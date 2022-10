Joillekin viisi rakkauden kieltä ovat yhtä todellinen asia kuin seitsemän viikonpäivää.

Näin näytät rakkautta kumppanillesi, jonka rakkauden kieli on fyysinen kosketus:

Kävele hänen kanssaan käsi kädessä julkisilla paikoilla.

Halaa häntä pitkään riidan jälkeen yhteyden luomiseksi.

Älä koskaan unohda suudella hyvästiksi.

Näin neuvotaan yli 9 miljoonaa katselukertaa saaneella saksalaisen Johannasophien Tiktok-videolla. Samasta aiheesta puhuu suomalainen tiktokkaaja mimosasloveletters, joka neuvoo videoillaan fyysisen kosketuksen rakkauden kielen omaavia henkilöitä menemään kampaajalle tai hierontaan.

Videoita yhdistää sama hashtag: #lovelanguage.

Love language, eli rakkauden kieli on tullut osaksi arkipuhettamme. Sillä kuvataan kunkin tapaa osoittaa rakkautta.

Kokkaavan puolison rakkauden kieli on palvelukset ja haleja jakeleva sanoo rakkauden kielekseen fyysisen kosketuksen.

Joillekin, varsinkin z-sukupolvelle, viisi rakkauden kieltä ovat yhtä todellinen asia kuin seitsemän viikonpäivää. Oma rakkauden kieli on kuin persoonallisuustestin tulos, josta keskustellaan kavereiden kesken välitunnilla.

Rakkauden kielet ovat peräisin vuonna 1992 julkaistun yhdysvaltalaisen baptistikirkon pastorin Gary Chapmanin, 84, kristilliseksi luokitellusta kirjasta Five Love Languages. Baptismi on kristillinen koulukunta, joka painottaa Raamatun erehtymättömyyttä ja arvovaltaa.

Love language -kirjaa on myyty yli 10 miljoona kappaletta ja käännetty lähes 50 kielelle. Kirjaan perustuvan testin on tehnyt yli 30 miljoonaa ihmistä, kertoo The Atlantic.

Kirjan mukaan rakkauden kieliä on viisi: fyysinen kosketus, myönteiset sanat, yhteinen aika, lahjat ja palvelukset. Teos lupaa opettaa lukijan puhumaan puolisonsa rakkauden kielellä.

Chapman ei ole psykologi tai edes terapeutti, vaan kristillinen avioliittoneuvoja. Yhdysvaltalaismedioissa hänen kristilliseen avioliittokäsitykseen perustuvia neuvojaan on kyseenalaistettu. Champania on myös syytetty homofobiasta.

The New York Timesin mukaan vanhemmuuteen liittyvässä kirjassa Parenting Your Adult Child Chapman kirjoittaa, että vanhemmat voivat tuntea olonsa ”syvästi loukkaantuneiksi” kuultuaan, että heidän lapsensa on homo, mutta kehottaa heitä ”viettämään aikaa heidän kanssaan, kommunikoimaan heidän kanssaan sekä osoittamaan rakkauttamme heitä kohtaan, vaikka emme hyväksy heidän elämäntapaansa”.

Love language -kirjassa paheksuntaa on The New York Timesin mukaan herättänyt kirjan saarnaava ja konservatiivinen sävy. Siinä on muun muassa kohta, jossa Chapman rohkaisee vaimoa antamaan itsensä seksuaalisesti miehelleen avioliiton merkiksi.

Yhdysvaltalaisterapeutti Lauren Lee kirjoittaa Medium-blogialustalla, että Chapman olisi myös kieltänyt aikoinaan markkinoimasta love language -kirjaa homoseksuaaleille.

Jotain kirjasta kertoo sekin, että siitä ei löydy arvioita muilta kuin kristillisiltä sivustoilta.

Sosiologian professori Suvi Salmenniemi

Rakkausvinkkejä jakavat Tiktok-tilit ovat self help-kirjallisuuden uusi muoto, sanoo sosiologian professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta.

Hän ei ihmettele, että Chapmanin ajatukset ovat löytäneet tiensä z-sukupolven keskuuteen. Erityisesti kristillisellä self help-kirjallisuudella on Yhdysvalloissa pitkät juuret.

”Ei pidä aliarvioida self helpin kulttuurista voimaa. Sillä on paljon valtaa.”

Self help-kirjallisuus ja sen uudet muodot ovat Salmenniemen mukaan valtava bisnes ja sitä voi kuluttaa kaikkialla: televisiossa, aikakauslehdissä ja nyt myös somealustoilla.

Jotkut suhtautuvat self helpiin hyvinkin kevyesti, mutta toiset ottavat vinkit hyvinkin vakavasti ja muodostavat sen avulla omaa identiteettiään.

Salmenniemi löytää self helpin suosiolle ainakin kaksi keskeistä syytä: yksilökeskeinen kulttuuri sekä ihmisten pahoinvointi. Elämänohjeita jakavista sisällöistä voidaan esimerkiksi hakea turvaa ja lohtua. Salmenniemen mukaan se on huolestuttavaa, koska Suomessakin on tällä hetkellä karuja lukuja siitä, miten vaikea ihmisten on päästä avun piiriin.

”Voi toki olla, että joku törmää Champanin ajatuksiin ja saa siitä paljon apua.”

Self help myös vahvistaa käsitystä siitä, että ihmisen on jatkuvasti kehitettävä itseään. Pitää onnistua. Pitää olla onnellinen. Pitää näyttää onnellisuutta myös muille.

Se voi olla pidemmän päälle uuvuttavaa.

Psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru

Psykologilla on Chapmanin aatteista hieman erilainen näkemys.

”Se on ehdottoman hyödyllinen malli, jota jota ammattilaiset ja tavalliset ihmiset ovat voineet hyödyntää”, sanoo Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja, psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru.

Larun mukaan viisi rakkauden kieltä on esimerkiksi terapiassa hyvä keino saada asiakkaat keskusteluyhteyteen, koska se on niin konkreettinen ja helposti ymmärrettävä työkalu.

” ”Me kaikki tarvitsemme myönteistä huomioimista myös aikuisena toinen toisiltamme.”

Larun mielestä on hyvä, että aiheesta puhutaan nyt Tiktokissa. Se kertoo, että nuoret aikuiset osaavat ja uskaltavat pohtia tarpeitaan parisuhteessa.

”Psykologina tulen siitä äärimmäisen iloiseksi.”

”Me kaikki tarvitsemme myönteistä huomioimista myös aikuisena toinen toisiltamme.”