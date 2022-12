Jenna Ortega on Wednesday Addams Netflixin uutuussarjassa.

Addamsin ”hirviöperheen” suosituimmasta hahmosta tehtiin viimein oma sarja. Kävimme läpi kulttihahmon historian.

Kalpea iho, tiukka tuijotus ja kaksi tarkasti letitettyä lettiä. Wednesday Addamsin tunnistaa koska vain.

1930-luvulla alun perin sarjakuvaan luodusta Addamsin perheestä on tullut vuosikymmeniä kestänyt populaarikulttuuri-ilmiö, josta on syntynyt useista sarjoja, elokuvia ja jopa Broadway-musikaali.

Marraskuun alussa Netflix julkaisi kahdeksanjaksoisen Wednesday-kauhukomediasarjan, jonka keskiössä on kummallisista ja kammottavista asioista pitävän ”hirviöperheen” vanhin tytär, Wednesday.

Uudessa sarjassa Wednesday siirtyy opiskelemaan Kuunapäivän sisäoppilaitokseen, koska hänet erotetaan vanhasta koulusta kostettuaan veljensä kiusaajille. Uusi koulu on täynnä ”hylkiöitä” eli yliluonnollisia olentoja, kuten seireenejä, vampyyrejä ja ihmissusia.

Erilaisuutta ylistävästä Wednesday-sarjasta tuli hetkessä valtava hitti, joka on koukuttanut jälleen uuden sukupolven goottiestetiikan pauloihin.

Mutta kuka oikeastaan on kulttihahmon maineeseen noussut Wednesday Addams? Kävimme läpi hahmon historian.

1930-luku

Wednesday Addams ja muu ikoninen ”hirviöperhe” on peräisin amerikkalainen pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Charles Addams kynästä. Ensimmäinen perheestä julkaistu sarjakuva on vuodelta 1938.

Aikakausilehti The New Yorkerissa julkaistuissa yhden kuvan piirroksissa naureskeltiin synkälle goottiperheelle, jonka elämäntapa poikkesi täysin tavallisten amerikkalaisten perheiden elämästä.

Sarjakuvissa omissa oloissaan viihtyvä Addamsin perheen joutuu tekemisiin esimerkiksi pölynimurikauppiaan, joululaulajien ja lastenhoitajan kanssa. Hahmot esiintyivät sarjakuvissa nimettöminä ja saivat nimensä vasta 1960-luvulla.

Wednesdayn hahmon tunnistaa sarjakuvista helposti: hän on kalpea ja vakavailmeinen tyttö, jonka hiukset on letitetty kahdelle mustalle letille. Perheeseen kuuluu myös Wednesdayn äiti Morticia, isä Gomez ja veli Pugsley. Usein perheen seurassa nähdään myös jättiläishovimestari Lurch.

1960-luku

The Addams Family (1964)

Wednesday Addamsista tuli Wednesday Addams vuonna 1964 julkaistussa tilannekomediassa The Addams Family, kun sarjantekijöiden apua työskennellyt Charles Addams antoi hahmoille nimet ja taustatarinat.

Addamsin mukaan Wednesdayn nimi on peräisin lastenlorusta, jonka mukaan keskiviikkona syntyneet lapset ovat täynnä surua (eng. ”Wednesday’s child is full of woe.”) Wednesday ei ole kuitenkaan syntynyt keskiviikkona vaan perjantaina 13. päivä.

Sarjassa Wednesday on luonteeltaan suloisempi kuin monissa muissa versioissa. Hänen lempipuuhaansa on kasvattaa hämähäkkejä, mutta hän harrastaa myös balettia.

Viimeistään The Addams Familyn myötä Addamsin perheestä tuli kultti-ilmiö, jolla on ollut vaikutusta niin amerikkalaiseen sarjakuvaan kuin goottikulttuuriin. Siitä tehtiin kaksi tuotantokautta. Sarja oli kokonaan mustavalkoinen.

1970-luku

The Addams Family (1973)

Addamsin perhe vieraili vuonna 1972 Scooby-Doo-piirrossarjassa.

Jaksossa Mysteeripoppoon pakettiauto juuttuu mutaan Addamsin perheen kartanon eteen ja he päätyvät selvittämään, mihin Wednesday on kadonnut.

Monet pitävät jaksoa seuraavana vuonna ilmestyneen Addamsin perheen oman piirrossarjan The Addams Familyn pilottijaksona. Molemmat sarjat on tuottanut Hanna-Barbera Productions, joka tunnetaan nykyään nimellä Cartoon Network Studios.

Lastenohjelmassa Wednesday näyttää silmiinpistävän erilaiselta. Hän on pukeutunut vaaleanpunaiseen mekkoon ja mustia suoria hiuksia ei ole letitetty. Sarjaa tehtiin vain kuusitoista jaksoa.

1990-luku

The Addams Family (1991)

Vuonna 1991 tehty The Addams Family (1991) oli valtava menestys. Elokuva on yliluonnollinen mustakomedia, jossa Gomez Addamsin 25 vuotta sitten kadonnut veli palaa perheen elämään. Mutta onko kyseessä sittenkään Fester Gomez?

Elokuvalle tehtiin vielä edeltäjäänsä raflaavampi jatko-osa Addams Family Values (1993), jossa Wednesday ja Pugsley yrittävät toistuvasti tappaa vastasyntyneen Pubert-veljensä.

HS:n arviossa kirjoitetaan, että juuri 1990-luvun elokuvissa Addamsin perhe on kaikkein hurjimmillaan ja makaabereimmillaan.

