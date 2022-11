Lurkki on Luka Sunin alakouluaikainen lempinimi. Se muistui hänen mieleensä, kun piti keksiä räppinimi ensimmäisiin kisoihin.

Lurkki on 20-vuotias freestyleräppäri. Hänen tavoitteensa on kirkas: voittaa rapin SM-kisat. HS Nyt seurasi, kuinka kävi.

”Hyvin menee, täs just heräilemässä ja pientä jännitystä on, mut se kuuluu asiaan.”

Tekstiviesti saapuu lauantaina aamupäivällä, kun H-hetkeen on aikaa seitsemän tuntia. MC Lurkki eli Luka Suni on odottanut tätä päivää kolme vuotta.

Helsingin Valkoisessa Salissa järjestetään rapin SM-kisat, ja tavoite on selvä. MC Lurkki aikoo voittaa.

Edellisen kerran kisat pidettiin vuonna 2019, ja silloin Lurkki tuli hopealle. Koronaepidemian takia seuraavina kahtena vuonna tapahtuma jäi kokonaan pitämättä.

Siitä huolimatta Lurkille, 20, nämä ovat jo neljännet kisat.

Ensimmäisen kerran Lurkki osallistui 15-vuotiaana. Silloin hän räppäsi mikkiin lavalla ensimmäistä kertaa elämässään.

”Hävisin heti, mutta olin omaan suorittamiseen tyytyväinen.”

Sittemmin kokemusta on kertynyt. SM-kisojen lisäksi Lurkki on osallistunut pienempiin rap battle -tapahtumiin ja treenannut omistautuneesti.

Lurkki on valmis tekemään töitä unelmansa eteen.

Ensimmäinen battle: Lurkki vs. IMA

Illalla kello 19.30 Valkoinen sali on melkein täynnä. Lavan takana pienellä bäkkärillä toisiinsa sekoittuvat nuuskan, hien ja energiajuoman hajut.

Lurkki on silmin nähden levoton, sillä hän on joutunut odottamaan omaa vuoroaan useamman tunnin. Kokeneena osallistujana hän pääsee lavalle vasta kisojen toisella kierroksella, ensimmäisellä mukana on pääasiassa ensikertalaisia.

”Tää oottaminen on pahinta, kun haluis päästä jo vetään.”

Rapin SM-kisoissa paremmuus ratkotaan battlaamalla liveyleisön ja tuomariston edessä. Kaksintaistelun hävinnyt putoaa kisasta, voittaja saa jatkaa.

Suoritusta arvioi nelihenkinen tuomaristo, joka päättää voittajan. Tänä vuonna raati koostuu freestylerapissa ansioituneista tekijöistä: he ovat Solonen, Mängi, Gäbi ja edellisen kisan vuonna 2019 voittanut Jokrates.

Kilpailijat saavat tietää vastustajansa vasta vähän ennen battlen alkua, jotta he eivät ehtisi keksiä osuvia heittoja vastustajastaan etukäteen.

Juontaja, kolme kertaa kultaa voittanut Kajo, kuuluttaa Lurkin ja vastustaja Iman lavalle. Hän osoittaa räppäreille mikrofonit: Lurkki tuonne, Ima tuonne.

Lavalta katsottuna vasemman puoleinen räppäri on aina aloitusvuorossa. Battle voi alkaa.

Aloitusvuoro on vaikeampi, koska lainit on keksittävä tyhjästä. Toisena ääneen pääsevällä on jo jotain, mihin vastata.

Normaalisti battle kestää neljä minuuttia, ja kumpikin saa kaksi noin minuutin mittaista vetoa.

Voittajaksi selviää se, joka keksii nokkelampia, hauskempia ja pahempia solvauksia vastustajastaan.

On sulki perhe, sillo ku pelaat simssii.

Lurkki sivaltaa, ja yleisö antaa arvostusta.

Ei täl äijäl oo edes haarukkaan varaa, se käyttää himas talouspaperii lautasena.

Hetkessä illan ensimmäinen battle on ohi.

”Kai se meni hyvin, fiilasko jengi? Kyl mä nyt tän voitin.”

Lurkki sanoo olevansa tyytyväinen. Pitkän odottelun jälkeen on usein vaarana käydä niin, ettei juttua lähdekään tulemaan.

”Jäi hyvä fiilis, ja vielä voi parantaa.”

Mitalitaistoja lukuun ottamatta kaksintaistelun voittajaa ei julisteta heti. Kun kierroksen kaikki battlet on ohi, kisajärjestäjä Pasi Palonen tulee takahuoneeseen ja kirjoittaa kuulakärkikynällä A4-arkeille voittajien nimet.

