Ensimmäinen kosketus internet-kulttuuriin.

Paikka keskustella vaikeista asioista anonyymisti.

Tila pukeutua tavalla, jolla ei ”oikeassa elämässä” uskaltanut.

Näin HS Nytin kyselyyn vastanneet käyttäjät kuvailivat Gosupermodel-sivustoa eli Gosua. Kyselyyn vastasi 70 noin 17–30-vuotiasta ”gosuttajaa”.

Gosupermodel oli erityisesti nuorille tytöille suunnattu peliyhteisö, joka perustettiin Tanskassa vuonna 2006. Pelissä tarkoituksena oli luoda malli, jolle ostettiin vaatteita ja asusteita pelikaupasta sekä hankittiin mainetta ja varallisuutta pelaamalla sivuston pelejä ja luomalla lehtiä.

Erityisen suosittu peli oli Suomessa. Noin 10–15-vuotiaiden nuorten käyttämästä sivustosta tuli sukupolvikokemus, jota muistellaan edelleen.

23-vuotias Heidi Parkkila kuvailee sivuston olleen hänen ”koko lapsuutensa”.

Parkkila liittyi sivustolle 2008, ja Gosupermodelin maailma vei mennessään.

Lapsena Parkkila saattoi esittää kipeää, jotta voisi jäädä koko päiväksi kotiin pelaamaan, eikä hän ole suinkaan ainoa. Kyselyn vastauksissa käyttäjät kertovat pelanneensa ”Gosussa” aina, kun se oli mahdollista.

Gosupermodelia pelattiin muun muassa kirjaston koneilla, koulussa salaa opettajalta välilehdellä, kotona kaikki vanhempien sallimat tunnit netissä, koulun jälkeen kavereiden kanssa ja salaa naapureiden luona, kun kotona oli ruutukielto tai ”gosuaresti”.

”Minulla ei ollut paljon kavereita alakoulussa. Olin muutenkin pienessä maalaiskoulussa, jossa oli vain 60 oppilasta”, Parkkila kertoo.

23-vuotias Heidi Parkkila otti viime vuonna Gosupermodel-aiheisen tatuoinnin.

Sivustolta kavereita löytyi. Parkkila tapasi Gosupermodelissa parhaan ystävänsä, jonka kanssa ystävyys on jatkunut tähän päivään saakka. Tänä keväänä hän lähtee myös Himokselle neljäntoista Gosupermodelin Discord-kanavalla tapaamansa käyttäjän kanssa.

”Jännää, mutta Gosua pelanneiden kanssa siinä vaan tulee sellainen yhteys automaattisesti.”

Alkuperäinen Gosupermodel suljettiin vuonna 2016. Sivusto oli muuttunut maksulliseksi ja kävijämäärät vähenivät.

Gosun tarina näytti olevan lopussa, ja hetkeksi sivusto painuikin unohduksiin. Mutta sitten viime syksynä alkoi tapahtua.

Sivuston virallisella Instagram-sivulla @gsm_official julkaistiin ensimmäinen postaus noin kuuteen vuoteen. Entiset fanit innostuivat: lapsuuden suosikkipeli oli tekemässä paluun!

Myös Valkeakoskella asuva Parkkila alkoi kuulla huhuja pelin paluusta. Gosupermodelia ympäröivä yhteisö heräsi, kun sivuston sulkemisen aikoihin perustettu Discord-kanava aktivoitui.

Huhut saivat vahvistuksen, kun peliyhtiö Momio (entinen Watagame) kertoi aloittavansa joukkorahoituskampanjan, jotta sivusto voitaisiin tuoda takaisin. Tavoitesumma täyttyi alle 12 tunnissa.

Gosupermodel avautui uudestaan 12. joulukuuta. Parkkila kirjautui sivustolle heti.

Gosupermodelin suosituimpia aktiviteetteja oli sen keskustelupalsta foorumi eli ”forkka”, jossa käyttäjät keskustelivat eri palstoilla.

Foorumilla kirjoitettiin tarinoita, järjestettiin kilpailuja, vaihdettiin kuulumisia ja uskallettiin puhua vaikeistakin aiheista, kuten mielenterveydestä, syömishäiriöistä ja koulukiusaamisesta.

Osa vastaajista kertoo, että asioista oli helpompi puhua anonyymisti keskustelupalstalla kuin kertoa niistä koulussa kavereille. Sivusto tarjosi myös vertaistukea koulukiusatuille nuorille, joilla ei ollut omalla paikkakunnallaan kavereita.

Gosu oli nuorten tyttöjen ’turvapaikka’ internetissä. 26-vuotias, Jyväskylä.

Rakastin Gosupermodelia. Olin pienenä kiusattu ja pakenin todellisuutta netin syövereihin. Löysin sieltä kaverin, jonka kanssa ollaan edelleen ystäviä! 23-vuotias, Joensuu.