Elokuvissa Wednesday on erityisen synkkä. Hän on kiinnostunut Bermudan kolmiosta ja ihailee 1700-luvulla noitana poltettua esi-isäänsä.

Wednesdayta näytteli vain 10-vuotias Christina Ricci, jonka versiointi kulttihahmosta on kenties kaikkein tunnetuin. Riccin kalpea iho, korkea otsa ja vakavailmeiset kasvot herättivät henkiin alkuperäisten sarjakuvien hahmon.

Ricci nähdään myös uudessa Wednesday-sarjassa, jossa hänen hahmonsa on yksi koulun opettajista.

Addamsin perheellä oli kiireistä 1990-luvulla.

Perheestä tehtiin uusi animaatiosarja, joka kulki tutulla nimellä The Addams Family (1992-1993). Sarjassa Wednesday kiduttaa veljeään ja pukeutuu siniseen mekkoon, jossa on valkoinen kaulus.

Perheestä tehtiin myös tilannekomedia The New Addams Family (1998-1999), joka oli päivitetty versio 1960-luvun televisiosarjasta.

2010-luku

Teatterilavoilla

The Addams Family, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Ensi-iltansa vuonna 2010 Broadwaylla saaneessa The Addams Family -musikaalissa nähdään 18-vuotias lyhythiuksinen Wednesday Addams.

Musikaalissa Wednesdayn synkkää luonnetta on lievennetty ja vielä pahempaa: hän on rakastunut! Tarinassa Wednesday kutsuu poikaystävänsä Lucas Beineken perheen kylään vanhempiensa vastusteluista huolimatta.

The Addams Family on nähty teatterilavoilla myös Suomessa. Versiointeja Marshall Brickmanin ja Rick Elicen käsikirjoittamasta ja Andrew Lippan sanoittamasta musikaalista on nähty Tampereen työväen teatterissa 2013 ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla tänä vuonna, jossa Wednesdayta esitti Tuuli Paju.

Valkokankaalla

Perhe Addams (2019)

Addamsin perhe palasi valkokankaalle vuonna 2019 animaatioelokuvassa Perhe Addams (eng. The Addams Family), jonka animaatiojälki on uskollinen Charles Addamsin alkuperäisille piirroksille.

HS:n arviossa kuitenkin toivotaan, että elokuva olisi tarjonnut räväkästä aiheesta yllättävämmän ja tuoreemman tarinan.

Elokuvasta tehtiin myös vuonna 2021 jatko-osa Perhe Addams 2. Elokuvissa Wednesdayta ääninäyttelee Chloë Grace Moretz ja suomennoksessa kuullaan Saana Norra.

2020-luku

Wednesday (2022).

Uusin versiointi on tietenkin Netflixissä marraskuussa julkaistu Wednesday (2022), jossa loistavan pääroolin tekee 20-vuotias Jenna Ortega. Takaumissa nuorta Wednesdayta esittää Karina Varadi.

Sarjassa Wednesday selvittää lähes pakkomielteisesti Kuunapäivän sisäoppilaitosta ympäröivän metsän kummallisia tapahtumia. Tutkinnassa auttavat muun muassa Wednesdayn täydellinen vastakohta, pirteä huonekaveri Enid (Emma Myers) sekä seriffin poika Tyler (Hunter Doohan).

Mutta olemassa on vielä karmivampia asioita kuin metsissä lymyilevät hirviöt – ainakin jos Wednesdayltä kysytään. Niitä ovat esimerkiksi koulun tanssiaiset, syntymäpäiväjuhlat ja sulautuminen osaksi kouluyhteisöä.

Ortegan karismaattinen näyttelijäntyö synkkänä ja lakonisena Wednesdayna on saanut osakseen runsaasti kehuja, ja hänen on jopa arvioitu olevan paras Wednesday tähän mennessä.

Erityisesti ylistystä on saanut neljännessä jaksossa nähtävä tanssikohtaus, jossa Wednesdayn hahmo tanssahtelee mustassa sifonkiröyhelömekossa valkeisiin juhla-asuihin pukeutuneiden oppilaiden ympärillä.

Kohtauksesta tuli loppuvuoden suurimpia Tiktok-hittejä, kun Ortegan tanssiliikkeitä alettiin jäljitellä somessa Lady Gagan Bloody Maryn tahtiin. Kappaletta ei kuulla alkuperäisessä kohtauksessa, mutta Tiktokissa siitä on tullut sarjan epävirallinen tunnusbiisi.

Ortega on kertonut haastatteluissa kehittäneensä tanssin itse. Apunaan hän on kertonut katsoneensa muun muassa Bob Fossen musikaalielokuva Sweet Charityn (1969) tanssikohtauksia.

Näyttelijä joutui kohtauksesta myös kritiikin kohteeksi, kun kertoi haastattelussa olleensa kuvaushetkellä koronassa.

Mutta kuinka ehkä kaikkien aikojen ikonisimman goottitytön uusin versiointi onnistuu?

Ihan hyvin, jos katsotaan sen saamia arvioita. The Daily Telegraph antoi sarjalle neljä tähteä viidestä ja kuvaili sarjan olevan Euphorian ja Hotel Transylvanian risteytys. The New York Times arvioi, että sarjassa tyydyttää ainoastaan sen kaavamainen mysteeri ja teiniromantiikka.

Sarjalla on mennyt paremmin, jos tarkastellaan sen katselukertoja. Wednesday keräsi avausviikollaan ennätykselliset 341 miljoonaa katselutuntia.