HS Nytin joululahjalistasta löytää jotakin kaikenpaksuisille lompakoille.

Joulu on taas ja niin on myös joululahjastressi. Tänäkin jouluna perheenjäsenille, kumppaneille, ystäville ja kissan kaimoille on hankittava jotain spesiaalia.

Lyökö pää tyhjää lahjaideoita keksiessä? Ei hätää!

HS Nyt auttaa.

Kokosimme lahjavinkkilistan, josta löytyy jotain jokaiselle budjetille.

Inflaatioideoita:

1. Tee lahjansaajalle kuratoitu soittolista. Pyydä joukkoa lahjansaajan läheisiä kertomaan kappale, joka muistuttaa heitä lahjansaajasta sekä perustelut valinnalle. Kokoa biisit valmiiksi Spotify-soittolistaksi ja kirjoita listan kappaleet ne kertoneiden ihmisten ja perusteluiden kanssa kortille. Huomaavainen, liikuttava ja ennen kaikkea ilmainen lahja!

2. Anna lahjakortti, jossa lupaat valmistaa lahjansaajalle hänen lempiruokaansa. Valmiita pohjia lahjakortteihin löytyy esimerkiksi Canva-kuvanmuokkausnettisivulta.

3. Tee lahjansaajalle kirja- sarja tai elokuvavinkkilista. Kaikki kaipaavat lisää luettavaa ja katsottavaa. Säästä läheisen aikaa ja kokoa hänelle lista valmiiksi perusteluiden kanssa.

4. Kirjoita kiitoskirje. Mitä ihanaa läheisesi on tuonut elämääsi? Kirjoita kiitokset kirjeeksi.

5. Tee lahjansaajalle kustomoitu taustakuva puhelimelle tai tietokoneelle. Vapauta sisäinen kuvanmuokkaajasi ja tee toiselle hauska ja personoitu taustakuva.

6. Tee (hieno tai hirveä) joulukoriste. Esimerkiksi huovuttaminen tai virkkaaminen on hyvä vaihtoehto. Joulupukki tai kuusi on erinomainen muoto.

7. Maalaa teistä yhteiskuva. Vesiväreillä saa tehtyä pienellä rahalla kaunista taidetta.

8. Teetä kuva omasta naamastasi. Mitä isompi sen parempi. Kuvia voi teettää tauluiksi usean eri yrityksen kautta.

9. Tee itse hamahelmikoru. Hamahelmet eivät mene koskaan muodista. Pujota niitä langalle ja koru on valmis.

10. Kerää sipsikokoelma. Suolaista herkkua rakastavan ihmisen unelmalahja: monta pussia sipsiä!

11. Luo itsetehty Kerro minulle isoäiti -kirja. Kirjoita paperille kysymyksiä, joihin toivoisit läheisesi vastaavan. Mummon voi esimerkiksi laittaa muistelemaan lapsuuttaan tai ensirakkauttaan.

12. Kirjoita purkillinen ideoita yhteisestä tekemistä. Kirjoita lapuille tekemisehdotuksia ja laita ne lasipurkkiin. Lupaudu mukaan kaikkiin ideoihin.

13. Ylivaikea palapeli. Ihanaa tekemistä välipäiville.

14. Suoratoistopalvelun tilaus. Maksa läheisesi Netflix, HBO tai Podme kuukaudeksi tai pariksi.

15. Tee Powerpoint-esitys. Tee esitys lahjansaajasta, teidän yhteisistä muistoistanne tai ihan mistä vaan mikä häntä ilahduttaisi.

Keskiluokan pukinkonttiin:

1. Teetä valokuvia. Teetä kuvia yhteisistä hetkistänne ja anna ne valmiissa albumissa.

2. Kokoa sähkökatkosensiapupaketti. Pakettiin voi sisällyttää esimerkiksi kynttilöitä, taskulampun, hyvän kirjan, ristikkolehden, välipalaa tai pienen vara-akun.

3. Teetä sukat omalla naamakuvalla. Tällaista palvelua tarjoavia yrityksiä löytyy googlaamalla.

4. Osta lautapeli. Mieluiten tietenkin sellainen, jonka pelaamisesta menee välit. Näin ei tarvitse miettiä lahjaa enää ensi vuonna.

5. Tee herkkukori. Sellainen, jossa on vain toisen lempiasioita.

6. Neulo villasukat, pipo, kauluri tai lapaset. Ilmaisia ohjeita löytyy esimerkiksi lankamerkkien nettisivuilta.

7. Pidä lahjansaajalle maalaus- ja viini-ilta. Osta juotavaa ja aloittelijaystävällinen maalaustarvikesetti. Voitte valita maalauksille yhteisen teeman tai maalata mallikuvasta.

8. Osta keikka- tai teatteriliput. Kaikki haluavat nauttia kulttuurista, mutta eivät saa aikaiseksi ostaa lippuja.

9. Brodeeraa paitaan inside-läppä. Kuka ei rakastaisi tekstipaitoja. Tällä idealla alkaa olla jo kuitenkin kiire, sillä paidan teettämisessä menee aikaa.

10. Osta Museokortti. Klassikko.

11. Vinyylilevy. Hanki läheisesi lempilevy vinyylinä. Ota kuitenkin huomioon se, onko hänellä levysoitinta.

12. Joulukalenteri ensi vuodelle. Sellaisen voi tehdä esimerkiksi itse.

13. Salilahjakortti. Loistovalinta tammikuun elämäntaparemonttiin.

14. Aivan valtava pehmolelu. Sellainen, joka on aina tiellä.

15. Tee lahjansaajalle HS:n printtitilaus. Printtisanomalehti on aina varma valinta.

Eliitti-ideoita:

1. Osta Hakolan sohva. Tosi kiva pikku paketti.

2. Osta design-lamppu. Mielellään todella kallis, jota kukaan ei tunnista.

3. Vie lahjansaaja helikopteriajelulle. Jos ei ole omaa kopteria, lainaa kaverilta.

4. Osta lahjansaajalle uusin Iphone. Arkea helpottamaan.

5. Osta sähköauto. Täydellinen lahja hänelle, jonka on pitänyt myydä Teslansa Elon Muskin maineen ryvettyä.

6. Osta merkkilaukku. Täydellinen lahja hänelle, jonka on pitänyt myydä Balenciangansa mainoskuvakohun jälkeen.

7. Osta merinovillakerrasto. Talvella tuulee kovaa.

8. Järjestä kahdeksan ruokalajin illallinen. Jos et jaksa tehdä sitä itse, palkkaa kokki.

9. Osta sijoitusasunto. Nyt on ostajan markkinat!

10. Anna läheisellesi lahjakortti kauneusleikkaukseen. Uusi ilme uuteen vuoteen.

11. Osta kausikortti laskettelukeskukseen. Tuleepahan lähdettyä ainakin kerran talvessa skimbaamaan.

12. Osta palju ja polttopuut. Energiakriisin aikana meidän kaikkien tulisi säästää sähköä.

13. Vie läheisesi ulkomaille. Maailmassa on niin paljon nähtävää.

14. 10 kerran kortti terapiaan. Huomaavainen lahja, joka tulee varmasti tarpeeseen.

15. Mobilepay-pyyntö. Hauska huumorilahja esimerkiksi vanhemmille. Pyydä heiltä Mobilepaylla vaikka 500 euroa.