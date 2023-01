Suikkarit selkeästi kiehtovat räppäreitä. Yksi syy voi olla se, että suuseksi on tällä hetkellä hyvin yleinen tapa harrastaa seksiä.

Kun nyt pari-kolmekymppiset makaavat tulevaisuudessa vanhainkodeissa, mitä he muistavat juuri päättyneestä vuodesta 2022?

Ehkä sanan bämä? Räppärit tekivät ainakin kovasti töitä sen eteen, että sana muistettaisiin.

Bämällä viitatataan naispuoliseen henkilöön. Urbaanissa sanakirjassa sen kuvaillaan tarkoittavan ”bad bitchiä” eli pahaa mimmiä sekä sekoitusta sanoista bitch ja ämmä.

Tai ehkä vanhoilla päivillä muistellaan sitä, että loppuvuodesta suomalaiset räppärit innostuivat suihinotosta. Naisen miehelle antamaa suuseksiä käsiteltiin graafisin sanankääntein räppilyriikassa.

Ensin lokakuun lopussa julkaistiin Lewin (Daniel Lewizki) ja Turistin (Harlova Vukulu) kappale Mietin ääneen. Kappaleella sanailtiin seuraavasti:

”Joo, mä mietin ääneen / sanon aina mitä haluun, sori jos se särkee / Bämä (nainen) nuolee mun lapset (siemenneste), siistii mun dickin kärjen / Tienaan, kun mä puhun, tienaan kun mä mietin ääneen.”

Ja toinen osuus:

”Hey, jos mun bämä ei suostu antaa mulle suut / mä oon pahoillani, mä meen ettii jotain muut / Oon kans rehellinen, et kuullu tätä keltään muut / Eli, jos et haluu menettää mua, avaa sun suu tai edes haarat, beibi.”

Riimien seksistisyys ja naisvihamielisyys herätti kritiikkiä, ja Turun Dynamo -yökerho perui Turistin joulukuuksi sovitun keikan. Myöhemmin kappale myös poistettiin suoratoistopalvelu Spotifysta.

Turisti on aiemminkin riimitellyt suikkareista. Iben (Ilmari Kärki) ja hänen yhteisbiisissä 150 (2022) artisti räppää seuraavan säkeen:

”Sataviiskyt mimmii haluu antaa mulle vinttii / sataviiskyt mimmii haluu safkaa mua ku pilttii.”

Toki myös Ibe itse räppäsi jo 2018 omalla biisillään Buli, ft. Versace Henrik (Janne Ahtiainen) seuraavasti: ”Sun muija toivo siks naamalle tulin”.

Mietin ääneen -biisin saamasta palautteesta huolimatta (tai ehkä sen innoittamana?) artistit Jore ja Zpoppa sekä William (Ville Virtanen) julkaisivat Bämä-nimisen yhteiskappaleen, jossa siinäkin räpätään suikkareista.

Williamin versessä lauletaan ”bämästä”, joka ”imee kaikkien frendien munaa” ja on ”pikku imuri”:

”Tää bämä imee mua, jos mä pyydän nii / Se o joku 70 rakastan sen ikenii / Mun kaikil frendeil muna ja se imee niit / Mun pikku imuri, se sai sen nimen siit.”

Toisin kuin Mietin ääneen, Virtasen verse ei enää herättänyt juuri lainkaan huomiota. Eikä soraääniä syntynyt myöskään silloin, kun hän riimitteli ”suun haluamisesta” vieraillessaan Isac Elliotin 20min-hitissä.

Suihinotot eivät ole mikään uusi aihe populaarimusiikissa.

Mikä artisteja kiehtoo suikkareissa? Lähdimme selvittämään.

Soitimme Erica Åbergille, Turun yliopiston taloussosiologille, joka seuraa tarkasti suomalaista uuden aallon räppiä sekä työssään että vapaa-ajallaan.

Åbergin mukaan erilaiset kulttuurituotteet, myös räppibiisien lyriikat heijastelevat yleisesti aina ympäröivää yhteiskuntaa ja sen asenteita. Loppuvuoden viisuissa riimitellään suihinotosta osin luultavasti siksi, että suuseksi on tällä hetkellä hyvin yleinen tapa naida.