Paperit on teipattu seinälle. Palosen käsialasta on lähes mahdoton saada selvää, mutta jotenkin kisaajat siinä onnistuvat.

Lurkin nimi lukee yhdessä paperissa. Hän on jatkossa.

Voittajien nimet kirjoitetaan bäkkärin seinällä oleville lapuille.

Toinen battle: Lurkki vs. Lazy Cruel

Freestylerap on kuin lavarunoutta ja improvisaatioteatteria. Mitä tahansa voi tapahtua.

Vaikka lavalla sanotaan vastustajasta hirveitä asioita, se tapahtuu yhteisymmärryksessä. Kaikki tuntuvat tietävän pelin hengen.

Kukaan ei tarkoita oikeasti sitä, mitä suustaan sylkee. Eikä solvausten tarvitse olla totta. Biiffejä ei jatketa battlen jälkeen.

Lavan takana kilpailijat tsemppaavat toisiaan, ja tunnelma on rento.

Onko Lurkki joskus jäänyt miettimään vastustajan heittämää solvausta? Niin ei ole käynyt. Jos jonkun jutun muistaa, se johtuu siitä, että se oli hauska läppä.

” ”Meidän ystävyys perustuu siihen, et tavataan ja haukutaan toisiamme monta tuntia.”

Varsinaisia sääntöjä rapin SM-kisoissa ei ole. Kilpailijoita kuitenkin neuvotaan tulemaan paikalle treenattuna ja iloisella mielellä sekä kunnioittamaan vastustajaa, yleisöä ja tuomareita.

Yltiöpäisellä kiroilulla, rasistisilla tai täysin mauttomilla jutuilla raatia ei vakuuteta, ja kisa voi loppua lyhyeen.

Freestylerapin SM-kisoja on järjestetty vuodesta 1999 asti. Takavuosista meno on siistiytynyt. Nykyään osallistujat eivät ryyppää, eikä juuri kukaan vaikuta lavalla päihtyneeltä.

Lurkki juo vain vettä. Hän suhtautuu suoritukseen kuin työhön, eikä silloin olla humalassa.

”Ei lavalle kannata mennä pilvessä tai kännissä. Se on huono lähtökohta. Ja siinä voi käydä niin, ettei koskaan uskalla räpätä selvin päin, jos hakee aina kännistä rohkeutta.”

Illan toisen battlen vastustajaksi hän saa Lazy Cruelin.

Lurkin lavasuoritusta on helppo katsoa. Hän on itsevarma, liikkuu lavalla ja ottaa yleisön huomioon. Lavapresenssi on hyvin tärkeää.

Useamman aloittelevan räppärin kisasuoritus tyssää epäselvään artikulaatioon tai kehnoon mikkitekniikkaan.

Hyvistä läpistä ei ole juuri hyötyä, jos yleisö ei saa niistä selvää.

Lazy Cruel on hyvä, mutta yleisölle on selvää, että Lurkki on parempi. Lurkin nimeä huudetaan ja katsomossa kommentoidaan Lurkin vetäneen hienosti.

”Alisuoriuduin taktisesti. Säästelin parhaita juttuja”, hän itse kommentoi toista suoritustaan.

Biiffit eivät jatku lavan ulkopuolella ja kisaajien kesken tunnelma on kannustava.

Kolmas battle: Lurkki vs. Young Mike

Rapin SM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1999. Ne ovat toimineet ponnahduslautana monien aiempien vuosien voittajien uralla.

Kultaa ovat voittaneet esimerkiksi Redrama (2001), Solonen (2002), Ruudolf (2005), Are (2007) ja Gettomasa (2012).

Esimerkiksi Gettomasan uuden levyn avausbiisillä viitataan kymmenen vuoden takaiseen voittoon näin:

Tää levy putoo tasan kybän vuoden pääst mun Suomen mestaruudest. Yks eeppinen saaga, tää on ollu ku leffa mulle. Mä peittosin haasteet, taistelin läpi kovan betonin. Vaelsin huipulle, kohtasin mun omat demonit.

Vaikka freestylerap on tällä hetkellä kovassa nosteessa, piirit Suomessa ovat edelleen pienet.

Kilpailijat tuntevat toisensa, ja Lurkillakin on jo faneja.

Lurkki on kotoisin Tuusulan Jokelasta. Siellä varsinkin nuoremmat tunnistavat hänet. Tänä syksynä Lurkki muutti opintojen perässä Kuopioon. Sielläkin hänet tunnettiin heti Lurkkina, vaikka hän ei itse edes lempinimeään esitellyt.

