Keräsimme yhteen sometilit, tv-sarjat, elokuvat, kirjat, musiikin ja podcastit, jotka ovat tuoneet iloa ja jättäneet muistijäljen vuonna 2022.

Sometilit

Hiehokopla

Hiehokopla-tiktoktilillä seurataan kahden lemmikkilehmän Sosulin ja Tuutikin elämää. Tilin videoissa lehmien omistaja vastaa käytännön kysymyksiin lemmikkilehmän omistamisesta sekä dokumentoi Sosulin ja Tuutikin arkea. Hiehokoplan videoista tulee hyvä mieli.

Inkeri Harju

Therapy Jeff

Terapeutti Jeff Guenther on Tiktokin virallinen parisuhdeneuvoja. Videoillaan Therapy Jeff kertoo samaistuttavasti ja ymmärrettävästi toimintamalleja ja vinkkejä tunteiden käsittelyyn.

Esimerkit ovat hauskoja: yhdellä videolla Guenther antaa kahdeksan esimerkkiä ”vakavista, mutta hassuista” kysymyksistä, joita kannattaa kysyä parisuhteen alussa. Numero 1: loukkaannutko, jos katson uutta tv-sarjaa kysymättä sinulta ensin?

Salla Varpula

Reductress

Reductress on jenkkiläinen satiirisivusto, joka kommentoi nasevasti nykyaikaa parodioiden naisille suunnattuja mediasisältöjä.

Aliisa Ristmeri

Brettneyspears

Amerikkainen tiktokkaaja Brett on ollut syksyni ilo.

Tilin suosituinta sisältöä ovat videot, joissa Brett luo filtereillä erilaisia tilanteita. Hän esimerkiksi käyttää Disneyn prinsessoja ja piirroshahmoja arpovia filttereitä ja luo niiden avulla baari-illan tai oikeusjutun.

Brett on hauska, viihdyttävä ja sympaattinen. Myös videoiden kommenttiosastot ovat Tiktokkia parhaimmillaan.

Inkeri Harju

Coco Mocoe

Tiktokkaaja Coco Mocoe tekee videoita, joilla hän ennakoi nousevia trendejä ja tähtiä. Aiemmin hän on ”ennustanut” esimerkiksi grunge-estetiikan ja ballerinojen paluun. Vaikka ennustukset saattavat välillä olla itsestäänselviä, Mocoe tekee kiinnostavia havaintoja popkulttuurista ja muodista.

Ensi vuodelle hän on ennustanut esimerkiksi Netflixin Wednesday-sarjan siivittävän meikkaustyyliä, jossa silmät yritetään saada mahdollisimman suurien näköiseksi valkoisen kajalkynän avulla. Tiktokissa Mocoe uskoo näkevänsä vuonna 2023 entistä pidempiä videoita, koska ihmiset kärsivät ”lyhytvideouupumuksesta”.

Salla Varpula

Tv-sarjat

Big Mouth

Big Mouth on aidosti hauska animaatio, jota pystyvät katsomaan myös ne, jotka luulivat aiemmin olevansa tappavan allergisia aikuisille suunnatuille animaatioille. Sarjassa seurataan murrosikäisiä amerikkalaisia ja heidän ”hormonihirviöitään”, jotka auttavat heitä suhtautumaan kehon muutoksiin ja rytinällä heräävään seksuaalisuuteen.

Big Mouthissa toimivat kaikki: ääninäytteleminen, käsikirjoittaminen, huumori ja jopa musikaalinumerot. Sarja löytyy Netflixistä.

Ahmi myös spin off -sarja Human Resources.

Aliisa Ristmeri

Ensitreffit alttarilla 2.0

Tämän syksyn original Ensitreffit alttarilla oli järkyttävän tylsä. Tilanteen tuli kuitenkin pelastamaan vastikään alkanut Suomi-realityn uutuus Ensitreffit alttarilla 2.0.

Ensimmäisten jaksojen perusteella kausi vaikuttaa lupaavalta. Parit ovat kiinnostavia, ärsyttäviä, ihania ja kamalia. Enskarit 2.0:n tuotanto on myös laittanut kaasun pohjaan, eikä tunnu juurikaan välittävän osallistujien tunteista. Se on kamalaa, mutta tekee viihdyttävää tv:tä.

Sarja löytyy MTV Katsomosta.

Inkeri Harju

The Sex Lives of College Girls

The Sex Lives of College Girls on draamakomedia, jossa seurataan neljän yliopistossa ensimmäistä vuotta opiskelevan kämppiksen elämää kuvitteellisessa Essex Collegessa.

