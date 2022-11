Twilightin piti vaipua unholaan, mutta se löysikin fanit uudesta sukupolvesta. Nyt katsoi ensimmäisen Twilight-elokuvan 15-vuotiaan fanin kanssa. Löytyi upeita asioita, mutta myös ongelmia.

Bella Swanin ja Edward Cullenin katseet kohtaavat biologian luokassa.

Loppu on historiaa.

Seitsemän kirjaa ja viisi elokuvaa kattava Twilight on yksi 2010-luvun taitteen suurimmista fanitusilmiöistä. Fanaattisimmista faneista käytettiin nimitystä Twihard ja Twilightin nimellä myytiin aivan kaikkea lautapeleistä kimaltaviin dildoihin. Elokuvasarjan viimeinen osa julkaistiin 2012, ja suosio hiipui vähitellen. Twilight oli painumassa unholaan.

Sitten tapahtui jotain yllättävää: Twilightista tuli uudelleen suosittu. Uusi sukupolvi löysi Bellan tarinan 2020-luvulla somen kautta. Se katsoo Twilightia hyvin erilaisten linssien läpi kuin edeltäjänsä.

Lukiolainen Minni-Mansikka Kapanen, 15, on Twilight-fani. Hän kuunnellut kirjasarjan monta kertaa äänikirjoina ja katsonut elokuvat useasti.

Olemme sopineet Kapasen kanssa, että katsomme Twilight-elokuvasarjan ensimmäisen osan. Samalla juttelemme Twilightista sekä kritiikistä, jota fanit ovat sitä kohtaan esittäneet.

Kun kerron Kapaselle jutun näkökulmasta, hän innostuu:

”Ainakin omissa kaveripiireissä kirja- ja leffasarja nähdään ironisesti hyvänä, mutta kuitenkin tosi hyvänä.”

Tämän jutun kuvissa hyödynnetään Twilightista tuttua värimaisemaa. Somessa se tunnetaan nimellä ”Forks-filtteri”.

Twilightista pitäminen on tätä nykyä sekä ironista että vilpitöntä. Lempihahmoja- ja kohtauksia ylistetään, mutta toisaalta kiusallisille kohtauksille nauraminen on sallittua. Jopa elokuvia pitkään pilkannut päänäyttelijä, vampyyri-Edwardia näytellyt Robert Pattinson kommentoi alkuvuodesta, ettei Twilightin vihaaminen ole enää coolia.

Minulla vampyyrisaagan edellisestä katselukerrasta on vierähtänyt useampi vuosi, mutta Kapanen on nähnyt elokuvat viimeksi syyslomalla, kun hän kokoontui ystäviensä kanssa pitämään Twilight-maratonia.

Maratonissa leffojen katsominen aloitettiin myöhään illalla ja jatkettiin aamuun asti. Osa elokuvien kohtauksista nauratti niin ensikertalaisia kuin elokuvat aiemmin nähneitä.

”Tässä on kyllä hyviä punch lineja, joita ei ehkä ole alunperin tarkoitettu koomisiksi.”

Niitä ovat esimerkiksi kohtaus, jossa Edward kuvailee ihoaan ”tappajan ihoksi” tai sanoo Bellalle ”pidä kiinni hämähäkkiapina”.

Valitsimme katseltavaksi vuonna 2008 ilmestyneen Twilight – Houkutuksen, koska se on elokuvasarjan ensimmäinen ja tunnetuin osa. Se on alkusoittoa viiden elokuvan mittaiseksi paisuvalle Twilight-saagalle, mutta vielä Houkutuksesta sitä ei arvaisi.

Elokuva keskittyy pitkälti koulumiljööseen, jossa eristäytyvä Bella Swan (Kristen Stewart) tapaa salaperäisen Cullenin perheen ja tietysti puoleensavetävän koulukaverinsa Edward Cullenin (Robert Pattinson).

Jännitys tiivistyy, kun Bella saa selville, että Edward on vampyyri ja he rakastuvat.

Twilightista ei tosiaan puutu Kapasen mainitsemia punch lineja. Elokuvan koomisuudesta puhuttiin jo sen ilmestymisen aikoihin. Esimerkiksi HS:n vuonna 2009 julkaistussa arviossa sanotaan, että elokuva tuntuu ”vanhemmasta katsojasta koko ajan tahattoman koomiselta”.

Näihin viiteen kohtaukseen kiinnitimme huomiota katsellessamme Houkutusta:

1. Bella ja Edward kohtaavat biologian tunnilla

Laitamme elokuvan pyörimään ja seuraamme kiusaantuneina, kuinka Arizonasta sheriffi-isänsä luokse Washingtoniin muuttanut Bella kompuroi kohtaamisesta toiseen.

Sitten se tulee.

Yksi Twilightin ikimuistoisimmista ja viitatuimmista kohtauksista:

Bella astelee biologian tunnille ja hän huomaa Edwardin, joka istuu luokan ainoan vapaan penkin vieressä.

