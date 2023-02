Henry Cavill on muutamassa kuukaudessa poistunut uransa isoimmista rooleista. Perehdyimme spekulaatioihin näyttelijän ympärillä.

Ei ole täysin selvää, miksi Cavill jätti uransa mahdollisesti ikonisimman roolinsa The Witcherin Geraltina, mutta asiaa on luonnollisesti spekuloitu paljon.

Elokuun lopussa Netflix ilmoitti, että Henry Cavill ei ole mukana fantasiasarja The Witcherin neljännellä kaudella.

Pettyneitä faneja kuitenkin rauhoiteltiin pian, kun Cavill kertoi lokakuussa palaavansa aiempaan isoon rooliinsa Teräsmieheksi.

No, pian selvisi, ettei näin olekaan. Joulukuussa Cavill perui puheensa Instagramissaan ja kertoi, ettei palaakaan DC:n universumiin.

Jo tästä seuraavana päivänä Cavill kertoi uusimmasta projektistaan: hän on mukana Amazon Primen uudessa Warhammer 40 000 -sarjassa.

Sarja on vasta alkutekijöissään, eikä ole edes tiedossa, mitä hahmoa Cavill sarjassa esittäisi. Omassa postauksessaan Cavill kertoo ainoastaan ”auttavansa” sarjan rakentamisessa.

Cavill on siis muutaman kuukauden aikana poistunut molemmista uransa isoimmista rooleista. Spekulaatiot näyttelijän ympärillä käyvät kuumana: miksi Cavill jättää roolit taakseen?

Henry Cavill näyttelee The Witcher -sarjassa pääosaa vielä tulevalla kolmannella kaudella.

Cavillista tuli näyttelijä vuonna 2000, kun 16-vuotias Cavill tapasi näyttelijä Russell Crowen.

Crowe oli tullut kuvaamaan Proof of Life -elokuvaa Cavillin silloiseen koulun läheisyyteen Buckinghamshireen.

Nuori Cavill meni esittäytymään Crowelle ja sai häneltä vinkkejä näyttelemiseen. Crowe myös muisti nuorta Cavillia kirjeellä hieman tapaamisen jälkeen. Vuosia myöhemmin he työskentelivät yhdessä Man of Steel -elokuvassa.

39-vuotias Cavill on kotoisin Jerseyn saarelta Britanniasta. Hänen isänsä teki uransa pörssimeklarina ja äiti sihteerinä sekä aromaterapian ja hieronnan opettajana.

Cavililla on neljä veljeä.

Nuorena hän pelasi aktiivisesti rugbya. Cavill on myös kertonut, että olisi liittynyt merivoimiin, mikäli hänestä ei olisi tullut näyttelijää.

Vuosien varrella Cavilille on muodostunut vankkumaton fanikunta – eikä ihme.

Ihmiset rakastavat nöyränä ja kohteliaana pidettyä näyttelijää. Julkkista, jolla menestys ei ole mennyt päähän.

Esimerkiksi The Witcherin tuotantotiimin jäsenet ovat kertoneet hänen aloittaneen jokaisen kuvauspäivän kättelemällä työntekijöitä ja kyselemällä heidän kuulumisiaan.

Cavill on myös taitava esiintyjä ja hänen haastattelujaan on viihdyttävä katsoa. Esimerkiksi Redditissä fanit jakavat hänen haastattelupätkiään muun muassa saatesanoilla ”voisiko hän olla täydellisempi?”

Luonnollisesti menestystä ei haittaa sekään, että Cavill näyttää kreikkalaiselta veistokselta, kuten esimerkiksi tällä fanisivustolla todetaan. Huomattava osa häntä käsittelevistä fanipostauksista ylistää näyttelijän ulkonäköä.

Cavill saa faneiltaan pisteitä myös nörttiydestään. Cavill pelaa videopelejä, fanittaa fantasiakirjoja ja maalaa pienoismalleja. Hän on esimerkiksi kertonut olleensa Warhammer 40 000 -maailman fani kymmenvuotiaasta asti.

Kaiken tämän päälle hän on vielä rento ja aidonoloinen Instagramissaan.

Teräsmies on yksi Cavillin uran tunnetuimmista rooleista.

Henry Cavill teki ensimmäisen pääroolinsa sarjassa The Tudors, joka kertoo fiktiivisestä Tudorien dynastiasta historiallisessa Englannissa. Cavill näytteli sarjassa vuosina 2007–2010.

Sarjan myötä Cavill sai nimeä Yhdysvalloissa ja häntä harkittiin Harry Potteriin Cedric Diggoryn rooliin, joka kuitenkin meni Robert Pattinsonille.

Cavillia harkittiin myös toiseen Pattinsonille päätyneeseen rooliin, nimittäin itse Twilightin Edwardiksi.

