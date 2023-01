Joukko suomalaisia Instagram-käyttäjiä on kertonut saaneensa poistetun tilinsä takaisin maksamalla satoja euroja ”Kaanina” esiintyvälle miehelle. HS Nyt tavoitti hakkerin, joka uhkasi poistaa tämän artikkelin netistä, jos se ei miellytä häntä.

Somevaikuttaja Jenni Puhakka huomasi itsenäisyyspäivänä, että hänen Instagram-tilinsä oli jäädytetty.

Kun Puhakka yritti päästä tililleen, vastaan tuli Instagramin ilmoitus, että Puhakalla on 30 päivää aikaa valittaa virheestä ja saada tilinsä takaisin.

Puhakka tekee somea ammatikseen, ja 35,6 tuhannen seuraajan Instagram-tili on käytännössä Puhakan työpaikka. Ilman sitä toimeentulo oli vaarassa.

Puhakka yritti saada tilinsä takaisin Instagramin omistavan Metan asiakaspalvelun kautta useiden päivien ajan. Hän laittoi asiakaspalveluun kymmeniä ja taas kymmeniä viestejä, skannasi kasvonsa, googletti ja katsoi Youtubesta ohjeita tilin palautukseen.

Erään videon neuvomana Puhakka perusti Facebookiin kaupallisen tilin ja maksoi mainoksesta, jotta hän pääsi yrityksille tarkoitettuun Metan asiakastukeen.

Sitä kautta hän sai puhelinyhteyden johonkuhun ”ehkä Metalla työskentelevään”.

”Itku kurkussa selitin, että tämä on mun ainoa duuni. Ja siellä vakuuteltiin, että asia saadaan hoidettua”, Puhakka kertoo.

Puhelu ei kuitenkaan johtanut mihinkään.

Samanlaisen ilmoituksen tilin poistamisesta sai itsenäisyyspäivänä myös personal trainer -palveluja sivutyökseen tekevä Mirva Korhonen.

Myös hänen tilinsä poistui iltaan mennessä.

Instagramin mukaan siellä oli ollut käyttöehdot rikkovaa materiaalia, vaikka Korhonen kertoo olevansa todella tarkka siitä, mitä laittaa someen.

Myös Korhonen yritti sinnikkääksi saada tilinsä takaisin Metan avulla siinä onnistumatta.

Korhosen ja Puhakan epätoivoisuus ja turhautuminen kasvoivat. Puhakan valmiiksi kuvatut kaupalliset yhteistyöt odottivat julkaisua.

Molemmat olivat kuulleet ihmisestä, jonka kautta muut olivat saaneet apua Instagram-ongelmiinsa ja päättivät laittaa tälle viestiä.

Tällä hetkellä @kaanmedia_ -käyttäjänimellä Instagramissa esiintyvä ”Kaan” kertoo tilillään tarjoavansa ”Worldwide Media Issues and Solutions” -palvelua.

Tältä ”Kaanin” tili näytti vielä maanantaina. Sittemmin tämä on vaihtanut profiilinsa yksityiseksi.

Biossaan ”Kaan” ilmoittaa numeron, johon voi ottaa yhteyttä Whatsappilla.

Puhakka jutteli ”Kaanin” kanssa englanniksi Whatsappissa.

500 euroa ja yksi Instagram-tarina, ”Kaan” ilmoitti hinnaksi.

” ”500 euroa ei ole mitään siihen verrattuna, että saan mun työn takaisin.”

Tilin takaisin saamiseksi ”Kaan” pyysi Puhakalta ja Korhoselta Instagram-tilin käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sähköpostiosoitteen ja sen salasanan. Lisäksi hän pyysi kuvaa henkilöllisyystodistuksesta.

”Maalaisjärkikin sanoo, että ei kenellekään kannata lähettää kuvaa henkkareistaan, mutta päätin ottaa sen riskin, kun tiesin, että muutkin olivat ottaneet”, Puhakka sanoo.

”Eikä 500 euroa ole mitään siihen verrattuna, että saan mun työn takaisin.”

Korhonenkin päätti ottaa riskin, koska hän piti Instagram-tiliään niin tärkeänä markkinointikanavana. Hän maksoi palvelusta 350 euroa.

