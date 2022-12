HS Nyt tavoitti sätkynuken takana olevan taiteilijan. Hän kertoo ”kylväneensä trendin siementä” jo vuosia.

Vihreähattuisen nuken pää kurkistaa kannonkolosta. Nukke nousee ilmaan, pyörii metsässä ja liitää kohti pusikkoa. Taustalla kuuluu folk-henkinen kitaraluritus.

Saniaispusikosta ja mudasta päätellen voisi ensisilmäyksellä luulla, että video on kuvattu suomalaisen omakotitalon takapihalla. Puunkanto ei ole kuitenkaan mänty tai rauduskoivu.

Mestre Ensinador -nimisen käyttäjän sätkynukkevideoista on tullut Tiktok-ilmiö. Suosituimmalla videolla on jo yli 13 miljoonaa katselukertaa.

Joulukuun aikana trendi on lähtenyt käsistä: sätkynukesta tehdään maalauksia, sitä imitoidaan ja eräs Tiktok-käyttäjä on tehnyt siitä tatuoinninkin. Myös Samsung ja Verohallinto ovat innostuneet imitoimaan sätkynukkea omilla Tiktok-tileillään.

Nukkevideoiden viraaliutta on kasvattanut niihin reagoivat videot. Videoissa metsässä liitävää nukkea näytetään pienille lapsille ja sanotaan ”that’s you as a baby”.

Mikä ”me as a baby”?

Useiden lähteiden mukaan trendi ”Me as a baby” sai alkunsa Tiktok-käyttäjä Izzyn reaktiovideosta, jossa hän huijasi pikkuveljeään. Siinä Izzy näyttää nukkevideota veljelleen ja sanoo ”tuo olet sinä lapsena, muistatko?”. Pikkuveli tuijottaa ruutua hämmentyneenä ja vastaa lopulta myönteisesti.

Pikkuveljen huijaamisvideo riemastutti ihmisiä niin, että he alkoivat kuvata samanlaisia videoita perheenjäsenten, ystävien ja puolisoidensa kanssa.

Sittemmin sanonta ”me as a baby” on vakiintunut Tiktokin kommenttikentällä toistuvaksi slangiksi.

Mestre Ensinadorin Tiktok-videot ovat täyttyneet ”me as a baby” -kommenteista.

Kuka on nukkevideoiden takana?

Mestre Ensinador -tiliä Tiktokissa hallinnoi brasilialaiseksi artistiksi itseään tituleraava Jhonatan Oliveira. Googlaamalla Oliveirasta löytyy kuitenkin varsin vähän tietoa.

Artistin Instagram-tilillä on kuva oletettavasti hänestä itsestään sekä kuuluisasta nukesta. Kuvatekstissä lukee Jhonatan.

Innokkaimmat fanit näyttävät löytäneen tiensä Tiktokista taiteilijan Instagramiin. Taiteilijan ja nuken yhteiskuvassa on kommentti ”Muutit elämäni”.

Kuvan alle on myös ilmestynyt myös trendiä hämmästeleviä kommentteja: ”Voiko joku selittää minulle, mitä tämä on? Onko tämä nukke uskonto tai jotain?”. Tähän nukkevideoiden fani vastaa ”uskonto, meidän uskontomme.”

HS Nyt tavoitti Oliveiran Instagramissa. Taiteilija vahvistaa, että hän on mies nuken takana.

Oliveira kertoo olevansa muovitaiteilija, joka on työskennellyt yli 10 vuotta taiteellisten piirustusten ja maalauksen parissa. Pari vuotta sitten hän otti käyttöön taiteilijanimen Mestre Ensinador ja aloitti nukkevideoiden tekemisen.

Taiteilija on yllättynyt ja iloinen siitä, että nukesta on tullut ilmiö.

”Olen kylvänyt tätä siementä vuosia. Nyt se kantaa hedelmää.”

Miksi trendi naurattaa?

Tähän kysymykseen on lähes mahdotonta löytää vastaus.

Mututuntumalla voisi olettaa, että trendin hauskuus liittyy jotenkin nuken absurdiin ulkonäköön, videoiden mystisyyteen ja niiden tietynlaiseen ”kämäisyyteen”.

Trendissä naurattaa todennäköisesti myös se, että siitä on tullut ison joukon inside-läppä. Videoiden ympärille on muodostunut yhteisö, joita absurdi sätkynukke yhdistää.