Selvitimme, mitä suomalaiset lauloivat karaokessa tänä vuonna. Suosituinta oli Suomi-fiilistely.

Ja me huudetaan

Et antaa tulla vaan

En mä pakkasta pelkää

Ei se pysty mun Corollaan

Tästä Arttu Wiskarin ja Leevi & The Leavingsin lehtolapsen Olli Halosen kappaleesta Suomi-karaoke ei vain saanut tarpeekseen vuonna 2022.

Selvitimme, mitä suomalaiset lauloivat karaokessa vuonna 2022 keräämällä karaokeyritysten Feelmentin, Singan ja Muvikan lauletuimpien kappaleiden top 20 -listat.

Kaikki kolme karaokeyritystä myyvät karaokepalveluita ammattikäyttöön, kuten ravintoloille tai yökerhoille, ja osa myös kotikäyttöön eli yksityisille henkilöille. Näin ollen kolmesta listasta saa hyvän käsityksen siitä, mitkä kappaleet ovat laulattaneet Suomen karaokelavoilla juuri tänä vuonna.

Karaokeyritys Muvikan listalla ykkössijalle nousi Olli Halosen viime vuonna julkaistu kappale Pohjola. Kappale löytyy kakkossijalta myös Singan listalta.

Singan vuoden lauletuin kappale oli Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. Valmiiksi suosittu karaokekappale on luultavasti kasvattanut suosiotaan sen jälkeen, kun Loiri kuoli 10. elokuuta, ja kappaletta on esitetty hänen muistolleen.

Lapin kesä löytyy kaikilta kolmelta top 20 -listalta.

Feelmentin vuoden lauletuin kappale oli Egotripin Matkustaja, joka ei löydy ollenkaan Singan ja Mukivan kahdenkymmenen lauletuimman kappaleen joukosta.

Feelmentin markkinointipäällikkö Valtteri Vanhan mukaan Matkustaja on tehnyt yllätysnousun koronavuosien aikana. Hänen mukaansa kappale oli aiemmin sijoilla 20–30.

Ehkä Egotripin ikihitin matkustamiseen liittyvä sanoitus ja melankolinen tunnelma puhuttelivat koronaan kyllästynyttä karaoke-kansaa:

Asemalta kaikuivat kuulutukset

Kutsuna jota pakoon ei pääse

Nouset kyytiin kerran

Oot kyydissä aina

Listoilta löytyy runsaasti karaoken ikihittejä, kuten Rauli ”Badding” Somerjoen klassikko Paratiisi, joka ylsi 20. kappaleen joukkoon jokaisen yrityksen listalla. Singan tiedotteen mukaan kappale on pitänyt vuosia ykköspaikkaa, mutta tippui tänä vuonna kolmossijalle.

Feelmentin Valtteri Vanhan mukaan karaokessa ikivihreät kappaleet ovat vuosi toisensa jälkeen vuoden lauletuimpia kappaleita.

Vuosittain listoille nousee kuitenkin myös muutamia tuoreempia radiohittejä.

Tänä vuonna suosittujen karaokebiisien listoille pääsivät muun muassa Portion Boysin Kyläbaari, Suvi Teräsniskan Lintu, Behmin Päästä varpaisiin ja Bessin Ram pam pam.

Bess osallistui kappaleellaan alkuvuodesta Uuden Musiikin Kilpailuun ja kilpaili paikasta Suomen edustajana Eurovision laulukilpailussa 2022. Ram pam pam sijoittui kolmanneksi eikä päässyt edustamaan Suomea.

Arvoitukseksi jää, olisiko kappaleella ollut mahdollisuuksia kansainväliseksi korvamadoksi:

Ku mä oon ram-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam

Ja sä oot ram-pam-pa-pam-pam

Uusista hiteistä useammalle listalle nousivat myös Portion Boysin Vauhti kiihtyy, Erika Vikmanin Syntisten pöytä ja Ramses II:n Villieläin.

Ainoa top 20 -listoille yltänyt ei-suomenkielinen kappale oli Lady Gagan ja Bradley Cooperin rakkausballadi Shallow, joka on Feelmentin listalla 18. sijalla. Kappale on tehty vuoden 2018 uudelleenfilmatisointiin elokuvasta A Star Is Born.

Karaokessa Shallow sopii hyvin esitettäväksi duettona, koska siinä on kaksi laulajaa. Kappaleen esittäminen ei ole kuitenkaan helpoimmasta päästä, sillä Lady Gagan osuudet nousevat korkealle:

Oh, ha-ah-ah

Ah, ha-ah-ah, oh, ah

Ha-ah-ah-ah

Singan vuoden sataan lauletuimpaan kappaleeseen mahtui kuusi englanninkielistä kappaletta. Yksi niistä oli Shallow, mutta se ei yltänyt 20. suosituimman kappaleen joukkoon.