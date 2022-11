Netflixin rakkausrealityissä joko tavoitellaan kihloja ja naimisiinmenoa tai ”merkityksellisen yhteyden” löytämistä pidättäytymällä seksistä, kirjoittaa toimittaja Piritta Räsänen.

Koronakeväällä 2020 Netflixiin tipahti sarja, joka ilahdutti monien vapaaehtoista karanteenia: suoratoistopalvelun itse tuottama hömppäreality Love Is Blind eli suomeksi Onko rakkaus sokea?

Sarjan konsepti oli käsittämätön. Siinä kasa sinkkuja osallistui ”ihmiskokeeseen”, jossa he tapailevat seinä välissään eli näkemättä toisiaan. Tarkoituksena oli selvittää, onko rakkaus sokeaa.

Eikä siinä vielä kaikki! Mikäli kemiat kohtaavat, sinkut voivat päättää mennä kihloihin ja astella alttarille viiden viikon kuluttua.

Sarjasta tuli valtaisa hitti, kun rakkaudennälkäisistä osallistujista kihloihin päätyivät useammat kuin tuotanto olisi itsekään uskonut.

Netflix luultavasti toivoisi olevansa tosi-tv:n tulevaisuuden suunnannäyttäjä, mutta todellisuudessa sen rakkausrealityt ovat tunkkainen tuulahdus menneisyydestä. Sarjojen taustalla häilyy edelleen tutut perinteiset ja kristilliset perhearvot sekä myytti ikuisesta rakkaudesta.

Suoratoistopalvelun suosituimmissa rakkaushömpissä joko tavoitellaan kihloja ja naimisiinmenoa, kuten Love is Blindissa ja Valinnan paikka -sarjassa, tai ”merkityksellisen yhteyden” löytämistä pidättäytymällä seksistä ja fyysisestä kosketuksesta, kuten Too Hot to Handlessa.

Sarjoissa monien kritisoima bileörvellys on jätetty vähemmälle ja tilalle on tuotu loputtomasti ruutuaikaa osallistujista keskustelemassa ”avoimesti” tunteista, seksistä ja omista parisuhdehaaveistaan.

Too Hot to Handlessa joukko sinkkuja on tullut paratiisisaarelle bilettämään ja pariutumaan, kun heille paljastetaan, että kyseessä onkin rahakilpailu, jossa palkintopotti pienenee, mikäli osallistujat eivät pidättäydy seksistä. Sarjan todellinen viesti tuntuu olevan, että tosirakkaus voi löytyä, kun omat maalliset himot pitää kurissa.

Love is Blindin tänä syksynä ilmestyneellä, Texasiin sijoittuvalla kolmoskaudella kristillisyys on esillä enemmän kuin aiemmin. Yhden pareista suhde rakentuu yhteisen uskon varaan ja heitä kuvataan rukoilemassa yhdessä useaan otteeseen kauden aikana.

Toinen pari riitautuu, kun vastakkain joutuvat konservatiiviset ja liberaalit arvot: viikkoja ennen häitä selviää, ettei morsian olekaan abortin vastustaja kuten sulhanen tai hänen koko perheensä.

Homma kosahtaa alttarille, mikä näyttää harmittavan ohjelman juontajia – mutta katsojana saa huokaista helpotuksesta.