HS Nyt otti selvää, miksi usean kumppanin suhteet kiinnostavat parikymppisiä. Jutun lopussa voit kerrata monisuhteisuuteen liittyvän sanaston.

Eettinen non-monogamia, polyjoustava, kevytsuhde.

Tällaisiin termeihin saattaa törmätä deittiprofiileissa yhä useammin. Termit liittyvät monisuhteisuuteen, eli intiimisuhteisiin, joissa osapuolia on enemmän kuin kaksi.

Uusimmassa Väestöliiton Finsex-tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti 18–34-vuotiaiden naisten kiinnostus monisuhteisuuteen on kasvanut 1990-luvun lopun jälkeen. Voidaan puhua jopa lievästi kasvavasta trendistä, tutkimuksessa todetaan.

Kiinnostus monisuhteisuutta kohtaan on näkynyt myös Sexpon neuvontapuhelimessa, jossa pohdinnat polyamoriasta ja monisuhteista ovat viime vuosina korostuneet.

Mitkä monisuhteet?

Monisuhteisuus on kattotermi, jonka alle kuuluvat muun muassa avoimet suhteet ja polyamoriset suhteet.

Polyamorisessa suhteessa solmitaan usein pitkäkestoisia ja romanttisia suhteita samanaikaisesti useisiin henkilöihin, kun taas avoimessa suhteessa saatetaan etsiä vain seksiä parisuhteen ulkopuolelta.

Polyamoriset sekä avoimet suhteet alkoivat yleistyä länsimaissa 2000-luvulla vaihtoehtona yhden kumppanin suhteille, eli monogamialle.

Monisuhteisten määrästä tiedetään varsin vähän. Tämän hetkisen arvion mukaan heitä on Suomessa 50 000–150 000, kertoo Polyamoria – Moni­suhteisuus­yhdistyksen puheenjohtaja Markus Oja.

Suurin osa monisuhteisista on Ojan mukaan ”kaapissa”. Vaikka keskustelu usean kumppanin suhteista on lisääntynyt, aihe herättää edelleen vahvoja ennakkoluuloja.

”Puhe on monesti samanlaista kuin tapa, jolla homoseksuaaleista puhuttiin ennen. Että olkaa vain homoja, kunhan ette kerro siitä kenellekään”, Oja pohtii.

Monisuhteiden yliseksualisointi on Ojan mukaan edelleen todella yleistä. Usein oletetaan, että usean kumppanin suhteessa on kyse vain seksuaalisesta kyltymättömyydestä tai että kaikki osapuolet harrastaisivat seksiä toistensa kanssa.

”Meillä elää edelleen tosi vahva monogaminen normi, eli että ihmissuhteessa saisi olla vain kaksi ihmistä. Ihmiset, jotka eivät ole omalla kohdallaan tulleet ajatelleeksi, että voisiko monisuhteisuus olla heille vaihtoehto, reagoivat siihen usein voimakkaasti tunteella.”

Seurustelun ”harmaa alue” näkyy deittisovelluksissa

Entä jos ihminen halua määritellä suhdemuotoaan? Ei hätää. Sillekin on nyt oma termi: situationship.

Sanalle ei ole olemassa toistaiseksi suomenkielistä vastinetta, mutta yhdysvaltalaiset deittailijat ovat ottaneet sen käyttöön ainakin Tiktokissa. Aiheeseen liittyvillä videoilla on Tiktokissa yli kaksi miljardia näyttökertaa.

Vuonna 2022 sana situationship toistui 18–25-vuotiaiden Tinder-bioissa jopa 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kerrotaan Tinderin vuosikatsauksessa. Myös treffisovellus Hinge on lisännyt uusia vaihtoehtoja siihen, millaisia suhteita deittisovelluksessa etsii.

Situationship on ikään kuin säätö, mutta ei kuitenkaan. BBC kuvailee suhdemuotoa seurustelun ”harmaaksi alueeksi”.

