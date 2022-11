Teininä kykyjenetsintäkilpailuihin osallistunut Nomi Enckell väisti täpärästi Britney Spearsin kohtalon pysyttelemällä kaukana hiustenleikkuukoneesta.

Nomi Enckell on 25-vuotias laulaja, joka opiskelee näyttelijäntyötä Teatterikorkeakoulussa. Nomi tunnetaan erityisesti lauluvideoistaan, joilla on Tiktokissa 1,8 miljoonaa katselukertaa. Hänet voi muistaa myös kykyjenetsintäkisoista Talent Suomesta ja Idolsista.

HS Nytin Aliisa Ristmeri: Nomi, sä aloitit opinnot Teatterikorkeakoulussa viime syksynä. Pääsitkö sisään, koska rehtori halusi koululle Tiktok-näkyvyyttä?

Nomi Enckell: *Naurua*

”Se voi olla, se voi olla. Mä en itse asiassa oo miettinyt tätä asiaa, mutta tota... Ehkä mun Tiktok-näkyvyys ei ollut silloin hakuaikaan vielä niin kovassa nosteessa, niin sanotaan, että ei, ei halunnut.”

Eli et ole kaupallisessa yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa, vaikka teetkin sieltä paljon my day -videoita?

"Öö... Olisinpa... öm... kaupallisessa yhteistyössä Teakin kanssa. Jos mä saisin vaikka niitä videoita vastaan ilmaset kouluruuat, niin se olis aika hyvä diili. Mun mielestä.”

Okei uskotaan. Oon kuullut, että Teatterikorkeakoulun pääsykokeista on tosi vaikea päästä läpi. Mikä oli oudoin asia, mitä sun piti tehdä siellä?

”Hmm. Nyt heitit kyl pahan. Mut sanotaan, että yhes vaihees mun piti näytellä puliukkoa kakat housuissa metrossa, ja puhua samalla mun monologitekstiä. Niin se oli ehkä semmonen tilanne, jossa musta tuntu, että... Nyt mä oon niinku *naurahdus* nyt mä oon oikeessa paikassa. Että pliis, päästäkää mut sisään.”

Olet kuvannut kotonasi kymmeniä ellei jopa satoja lauluvideoita Tiktokiin. Montako häätöä olet saanut videoiden takia?

”Mä ihmettelen sitä, et mä en oo saanut vielä yhtäkään häätöä. Mut mä luulen, et syy siihen on se, että meiän taloyhtiössä asuu aika paljon tämmösiä vanhuksia, et heil on varmaan jo kuulo sen verran huono, et he ei yksinkertaisesti kuule näitä mun lauluja. Tai sit he vaan nauttii niistä. Et joko tai. Mä veikkaan et jompikumpi.”

Mä veikkaan, että ne kyllä nauttii, koska niin nauttii muutkin: sulla on melkein 95 tuhatta seuraajaa Tiktokissa. Olisko heittää jotain vinkkejä meille, kun meidän HS Nyt -Tiktok ei oikein tunnu kasvavan?

”Mun mielestä siellä toimii se, että mitä katsojat haluaa lisää, tai kuulijat, et mun kohalla musta tuntuu, että... Ne ketkä kattoo mun videoita tai näin, niin ne aina toivoo tosi paljon erilaisia lauluja, niin sit se on vaan helppo valita, et mitä toteuttaa, et kannattaa esittää kysymyksiä. Jengi tykkää vastailla kysymyksiin.”

Videoista puheen ollen, sulta ei ole tullut Tiktok-videota vähään aikaan. Onko kaikki hyvin?

*Vetää happea*

”Kaikki on ihan hyvin. Tällä hetkellä mun koulu vaan vie sen verran aikaa... että mulla ei yksinkertaisesti oo hirveesti aikaa ja voimia tällä hetkellä kuvata niitä, mutta mä olen nyt palaamassa ruotuun tässä ja toivottavasti saadaan hyvää viihdettä kansalle. Koska se satatuhatta seuraajaakin on aika lähellä.”

Okei. Huojentava tieto. Mutta hei. Sä oot lapsitähti. Voitko antaa vinkkejä siitä, miten väistit Britney Spearsin kohtalon?

”Oonks mä lapsitähti?”

*3 sekunnin hiljaisuus*

”Mä en oo aatellu tota itekkään. Oonks mä?

Öö... Ehkä mä väistin sen sillä, että tota... Mä pidin tärkeet ihmiset lähellä. Ja mun isä ja äiti on kannustanu mua ja tota pitäny noi hiustenajelemiskoneet kaukana mun saatavilta. Niin ehkä tällä. Ehkä tällä mä oon välttäny sen kohtalon just ja just.”

Tulit alun perin tunnetuksi kykyjenetsintäkilpailuista. Onko Putous seuraava kykyjenetsintäkilpailu, jota kohti pyrit?

”Mun salainen haave on pienestä asti ollu Putous. Mutta mä en oo ihan varma, että onko se sit kuitenkaan se paikka, mihin mä ihan ykkösenä haluun, mutta pidetään mieli avoinna ja jos joskus sinne tulee pyyntö, niin mikä... kukas sen tietää, että käynkö kokeilemassa sitten senkin ohjelman. Mutta tota en osaa sanoa, we’ll see.”

Okei. Tulevaisuus näyttää. Kiitos paljon haastattelusta, Nomi!

”Kiitos, oli ihanaa tehdä tämä. Kiitos paljon!”