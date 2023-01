Tiktokin viikon it-boy on 2000-luvun nuori Ville Valo.

Taas yksi uusi sukupolvi on tajunnut, kuinka ihana Ville Valo on.

Artistina ja aiemmin Him-yhtyeen solistina tunnetusta Ville Valosta on nimittäin noussut Tiktok-kansan uusin idoli, jonka lavaesiintymistä, haastatteluvastauksia, tyyliä ja ulkonäköä ihastellaan.

Hashtagilla #villevalo on sovelluksessa 45 miljoonaa näyttökertaa.

Viime viikolla Valo esiintyi kolmena päivänä putkeen Tavastialla. Monille keikka saattoi tulla vastaan juurikin Tiktokissa.

Tiktokissa julkaistuilla keikkavideoilla Valo laulaa ja jammailee lavan edessä pukeutuneena kokomustiin vaatteisiin, converseihin ja snap cap -hattuun eli pappalakkiin ja yleisö hurraa.

Mutta sitäkin enemmän somessa on innostuttu 2000-luvun nuoresta Ville Valosta.

Tiktok-videoilla nuori Ville Valo kuljeskelee lavalla ja laulaa, vastailee rennosti haastattelukysymyksiin ja polttaa tupakkaa. Eräässä videossa hän keskeyttää keikan, kun näkee kahden ihmisen tappelevan yleisössä.

Videoille on päätynyt myös saksalaisen viihdesivuston tammikuussa 2000 Valosta tekemä haastattelu nimeltä ”How evil is Ville Valo?” eli kuinka ilkeä on Ville Valo.

”Emme ole pahoja ihmisiä, olemme hauskoja. Yritämme olla viihdyttäjiä, ei satanisteja”, Valo vastaa. Video on kerännyt Youtubessa yli 350 000 näyttökertaa.

Valosta tehtyihin fanivideoihin on tietysti voinut törmätä Tiktokissa jo aiemminkin, sillä artistin ja Himin fanit Suomesta ja maailmalta ovat nostaneet häntä esille erilaisissa videohaasteissa.

Mutta nyt nuoren Valon lavakarismasta ja rokkitähtiestetiikasta ovat innostuneet muutkin. Suosituimmilla videoilla on kymmeniätuhansia tykkäyksiä.

Suomalaisen rokkitähden äkillisessä suosiossa z-sukupolven keskuudessa ei sinällään ole mitään kovin yllättävää.

Kiinnostus vuosikymmenen vaihteen kulttuurituotteita ja henkilöitä kohtaan on lisääntynyt sen jälkeen, kun 2000-luvun muoti palasi valtavirtaan.

Esimerkiksi viime viikolla Tiktokissa innostuttiin White Lotus -sarjasta Golden Globella palkitun näyttelijä Jennifer Coolidgen vanhoista rooleista y2k-elokuvissa, kuten Blondin kosto (2001) ja Tuhkimotarina (2003).

Tiktokin algoritmi suosii karismaattisia ja itsevarmoja esiintyjiä, jotka pystyvät kiinnittämään katsojan huomion ensi sekunneista alkaen. Tästä syystä esimerkiksi Harry Stylesin Euroopan kiertuetta ja keikkoja pystyi seuraamaan viime kesänä somesta lähes päivän tarkkuudella, kun artistista kuvatut keikkavideot levisivät Tiktokissa hurjaa vauhtia.

Samanlaista live-esiintymisen taikaa etsitään nyt Tiktokissa muistakin artisteista, kuten Matthew Healysta, joka on parhaillaan kiertueella olevan indierock-yhtye The 1975:n solisti – tai Ville Valosta.

Myös HS:n keikka-arviossa toimittaja Arttu Seppänen arvioi, että Himin lopettamisen jälkeen 2000-luvun alun emo ja goottirock on kokenut arvonnousua, joka näkyy tämän hetken popissa niin räpissä kuin Billie Eilishin musiikissakin.

Seppäsen mukaan trendi on nostanut myös Himin katalogin pisteitä myös z-sukupolven silmissä.

Tavastian keikat aloittivat Ville Valon maailmankiertueen.

Viikonlopun perusteella sen settilista koostuu puoliksi Himin kappaleista ja puoliksi Valon perjantaina julkaistusta Neon Noir -soololevystä. Myös joidenkin Tiktok-videoiden taustalla voi kuulla Himin biisejä Valon uudelleen esittämänä, kuten kappaleen Wings of a Butterfly.

HS Nytin toimitus jää seuraamaan kiertuetta somen välityksellä.