Jiggle Jiggle -tanssi, negroni ja lukuisia sarjaviittauksia. Tältä kulunut vuosi näyttää Tiktok-trendien kautta.

Vuosi 2022 jää monilla tavoin historiaan synkkänä vuotena. Varmasti juuri siksi moni harjoitti eskapismia niin Tiktokin kuin sarjojen parissa, ja someilmiöitä syntyi.

Tiktok-trendien paikantaminen jälkikäteen on usein haastavaa, mutta yritimme silti. Nämä trendit hallitsivat somealustaa kuluneena vuotena.

Tammikuu

Okay, I Like It, Picasso: Alkuvuodesta Tiktokkia hallinnut ääniraita sai alkunsa, kun käyttäjä @itsreefa käveli kadulla kahden henkilön ohitse, jotka näyttivät päällystävän autoa foliopaperilla.

”Mitä tämä on?” @itsreefa kysyi.

”Se on taideprojekti”, oranssiin peruukkiin ja violettiin mekkoon pukeutunut henkilö vastasi.

”Okei, tykkään siitä, Picasso”, @itsreefa vastasi.

Videosta irrotettu ääni sopii lähes mihin tahansa videoon, jossa haluaa kehua toista – aidosti tai ironisesti.

Helmikuu

Euphoria: Alkuvuodesta viikoittain ilmestyneet Euphorian toisen kauden jaksot valtasivat somen viimeistään helmikuussa. Tiktokissa sarjasta trendasi lukuisia ääniä ja trendejä.

Suosittuja olivat esimerkiksi Maddien (Alexa Demie) kommentti “Is this fucking play about us?” (Kertooko tämä vitun näytelmä meistä?) sekä Fenzon (Angus Cloud) lausahdus: “You're confused? I am fucking confused bro” (Ai sinä olet hämmentynyt? Minä olen helvetin hämmentynyt, veli.)

We Don’t Talk About Bruno: Moni osasi Disney-animaatio Encanton (2021) laulujen sanat ulkoa jo ennen kuin ehti nähdä kyseisen elokuvan, mistä kiitos kuuluu tietysti Tiktokille.

Sovelluksessa moni teki Lin-Manuel Mirandan säveltämistä kappaleista ja elokuvan kohtauksista omia versioita.

Suosiota niitti erityisesti kappale We Don’t Talk About Bruno, josta tuli parhaiten musiikkilistoilla menestynyt Disney-animaatioiden laulu 26 vuoteen.

Maaliskuu

Rotoscope-filtteri: Keväällä Tiktok täyttyi värikkäistä videoista, kun Tiktokissa innostuttiin Rotoscope-filtteristä, joka tekee käyttäjistä heiluvia animaatiohahmoja.

Trendi sai oudon käänteen, kun käyttäjät alkoivat riisumaan vaatteitaan filtterin ollessa päällä. Sen jälkeen someen alkoi ilmestyä ohjevideoita, joissa väitettiin, että filtteri on mahdollista poistaa videoista jälkikäteen.

Videoissa taustalla soi Never Dullin ja Crystal Watersin kappale My Mind.

Renkaat vastaan ovet: Tiktokissa väiteltiin myös, onko maailmassa enemmän ovia vai renkaita.

Väittelyyn osallistui niin logistiikkapalvelu UPS ("team renkaat”) kuin juontaja James Corden ("team ovet”). Aiheesta tehtiin myös yli 200 000 ääntä kerännyt Twitter-kysely, mutta tyhjentävää vastausta ei ole selvinnyt.

Huhtikuu

Jiggle Jiggle: Jos kuluneelta vuodelta pitäisi valita vain yksi trendaava ääni, saattaisi monen vastaus olla Jiggle Jiggle.

Ääni tuli tunnetuksi, kun käyttäjä @dukeandjones lisäsi brittiläisen toimittaja Louis Therouxin haastatteluun taustamusiikin ja runsaasti autotunea videosarjassaan “lisään autotunea randomvideoihin”.

Alkuperäisessä haastattelussa Theroux kertoo räpistä, jonka kirjoitti vuonna 2000 Louis Theroux's Weird Weekends -ohjelmaan vuonna.

Käyttäjä @jessqualter teki Tiktok-äänestä tanssin, joka toimi parhaiten kotivaatteissa ja ystävän kanssa esitettynä.

Kukaan ei voi pysäyttää minua:

Huhtikuussa fypillä lentelivät myös pyöreät, viekkaan näköiset mehiläiset, jotka sanoivat: ”ja suunnitelman paras osa on: kukaan ei voi estää minua.”

Ääni sopi moneen tilanteeseen, kuten siihen, kun aloitat Netflixistä uuden jakson, vaikka pitäisi alkaa nukkumaan tai kun lähetät kaverillesi tiktokkeja, vaikka et ole vastannut hänen aiempiin viesteihin.

Kaoottinen ääni on peräisin elokuvasta Austin Powers ja kultamuna (2002), jossa sen sanoo elokuvan pääpahis Tri Paha.

Toukokuu

...sus: Pehmoainon Haluun takas mun perhoset -biisistä tuli välittömästi ilmestyessään hitti Suomi-Tiktokissa. Pian sille kävi, kuten Tiktok-hiteille yleensä: biisistä alettiin tehdä remixejä ja hassutteluversioita. Haluun takas mun perhosista napattiin yksi kohta: sus.

