvelussa alkoi levitä video suomalaisesta mallista. Show’n nimittäin päätti suomalainen stylisti ja malli Minttu Vesala.

Vesalan persoonallinen ja voimakas kävely on kerännyt somessa ihailua. Lisäksi suomalaiset käyttäjät ovat löytäneet siitä jotain tuttua: ”Every finn at winter walking to work”, eräs Tiktok-käyttäjä kommentoi.

Vesala käveli luksusmuotimerkki Balenciagan muotinäytöksessä ensimmäistä kertaa Pariisin muotiviikoilla jo vuonna 2020. Vesala kertoi silloin Me Naisille, että hänet bongattiin Balenciagan malliksi Instagramista.

Stylisti on työskennellyt uransa aikana muun muassa Louis Vuitton -vaatemerkille, ministereille ja presidenttiehdokkaille.

Vesala on suunnitellut puvustuksen muun muassa viime vuonna julkaistuun Viivi Huuskan ohjaamaan Kullannuput-tv-sarjaan. Lisäksi hän muun muassa stailasi pop-tähti Alman Linnan juhliin vuonna 2018.

Pukusuunnittelija Minttu Vesala halusi Kullannuput-sarjan puvustuksen olevan arjen yläpuolella. Kuvassa ovat Anna (vas. Jessica Grabowsky) ja Jasmin (Emilia Vuorisalmi).

”Catwalkeille sopii kuka tahansa, jos on vain oikea asenne”, Vesala kommentoi Nytille vuonna 2014.

Samaisessa haastattelussa Vesala kertoi ammentavansa tyylinsä suomalaisesta melankoliasta ja omista juuristaan.