Twilight-kirjasarjan luonut Stephenie Meyer on kertonut kuvitelleensa Cavillin Edwardin rooliin jo ennen kuin elokuvan teko oli varmaa. Meyer sanoi tuolloin Cavillin olevan hänen ensimmäinen valintansa rooliin. Cavill oli kuitenkin lopulta liian vanha näyttelemään teini-ikäistä vampyyriä.

Paljon myöhemmin Cavill on kertonut, ettei edes tiennyt olleensa mukana kisassa Edwardin roolista.

Näiden roolien menettäminen ei ole kuitenkaan estänyt Cavillia etenemästä huipulle.

Viime vuosina Cavillin merkittävimpiä rooleja ovat olleet The Witcherin Geralt Rivialainen, Clark Kent a.k.a Teräsmies elokuvissa Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Justice Legue sekä Black Adam.

Näiden lisäksi näyttelijä on nähty esimerkiksi elokuvassa Mission: Impossible - Fallout (2018) sekä Netflixin Enola Holmes -elokuvissa vuonna 2020 ja jatko-osassa viime vuonna.

Henry Cavill, Tom Cruise ja Rebecca Ferguson elokuvassa Mission: Impossible - Fallout.

Cavill esittää Sherlock Holmesin hahmoa Netflixin suosituissa Enola Holmes -elokuvissa.

Isoja ja rahakkaita rooleja riittää, mutta miksi Cavill jättäytyy niistä pois?

Ei ole täysin selvää, miksi Cavill jätti mahdollisesti uransa ikonisimman roolinsa The Witcherin Geraltina, mutta asiaa on luonnollisesti spekuloitu paljon.

Fanit ovat spekuloineet, ettei Cavillin lähtö luultavasti johdu aikataulutuseroista, kuten aiemmin väitettiin, vaan syynä olisivat taiteelliset näkemyserot Cavillin ja sarjan tuottaja Lauren Schmidt Hissrichin välillä.

Cavillin tiedetään olevan pitkäaikainen ja omistautunut Geralt-hahmon fani. Hän on useaan otteeseen tuonut esiin rakkautensa Andrzej Sapkowskin Noituri-fantasiakirjasarjaa kohtaan, johon tv-sarja perustuu.

Cavill fanittaa myös kirjasarjan perusteella tehtyjä Witcher-videopelejä.

Vuonna 2021 Cavill kertoi The Hollywood Reporterille kampanjoineensa sinnikkäästi saadakseen The Witcherin pääroolin itselleen.

Koska rooli oli Cavilille selvästi intohimotyö, lähtöpäätöstä on tuskin tehty kevyin perustein.

Decider kertoo, että sarjan toisen kauden mediakiertueella näkemyserot sarjan ja erityisesti Cavillin roolihahmon kehityksestä alkoivat näkyä.

Hissrich kertoi, että ensimmäisen kauden jälkeen Cavill antoi hänelle useita ehdotuksia Geraltin dialogeja varten.

Sarjan ensimmäisellä ja toisella kaudella Geralt on esitetty hyvin vähäsanaisena ja yrmynä murahtelijana. Hissrichin mukaan kaikki ovat olleet ratkaisuun tyytyväisiä – paitsi Cavill.

”Kaikki olivat tyytyväisiä ensimmäiseen kauteen ja rakastivat Geraltin murahteluja. Mutta Henry [Cavill] sanoi, että kirjoja lukiessa lukija viettää paljon aikaa Geraltin pään sisällä. Hän halusi sitä enemmän mukaan sarjaan.”

Cavill on myös julkisesti myöntänyt haluavansa, että sarjan Geralt muistuttaisi enemmän kirjojen hahmoa.

Julkisuudessa onkin siis spekuloitu, että erimielisyydet Cavillin lempihahmon toteutuksessa menivät niin pitkälle, että Cavill päätti lähteä sarjasta.

Henry Cavillillä on valtava, siiis valtava, ja erittäin omistautunut fanikunta, joka ei ottanut uutista Cavillin lähdöstä hyvällä.

Cavillin sarjassa korvaa aiemmin Nälkäpelissä ja Independence Day 2 -elokuvissa näytellyt Liam Hemsworth, jolla on nyt isot saappaat täytettävänä. Eikä vain siksi, että Cavill on astellut niissä aiemmin, vaan myös siksi, että sarjan päänäyttelijän vaihtaminen kesken kaiken on onnistunut tv-historiassa vain erittäin harvoin.

The Witcher ei ole The Crown, jossa näyttelijöitä voi vaihtaa aikahyppyjen varjolla.

Oli lähdön syy mikä tahansa, Cavillin seuraavia liikkeitä seurataan kuumeisesti. Näyttelijän on jo ehditty spekuloida olevan seuraava James Bond.

Varmoja seuraavia projekteja ovat Warhammer 40 000, josta ei vielä tiedetä juuri mitään, sekä Highlander -elokuvasarjan uudelleenversiointi, jonka kuvausten on raportoitu alkaneen viime vuonna.