Kerran baari-illan jälkeen Lurkki tunnistettiin Kuopion torilla, ja hänet vedettiin mukaan freestylerinkiin.

”Siinä battlasin sitten keskellä yötä kännissä Kuopion torilla.”

Nyt, Valkoisen salin takahuoneessa, Lurkki ei ole humalassa vaan hyvin skarppina. Edessä on kolmas battle. Vastassa Young Mike.

Ei täs pysty tarpeeksi puhuu, äijä käyttää koton salee lateksipukuu.

”Oliko tää selvä?” Lurkki kysyy battlen jälkeen. Kaverit vakuuttelevat, että oli.

Neljäs battle: Lurkki vs. Rakki

Neljännessä battlessa Lurkki saa vastaansa Rakin. Oikeassa elämässä he – Luka Suni ja Teemu Laine – ovat hyviä ystäviä.

Tilanne ei ole mukavin mahdollinen, koska lopputuloksena joko putoaa kisasta itse tai sitten pudottaa kaverinsa. Nyt ollaan kuitenkin jo kisan loppusuoralla: tämän battlen voittaja pääsee finaaliin ja häviäjä pronssimatsiin.

”Se on pelin henki.”

Lurkki ja Rakki ovat tavanneet freestylepiireissä.

”Meidän ystävyys perustuu siihen, et tavataan ja haukutaan toisiamme monta tuntia. Sit lähetään kotiin.”

Pari viikkoa ennen kisoja, syysloman aikaan, Rakki ja Lurkki treenasivat yhdessä Jokelan nuorisotiloissa. Yhdessä räppääminen on hyödyllisempää kuin yksin sylkeminen.

Lavalla kaveruus ei kuitenkaan näy.

Tää on turhaa, sä oot nii räkis ettet pysty edes itsemurhaa.

Jos tuomarit eivät onnistu päättämään voittajaa neljän minuutin aikana, he pyytävät lisäkierroksia. Kilpailijoita saatetaan pyytää esimerkiksi räppäämään 30 lisäsekuntia biittiin tai räppäämään jostain määrätystä aiheesta.

Kisoissa nähdään muun muassa kierroksia, joilla haukutaan toisen vaatteita tai asuinpaikkaa.

Myös niin sanottu a capella -kierros on mahdollinen. Siinä battlataan hetken aikaa täysin ilman taustamusiikkia.

Lisäkierrosten jälkeen tuomaristo on tehnyt päätöksensä Rakin ja Lurkin paremmuudesta. Vielä sitä ei heille kerrota. Kaverukset palaavat lavalta bäkkärille odottamaan.

Rakki ja Lurkki tukevat toisiaan battlen jälkeen.

Finaalibattle: Lurkki vs. Varomato

Bäkkärillä on jännittynyt tunnelma. Porukkaa kerääntyy kasaan katsomaan, kun Palonen kirjoittaa lappusille viimeisiä taistelupareja.

Pronssibattle: Rakki ja Jestas.

Finaaliin: Lurkki ja Varomato (Miska Mäkinen).

Aiemmin illan aikana Lurkki on viitannut Varomattomaan pahimpana vastustajanaan.

Pronssimatsin aikana Lurkki kävelee kehää bäkkärillä. Ilme on niin keskittynyt, ettei kukaan uskalla lähestyä häntä.

Lavalle noustessaan hän näyttää itsevarmalta.

Ainoo mikä sulla seisoo sängys on silmät päässä.

Finaalikaksikko on todella tasainen. Tuomaristo pyytää useamman lisäkierroksen.

Yleisö tuntuu huutavan Lurkin nimeä hieman lujempaa, vaikka Varomatonkin saa kovasti kannatusta.

Pronssibattlen voittajaksi julistetaan Rakki. Hän tyytyväinen. Tavoitteena oli viedä kisoista ”jotain” kotiin.

Ennen finaalin voittajan julistamista tuomaristo painottaa sitä, kuinka tasainen paras kaksikko oli.

Tuomaristo kutsuu finaalibattlea ”mahdollisesti kovimmaksi kisoissa koskaan nähdyistä”.

Lurkki nojaa salin laidalla seinään ja odottaa.

”Rapin SM2022 voittaja on……. Varomato!”

Ilme on ohikiitävän hetken pettynyt, mutta sitten Lurkki nyökkää ja taputtaa.

Lavalla hän kiittää yleisöä.

”Tää lämmittää mieltä, mut ens vuonna, tietäjät tietää.”

Varomato (vas.) ja Lurkki finaalibattlessa.