”Tuntui tosi hämärältä ja pelottavalta. Typerääkin se oli. Annoin sille käytännössä kaikki minun tiedot”, Korhonen sanoo.

Puhakan tili palautui parissa tunnissa, Korhosen kolmessa.

”Ne olivat todella ahdistavat tunnit. Jos hän saa noin helposti jonkun tilin palautettua, mitä kaikkea muuta se voisi tehdä”, Korhonen sanoo.

Puhakka kertoo saaneensa operaation jälkeen Whatsappissa linkin, jonka kautta hän siirsi pyydetyn summan ”turkkilaiselle äijälle”.

Lisäksi hän postasi someen yhden stoorin, jossa kertoi, mistä sai apua.

HS Nyt tavoitti ”Kaanin” Whatsapin välityksellä. Hän kertoo, ettei käytä oikeaa nimeään tai kuviaan, koska suojaa yksityisyyttään.

”Olen varjo. Olen kaikkialla. lol”, mies kirjoittaa englanniksi viestissään.

Hän kertoo tarjoavansa ”kaikenlaisia Instagramiin ja Tiktokkiin liittyviä palveluja”.

”Kaan” väittää voivansa palauttaa tilin, jos sitä ei ole pysyvästi poistettu. Kun häneltä kysyy, miten prosessi tarkalleen toimii, on vastaus todella epäselvä.

”Olen työskennellyt näiden parissa jo vuosia. Olen kouluttanut itseäni. On olemassa erilaisia lomakkeita (special forms), joista ihmiset eivät tiedä, esimerkiksi intialainen tai australialainen tukipalvelu. Ja me voimme aktivoida meidän erityisiä metodejamme tätä kautta.”

” ”Olen varjo. Olen kaikkialla.”

”Kaanin” mukaan hänen toimintansa on täysin laillista.

Ihmiset, jotka väittävät palvelun olevan huijaus, haluavat ainoastaan pilata ”Kaanin” maineen, hän kertoo.

Omien sanojensa mukaan hän ei ole töissä Metalla, eikä ole ”paha ihminen”.

Viesteissään ”Kaan” toivoo, että HS Nyt ei valehtele kertoessaan hänestä artikkelissaan, eikä yritä tahrata hänen mainettaan.

Hän myös toivoo, että lähetämme linkin uutiseen hänelle julkaisun jälkeen ja uhkaa poistaa uutisen, jos se ei miellytä häntä.

”Jos hän [toimittaja] kirjoittaa jotain, joka voi vahingoittaa nimeäni tai mainettani, voin poistaa sen [uutisen].”

Lisäksi hän pyytää, että jakaisimme hänen Instagram-käyttäjätilinsä uutisessamme.

Näin Jenni Puhakka ja Mirva Korhonen kertoivat ”Kaanilta” saamastaan palvelusta Instagram-tarinoissaan.

”Kaan” ei missään nimessä ole ainut tilin palautusta tarjoava taho. Palautuspalvelua tarjoavia hämäriä tilejä on netti täynnä.

Varsinkin Twitter ja Youtube ovat olleet ongelmissa tilien palauttamista mainostavien bottitilien kanssa. Jos joku kertoo ongelmistaan tilinsä kanssa vaikkapa Twitterissä, ilmestyy postauksen alle nopeasti joukko kommentteja, joissa ohjataan kääntymään tietyn tahon puoleen.

Myös esimerkiksi Yhdysvalloissa vaikuttajat ovat turvautuneet hakkerien ”apuun” tilien kadottua. Vaikuttajien tilejä on myös otettu panttivangiksi ja niiden palauttamisesta on vaadittu lunnaita.

Usein palautuspalveluja tarjoavat huijarit, jotka vain ottavat rahat ja katoavat.

”Rikolliset ovat erikoistuneita siihen, että he käyttävät hyväksi ihmisiä, jotka ovat hädässä ja paniikissa”, muistuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen.

Könönen sekä F-Securen tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala ovat yhtä mieltä siitä, että omien tietojen lähettäminen ulkopuolisille on aina vaarallista.

Heidän mukaansa on käytännössä mahdotonta, että täysin Metan ulkopuolinen henkilö voisi millään tavalla palauttaa Metan poistaman tai jäädyttämän tilin.