Alamme nauraa.

Edward peittää nenänsä kädellä ja Bella luulee, että hän haisee pahalta. Kirjan lukeneet katsojat kuitenkin tietävät, että Edwardin mielestä Bellan veri vain tuoksuu hyvältä.

Kohtauksen tunnelman pitäisi kai olla romanttinen. Tai jännittynyt? Kiihkeä?

Se on kuitenkin lähinnä huvittava.

Twilight-elokuvat perustuvat kirjailija Stephenie Meyerin fantasiakirjasarjaan, johon kuuluu neljä kirjaa sekä lisäosat Bree Tannerin lyhyt elämä (2010), Houkutus: Elämä ja kuolema (2016) ja Edwardin näkökulmasta kirjoitettu Keskiyön aurinko (2020).

Kirjasarjan ensimmäinen osa Houkutus julkaistiin vuonna 2005. Kirjasta tuli valtava hitti, ja sen suosio välittyi myös elokuviin. Twilight-elokuvat ovat tuottaneet yhteensä 3,4 miljardia dollaria, kertoo verkkosivusto Box Office Mojo. Yhteenlaskettuna elokuvien budjetti on ollut 385 miljoonaa euroa, eli leffasarja on tehnyt kymmenen kertaa enemmän rahaa kuin siihen laitettiin.

Siinä missä Twilightia on rakastettu, sitä on myös vihattu. Usein viha kohdistuu juuri Houkutukseen, jonka kuvasto tai tarina saattavat olla tuttuja niillekin, jotka eivät varsinaisesti innostu vampyyritarinoista.

Houkutus on elokuvista Kapasen suosikki. Syynä on elokuvan tunnistettava, utuinen ikuisen syksyn estetiikka.

Elokuvassa on käytetty vihertävää ”filtteriä”, joka tekee tunnelmasta mystisen ja saa tuntemaan että vaara voi väijyä missä tahansa. Värimaailma toimii erityisesti kohtauksissa, joissa ollaan Washingtonin sateisissa metsissä.

”Tää estetiikka on minusta tosi kiva. Myös Bellan tyylin on sellainen, mikä on nyt tosi pinnalla”, Kapanen sanoo.

Twilight-hahmojen tyylin ja estetiikan suosio tulee luultavasti jatkossa vain kasvamaan, kun y2k-muodista aletaan siirtyä lähemmäs 2010-lukua.

Keväällä Tiktokissa testailtiin vihertävää filtteriä, jonka oli tarkoitus saada jokainen näyttämään joko Twilightin, Euphorian tai Valehtelevat viettelijät -sarjan hahmoilta.

Muissa Twilight-elokuvissa Washingtonin metsien taika rikkoutuu, kun tapahtumat siirtyvät enenevissä määrin muualle.

Asiaan on kiinnitetty huomiota myös HS:n kriitikko, jonka mukaan Epäilys-elokuvassa ”toiminnan lisääminen pilaa lopullisesti avausosassa vakuuttaneen eeppisen tunnelman”.

2. Edward pelastaa Bellan miesjoukolta

Lähes minkä tahansa somealustan kommenttikentissä törmää edelleen säännöllisesti lausahdukseen ”silti parempi rakkaustarina kuin Twilight”, jota käytetään kuvaamaan mitä tahansa edes keskivertoa romanttista kertomusta.

Twilight määritellään yleensä fantasiaromantiikaksi. Elokuvien ja kirjojen genrestä käydään tosin jatkuvasti väittelyä, mikä johtuu ennen kaikkea siitä, ettei niiden ihmissuhdekuvaus ole kestänyt aikaa. Esimerkiksi vuosi sitten Youtubessa julkaistussa videoesseessä Shanspeare-käyttäjä esittää, että Twilight on psykologinen trilleri, ei rakkaustarina.

Houkutuksen alkupuolella nähtävässä kohtauksessa Bella kävelee yksin pimeällä kadulla, kun joukko miehiä ympäröi hänet. Paikalle kaahaa auto ja siitä ulos hyppää Edward, joka häätää miehet pois.

Sitten elokuvassa käydään keskustelu, joka tuntuu nykyään niin absurdilta, että se voisi olla sketsi: Edward perustelee seuranneensa Bellaa pienen välimatkan päästä, koska halusi suojella häntä. Hän ei vain voi pysyä erossa Bellasta.

”Mieti, jos Edward ei olisi hyvännäköinen vaan joku hylkiö, joka stalkkaa Bellaa ympäri kaupunkia. Tämä olisi aika erilainen leffa”, Kapanen sanoo.

Uusi fanikunta suhtautuu vampyyrisarjaan edeltäjiään kriittisemmin, mikä näkyy esimerkiksi hahmojen ja epäterveellisten ihmissuhdemallien tuomitsemisena. Somekeskusteluissa esitetyt havainnot ovat yleensä tarkkoja, ja niissä viitataan sekä kirjoihin että elokuviin – keskustelu kumpuaa siis selvästi Twilight-yhteisön sisältä.

