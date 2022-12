Kun One Direction hajosi, fanit ryhmittyivät lempihahmojensa taakse – Kerttu Kitinojalle ykkönen on Louis Tomlinson

Louis Tomlinsonin soolouran suosiota ei voi verrata Harry Stylesiin, mutta tänä vuonna onni on suosinut One Directionin kakkosmiestäkin.

Kun poikabändi One Direction jäi pitkäksi venähtäneelle tauolle vuonna 2015, fanit ryhmittäytyivät lempihahmojensa taakse.

Kaikki tuntevat jo ikonin maineen saavuttaneen Harry Stylesin, mutta faneja riittää muillekin bändin ex-jäsenille.

Kerttu Kitinojalle, 16, ylivoimainen ykkönen on Louis Tomlinson.

Suomen Tomlinson fanit elävät parhaillaan elämänsä parasta aikaa, sillä Tomlinsonin maailmankiertue pysähtyy Helsingin jäähallissa maanantaina 4. syyskuuta 2023.

Kitinoja on luonnollisesti menossa keikalle. Hän on valmistautunut skippaamaan lukiopäiviä jäähallin edessä jonottamisen vuoksi.

”Menin shokkiin ja itkin koulussa, kun sain tietää keikasta”, Kitinoja kuvailee.

Tomlinson ei ole esiintynyt aiemmin Suomessa sooloartistina.

One Directionista soolouralle lähtenyt Louis Tomlinsonin maailmankiertue pysähtyy Suomessa ensi vuonna.

Kitinojan arjessa Tomlinson-fanitus näkyy artistin musiikin ja fanituotteiden kuluttamisena sekä hänen somekanaviensa seuraamisena. Parhaat Tomlinson-juorut löytää Twitterista ja Tiktokista.

Kitinoja kuuluu myös Tomlinsonin Suomen-keikalle tulevien fanien muodostamaan Whatsapp-ryhmään, jossa on Kitinojan mukaa yli 200 fania.

”Siellä jutellaan päivittäin, myös muusta kuin Tomlinsonista.”

Ensi syksyn jäähallikeikkaa varten Kitinoja ja osa muista suomalaisista faneista on jo aloittanut faniprojektin suunnittelun.

Faniprojekti on fanien keikalla yhdessä toteuttama tempaus. Fanit voivat esimerkiksi pitää keikalla samanlaista asustetta, tuoda sinne kukkia tai muodostaa valoilla sateenkaareen.

Esimerkiksi One Directionin esiintyessä Suomessa vuonna 2015 fanit pukivat keikalle kukkaiset leit.

Suomen Tomlinson-fanit eivät ole vielä päättäneet, mikä heidän projektinsa on. Tomlinson on itse kertonut somessa, että ei toivo faniprojektien sisältävän tekokukkia, koska ne ovat turhaa muoviroskaa ja huono asia ympäristölle.

Brittiläinen Louis Tomlinson, 30, lähti Harry Stylesin tapaan rakentamaan soolouraansa heti One Directionin tarun (väliaikaisesti) päätyttyä.

Soolouransa alkutaipaleella Tomlinson palasi One Directionin suosion lähteelle Britannian X Factoriin, tällä kertaa tuomarina.

Tämän lisäksi hän perusti oman levy-yon fhtiön ja alkoi tehdä omaa musiikkiaan.

Ensimmäisen soololevynsä Walls Tomlinson julkaisi vuonna 2020, neljä vuotta ensimmäisen soolokappaleen ilmestymisestä.

Tomlinsonin soolouran suosiota ei voi verrata Harry Stylesiin, mutta tänä vuonna onni on suosinut kakkosmiestäkin.

Tomlinson julkaisi kuun alussa toisen albuminsa Faith In The Futuren, jonka Out Of My System -nimistä sinkkua on kuunneltu muutamassa kuukaudessa lähes 13 miljoonaa kertaa.

Artistin toinen levy on tyyliltään hyvin erilainen ensimmäiseen levyyn verrattuna. Siinä missä Walls on täynnä kitaralla säestettyjä balladeja ja kevyttä poppia, on Faith In The Future enemmänkin pop-rockia.

Tomlinsonin fanit ovat olleet tyylinmuutokseen pääosin tyytyväisiä. Kerttu Kitinoja kertoo odottaneensa idolinsa kakkoslevyltä erilaisuutta.

”Tosi hyvä asia. On kiva saada monipuolisuutta.”

Kitinoja kertoo olleensa uudesta levystä hyvin innoissaan. Walls oli kuunneltu läpi jo niin monta kertaa, että siihen oli alkanut hieman kyllästyä.

Kitinoja alkoi fanittaa Tomlinsonia vasta 1D:n jäätyä tauolle, vaikka kuuntelikin aiemmin bändin musiikkia.

”Sillä on parasta musaa, se on puoleensavetävä ja se ajattelee sen faneja”, Kitinoja tiivistää Tomlinsonin parhaat puolet.

Fanien huomioon ottaminen näkyy Kitinojan mukaan esimerkiksi siinä, että Tomlinson käy maailmankiertueella Suomen, Viron ja Puolan kaltaisissa maissa, ”joissa moni muu ei käy.”

Tomlinsonin maailmankiertueen liput ovat Kitinojan mukaan myös kohtuuhintaisia, eikä kiertueelle myydä erikseen VIP-lippuja.

Brittien X-Factorista ponnistanut One Direction on virallisesti tauolla. Fanit kuitenkin suhtautuvat paluuseen skeptisesti.

Tomlinsonia pidetään julkisuudessa sympaattisena ja kivana. Hän muun muassa lahjoitti 4 000 puntaa brittibändille, jonka soittimet varastettiin. Tomlinson myös lahjoittaa ahkerasti rahaa hyväntekeväisyyteen ja osallistuu hyväntekeväisyys­tapahtumiin.

Tänä syksynä Tomlinsonia sai kiitosta rehellisyydestään The Telegraphin haastattelussa. Artikkelissa Tomlinsonilta kysytään, kuinka tämä suhtautuu Harry Stylesin suosioon.

Tomlinson vastaa rehellisesti asian vaivanneen häntä aluksi, sillä Stylesin menestys on ollut huomattavasti hänen omaa uraansa suurempaa.

”Olen kuitenkin sittemmin päässyt tilanteeseen, jossa tunnen vain ylpeyttä”, hän jatkaa haastattelussa.

Kitinojan mukaan entiset 1D-fanit voivat nykyään olla enemmän kuin yhden jäsenen faneja. Kitinoja itse kuuntelee kaikkien ex-jäsenten musiikkia, mutta pitää Tomlinsonista ja Niall Horanista eniten.

One Direction ei ole koskaan virallisesti lopettanut. Kun Zayn Malik vuonna 2015 vetäytyi kokoonpanosta, jatkoi 1D vielä hetken neljällä jäsenellä.

10 kuukautta kestäneen vajaamiehitysjakson jälkeen bändi jäi tauolle.

The Guardian kysyi vastikään Tomlinsonilta, kumpi palaa todennäköisemmin yhteen, Oasis ja vai One Direction.

Tomlinson vastasi, että haluaisi nähdä Oasiksen yhdessä, mutta veikkaa silti One Directionia.

Kerttu Kitinoja ei usko näkevänsä 1D:n paluuta.

”Ei ne ehkä palaa musaa tekemään. Ois kiva, mut tuskin.”