” ”Peniskeskeisellä puheella on räppikontekstissa tarkoitus nostaa itseä muita miehiä ylemmäs sekä korostaa oma maskuliinisuutta.”

Finsex-tutkimuksen mukaan suomalaiset rakastelevat (eli ovat yhdynnässä, tutkimuksissa ei oteta huomioon muuta kuin heteroseksiä) nykyisin aiempaa harvemmin.

Suu- ja käsiseksin suosio on sen sijaan vaan kasvaa, ja nuoremmissa ikäryhmissä noin kaksi kolmesta kertoi tarjonneensa suuseksiä kumppanilleen ainakin silloin tällöin.

Se, miksi suuseksiä käsitellään graafisesti miesnäkökulmasta johtuu siitä, että räppi on yleisesti hypermaskuliiniseksi mielletty genre, jossa feministiset arvot eivät ole valtavirtaa, Åberg selittää.

”Peniskeskeisellä ja naisia käyttötavarana käsittelevällä puheella on räppikontekstissa tarkoitus nostaa itseä muita miehiä ylemmäs sekä korostaa oma maskuliinisuutta ja toimintakykyä.”

Moraalipaniikki suuseksistä räppäämisen ympärillä on turhaa ainakin siinä mielessä, että nuoret ovat pornon suhteen medialukutaitoisia ja kriittisiä.

Sanna Spišákin väitöstutkimuksen mukaan nykynuoret pystyvät erottamaan pornossa nähdyt mallit oikean elämän seksistä.

Näin olettaisi olevan siis myös räppilyriikoiden kohdalla. Nuoret ovat tiedostavia, eivätkä paineistu ”imureiksi” vain, koska esimerkiksi William sanoo niin kappaleillaan.

Suihinotot eivät kuitenkaan ole mikään uusi aihe populaarimusiikissa, vaikka räppärit innostuivatkin loppuvuodesta joukolla riimittelemään ”imemisestä”.

Misogynistiset sanoitukset ovat nousseet puheenaiheeksi siksi, että räppi on tällä hetkellä kaupallisesti hyvin suosittua ja biisit nousevat myös levylistoilla korkealle.

Åbergin mukaan loppuvuonna julkaistujen biisien sanoituksissa ei sinänsä ole mitään uutta tai originaalia. Suomiräppiin ei perinteisesti ole kuulunut mikään kovin naista arvostava maailmankuva, eikä sitä ole aiemmin kyseenalaistettu saati nostettu julkiseen käsittelyyn.

Populaarikulttuurin ilmiöt valuvat Suomeen maailmalta, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kullin imemisestä riimittelyllä on jo pitkät perinteet.

Eikä se Suomessakaan ole mikään uusi aihe.

"Esimerkiksi Edu Kehäkettusen ja MC Taakibörstan sanoitukset ovat olleet vähintään yhtä törkyisiä, mutta ne on voitu tulkita marginaalisemmaksi tai huumoriksi. Nämä biisit taas sitten on tulkittu eri tavalla”, Åberg sanoo.

Näin Edu Kehäkettunen (Harri Hinkkanen) ja Stig Dogg (Pasi Siitonen, nykyinen Stig) lauloivat kullista ja seksistä vuonna 2008 julkaistulla Kullii-kappaleella:

Kulli, ja neiti avasi suunsa / Kulli, se sano "Edu anna mulle kullii" / Ja Eduhan antaa kullii, kullii, kullii, kullii / Edu on lentäjän koira ja / Ihan sama mutta silti ghetto-stara / Ei jaksa pusii, tuu punkkaan lusii / Niin saat kullii, kullii, kullii, kullii

Toinen hyvä esimerkki takavuosien sukukalleuksiin keskittyvästä räppibiisistä on rap-artisti KT:n, Aspektin (nykyisin Spekti) ja Wretchin muodostaman Trilogian Nyytit (2005):

”Nää on mun nyytit, nä-nää on mun nyytit. En tiiä mitä pyysit, mut nää on mun nyytit / Nää on mun kivet, nä-nää on mun kivet / Niil molemmil on nimet, jotta tiiät mitä imet.”

