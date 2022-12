Järvisen mukaan tutkiva vaikuttaminen on viihteellistä sisältöä, johon sekoittuu hänen persoonansa, henkilöbrändinsä ja mielipiteensä.

”Teet keittymään ja poppareita tulille, koska we got some tea to spill”.

Näin juontajat Cheyenne Järvinen ja Liese Jokiperä ohjeistavat kuulijoita Shadypodi-podcastinsä ensimmäisessä jaksossa, jossa käsitellään ”fake guruja”, eli mentorointivalmennuksia tarjoavia yrittäjiä.

”Me ollaan tutkivia vaikuttajia. Me perehdytään erilaisiin someilmiöihin, huijauksiin ja kusetuksiin ja syvennytään erityisesti aiheisiin, jotka herättää meissä vahvoja epäilyksiä siitä, että kaikki ei oo ihan sitä miltä näyttää”, Järvinen taustoittaa jakson alkuun.

Vaikka podcast on uusi, toimintatapa ei. Sekä Järvinen että Jokiperä ovat jo aiemminkin nostaneet Instagramissa esiin yksittäisiä yrityksiä, joiden toimintaa he pitävät jollain tapaa kyseenalaisena.

Cheyenne Järvinen tuli aikoinaan tunnetuksi televisiosta ja kauneuskilpailuista. Muutama vuosi sitten hän setvi ravintolisiin liittyvää verkostomarkkinointia somessaan.

Liese Jokiperän someuran voi taas katsoa alkaneen Nordic Style and Beauty -nimisen Facebook-yhteisön perustamisesta.

Nyt kaksikko on kutsunut parin kuukauden ajan itseään tutkiviksi vaikuttajiksi. Uudessa podcastissaan he lupaavat ruotia "shadyjä bisneksiä”.

Mistä oikein on kyse?

HS Nytin ja kaksikon sopimaan haastatteluun saapuukin vain Järvinen.

Näin hän määrittelee sen, mitä on tutkiva vaikuttajuus:

”Mä en ole journalisti, jota sitoo journalistien säädökset. Tutkiva vaikuttaminen on jollain tapaa viihteellistä sisältöä. Siihen sekoittuu mun persoona, henkilöbrändi ja mielipiteet, ja se tulee esiin sisällössä”, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan tutkiva vaikuttaminen on uusi termi, joka syntyi kuvailemaan hänen tapaansa tehdä somesisältöä.

Termin keksi someseuraaja, jonka mukaan Järvisen tekemä sisältö on kuin tutkivaa journalismia, vaikka hän ei ole journalisti, vaan vaikuttaja.

Järvisen someseuraajan Instagram-viesti, jonka innoittamana Järvinen alkoi kutsua itseään tutkivaksi vaikuttajaksi.

”Tutkiva vaikuttaminen on käytännössä sekoitus tutkivaa journalismia, kansalaisjournalismia, yhteiskunnallista vaikuttamista ja aktivismia”, Järvinen sanoo.

Järvinen ja Jokiperä eivät Instagramissa tapahtuvassa tutkivassa vaikuttamisessaan ole sitoutuneita Journalistin ohjeisiin, jotka ohjaavat Suomessa journalistien toimintaa.

Journalistin ohjeiden mukaan esimerkiksi kritiikin kohteelle tulee antaa tilaisuus esittää oma näkemyksensä, mikäli selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta esitetään tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen.

”Meitä valvova elin on meidän yleisö, joka antaa paljon palautetta sisällöstä. Tutkivaa vaikuttamista tehdään paljonkin yleisön kanssa ja yleisö on tärkeässä roolissa siinä, mihin suuntaan keskustelu menee”, Järvinen sanoo.

Järvisen tekemät selvitystyöt ovat tallennettuna Instagram-profiilin kohokohtiin.

Viime aikoina hän on nostanut somessa esiin muun muassa eteerisiä öljyjä kauppaavan yrityksen, sokeriaddiktioon holistisia hoitoja tarjoavan firman ja mentorikoulutuksia tarjoavan yrityksen toimintaa.

Siis asioita, joita Järvinen pitää ”shadyna”.

”Shadybisnes” on Järvisen mukaan sellainen yritys tai sellaista yritystoimintaa, joka herättää epäilyksiä kyseenalaisesta toiminnasta.

Mittarina ”shadylle” ei siis Järvisen mukaan ole esimerkiksi se, että yritys tekisi selkeästi jotain laitonta.

”Kun kyseenalaisilta vaikuttavia yrityksiä tulee vastaan, niin lähdetään selvittelemään ja sen selvitystyön jälkeen määritellään, että oliko shadya vai ei.”

” ”Jos tuhoan jonkun eteerisiä öljyjä myyvän tahon mainetta, niin sehän on tavallaan se pointtikin siinä.”

Hänen mukaansa selvitykset lähtevät usein käyntiin niin, että hän nostaa itse esiin jonkin tietyn ilmiön tai yrityksen ja kysyy seuraajiltaan, ovatko he törmänneet mihinkään kyseenalaiseen toimintaan siihen liittyen.

Tämän jälkeen hän ja hänen seuraajansa selvittelevät asiaa ja vaihtavat aiheesta viestejä, joista otettuja kuvakaappauksia Järvinen nostaa esiin Instagramissa.

