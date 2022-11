Jodelin tunnuslause on #GoodVibesOnly. Todellisuudessa vibat ovat päinvastaiset, sillä sovellus elää juoruilusta.

”Mikä on viikon kuumin huhu, jota ei ole vielä julkaistu?”

“Hauskinta tässä Jodelissa on se, että se on tehnyt Seiskasta turhan. Parhaat juorut on täällä aina jo useita päiviä ennen kuin ilmestyvät lööppeihin.”

Nämä ovat keskustelunavauksia Jodelissa, anonyymissä sovelluksessa.

Jodelissa käyttäjillä ei ole nimimerkkejä tai profiilikuvia. Mikä voisikaan olla parempi alusta jauhaa julkkiksista?

Erikoisia tällaisista keskustelunavauksista tekee se, että juoruilu on sovelluksessa sääntöjen vastaista. Jodel sulki kaksi vuotta sitten kaikki juoruiluun liittyvät kanavansa.

Käytännössä Jodel laittoi kiinni kaikki kanavat, joiden nimessä on sana “juoru”. Kanavien keskustelut poistettiin ja ne tyhjennettiin seuraajista.

Päätöstä edeltävinä vuosina sovelluksessa käydyt keskustelut olivat äityneet niin ilkeiksi, että niistä oltiin aloitettu jopa poliisitutkintoja. Jodelin mukaan ratkaisu juorukanavien estämisestä tehtiin käyttäjien, somevaikuttajien, tutkijoiden ja toimittajien kuulemisen jälkeen.

Jodelin linjaus varmasti miellytti etenkin niitä julkkiksia ja somevaikuttajia, joiden yksityiselämää sovelluksessa oli ruodittu vuosien ajan päivittäin eri langoissa.

Ennen marraskuussa 2020 tehtyä puhdistusta suosituin juorukanava oli Julkkisjuorut. Kanavalla oli Helsingin alueella useita kymmeniä tuhansia jäseniä. Suosittuja olivat myös muun muassa Blogijuorut, Vlogijuorut ja Turhatjulkkisjuorut, jotka nekin saivat lähtöpassit.

Nyt juorukanavien sulkemisesta on kulunut kaksi vuotta.

Vaihtoehtoiset kanavat juoruilulle perustettiin sovellukseen jo samana päivänä, kun viralliset juorukanavat oli suljettu.

Kanavien nimistä vain pudotettiin pois sana ’juorut’ ja se korvattiin sanalla ’jutut’.

Se oli siinä. Uudet alustat juoruilulle olivat syntyneet, ja Jodelin yritys hiljentää törkykanavat kuihtui nopeasti kasaan.

HS Nyt pyysi Jodelilta haastattelua juorukanavien tilanteesta, mutta sovelluksesta ei vastattu haastattelupyyntöön.

Millaisia keskustelua kanavilla käydään nyt? Halusimme sukeltaa syvemmälle juorukanavattomaan Jodeliin, joten seurasimme viikon ajan aktiivisesti sovellusta.

Marraskuussa 2022 Julkkisjutut-kanavalla on Helsingin alueella lähes 17 000 käyttäjää. Vlogit-kanavalla lähes 7 000. Molempien kanavien tarkoituksena on olla alusta julkkiksista ja somevaikuttajista puhumiseen.

On kyse sitten ministereistä, maailmantähdistä tai somejulkkiksista, näillä kanavilla heistä puhutaan pääsääntöisesti etunimillä, eikä arvostelevan sävyn kanssa kainostella.

Julkkisjutuissa on puhuttu erityisen paljon viime vuodet muun muassa ”Sannasta” eli pääministeri Sanna Marinista (sd). Alkusyksystä niin sanotun bilevideokohun aikaan kanava suorastaan räjähti.

Kanavalla spekuloitiin sitä, mitä kukakin sanoi vuotaneella videolla, kenen asunnossa oltiin, mikä ilta tarkalleen ottaen oli kyseessä sekä väiteltiin siitä, ovatko somevaikuttajat ja artistit hyvää seuraa pääministerille.

Vielä lokakuun viimeiselläkin viikolla joku jaksoi pohtia, miten videot päätyivät julkisuuteen.

Aktiivisen tarkkailun perusteella Julkkisjutut-kanavan voisi tiivistää näin:

Yksi yleisimmistä aiheista on julkkisten ulkonäkö. Esimerkiksi se, mitä kauneusleikkauksia kenellekin on mahdollisesti tehty, miten niissä on onnistuttu ja paljonko ne ovat maksaneet.

Somepostaukset: miksi julkisuuden henkilö näyttää niin erilaiselta uusimmassa Instagram-stooriin postatussa kuvassaan verrattuna feed-postaukseen. Puhumattakaan siitä, miltä hän näyttää livenä.