Sarjassa on hyväksi todettuja elementtejä perinteisistä teinikomedioista (kuten veljeskuntien järjestämiä bileitä ja seksisuhteita epäsuhtaisten parien välillä), mutta hahmot ovat freesejä. Erityisen hulvattomia ovat Kimberlyn (Pauline Chalamet) ja Belan (Amrit Kaur) hahmot.

Sarja löytyy HBO:lta.

Huom! Kimberlya näyttelevän Pauline Chalametin pikkuveli on Timothée Chalamet! Pauline on vähintään yhtä lahjakas kuin veljensä. Ja kaiken lisäksi vielä hauska, toisin kuin veljensä.

Aliisa Ristmeri

How to Sell Drugs Online (Fast)

Saksalainen mustaan huumoriin nojaava How to Sell Drugs Online (Fast) on virkistävän erilainen teinisarja.

Sarjassa teini-ikäinen Moritz yrittää saada ex-tyttöystävänsä takaisin ja alkaa myydä huumeita netissä. Puolivahingossa hänestä kasvaa kansainvälisesti iso tekijä – sitten kaikki alkaa mennä pieleen.

Kolme kautta sisältävät kaikki kuusi lyhyttä jaksoa, joten sarjan katsoo vaikka viikonlopun aikana.

Sarja löytyy Netflixistä.

Inkeri Harju

Stranger Things

Kesällä scifi-sarja Stranger Things teki näyttävän paluun Netflixiin ruutuihin erittäin keskinkertaisen kolmannen tuotantokauden jälkeen.

Sarjan perusidea on tuskin jäänyt kenellekään epäselväksi: Kuvitteellisessa Hawkinsin kaupungissa alkaa tapahtua kummia ja yliluonnollisten tapahtumien keskiöön joutuneet kaverukset päättävät selvittää, mistä on kyse.

Kasari- ja scififiilistelyn sijasta sarjan neljäs kausi antaa vahvan viestin mielenterveysongelmiin puuttumisen puolesta, kun kaupunkia riivaava olento valitsee kohteekseen traumatisoituneita nuoria.

Sarja löytyy Netflixistä.

Piritta Räsänen

Fleabag

Tiedetään: brittiläinen komediasarja Fleabag (2016–2019) ei ole tämän tai edes viime vuoden uutuussarja, mutta sitä ei silti voi olla suosittelematta. Syynä on, että sarjan hauskimmista kohtauksista innostuttiin kesällä myös Tiktokissa.

Sarja seuraa kolmekymppistä Lontoossa asuvaa ”Fleabagia”, jonka arkea varjostavat niin oudot välit perheeseen kuin tuhoon tuomittu kahvilayritys ja kamala deittielämä. Toisella kaudella nähdään myös "kuuma pappi” (eng. The Priest), joka saattaakin olla jo monille Tiktokista tuttu.

Eli vielä kertauksena: katsokaa Fleabag. Vai onko sarja jo kertaalleen nähty? Katsokaa se uudelleen. Sarja löytyy Amazonin Prime -suoratoistopalvelusta.

Piritta Räsänen

Elokuvat

Licorice Pizza

Valokuvaajan avustajana työskentelevän Alana Kanen (Alana Haim) elämä muuttuu, kun hän lukiota käyvä Gary (Cooper Hoffman) iskee häneen silmänsä ja pian heistä tulee erottamaton parivaljakko.

Kyseessä voisi olla vuoden parhaita romanttisia komedioita, jos elokuvassa ei olisi ohjaaja ja käsikirjoittaja Paul Thomas Andersonin tyylille tyypillistä synkkyyttä. Tällä kertaa varjo tarinalle saadaan päähenkilöiden ikäerosta: Alana on 25-vuotias ja Gary 15-vuotias.

Keväällä Suomessakin elokuvateattereissa pyörinyt Licorice Pizza jäi isojen leffauutuuksien jalkoihin, mutta on silti ehdottomasti vuoden parhaita elokuvia. Hetkeen mikään elokuva ei ole pystynyt kuvaamaan yhtä hyvin halua kasvaa nopeasti aikuiseksi mutta olla lapsi vielä hetken aikaa.

Piritta Räsänen

Sydänpeto

Anteeksi jo etukäteen kliseinen sanonta, jonka aion nyt lausua mutta: Kyllä Suomessakin osataan!

Vetäytyvä Elina (Elsi Sloan) muuttaa äitinsä kanssa Suomesta Ranskan varakkaan isäpuolen luokse ja ihastuu palavasti isäpuolen tyttäreen Sofiaan (Carmen Kassovitz).

Nimen perusteella voisi erehtyä luulemaan, että Sydänpeto on kepeähkö komedia, mutta reilun puolentoista tunnin aikana käsikirjoittaja-ohjaaja Aino Sunin elokuva yllättää monta kertaa.

Ensimmäinen iso yllätys liittyy elokuvan vaanivaan tunnelmaan: Sydänpeto on oikeasti jännittävä, kun pakkomielteisesti ihastunut Elina ei karta keinoja saadakseen, mitä haluaa.

Piritta Räsänen

Triangle of Sadness

Jos tykkäsit White Lotuksesta, tykkäät tästä elokuvastakin.

Triagle of Sadnessissa mallipariskunta Carl (Harris Dickinson) ja Yaya (Charlbi Dean) lähtevät lomailemaan pröystäilevälle jahdille (saatu kaupallisena yhteistyönä). Luksusmatka muuttuu hetki hetkeltä absurdimmaksi.

Elokuva sisältää merisairauskohtauksen joka on niin ällöttävä, että piileskelin sen ajan leffateatterissa kaulahuivin takana kädet korvilla.

Ruotsalaisohjaaja Ruben Österlundin elokuva voitti Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon.

Salla Varpula

Kajillionaire

Jo vuonna 2020 ilmestynyt Kajillionaire on hyvä esimerkki elokuvista, jotka jäivät koronasulkujen jälkeisen julkaisuaallon jalkoihin. Itsekin huomasin vasta viime keväänä, että elokuva oli ilmestynyt katsottavaksi osaan suomalaisista suoratoistopalveluista.

Kajillionairen juonesta ei kannata etukäteen tietää liikaa – niin mielenkiintoinen kokemus se on.

Tarinan keskiössä on pikkurikoksia tehtaileva Dynen perhe ja erityisesti sen tytär Old Dolio (Westworld-sarjasta tuttu Evan Rachel Wood), joka alkaa saada tarpeekseen etäisten vanhempiensa käytöksestä ja jatkuvasta kädestä suuhun elämisestä.

Ohjaaja Miranda Julyn elokuva alkaa kummallisena rikoskomediana mutta kääntyy koskettavaksi tarinaksi perheiden sisäisestä dynamiikasta ja oman paikkansa etsimisestä.

Piritta Räsänen

Kirjat

TJ Klune: Talo taivaansinisellä merellä (Karisto. 446 s.)

Vuonna 2021 julkaistu TJ Klunen fantasiaromaani Talo taivaansinisellä merellä on niin ihana tarina, että sydämeen sattuu.

Kirjassa seurataan sosiaalityöntekijä Linus Bakerin kuukauden mittaista tarkastuskäyntiä orpokotiin. Erikoisessa orpokodissa asuu kuusi hyvin erikoislaatuista lasta ja kaksi aikuista.

Klune rakentaa niin rakastettavia ja monitasoisia hahmoja, että lukukokemus on nautinto. Talo taivaansinisellä merellä sopii kaikille esiteineistä aikuisiin.

Inkeri Harju

Emmi-Liia Sjöholm: Virtahevot (Kosmos. 255 s.)

Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot on tarkoitettu kuunneltavaksi.

Äänikirjassa on käytännössä vain yksi kohtaus, jona kaksikko Eevis ja Touko kohtaavat. He keskustelevat parisuhteista, rakkaudesta ja nuorten aikuisten elämän odotuksista samalla, kun kesäyö vaihtuu aamuun.

Kirjan ääninäyttelijät Samuli Niittymäki ja Pihla Viitala saavat dialogin tuntumaan aidolta ja siltä, kuin olisi päässyt salakuuntelemaan tuntemattomien ihmisten keskustelua.

Salla Varpula

Patricia Lockwood: Kukaan ei puhu tästä (Tammi. 226 s.)

Ihmisten välinen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa tuntuu yhä useammin parodialta itsestään ja juuri siihen tarttuu myös kirjailija Patricia Lockwoodin teoksessaan Kukaan ei puhu tästä.

Kokonaan Iphonen muistiinpanoihin kirjoitettu teos koostuu katkelmista, joissa päähenkilö kuvailee hengästyttävää tahtia, millaista on sukeltaa “portaaliin” eli internetiin. Tunnelma muuttuu, kun portaalin ulkopuolella alkaakin tapahtua: päähenkilön raskaana olevan siskon vauvalla todetaan vakava sairaus.

Myös kirjan suomennos toimii, vaikka somesanaston täyteisen tekstin suomentaminen ei varmasti ole ollut helpoin tehtävä.

Piritta Räsänen

Musiikki

Charlie XCX: Crash

Charli XCX:n maaliskuussa julkaisema Crash-albumi on vaivatonta kuunneltavaa. Levylistojen kärjessä kiikkunut pop-levy kestää kuunteluja ja aikaa. Se on moniulotteinen ja koukuttava.

Albumilta löytyy pahatyttöbiisejä, kuten Good Ones, elektronisia itkubiisejä niin kuin Every Rule ja yksinkertaisesti hyviä pop-kappaleita, kuten New Shapes.

Voisiko levy olla jopa yhtä iätön kuin Lorden Melodrama (2017)? Se selviää Spotify Wrappedista vuonna 2025. Jos sieltä löytyy muutama Crashin biisi, iättömyys on taattua.

Aliisa Ristmeri

Holly Humberstone: The Walls Are Way Too Thin

Parikymppinen laulaja-lauluntekijä Holly Humberstone on Britannian nouseva kyky.

Humberstonen tänä vuonna julkaistulla kuuden biisin ep:llä The Walls Are Way Too Thin laulaja kuvailee hienosti aikuiseksi kasvamista ja erilaisia ihmissuhdekipuiluja. Humberstone on kirjoittanut levyn korona-aikana asuessaan pienessä kimppakämpässä Lontoossa.

Hän on kertonut biisien syntyneen yksinäisyyden ja eristäytyneen tunteista. Sen kuulee erityisen hyvin levyn nimikkobiisissä, jossa Humberstone laulaa ohuiden seinien takaa kuuluvasta kuiskailusta, käytävillä väistelystä ja yksinäisyyden tunteesta, vaikka asunto on täynnä ihmisiä. Tuttu tunne monelle kimppakämpässä tahtomattaan asuneelle.

Salla Varpula

Stepa: Siistii räppii

Kesällä ilmestynyt Stepan (Joni Stenberg) seitsemäs levy on taattua Stepaa, mutta kuulostaa silti tuoreelta. Biisejä kuunnellessa tulee hyvä fiilis kahdesta syystä: aiheet ovat iloisia ja riimit kekseliäitä.

Pidän levyn jokaisesta kappaleesta, mutta kärkeen kiilaavat Päivä elämässä ja Let’s go party.

Inkeri Harju

Ibe – ViO

Räppäri Ilmari ”Ibe” Kärjeltä tuli tänä vuonna peräti kaksi pitkää levyä, ViO ja NON2EN2E. Niistä ensimmäinen, maaliskuussa julkaistu ViO oli Iben viides studioalbumi.

ViO on suomalaiseen mielenmaisemaan sopivaa lohtumusiikkia. Sateeseen-biisi antaa voimaa välikausien harmauteen ja Pehmoainon kanssa tehty Alienbaby sopii yksinäisiin hetkiin.

Testi taas on täydellinen rakkausbiisi parisuhteessa eläville. Siinä 23-vuotias artisti kuvailee rehellisesti ja realistisesti monogamista parisuhdetta: ”Ei sun tarvii esittää onnellista. Tää ei oo täydellist mut tää on todellista, ja se on oleellista.”

Riimissä tiivistyy jotain olennaista: parisuhteessa ei aina ole ihanaa tai helppoa, mutta välillä sekin riittää, että molemmat ovat mukana siinä.

Aliisa Ristmeri

Podcastit

Darknet Diaries

Darknet Diaries kertoo nimensä mukaisesti tarinoita internetin pimeältä puolelta. Juontaja Jack Rhysider osaa kertoa tarinat viihdyttävästi ja kiinnostavasti.

Podcast on saanut alkunsa jo vuonna 2017, ja kuunneltavaa on kertynyt jo yli sadan jakson verran. Suosittelen jaksoa numero 93, jossa perehdytään pedofiliaan ja pornosisältöön alaikäisten suosimassa chattisovelluksessa Kikissä. Tämän vuoden aikana tulleista jaksoista kiinnostava on ollut etenkin venäläisestä hakkeriryhmä REvilistä kertova jakso numero 126.

Salla Varpula

Ihan oikeesti

Ihan oikeesti on yksi hauskimmista suomalaisista podcasteista, joita tänä vuonna julkaistiin. Idea on simppeli: jaksoissa käydään läpi tosi-tv-sarjojen uusimpien jaksojen käänteitä.

Podissa parasta ovat juontajat. Amatöörit Annika ja Riku äänittävät jaksoja kotisohvalta. Juontajat eivät ole toimittajia tai vaikuttajia, joten he uskaltavat sanoa mielipiteensä ilman filtteriä.

Toivottavasti podcast ei kesyynny ensi vuonna, kun se siirtyy Podme-palvelun alle ja saa tuottajan.

Aliisa Ristmeri

Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu

Parin ensimmäisen jakson perusteella Tuija Pehkosen uusi podcast on ollut positiivinen yllätys. Podi antaa ”kilteille tytöille” eväitä itsereflektioon.

Jokaisessa jaksossa Pehkonen ottaa oppia vierailtaan. Ensimmäisessä jaksossa vieraana on Sointu Borg. Jos olet seurannut Borgin elämää, jakso tuskin antaa mitään uutta, mutta Borgia vähemmän tunteville jaksoa voi suositella.

Inkeri Harju