Kritiikkiä saa esimerkiksi Edwardin omistushaluisuus ja kontrolloiva asenne Bellaa kohtaan, hahmojen ikäero (Edward on 104-vuotias ja Bella 17-vuotias) sekä jatkuva rajojen rikkominen (Edward esimerkiksi katselee öisin kuukausien ajan salaa, kun Bella nukkuu).

Vielä 2000-luvun alussa tarinat sankarimiehistä ja apua tarvitsevista naisista olivat yleisiä. Nyt ne näyttävät uusien fanien silmissä vanhentuneilta.

Myöskään Kapasen mielestä Twilight ei ole ”mikään vuosisadan rakkaustarina” vaikka siinä onkin myös ”söpöjä kohtauksia”.

Rakkaustarinassa häiritsee myös se, että Edward kiinnostuu Bellasta käytännössä sen takia, ettei hän pysty lukemaan Bellan ajatuksia, Kapanen huomauttaa. Edwardin erikoistaito vampyyrina on ajatustenlukeminen, mutta Bellan nähtyään hän ei pääse tämän pään sisälle.

”Oon tulkinnut, että jos Edward voisi lukea Bellan ajatuksia, hän ei olisi koskaan edes huomannut häntä.”

3. Cullenin perhe pelaa baseballia ukkosella

Vaikka Twilightissa on runsaasti kiusallisia kohtauksia ja kritisoitavaa, näkevät fanit siinä myös runsaasti hyvää. Yksi Kapasen lempikohtauksista on Cullenien perheen baseball-ottelu, koska siinä on hyvä tunnelma.

Kohtauksessa Bella pääsee seuraamaan, millainen aiemmin etäiseksi vampyyriperhe todellisuudessa on, kun he rentoutuvat pelatessaan baseballia. Samalla baseball-ottelu esittelee Bellalle vampyyrielämän hyviä puolia: yliluonnollisia voimia omaavien Cullenien peli on nopeatempoista ja hurjaa.

Kapasen lempihahmoja ovat Bellan kiusallinen mutta sympaattinen isä Charlie (Billy Burke) ja Edwardin isosisko Alice (Ashley Greene), joka on ollut fanien suosikki läpi Twilightin historian.

Hän samaistuu Bellan kiusallisuuteen, vaikkei muuten pidäkään häntä erityisen samaistuttavana henkilönä. Bella rakastuu Edwardiin niin palavasti, että haluaa itsekin muuttua vampyyriksi.

”Monessa fanikulttuurissa ehkä yritetään samaistua siihen maailmaan, mutta en itse ainakaan haluaisi elää vampyyrielämää.”

4. Taistelu tanssistudiolla

Twilightin on kuvailtu olevan myös kauhuromantiikkaa. Nimitys voi kuulostaa hieman huvittavalta, kunnes elokuvan viimeisellä kolmanneksella tunnelma muuttuu huomattavasti jännittävämmäksi.

Forksin kaupungissa koko elokuvan ajan riehunut ja ihmisiä saalistanut vampyyri James (Cam Gigandet) keskeyttää Cullenin perheen baseball-pelin ja päättää tappaa Bellan.

Bella onnistuu pakenemaan, mutta James kiristää häntä tulemaan vanhalle tanssistudiolleen, jossa käydään verinen tappelu, kun Cullenit ilmestyvätkin paikalle. Rytäkässä Bella törmää peiliin ja sirpaleet viiltävät häntä.

5. Koulun tanssiaiset

Houkutus päättyy tunnelmallisiin tanssiaisiin, joissa Bella ja Edward tanssivat huvimajassa koristevalojen katveessa.

Sitä ennen elokuvassa nähdään pientä ensimakua tulevasta. Bella ja Jacob (Taylor Lautner) juttelevat kahdestaan, mutta Edward keskeyttää heidät. Houkutus-elokuvassa Jacob on sivuhenkilö, mutta myöhemmissä elokuvissa hän nousee keskeisempään rooliin muututtuaan ihmissudeksi.

Uusikuussa ja Epäilyksessä kolmikon välille viritellään suurta kolmiodraamaa, vaikka lopputulos onkin aika yllätyksetön.

Katsomme Kapasen kanssa, kuinka vampyyri ja melkein-ihmissusi mulkoilevat toisiaan ruudulla.

”Jos Edward on omistuksenhaluinen, Jacob on kyllä vielä sata kertaa enemmän. Hän lähtee vähän raiteilta, kun hänestä tulee ihmissusi”, Kapanen sanoo.

Jacob-ihmissusikaan ei siis kunnioita Bellan rajoja.

”Aina kysytään, ootko Team Edward vai Team Jacob? Mä oon Team Bella.”

Jep, jättäkää Bella rauhaan.