Ihmissuhteet: onko julkkis x sinkku, löytyykö y edelleen Tinderistä ja voisiko olla, että hän on mahdollisesti ollut joskus uskoton kumppanilleen?

Yksi nimi tulee viikon seurannan aikana vastaan useampaan kertaan. Se on Erna Husko.

Husko on 25-vuotias fitnessvaikuttaja, jolla on Tiktokissa huimat 1,7 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissakin 324 000.

Viime kesänä Huskosta puhuttiin Jodelissa erityisen paljon, mutta juoruilu on jatkunut säännöllisesti sen jälkeenkin.

Juoruilu kiihtyy aina, kun Seiska-lehti julkaisee Huskoa koskevan uutisen – siis melko usein.

Viime elokuussa lehti kertoi Huskon joutuneen pahoinpitelyn uhriksi helsinkiläisessä yökerhossa. Huskon mukaan tekijöinä oli kaksi hänelle entuudestaan tuntematonta naista.

Myöhemmin hän on kertonut esimerkiksi Iltalehdelle, että hänen seurassaan kulkee nykyään isoissa väkijoukoissa turvamies.

Vaikuttaako juoruilu ja julkisuus somejulkkisten elämään nykyään jo näin rankasti? Tätä täytyy kysyä Huskolta itseltään.

”Erittäin paljon, joo. En jaksa käydä kaupassa, vaan tilaan ruokaa kotiin. Salillakin yritän välttää ruuhkaisimpia aikoja, koska en jaksa sitä, että aina yritetään jostain onkia, mitä mä tein väärin”, Husko sanoo Nytille.

Erityisesti Huskolla on jäänyt mieleen eräs jodlaus viime kesältä. Salitreenit olivat jääneet uupumuksen takia vähemmälle. Kun hän tauon jälkeen palasi salille, hän käytti pienempiä painoja kuin ennen.

Treenin jälkeen hänellä oli hyvä fiilis, mutta pian hän huomasi, että hänen salitreeninsä oli noteerattu. Jodelissa kerrottiin, kuinka ”Erna vaan kuvasi itsestään videoita salilla, ja painotkin olivat pienet”.

Jodelissa suhtautuminen Huskoon vaikuttaa olevan lähtökohtaisesti hyvin kielteistä.

Viikon seurannan aikana vastaan tulee ainoastaan yksi myönteinen keskustelunaloitus, jossa jodlaaja kehuu Huskon asua Miss Helsinki -finaalissa.

Aloitus saa kuitenkin vain kolme ”upvotea” eli myönteistä ääntä. Ensimmäinen kommentti, ”Ok Erna”, sen sijaan saa 31 upvotea. Kommentilla vihjataan, että Husko olisi itse käynyt postaamassa kehun kanavalle.

”Jodel on oikeasti tosi toksinen paikka. Mulla on paljon vihaajia, ja ne vihaajat kokoontuu sinne ja lyttää tosi paljon alaspäin”, Husko sanoo.

Ennen Husko kävi lukemassa itseään koskevia Jodel-ketjuja, mutta nykyään hän ei enää avaa sovellusta. Tasaisin väliajoin joku kuitenkin lähettää hänelle kuvakaappauksia keskusteluista.

Juoruilu tuntuu Huskosta oudolta ja ahdistavalta. Muilla sanoilla hän ei osaa tuntemuksiaan kuvata. Hän ei ymmärrä, miksi ihmiset eivät voi ”sietää hänen naamaansa”.

Toisaalta Huskon brändi elää julkisuudesta. Eikö siitä ole myös hyötyä, että häntä pidetään esillä juorukanavilla ja lehtien palstoilla?

”Julkisuus on mun työtä, mutta vaikka Jodelissa olisi miljoona ketjua, niin ei se lisäisi mun tunnettavuutta, koska mä oon saavuttanut jo sen tietyn pisteen ja seuraajamäärän somessa.”

Julkisuuden varjopuolien takia Husko on karsinut lähipiirinsä niin pieneksi kuin mahdollista. Syynä on se, että ennen tiedot hänen yksityiselämästään levisivät helposti.

”Mulla on viisi todella hyvää ystävää, ja se on siinä. Olen huomannut, että tärkeää ei ole määrä vaan laatu.”

Esimerkiksi parisuhteistaan Husko tuskin enää kertoisi mitään somessa, vaikka kumppani olisikin julkisuuden henkilö. Rakkauselämä täytyy pitää visusti omana tietona tai tuntemattomien kiinnostus räjähtää, hän sanoo.

”Jos antaa vähän pikkusormea, niin koko käsi viedään.”

Tämän haastattelun jälkeen Husko postaa Nytin tulevasta jutusta teaserin Tiktokiin, ahkera postaaja kun on.

Postauksesta ei ole kulunut tuntiakaan, kun Julkkisjuttuihin ilmestyy jodlaus: