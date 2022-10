Kanye Westin erikoiset tempaukset on pitkään kuitattu neroudella tai mielen­terveys­ongelmilla, mutta nyt monen sietokyky näyttää ylittyneen. HS Nyt kokosi räppärin kohut vuosien varrelta.

Kanye West on aiheuttanut edesottamuksillaan hämmennystä jo vuosien ajan.

Onko Kanye West nero, jonka edesottamuksia tulee vain sietää, vai onko hän mennyt liian pitkälle?

Tätä pohditaan Yhdysvalloissa niin somessa kuin perinteisessä mediassakin.

HS Nyt kokosi Westin kritisoiduimpia ja eniten hämmennystä aiheuttaneita puuhia vuosien varrelta.

1. White Lives Matter -paidat

Lokakuun alkupuolella Pariisin muotiviikoilla West järjesti kenkäbrändilleen Yeezylle muotinäytöksen.

Yllätysshow’ssa huomio kengistä kääntyi kuitenkin mallien, Westin ja mediapersoona Candace Owensin pitämiin White Lives Matter -t-paitoihin.

White Lives Matter -slogan liitetään Yhdysvalloissa mustien oikeuksia puolustavan Black Lives Matter -liikkeen rasistiseksi vastareaktioksi.

White Lives Matter -liike keskittyy ajatukseen, jonka mukaan valkoisten ihmisten arvostus ja kokemat ongelmat jäävät varjoon, kun mustien kokemaa rasismia nostetaan esiin.

Monelle oli ja on osin edelleen epäselvää, olivatko paidat jonkinlainen protesti tai ironiaa, vai allekirjoittaako West White Lives Matter -liikkeen rasistiset arvot.

Tiktokissa moni kääntyi jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle, koska West on ennenkin kommentoinut rotu-kysymyksiä vähintäänkin erikoiseen tapaan.

Ihmiset myös pitivät Candace Owesin osallistumista merkkinä siitä, että teko ei ollut ironinen. Owens on yhdysvaltalainen konservatiivinen kommentaattori, juontaja ja poliittinen aktivisti.

Tummaihoinen Owens on useaan otteeseen kritisoinut Black Lives Matter -liikettä. Hänet tunnetaan myös äänekkäänä Donald Trumpin ja konservatiivien kannattajana.

Kohunäytöksen jälkeen West selitti vaatevalintaansa Fox Newsin Tucker Carlson Tonigh -ohjelmassa.

”Teen tiettyjä asioita tunnepohjalta, minä vain kanavoin energiaa. Se vain tuntuu oikealta. Luotan intuitiooni, yhteyteeni Jumalaan ja nerokkuuteeni, West sanoi ohjelmassa People-lehden mukaan.

2. Bännit somesta

Lokakuun alussa West ylitti Twitterin ja Metan sietokyvyn.

Räppärin Instagram- ja Twitter-tilit lukittiin juutalaisvihamielisten julkaisujen vuoksi. Tilit on sittemmin palautettu näkyviin.

Westin Twitter-tili lukittiin ja yksi twiitti poistettiin, kun hän rikkoi alustan vihapuheen vastaisia käytäntöjä.

”Olen hieman uninen tänä iltana, mutta kun herään, olen death con 3 -tilassa juutalaisille. Hauskaa on, etten todellakaan voi olla antisemitisti, koska mustat ihmiset ovat myös juutalaisia. Olette leikkineet kanssani ja yrittäneet äänestää vastaan niitä kaikkia, jotka vastustavat agendaanne”, West twiittasi sittemmin poistetussa viestissä.

West viittasi ”death con 3 -tilalla” todennäköisesti Yhdysvaltain asevoimien puolustusvalmiuden tilaa osoittavaan Defcon-luokitusjärjestelmään, kirjoitti The New York Times.

Meta puolestaan rajoitti Westin Instagram-tilin toimintaa sen jälkeen, kun räppäri teki perjantaina julkaisun, jossa hän vaikutti vihjaavan, että juutalaiset ohjailisivat räppäri Diddyä.

Tilien jäädytys ei saanut Westiä lopettamaan, vaan hän jatkoi antisemitistisiä lausuntojaan suositussa amerikkalaisessa Drink Champs -podcastissa. Haastattelussa West muun muassa jakaa salaliittoteoriaa, jonka mukaan juutalaisten verkosto hallitsee mediaa.

Lisäksi West kertoi oppineensa Candace Owesin tekemästä dokumentista ”totuuden” Black Lives Matter -liikkeen synnystä. Hän kertoo uskovansa, että George Floyd kuoli huumeiden yliannostukseen eikä poliisin väkivaltaan.

Valheellinen väite on Floydin kuolinsyystä on suosittu amerikkalaisen äärioikeiston keskuudessa, ja Westin haastattelu keräsikin runsaasti ihailua tunnetuilla äärioikeiston keskustelukanavilla.