Vastauksista selviää, että Gosupermodel tuntui juuri nuorille tytöille suunnitellulta sivustolta, kun monet muut pelisivustot oli suunniteltu enemmän tai vähemmän poikapelaajien näkökulmasta.

Monet kävijät löysivät sivustolta kavereita, jotka olivat samanhenkisiä ja fanittivat samoja asioita.

Lisäksi enimmäkseen tytöistä muodostunut yhteisö teki keskustelufoorumista monille turvallisen tilan, jossa uskalsi keskustella esimerkiksi kuukautisista ja omasta seksuaalisuudesta.

Sivustolla oli paljon lgbt+-ihmisiä, varsinkin tyttöjä. Olin nuorempana vakaumuksellinen kristitty enkä pitänyt tästä. Sivustolla tapaamani ihmiset avarsivat maailmankuvaani. Myöhemmin tajusin itsekin olevani osa lgbt+-yhteisöä. 22-vuotias, Joensuu.

Gosupermodelissa koin, että myös tytöt olivat mielenkiintoisia, hauskoja ja fiksuja. Feminiiniset asiat olivat positiivisia ja sen kautta sain tutkittua omaa suhdettani tyttönä ja naisena olemiseen jo nuorena. 21-vuotias, Turku.

2010-luvun alkupuolen voisi kuvailla olleen erilaisten nettipeliyhteisöjen ja keskustelufoorumien kulta-aikaa.

Gosupermodelin kanssa erityisesti tyttöjen huomiosta kilpailivat nuoremmille suunnattu Movie star planet, verkkopeli Stardoll sekä Demi.fi-keskustelufoorumi.

Gosun paluu on ollut sivuston vanhoille kävijöille suuri tapahtuma.

Peliyhtiö Momion mukaan uusi sivusto on pidetty niin ennallaan kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että silmille rävähtää ruudun täydeltä 2010-luvun taitteen internet-estetiikkaa heti, kun Gosupermodelin avaa selaimessa.

Sivuston toiminnot, kuten foorumi ja profiili näyttävät samalta kuin vuonna 2016. Sivustolta löytyy myös vanhasta gosusta tuttuja pelejä, kuten Sketzmo-piirrospeli ja vaatehuonehaaste eli VHH.

Pelitekniikaltaan Gosupermodel muistuttaa perinteisiä verkkoyhteisöpelejä: oman mallin luomisen jälkeen peliltä saa hieman gorahaa, jolla pääsee ostelemaan vaatteita ja asusteita.

Malli saa myös aloituslahjoja, jotka muistuttavat hieman nettikasinoiden mysteerilaatikkoja. Paketeista paljastuu kaksi värikästä käsilaukkua sekä kaulakoru, josta roikkuu vaaleanpunaisia sulkia.

Sivusto lupaa 2 000 gorahaa, jos peliin kirjautuu myös seuraavana päivänä.

Isoin muutos vanhaan sivustoon nähden on, että sivuston ainoa hyväksytty kieli on englanti. Muiden kielien puhuminen on kiellettyä ja voi johtaa porttikieltoon.

Aiemmin Gosupermodel oli jaettu eri maiden omiin palvelimiin, jonka vuoksi suomalaisella serverillä keskustelua käytiin lähinnä suomeksi.

Käyttäjät arvelevat, että syynä säännölle on moderaattoreiden määrä. Sivustoa on helpompaa valvoa, jos kaikki keskustelu käydään samalla kielellä.

Uudistus on ollut osalle käyttäjistä pettymys, sillä monille osa Gosupermodelin viehätystä oli juuri sen suomenkielinen yhteisö, jossa omia kokemuksia ja tunteita oli helppo ilmaista matalalla kynnyksellä.

Gosupermodelin tunnetuimmista keskusteluista ja hahmoista tuli myös osa suomalaista 2010-luvun nettikulttuuria:

Monet foorumikeskusteluista oli niin hauskoja tahallaan tai tahattomasti. Joku saattoi jakaa hauskan jutun, mitä heille tapahtui koulussa, kun taas toinen vakavissaan kysyy apua siihen, mitä tehdä kun on imuroinut vahingossa hamsterinsa. 21-vuotias, Turku.

Olin sivulla feimi, koska pukeuduin rusakkoasuun. Sittemmin Vauva.fi-sivustolta oon saanut lukea, että "Gosupermodelin Kimba teki sitä ja tätä ja tuota". :DD Ihan vain, koska olin teini-ikäisenä pihkassa Prätkähiiret-hahmoon. 28-vuotias, Nurmijärvi.