Myös Elastinen (Kimmo Laiho) ja Iso H (Henrik Rosenberg), Spekti (Juho Huhtala) ja Tasis (Markku Wettenranta) antoivat palaa Fintelligensin Rotko-kappaleella:

”Mä en oo lussu ja mussuta tussuu / Sillä toi sussu on hutsujen hutsu / Se korppikotka sut hotkasee nokkaan / kauhee rotko / En tätä niele sä nielet vaik vieheen / On joka miehen siemen sun mieleen / Se kotka sut hotkasee nokkaan / kauhee rotko.”

Eri ihmiset odottavat räppibiiseiltä eri asioita.

”Vaikka jotkut sanoitukset särähtävät kontekstista otettuna korvaan, on olemassa kuulijakunta, joka ei vaadi tyylipuhdasta maailmankuvaa ja kuuntelee biisejä ihan vain musiikkina, johon roisi kieli ja ylilyönnit kuuluu osana”, Åberg sanoo.

Nuoremmalle sukupolvelle ”dickin kärjen puhdistaminen” voi olla uutta ja shokeeraavaa, kun taas aikuisempi ja kriittisempi kuulijakunta voisi arvostaa monipuolisempia sanoituksia.

Listasimme kappaleita, joiden on tulkittu kertovan suuseksistä:

Bryan Adams - Summer of 69 (1985)

Bryan Adams on itsekin myöntänyt vuonna 2008, että biisi kertoo yleisesti seksistä kesällä, eikä kesästä 1969, jolloin hän itse oli 9-vuotias.

”Standin' on your mama's porch / You told me that you'd wait forever/ Oh, and when you held my hand / I knew that it was now or never / Those were the best days of my life.”

Like a Prayer - Madonna (1989)

Madonnan Like a Prayer on kontroversiaali biisi. Joidenkin mielestä kappaleessa lauletaan uskonnollisesta ekstaasista. Toisen tulkinnan mukaan seuraava säe taas kertoo suihinotosta:

”When you call my name, it's like a little prayer / I'm down on my knees, I wanna take you there / In the midnight hour, I can feel your power / Just like a prayer, you know I'll take you there.”

She Goes Down - Mötley Crüe (1989)

Jos lauletaan pahasta tytöstä, joka ”menee alas”, niin yhteys on ilmeinen.

”Out in the back of my '58 Chevy / She said she'd do me no harm / You know she makes me feel good / Just like a bad girl should / She goes down / She goes down / She goes down, down down down / All night long / She goes down / She goes down / Down down down.”

Flo Rida - Whistle (2012)

Kappaleen kertosäkeessä toki vihelletään, mutta riimit viittaavat myös johonkin aivan muuhun.

”Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Let me know / Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow / You just put your lips together and you come real close / Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go.”

Sini Sabotage ft. VilleGalle - Levikset repee (2013)

Monelle voi tulla yllätyksenä, että 2010-luvun bileklassikko on suuseksibiisi, mutta jos puhutaan etelää ja sitten levikset repeää, niin kyllähän sen näin voi tulkita. Sini Sabotagen itsenä mukaan on tarina kertoo kuitenkin ”hunsvottikundin kesyttämisestä”.

”Vaikka toi sun meno o aika vetelää / Ja et oo tietty entinen kenenkään / Mut ainaku sä puhut sitä etelää / Se saa mun levikset repeemää / Se saa mun levikset repeemää / Se saa mun levikset repeemää.”

King Princess - Pussy is God (2018)

Jo kappaleen nimi antaa ison vihjeen sisällöstä.

”Your pussy is God and I love it / Gonna kiss me real hard, make me wanna it / I think star signs mean nothing / But I know you feel right so I'm coming.”

Harry Styles - Watermelon Sugar (2019)

Hedelmillä ja marjoilla on tunnetusti kaksoismerkitys.

”I want more berries / And that summer feelin' / It's so wonderful and warm / Breathe me in / Breathe me out / I don't know if I could ever go without / Watermelon sugar high.”

”I just wanna taste it / I just wanna taste it / Watermelon sugar high.”

Tove Lo ft. SG Lewis - Pineapple Slice (2022)

Biisin tarinassa pyritään ottamaan huomioon myös suuseksiä antavan osapuolen olosuhteet.

”Uh, I lift my hips, that's your go ahead / Now wrap your lips 'round me in my bed / I prepared for tonight / Ate a pineapple slice for you.”

Kuuntele HS Nytin suuri suikkarisoittolista kokonaisuudessaan: