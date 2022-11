Räntäsateessa hajoilu ja Kummeli-huumori tekivät Hirvelästä, Koskisesta ja Riitijoesta intissä elinikäisiä ystäviä. Vaikka aamut loppuivat, viestittely Whatsapp-ryhmässä jatkui.

Kahdeksan vuotta sitten Valtteri Hirvelä, Vili Koskinen ja Tiitus Riitijoki seisoivat armeijan varusvaraston jonossa. Koskinen ja Riitijoki Säkylässä, Hirvelä Niinisalossa.

Vaikka ilmassa oli jännitystä, nuoret miehet olivat heti valmiita armeijan tiukkaan kuriin. Kukakohan täältä kotiutuu korkeimmalla sotilasarvolla, Koskinen oli vitsaillut ensimmäisenä päivänä.

Koskisesta ja Hirvelästä tuli kersantteja, Riitijoesta alikersantti.

Armeijan aikana näistä kolmesta tuli keskenään parhaita ystäviä. Näin kukin heistä muistaa, miten se tapahtui:

Koskinen

”Mä vähän karsastin Riitijokea alkuun. Alokasaikana Riitijoen tupaa katsottiin kieroon. He perseili, ja muut kärsi. Riitijoki leimautui, ja mäkin mietin, että onkohan se ihan kusipää.

Kun oltiin molemmat alikersantteja, meille tuli äkkiä semmoinen hyvä poliisi ja paha poliisi -roolitus. Jos piti antaa huonoa palautetta tai juoksuttaa, Riitijoki mielellään teki sen ja oli myös hyvä siinä. Sitä ehkä jopa vähän pelättiin. Se oli semmonen pitkä ja raamikas, jolle ei viitsisi kadullakaan aukoa päätänsä. Riitijoki oli alikersanteista ainut, joka sai simputussyytteitä. Riitijoki ei hyväksynyt syitä vaan sanoi, että hän nyt vaan pitää kuria.

Mä olin taas ehkä vähän helpommin lähestyttävä kaveri. Muistan elävästi tilanteen, kun yksi alokas oli hukannut lippalakkinsa. Hän lähes itki kun tulin tarkastamaan tupaa ja pyysi, että ’ethän kerro alikersantti Riitijoelle’.

Sillä alokkaalla oli jostain syystä sellainen pelko, että Riitijoki voisi vaikka lyödä. Mä vähän naurahdin, että ei täällä nyt ihan niin toimita ja että käydään hakemassa uusi lippalakki.

Kun me tutustuttiin paremmin, niin Riitijoki olikin huomattavasti parempi ihminen kuin miltä aluksi vaikutti. Me kuljettiin usein samoilla kyydeillä Pirkanmaalle lomille. Jossain vaiheessa Riitijoki alkoi kutsua meitä vapaa-ajalla sen luokse. Sen veli soitti levyjä joissain baareissa ja joskus päästiin jonkun tutun kautta jonon ohi baariin sisään. Tällaisille maalta kotoisin oleville 19-vuotiaille nää oli aika siistejä juttuja. Riitijoki myös usein majoitti meitä.

Hirvelä oli mun ja Riitijoen kanssa intissä vain kolme kuukautta samaan aikaan, mutta meistä tuli kavereita. Hirvelän kanssa meitä yhdisti heti huumorintaju. Nauretaan samanlaisille Kummeli-vitseille ja virnuillaan toisillemme. Me tiedetään aika tarkasti, missä hyvän maun rajat menee.

Me ollaan myös molemmat yrittäjäperheen lapsia. Tuohon armeija-aikaan molemmissa perheissä oli semmonen ajatus, että poikien tulisi jatkaa perheyritystä. Ehkä se oli semmoinen yhdistävä tekijä. Puhuttiin näistä asioista aika paljon ja tuntui, että se tiesi heti, mitä mä tarkoitin.

Nyt kun Hirveläkin on muuttanu tänne Tampereelle, niin me tehdään yhdessä kaikkea arkistakin. Viime viikonloppuna me pelailtiin lautapelejä. Jos joku muuttaa, niin meidän Whatsapp-ryhmä on eka paikka, josta apua pyydetään.

Kyllä me puhutaan armeijajutuista edelleen. Se ei ole mikään kielletty aihe. Totta kai jos on jotain tyttöystäviä mukana, niin ei mennä niissä niin pitkälle. Aika on nostanut intistä hyvät asiat mieleen ja kadottanut sitä niin sanottua paskaa ja ankeutta, kun ei tiedetty kauanko harjoitus kestää, koska nukutaan ja milloin saisi ruokaa. Ei sitä enää muista, kuinka perseestä se kaikki oli siinä hetkessä.

Nyt jopa vähän haluaisikin päästä kertaamaan. Pääsis sinne nuotion ääreen jauhamaan. Vois unohtaa arkielämästä kaiken hetkeksi ja keskittyä vain siihen, mitä sanotaan ja mikä on päivän ohjelma.”

Riitijoki

”Menin inttiin vähän sillai rumasti sanottuna paskanjäykkänä. Pelotti hirveesti.

En olis ikinä halunnu mennä armeijaan, mutta sitten oli pakko. Lopulta mä yllätyin, kuinka mukavaa siellä oli.

Parhaiten mieleen on jääny ne mettälenkit ja yömarssit, joilla Hirvelä ja Koskinenkin oli mukana. En tiiä, muisteleeko jätkät näitä samoja asioita.

Hirvelässä kiinnitin ekana huomiota sen huumorintajuun, Koskisessa viisauteen. Koskinen kertoi fiksuja juttuja. Aina kun sen kanssa keskusteli jostain, niin siltä ei tullut yhtään semmosta tyhmää heittoa. Koskisen kanssa ollaankin aina tultu toimeen.

Hirvelän kanssa oli vähän vaikeampaa yön yli jatkuvilla marsseilla. Muistan, että meillä oli jotain riitaa mettässä. Se saattoi tietty johtua marssien jälkeisestä väsystä. Silloin ei oikein jaksanu kuunnella. En muista yhtään mistä me riideltiin, mutta silloin oli yö ja satoi vettä. Eli ei sen isompaa.

Luulen, että saisin Hirvelältä ja Koskiselta tukea melkein missä tahansa asiassa, vaikka hirveesti ei oo ollu tarvetta tuelle. Jos on ollu jotain pientä, vaikka mutkia parisuhteessa, niin kyllä ne on siinä tukenu. Ihan missä vaan asiassa kun apua tarvii.

Me käydään aika paljon saunomassa ja kattomassa jääkiekkomatseja. Semmosia perus illanviettoja. Ite yritän mahdollisimman vähän puhua armeijajutuista. Yleensä me puhutaan muista jutuista.

Mulla ei silti oo mitään pahaa sanottavaa intistä. Vaikka siellä sitä kuria pidettiin, niin ei se ollu niin kauheeta mitä oli peloteltu. Jos on valmis ottamaan auktoriteettia vastaan, niin ei siellä pitäis tulla mitään ongelmaa.”

Hirvelä

”On hyvin epätodennäköistä, että me oltais tavattu jossain muualla kuin intissä.

Tulin aliupseerikoulutukseen Säkylään, jossa Koskinen ja Riitijoki oli jo valmiiksi. Me ei oltu aluksi samassa tuvassa, mutta tutustuttiin pikkuhiljaa vapaa-ajalla. Lounaan jälkeen ja semmosissa merkeissä.

Varmaan se oli se tietynlainen huumori ja näppäryys, mikä meitä yhdisti. Tietty nää oli myös tällaisia lätkäukkeleita, niin siitäkin varmaan löyty keskusteltavaa.

Ne räntäsateiset hetket siellä pimeässä syysmetsässä on kyllä jääny mieleen. Sellaiset, että jalat paskana yritetään vääntää tikusta asiaa ja samalla ollaan niin ärsyyntyneitä.

Nykyään me asutaan kaikki samalla paikkakunnalla, Tampereella. Ollaan lähes päivittäin puheissa. Me käydään viihteellä, saunomassa ja urheilua harrastamassa. Meno on pysyny aika samana, vaikka darrat on tänä päivänä vähän raskaampia.

Ei oikeastaan ole sellaista asiaa, mistä me ei voitaisi jutella. Puhutaan asuntolaina-asioista, urheilusta, fanituksesta, lempisarjoista ja parisuhteisiin liittyvistä ongelmista. Oon ite aika sarkastinen kaveri, niin tykkään että sillä toisellakin on pilke silmäkulmassa, mutta pystytään silti puhumaan vakavistakin asioista pienellä kynnyksellä.

Kyllä me edelleen armeijasta jutellaan, mutta ei enää siinä määrin kuin ennen. Näin jälkikäteen lämmöllä muistelee, kuinka hauskaa se toisaalta oli. Se kaikki oli sen väärtti.”