Se että joku ulkopuolinen pystyisi tilejä ulkopuolelta palauttamaan, kuulostaa todella hämärältä, Könönen sanoo.

Hän arvelee, että tällaista palvelua tarjoava esimerkiksi tuntee jonkun Metalla työskentelevän, joka voi laittaa kyseisen tilin virallista reittiä pitkin nopeutetusti takaisin.

Tai sitten palveluntarjoaja eli ”Kaan” on itse se, joka tilin on poistanutkin.

Viime viikolla Puhakka päätyi jälleen tekemisiin ”Kaanin” kanssa.

Puhakan puoliso, somessa niin ikään aktiivinen osteopaatti Eetu Karhunen huomasi, ettei hänen @epikarhunen-tiliä ei enää löydy mistään.

Karhunen yritti useamman kerran saada tilinsä takaisin virallista reittiä.

Hän laittoi viestiä Metan asiakaspalveluun, joka vaati Karhusta lähettämään kuvan itsestään passi kädessä. Jonkun ajan kuluttua Meta vastasi: ”Tiliäsi ei voi palauttaa.”

Niinpä Puhakka otti jälleen yhteyttä ”Kaaniin”. Nyt hinnaksi ilmoitettiin 350 euroa, koska Karhusella on vähemmän seuraajia kuin Puhakalla.

Karhunen lähetti tiedot, maksoi summan ja tili palasi.

Puhakan ja Karhusen tilien katoamisen välissä "Kaan” oli kuitenkin itse vaihtanut Instagram-tiliä, omien sanojensa mukaan siksi, että hänen aiempi tilinsä oli hakkeroitu.

”Kaan” laittoi Puhakalle viestiä, että hänen ja Karhusen tulee mainostaa uutta tiliä Instagram-tileillään.

Puhakka ei ollut tällöin puhelimensa äärellä, eikä huomannut viestiä pariin tuntiin.

Kun Puhakka palasi puhelimelleen, oli ”Kaanilta” tullut viesti, jossa tämä sanoi poistavansa sekä Puhakan että Karhusen tilit.

”Laitoin sille sitten todella vihaista viestiä, että älä poista, laitamme yhdet stoorit.”

Puhakka laittoi tililleen toisen tarinan, minkä jälkeen ”Kaanista” ei ole kuulunut ja kummankin tilit ovat pysyneet pystyssä.

” ”On pelottavaa luoda uraa tuollaisella alustalla, jonka kuka vaan voi viedä.”

Kun Puhakka oli toistamiseen kertonut stoorissaan käyttäneensä ”Kaanin” palvelua, hän sai seuraajiltaan useamman huolestuneen viestin.

Seuraajat kertoivat hakkerin olevan huijari. Osa epäili, että hakkeri oli itse alunperin Puhakan tilin poistumisen takana.

”Mutta vaikka se olisikin huijari ja itse sen takana, sain tilin takaisin. Aika näyttää, että onko meidän identiteetit myyty Turkkiin.”

Puhakka kertoo, että ”Kaan” yritti myös kaupata hänelle kuukausittaista palvelua, joka suojaisi Puhakan tiliä poistumiselta. Tähän Puhakka ei kuitenkaan lähtenyt.

Puhakka kertoo, että hänellä on koko ajan ollut kaksivaiheinen tunnistus päällä.

Hän saa tuskin koskaan saa tietää, mikä taho tilin poisti ja mistä syystä.

”On pelottavaa luoda uraa tuollaisella alustalla, jonka kuka vaan voi viedä”, Puhakka miettii.

Korhosella ei ollut käytössä kaksivaiheista tunnistautumista, mutta tilin poistumisen jälkeen hän on ottanut sen käyttöön ja vaihtanut salasanat kaikkialla.

Hän uskoo, että tilin poistamisen takana on Meta. Hän arvelee, että Meta on poistanut feikkitilejä, joiden mukana myös Korhosen tili on erehdyksessä poistunut.

”Todella ahdistava ajatus, että kuinka monella kaikki tulot perustuvat tähän. Miten voi olla, että joku äppi toimii näin?” Korhonen miettii.