Keskustelua käydään lähinnä tarinoiden puolella, jotka katoavat 24 tunnin jälkeen julkaisusta.

Esimerkiksi tältä Järvisen Instagramissa on näyttänyt, kun siellä on setvitty eteerisiä öljyjä kauppaavan Young Livingin toimintaa:

Cheyenne Järvinen saa Instagramissa paljon yksityisviestejä seuraajiltaan. Tutkivaa vaikuttamista tehdäänkin Järvisen mukaan yhdessä yleisön kanssa.

Shadypodissa taas puhutaan ”shadybisneksistä” ilmiötasolla.

Kahden jakson perusteella podcast on oikeastaan aika journalistinen. Siinä siteerataan lainsäädäntöä, tietosuoja-asetuksia, viitataan erilaisiin dokumentteihin ja puhutaan someseuraajien kokemuksista.

Shadypodi-podcastia sitovatkin journalistin ohjeet, kertoo podcastia julkaisevan Suplan sisältöpäällikkö Jenni Kangasniemi.

”Tosin rajanveto ei ole podcastien kohdalla ylipäätään täysin selvä muun muassa sen takia, että viihdejournalismin kohdalla tiettyjä journalistin ohjeita tulkitaan väljemmin”, Kangasniemi kertoo.

Järvisen mukaan he miettivät paljon sitä, että podcastin sisältö on asiallista, journalistista ja neutraalia.

Parin ensimmäisen jakson perusteella Shadypodi eroaa huomattavasti siitä, millaista sisältöä esimerkiksi Järvisen Instagramista löytyy.

Podcastissa ei nimetä yksittäisiä yrityksiä tai ihmisiä, mutta ensimmäisen jakson kuultuaan voi nopeasti päätellä, minkä yrityksen toimintaan Jokiperä ja Järvinen jaksossa viittaavat. Järvisen Instagramin kohokohdista nimittäin löytyy myös ”fake guruja” käsittelevää sisältöä.

Podcastissa siis käydään ilmiötasolla läpi samoja tapauksia, joita kaksikko on omassa Instagramissaan käsitellyt yritysten nimet esillä.

Kangasniemen mukaan Supla ei kontrolloi tekijöidensä tekemisiä sosiaalisessa mediassa. Tämä pätee myös Järvisen ja Jokiperän kohdalla, eli kaksikko saa itse päättää, mitä someissaan julkaisevat.

”Yksi perustelu on myös se, että sosiaalisessa mediassa he pystyvät käymään vastavuoroista keskustelua kritiikin saajien kanssa, mutta podcastin kohdalla se ei ole mahdollista”, Kangasniemi sanoo.

Järvisen mukaan podcastin teossa heitä auttaa lakimies, jolta on mahdollisuus kysyä konsultaatiota.

Kangasniemen mukaan lakimies ei varsinaisesti kuuntele tai tarkista podcastin sisältöä etukäteen, vaan juontajille on tarjottu mahdollisuutta konsultoida Sanoman lakitiimin jäsentä.

Järvisen ja Jokiperän somessa käyttämiä metodeja on kritisoitu muun muassa anonyymissä keskustelusovellus Jodelissa. Siellä heitä on syytetty esimerkiksi kiusaamisesta ja ylilyönneistä.

Järvinen ei anna kommenteille arvoa. Hän ajattelee, että kritiikissä on kyse siitä, että erilaisiin ”shadyihin bisneksiin” kuuluvat ihmiset ja heidän lähipiirinsä yrittävät sammuttaa keskustelua aiheiden ympärillä ja saada Jokiperän ja Järvisen näyttämään kiusaajilta.

Heitä on kritisoitu myös siitä, että he jakavat ruutukaappauksina kriittistä palautetta antaneiden viestejä someen niin, että palautteenantajien nimimerkit näkyvät.

Järvisen mukaan hän käyttää harkintaa viestin jakamisessa ja valtaosan saamastaan palautteesta hän jakaa anonyymisti.

Hän kertoo suojelevansa itseään ilkeiltä ja perusteettomilta kommenteilta vihjaamalla somessaan, että ”ohi aiheen menevät kommentit” laitetaan lähettäjän nimen kera julki.

Kysyttäessä siitä, onko Instagram hyvä paikka yhteiskunnalliselle keskustelulle, Järvinen vastaa, että se on siihen erinomainen. Sen jälkeen hän tosin sanoo, että keskustelut menevät siellä usein mustavalkoisiksi, syntyy paljon vastakkainasettelua ja että kirjallisessa viestinnässä jää aina tulkinnanvaraa.

Eli Järvinen tunnistaa Instagramin ongelmat keskustelualustana, mutta haluaa silti käyttää sitä tutkivassa vaikuttajuudessaan.

Mikä on heidän toimintansa motiivi?

Järvisen mukaan he yrittävät toiminnallaan suojella kuluttajia ja tuoda kriittistä ääntä someen.

”Jos tuhoan jonkun eteerisiä öljyjä myyvän tahon mainetta, niin sehän on tavallaan se pointtikin siinä.”

”Se tuo omaan tekemiseen merkityksellisyyttä, kun tiedän, että pystyn vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin.”

Helsingin Sanomat ja Shadypodia julkaiseva Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.