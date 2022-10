Naamiaiset tiedossa eikä vielä ideaa asuun? Ei hätää! HS Nyt keräsi joukon tosi hyviä vinkkejä helppoihin ja (lähes) nollabudjetin asuihin.

Perjantai. Päätä särkee. Rankka viikko takana. Kello 16 Punanaamioon kiemurtelevan letkan perälle ja hikoilemaan sovituskoppiin? Vai löytyisikö helppo ja vaivaton asu oman kodin kaappeja kaivelemalla?

Ennustamme, että Halloweenin hittiasuja tulee olemaan Stranger Thingsin 3. kauden kasarirokkari Eddie Munson tai karmiva sarjamurhaaja Jeffrey Dahmer oranssissa vankila-asussaan.

Mutta helpommallakin pääsee! Kokosimme kymmenen asua, joihin kaikki tarvittava saattaa löytyä valmiiksi kotoasi.

1. Väsynyt Ben Affleck

Haluaisitko oikeastaan olla mieluummin kotona viltin alla kuin vesisateessa matkalla kohti juhlia? Älä pelkää näyttää sitä! Pukeudu kuten paparazzin yllättämä Ben Affleck, joka on juuri astunut ulos Dunkin' Donutsin liikkeestä.

Tarvitset: take away -jääkahvin, kotivaatteet ja nuutuneen ilmeen.

2. Julia Fox punaisella matolla

Juhlat ovat aina hyvä tilaisuus testata uutta silmämeikkiä. Ja naamiaiset ovat paras tilaisuus testata koko vuoden trendaavinta silmämeikkiä.

Kopioi näyttelijä Julia Foxin musta silmämeikki, jota hän esitteli maaliskuussa järjestetyn Oscar-gaalan punaisella matolla.

Tarvitset: silmien rajauskynän, keskijakauksen ja mustan asun. Ekstrana: Sano aina, kun mahdollista: ”I actually did it myself... Yea.”

3. Auri Kananen

Löytyykö kotoasi siivousvälineitä? Jos kyllä, voi pukeutua naamiaisiin Tiktokin siivoustähti Auri Kanaseksi. Asu sopii myös etkojen järjestäjälle, jos juhlapaikan siivous jäi viime tippaan.

Tarvitset: Essun, kumihanskat ja suihkupullon. Ekstrana: Voit myös letittää hiuksesi kuten Kananen, jos tukan pituus riittää.

4. Hämähäkki Elisabetin arkulla

Etsitkö ajankohtaista asua? Kuningatar Elisabetin 19. syyskuuta pidetyissä hautajaisissa arkun päältä pilkisti yllättävä matkustaja, kun tilaisuutta taltioineisiin kameroihin tallentui hämähäkki.

Hämähäkki ilmestyi suoraan lähetykseen, kun se kipusi kuningas Charlesin kirjoittaman kirjeen päälle. Yllättävästä häävieraasta innostuttiin muun muassa Twitterissä, kertoo People.

Tarvitset: mustan asun, joka saa sinut näyttämään hämähäkiltä ja paljon kärsivällisyyttä, sillä joudut luultavasti selittämään asusi jokaiselle juhlavieraalle.

5. Wordle

Alkuvuodesta nettikansan suosioon nousi Wordle-sanapeli, jossa yritetään arvata päivittäin yhtä viisikirjaimista englanninkielistä sanaa. Pelille kehitettiin nopeasti myös suomenkielinen vastine, Sanuli.

Osallista juhlakansaa arvuuttelemaan päivän sanaa. Voit valita minkä tahansa viisikirjaimisen sanan, mutta pidä mielessäsi naamiaisten teema. ”Kalja” toimii aina.

Tarvitset: tyhjän Wordlen tai Sanulin, jonka voit kiinnittää asuusi. Voit tulostaa pelin tai askarrella sen itse.

6. Fani Harry Stylesin keikalla

Poptähti Harry Stylesin kiertue on tullut tunnetuksi fanien värikkäistä asuista. Niihin todella panostetaan. Jäikö Stylesin keikka kesällä näkemättä? Ei hätää! Pakene syksyn pimeyttä ja loista asullasi naamiaisissa.

Tarvitset: Pastellinsävyisen asun, höyhenboan sekä niin paljon säihkyviä koruja, glitteriä ja näyttäviä asusteita kuin löydät. Ekstrana: Täytä bileiden soittolista Harry Stylesin biiseillä.

7. Lauri Ylönen Euroviisuissa

The Rasmus edusti Suomea toukokuussa Eurovision laulukilpailun finaalissa Torinossa. Kilpailun alkupuolella nähdyssä esityksessä yhtyeen laulaja Lauri Ylönen poseeraa ilmapallon kanssa kuten kauhuelokuvassa Se. Karmivaa ja halloweeniin sopivaa.

Tarvitset: Keltaisen sadetakin, sotkuisen tukan ja keltaisen ilmapallon. Ekstrana: Kopioi Ylösen silmämeikki tämän meikkitutoriaalin avulla.

8. Don’t Worry Darling -tähdet Venetsian elokuvajuhlilla

Näyttelijäkaartin ja ohjaaja Olivia Wilden sisäiset riidat tekivät Don’t Worry Darling -elokuvasta surullisen kuuluisan jo ennen sen julkaisua. Jännitteet olivat ilmassa myös Venetsian elokuvajuhlien lehdistötilaisuudessa ja punaisella matolla.

Tarvitset: Valitse hahmosi! Voit olla esimerkiksi kauhistunut Olivia Wilde keltaisessa mekossa, muita näyttelijöitä kertakäyttökameralla kuvaava Chris Pine tai ”aikataulutusongelmien” vuoksi pressitilaisuuden välistä jättänyt Florence Pugh, joka julkaisi myöhemmin kuvan uima-altaan reunalta.

9. Vuotava Nord Stream -putki

Jos etsit ajankohtaisia uutisia kommentoivaa asua, saattaa Itämereen vuotanut Nordstream -putki olla oikea asu sinulle.

Syyskuussa uutisoitiin, että kolme Nord Stream -kaasuputki­­järjestelmän linjaa vaurioitui yhden päivän aikana. Kaasuvuotojen syynä arvellaan olevan tahallinen räjäytys, josta epäillään Venäjää.

Tarvitset: Mustia tai harmaista vaatteita, jotka saa sinut näyttämään putkelta. Tee asuun kolme reikää esimerkiksi saksilla tai askartele paperista kolme mustaa ympyrää, jotka luovat optisen harhan.

10. ”Justin Bieber” syömässä burritoa

Vuonna 2018 netissä levisi kummallinen kuva, jossa poptähti Justin Bieber syö burritoa keskeltä eikä reunoilta. Pian kuitenkin selvisi, että kuva oli Yes Theory -Youtube-kanavan tekemä pila eikä kanadalainen poppari todellisuudessa esiinny siinä.

Kuva jäi kuitenkin elämään. Siispä skippaa päivällinen, pysähdy matkalla juhliin ostamaan burrito ja herätä kanssajuhlijoissa paheksuntaa syömällä se väärin.

Tarvitset: burriton. Ekstrana: Mikäli haluat kopioida meemistä tutun asun, tarvitset beigen pipon, pinkin hupparin ja farkut.