Sus tarkoittaa epäilyttävää (eng. suspicios).

Kesäkuu

Stranger Things: Kesällä Netflixissä julkaistiin kauan odotettu Stranger Thingsin neljäs kausi.

Niin Tiktokissa kuin sen ulkopuolellakin ihastuttiin Kate Bushin klassikkohittiin Running Up That Hill, joka kuullaan uudella kaudella lukuisia kertoja. Kappaletta käytettiin sarjasta kertovissa videoissa, mutta siitä nousi yleisesti vuoden suurimpia Tiktok-hittejä.

Stranger Thingsin hengessä käyttäjät jakoivat myös suosikkikappaleitaan, joilla heidät voisi pelastaa sarjassa riehuvan Vecnan kynsistä.

Heinäkuu

Hän on 10, mutta: Kesällä Tiktokissa mietittiin, mitkä asiat lisäävät tai vähentävät viehättävyyttä asteikolla yhdestä kymmeneen. Kuten:

“Hän on kymppi, mutta kysyy, rakastaisitko häntä vaikka hän olisi kastemato.”

“Hän on kaksi, mutta olette samanikäisiä ja teidän katseenne kohtaavat lentokentällä… Hän on kymppi.”

Elokuu

Maissilaulu: Käyttäjä @schmoyoho teki laulun haastattelusta, jossa lapsi kertoo, kuinka paljon pitää maissista. Ääntä käytettiin kuvaamaan niin rakkautta maissia kuin kaikkea muutakin kohtaan.

It’s corn!

Syyskuu

If I was: Vuoden suurin pariskuntahaaste! Nopeatempoisissa videomontaaseissa vilahtelevat esteettiset kuvat kertovat, mikä eläin, kaupunki, ruoka tai vaikka jalokivi olisit kumppanisi mielestä.

Tuskin kenenkään yllätykseksi trendi rantautui noin kuukauden päästä myös Instagram-reelsiin. Videot on editoitu Woodkidin Run Boy Run -kappaleen tahtiin.

One thing about me: Tiktokissa jaettiin hauskoja, kamalia ja myötähäpeää herättäviä tarinoita räpäten Nicki Minaj’n kappaleen Super Freaky Girl tahtiin. Trendin tarkoituksena oli tehdä tarinoista kiinnostavia, mutta välillä se teki niistä ainoastaan pitkiä.

Lokakuu

Negroni sbagliato: Lokakuussa Tiktokin valtasi haastatteluvideo, jossa House of Dragon -fantasiasarjan päätähdet Emma D’Arcy ja Olivia Cooke keskustelevat lempijuomistaan. Pian kaikki halusivat maistaa negronia, tietysti proseccolla.

Marraskuu

Me as a baby: Mestre Ensinador -nimisen käyttäjän sätkynukkevideoista tuli loppuvuodesta Tiktok-ilmiö.

Sätkynukesta tehtiin maalauksia, ja esimerkiksi Samsung ja Verohallinto innostuivat imitoimaan sitä omilla Tiktok-tileillään.

”Me as a baby” sai luultavasti alkunsa Tiktok-käyttäjä Izzyn reaktiovideosta. Videolla Izzy näyttää nukkevideota veljelleen ja sanoo ”tuo olet sinä lapsena, muistatko?”

Sittemmin sanonta ”me as a baby” on vakiintunut Tiktokin kommenttikentässä toistuvaksi slangiksi.

Sul on huome yskä bro: Jos Suomi-Tiktokin vuosi pitäisi muistaa yhdestä sanonnasta, se olisi luultavasti sul on huome yskä bro. Ääni on peräisin Tiktok-käyttäjä Daniel Hellmanin videosta, jossa joku lepää ulkona bussipysäkillä.

Lausahdus sopii tilanteisiin, missä joku tekee jotain, mistä hän luultavasti tulee kipeäksi. Niitä voivat olla esimerkiksi se, kun näet jonkun liikkuvan ulkona märillä kengillä tai saat koronavirustartunnan ja kerrot ystävillesi, että olet altistanut heidät.

Joulukuu

Wednesday-tanssi: Netflixin Wednesday-sarjassa nähdystä tanssikohtauksesta tuli loppuvuoden suurimpia Tiktok-hittejä, kun käyttäjät alkoivat jäljitellä Wednesday Addamsia esittävän Jenna Ortegan tanssiliikkeitä.

Kohtauksessa vakavakasvoinen Ortegan tanssii mustassa sifonkiröyhelömekossa valkoisiin juhla-asuihin pukeutuneiden oppilaiden ympärillä.

Taustalla soi Lady Gagan Bloody Mary, jota ei kuulla alkuperäisessä tanssikohtauksessa, mutta Tiktokissa siitä on tullut sarjan epävirallinen tunnusbiisi.

Turning my mom into me: Loppuvuodesta käyttäjät pukivat äideilleen (bile)vaatteitaan eli yrittivät trendin nimenmukaisesti tehdä äideistään omia kopioitaan.

Taustalla soi Skee-Lon I Wish ja monet pohtivat, että someton joululoma olisi sittenkin tullut tarpeeseen.

HS Nyt toimitus toivottaa Tiktok-trendien täyteistä uutta vuotta 2023!