Kansainvälisissä tutkimuksissa onkin huomattu, että yhä useampi parikymppinen suhtautuu ihmissuhteisiin käytännönläheisestä ja rennosta näkökulmasta, kertoo BBC. Romanttisia suhteita ei välttämättä aseteta elämässä etusijalle eikä suhteiden tarvitse olla menossa mihinkään suuntaan. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijat saattavat sopia rennommasta järjestelystä, jos tiet valmistumisen jälkeen vievätkin eri suuntiin.

Kyse on pikemminkin uudenlaisista tavoista suhtautua ihmissuhteisiin, sanoo monisuhteita Suomessa tutkinut sosiaalipsykologi ja seksuaaliterapeutti Nita Taivaloja. Taivaloja on huomannut vastaanotollaan, että varsinkin parikymppiset ihmiset elävät ilmapiirissä, jossa ulkopuolelta tulevat ”lokerot” eivät ole enää niin vahvasti läsnä.

Lokeroilla hän tarkoittaa normatiivista käsitystä heteroseksuaalisuudesta, cis-suku­puolisuudesta ja yksiavioisesta parisuhteesta.

”Ihmiset ymmärtävät tänä päivänä sen, että he voivat rakentaa ihmissuhteita omista tarpeista käsin ilman, että ne palvelevat jotain ulkopuolelta annettua mallia”, Taivaloja toteaa.

”Ystävyyteen voi kuulua seksiä tai rakkautta.”

24-vuotiaalle Valolle erilaiset seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden määritelmät ovat aina tuntuneet vierailta. Valo esiintyy jutussa eri nimellä asian arkaluonteisuuden ja nimensä tunnistettavuuden vuoksi.

Valo luokittelee itsensä polyamoriseksi. Hänellä on kokemusta niin avoimesta suhteesta, pelkkää seksiä sisältävästä suhteesta kuin platonisesta, eli toverillisesta suhteesta. Kaikissa suhdemuodoissa on ollut yhteistä se, että muiden tapailu on sallittua.

Valon mielestä jokaiseen suhteeseen kuuluvat vain ne asiat, joista on yhdessä sovittu. Oli kyseessä sitten ystävyyssuhde tai rakkaussuhde.

”Ystävyyteen voi kuulua seksiä tai rakkautta ja seurustelusuhteeseen ei tarvitse kuulua kumpaakaan.”

Monisuhteisuutta ei kuitenkaan tarvitse pakottaa, jos se tuntuu väärältä. Se ei yksinkertaisesti sovi kaikille, Valo toteaa.

Mustasukkaisuutta ei tarvitse pelätä

Yksi suosituimmista monisuhteisuuden muodoista on avoin suhde.

HS Nyt kysyi Instagram-tilillään ajatuksia avoimista suhteista. Yhteensä 1 411 vastaajasta 19 prosenttia vastasi olevansa valmis avoimeen suhteeseen. 81 prosenttia vastasi, että avoin suhde ei ole oma juttu.

Kyselyssä moni sanoi mustasukkaisuuden olevan este avoimelle suhteelle. Se kuitenkin kuuluu asiaan, toteaa avoimessa suhteessa puolen vuoden ajan elänyt Saana Haapala.

Haapalan mukaan olennaista on se, miten mustasukkaisuuden tunteet käsitellään. Kaikkia mustasukkaisuuden tunteita ei kannata ”läväyttää” vasten toisen kasvoja, hän toteaa. Aiheesta voi keskustella rakentavastikin.

”Tunteet ovat kuitenkin vain tunteita. Ne eivät tarkoita, että pitäisi heti alkaa toimenpiteisiin.”

Kun 24-vuotiaan Haapalan ja hänen 23-vuotiaan kumppaninsa tapailu muuttui seurusteluksi, molemmat olivat sitä mieltä, että heidän kannattaisi jatkaa suhdettaan avoimena. Perinteinen parisuhde ei kiinnostanut missään muodossa, Haapala toteaa.

Kaikille suhteen avaaminen ei ole kuitenkaan yhtä helppoa. Jo pelkkä asian puheeksi ottaminen voi jännittää. Haapalan vinkki tähän on hienovaraisuus ja ilmapiirin tunnustelu.

”Suhteen avaamisen ei tarvitse tapahtua hetkessä, eikä siinä tarvitse kiirehtiä."