West on myös suunnitellut ostavansa Twitterin vapaampana vaihtoehtona markkinoidun keskustelukanava Parlerin. Kanava on erityisesti äärioikeiston suosiossa.

3. #West2020

Omaa erinomaisuuttaan isossa arvossa pitävä West pyrki viime vaaleissa Yhdysvaltojen presidentiksi.

Koko kampanjan epäiltiin olevan vain julkisuustemppu, mutta monenlaisten vaiheiden jälkeen West todella asetti itsensä ehdolle ja piti kampanjatilaisuuksia.

Eräässä kampanjapuheessaan West muun muassa vastusti kiivaasti aborttia ja kertoi ”vapauden tulevan siitä, ettei lataa pornoa tai ota [opioidisärkylääke] Percocetiä”.

Westin menestys vaaleissa jäi kehnoksi, mutta sekava kampanja toi ainakin 60 000 ääntä.

Vaatimaton vaalimenestys ei lannistanut Westiä, vaan hän twiittasi pian vaalien jälkeen asettuvansa ehdolle uudelleen vuonna 2024.

West tunnetaan myös intohimoisena Donald Trumpin kannattajana. Hän muun muassa vieraili Trumpin kannatustilaisuudessa vuonna 2018 pitäen Make America Great Again -lippistä.

6. Mustasukkaisuus

Viime aikoina West on antanut viihdelehdille runsaasti kirjoiteltavaa puuttumalla entisen vaimonsa Kim Kardashianin ja hänen (nyt jo ex-)poikaystävä koomikko Pete Davidsonin suhteeseen.

West esimerkiksi raivostui viime keväänä saatuaan tietää Davidsonin viettäneen aikaa hänen ja Kimin yhteisten lasten kanssa.

Samoihin aikoihin West julkaisi Eazy-nimisen kappaleen, jonka sanoituksissa West kertoo hakkaavansa Davidsonin. Kappaleen musiikkivideolla West kidnappaa Davidsonia esittävän hahmon ja hautaa tämän elävältä.

Davidsonin on jopa kerrottu menneen traumaterapiaan Westin verkkovainoamisen vuoksi.

Lisäksi West on syyttänyt Instagramissaan entistä vaimoaan Westin ja heidän yhteisten lapsiensa tapaamisen estämisestä. Kim Kardashian taas on kertonut Westin valehtelevan.

7. Ye vai Kanye West

Vuosi sitten West kertoi vaihtavansa koko nimensä yhteen nimeen: Ye.

Nimen vaihtamiseen vaadittavassa hakemuksessa West oli vedonnut ”henkilökohtaisiin syihin”.

West käytti Ye lempinimeä jo ennen virallista nimenmuutosta. Vuonna 2018 hän myös julkaisi Ye-nimisen albumin.

Uusi nimi ei ole kuitenkaan levinnyt kovin laajana käyttöön. Esimerkiksi amerikkalaiset mediat käyttävät hyvin vaihtelevasti sekä uutta että vanhaa nimeä.

Spotifyssä Westin musiikki on edelleen nimellä Kanye West.

Westin Instagram ja Twitter käyttäjänimet ovat edelleen @kanyewest, mutta profiileissa on nimikentässä Ye.

Myös Kardashianit ovat kutsuneet Westiä uudessa sarjassaan The Kardashians sekä Yeksi että Kanyeksi.

8. Taylor Swift ja palkintogaala

Westin ikonisin tempaus tapahtui vuoden 2009 MTV Video Music Awards -gaalassa, jossa West ryntäsi lavalle kesken Taylor Swiftin kiitospuheen.

Swift oli vastaanottamassa parhaan naisesiintyjän palkintoa, kun West nappasi mikin hänen kädestään.

”Taylor, olen todella onnellinen puolestasi, ja annan sinun kohta päättää puheesi, mutta Beyoncen video oli kyllä yksi kaikkien aikojen parhaista”, West sanoi lavalla.

Gaalan yleisö oli tempauksesta selvästi kiusaantunut puhumattakaan hyvin hämmentyneestä Swiftistä.

Kanye West on aina ollut hyvin ristiriitainen hahmo. Hänen mielenterveysongelmiaan on puitu julkisuudessa useaan otteeseen, ja Kim Kardashian on kertonut Westin sairastavan kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Westin kriitikot kuitenkin huomauttavat, etteivät mielenterveysongelmat oikeuta rasismia tai huonoa käytöstä muita ihmisiä kohtaan.

Westin käytös on nostanut jälleen pinnalle keskustelua siitä, voiko taiteilijaa erottaa hänen tekemästään taiteesta.

Varsinkin Tiktokissa on runsaasti videoita, joissa vaaditaan ihmisiä lopettamaan Westin musiikin kuuntelu ja boikotoimaan Yeezyn tuotteita.