Helsinkiläinen Nelli Mikkonen, 20, liittyi rekisteröityi Gosuun vuonna 2012, jolloin hän oli 10-vuotias. Sivustosta tuli hänelle nopeasti rakas, sillä Mikkonen piti peleistä ja vaatteiden keräilystä. Hän haaveili myös toimittajan ammatista ja teki sivustolla lehtiä.

Nykyään Mikkosen suhtautuminen sivustoon on ristiriitainen.

Häntä koulukiusattiin läpi peruskoulun ja sivustosta tuli ainoa paikka, jossa pystyi ”avautumaan kenellekään”. Toisaalta hänestä tuntui, että sivustolla oli käynnissä kilpailu siitä, kuka oli masentunein, syömishäiriöisin ja itsetuhoisin.

”Kaikesta tehtiin kilpailua ja pahin asia oli olla massateini. Toisaalta tämä on täysin luonnollista, koska gosu oli paikka meille oudoille ja yksinäisille tytöille ja muille”, hän sanoo.

Nelli Mikkonen ei ole vielä rekisteröitynyt paluun tehneeseen Gosupermodeliin.

Mielen­terveys­ongelmien ja syömis­häiriöiden romantisointi oli 2010-luvun alkupuolen verkkoyhteisöjen ongelma. ”Pretty when you cry” -ilmiöstä on puhuttu erityisesti Tumblr-blogipalvelun kohdalla.

Mikkonen toteaa, että juuri itse­tuhoisuuden ja mielen­terveys­ongelmien romantisoimisen vaikuttivat häneen paljon. Toisaalta sivustolta hän löysi myös ystäviä, joiden kanssa on edelleen päivittäin tekemisissä.

Kun alkuperäinen Gosupermodel suljettiin vuonna 2016, Mikkosesta tuntui, että hänen oli aika ”astua uuteen rooliin kiusatun nörtin osasta”. Samoihin aikoihin hän myös vaihtoi koulua, joka vähensi kiusaamista.

Uudelle sivustolle hän ei ole vielä kirjautunut.

Alkuperäisen Gosupermodelin sulkemista ja käyttäjäkunnan hiipumista käsittelevissä vastauksissa vastaajien kesken esille nousi erityisesti kaksi tunnetta: suru ja haikeus.

Monille sivusto oli ”koko lapsuus” ja sen sulkeminen merkitsi yhden aikakauden päättymistä. Samalla käyttäjät menettivät merkityksellisen yhteisön.

Olin todella nuori, kun liityin sivustolle. Se oli kuin elämäni rakkaus, jonka menetin ja nyt ikävöin sitä edelleen monien vuosien kuluttua. Suurin osa kiinnostuksen kohteistani tuli sivustolta. 17-vuotias, Siilinjärvi.

Ensimmäinen reaktioni sivuston sulkemiseen oli iso paniikki, koska oma turvapaikkani oli katoamassa. Itketti, koska tiesin, että joitakin nettikavereita en tule tapaamaan enää koskaan. 23-vuotias, Turku.

Gosupermodelin käyttö hiipui sen viimeisinä vuosina. Kyselyyn vastaajista monet kertovat, etteivät he olleet aktiivisia käyttäjiä enää, kun sivusto suljettiin 2016.

Syynä siihen saattoi olla, että sivuston aktiiviset käyttäjät varttuivat ja heidän elämäntilanteessa muuttui. Osa vastaajista kertoi, että he ehtivät käydä sivustolla enää vähemmän, kun opiskelukiireet yläkoulussa tai lukiossa ja ammattikoulussa lisääntyivät.

Sketzmo-pelissä arvataan toisten käyttäjien piirroksia.

Moni kertoo tehneensä surutyötä jo vuonna 2015, kun sivusto muuttui maksullisesti.

Viimeistään se osoitti, että käyttäjämäärät olivat laskeneet eikä kävijäliikenne riittänyt kattamaan sivuston kustannuksia. Gosupermodelin käyttäjämaksu tarkoitti myös, ettei sivustolle voinut enää palata hetken mielijohteesta fiilistelemään vanhoja gosuaikoja, vastaajat kertovat.

Sivuston sulkeuduttua monet siirsivät yhteydenpidon esimerkiksi Whatsappiin tai sähköpostiin ja osa on myös tavannut ”oikeassa elämässä” eli kasvotusten.

Tammikuun 12. päivä eli kuukausi uuden Gosupermodelin julkaisemisen jälkeen torstai-iltapäivällä sivustolla on paikalla 3 600 käyttäjää. Luku on kaukana sivuston kulta-ajoista, jolloin käyttäjiä saattoi olla saman verran yksin Suomesta.

Keskustelu forkalla käy vilkkaana:

”Hello finns”, kirjoitetaan yhdessä uusista keskustelun aloituksista.

Aloitus on kerännyt 60 vastausta.