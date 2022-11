Arttu Mustosen mukaan somevaikuttajuudesta täytyy pitää lomaa, koska ihmisten arvostelun kohteena oleminen vie energiaa.

Arttu Mustonen on 28-vuotias helsinkiläinen somevaikuttaja, joka tunnetaan erityisesti Tiktokin vauhdikkaista my day -videoistaan.

HS Nytin Piritta Räsänen: Arttu, sä oot vaikuttaja, mutta milloin aiot mennä oikeisiin töihin?

Arttu Mustonen: ”No siis, mähän toivon, että mun ei enää koskaan tarvii mennä oikeisiin töihin, vaan mä saan tehdä näitä mun puuhastelu-influenceri-vaikuttaja-hommia niin pitkään kun töitä riittää. Toivottavasti ainakin vielä seuraavat vuodet.”

*Viiden sekunnin hiljaisuus*

”Mikä on oikee työ?”

Sä oot lähdössä pian pidemmälle ulkomaanreissulle. Kerrohan vielä, miksi niistä vaikuttajien töistä tarvitsee lomaa, kun te vaan puuhastelette siellä somessa?

”Joo mä oon lähdössä taas Balille. Tai no siis taas ja taas, kolmen vuoden tauon jälkeen. Se on pitkä aika, kun siellä on tullut viimeksi käytyä. Maailman parasta lähtee. Mutta ööö, kun vaikuttaja lähtee reissuun, niin se on aika harvoin sellainen löhöloma, miten muut ihmiset – oikeissa töissä käyvät ihmiset – sen loman mieltää.

Sieltä tulee kuvattua aika paljon materiaalia, kerrottua ihmisille missä on ja mitä siellä tekee, nähtävyyksiä kierrettyä, esiteltyä rafloja ja niin poispäin. Mä en itse asiassa muista, milloin mä oisin ollut sellaisella kunnon lomalla, että mun ei ois tarvinnut miettiä mitään näihin töihin liittyvää.

Mutta ööö, miksi vaikuttaja tarttee lomaa? Niin vastaus vielä siihen, että välillä toi koko ajan läsnä oleminen on aika haastavaa. Se vie energiaa enemmän kuin luuliskaan. Kun oot saatavilla ja tavoitettavissa ja ihmisten arvostelun kohteena koko ajan.”

Vaikuttajan seuraava ura-askel on tv-ohjelman juontaminen. Mitä ohjelmaa lähtisit juontamaan jos ois pakko, ja paljonko siitä pitäis maksaa?

”Paljonko siitä pitäis maksaa? Ei minkään näköistä hajua. Paljon. No eeei. Kuhan maksettaisiin sen verran, että pärjää elämässä. Mutta siis ois ihan supersiistiä olla juontajana esimerkiksi... tai tässä nyt ensimmäisenä tuli mieleen Big Brother. Kyllä, kaikkien aikojen lempisarja.

Tai voisin mä lähtee jotain Temppareitakin juontamaan, mutta ehkä enemmän toi Big Brother vois houkutella meikäläistä. Jos ois ihan pakko lähtee ja vaihtaa hommia, ehkä voisin lähteekin...”

Sulla oli alkusyksystä käynnissä elämäntaparemontti, jossa koetit välttää ruuantilaamista kotiin. Jos mä muistan oikein, niin se kesti jonkun neljä päivää. Onko Woltilla oma kuski sun tilauksille?

*Nauraa*

”Oi vitsi se ois siistii, kun Woltilla ois oma kuski mun tilauksille, mutta siis ei. Joka kerta siellä on eri ihminen oven takana, tai itse asiassa enhän mä niitä oo nähnyt. Voi olla, että siellä on itse asiassa. Nehän käy vaan droppaan sen siihen ovelle, ja minä sitten nappaan sen jälkeen, kun ne on lähtenyt pois.

Toi ois muuten siistii. Pitäiskö yrittää ehdottaa tällaista kollaboo, että ois oma kuski Woltilla?”

Susta on tullut Tiktokin epävirallinen dirty martini -ekspertti. Mistä ne parhaat dirty martinit nyt löytyikään?

”Joo, mä oon nykyään dirty martini -ekspertti. Kun kävin ostamassa uusia dirty martini -laseja Stockalta, niin sieltä kerrottiin sen verran, että on nyt viime aikoina tullut hirvittävän paljon kysyntää, että hän oikein ihmetteli, mistä tämmöinen johtuu.

En tiiä, onko itsellä jotain influensoide... influoin... influensöyyy... influensointi, vaikea sana, asiaa tässä taustalla. Otan totta kai kunnian vaikka ei olisikaan.

Mutta parhaat dirty martinit löytyy kieltämättä ihan vaan meidän omas... meidän elikkä minun, omasta keittiöstä. Mutta kyllä ihan decenttejä löytyy kanssa Marski-hotellin aulabaarista. Siellä oli aika hyvä täällä Helsingissä.” (Toimituksen huomio: Mustonen on tehnyt sometililleen mainoksen Marski-hotellista).

Kävin tuossa pari viikkoa sitten Teatterissa, mutta en päässyt vippiin. Kenen kanssa pitäisi lähteä bilettämään, että sinne pääsisi?

”En suosittele ainakaan meikäläistä ottamaan messiin, koska voin kertoa, että on kerran tullut jäätyä siihen ovelle jumiin. Onneksi oli ystäviä, jotka tuli pelastamaan tilanteesta. Mutta niin... varmaan kannattaa ottaa joku hyvännäköinen julkisuudesta tuttu henkilö mukaan niin voi olla, että paikka aukeaa, jos oikein onni sattuu potkaisemaan.”

Noista hyvännäköisistä julkisuudesta henkilöistä tuli mieleen, että elokuussa mediassa kiinnostuttiin videoista, joissa Sanna Marin juhlii vaikuttajien kanssa. Kerrohan, että saako siellä Kesärannan saunassa hyvät löylyt?

Arttu *vastaa viestillä*: Tähän kyssäriin en ota mitään kantaa 😊

Okei! Se on fine. Ootas hetki laitan uuden kyssärin.

Arttu: Okei 👍🏼

Kenen kanssa oot aina halunnut lähteä bilettämään?

”Siis aivan ehdottomasti Miley Cyruksen kanssa tai itse asiassa, kun alan miettiä, niin oikeestaan noi huippumallit kans kiinnostelee... Bella Hadid, Kendall Jenner tai Gigi Hadid... Kyl ois aika siistii päästä niitten kanssa bailaamaan.”

Siinä oli mun kaikki kysymykset. Kiitos paljon vielä haastattelusta!

”Kiitos paljon meitsin puolesta myös ja nähään sitten siellä Teatterin vipin jonossa... Heh... Moikka!”

Siellä nähdään!