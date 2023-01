Miley Cyrus laulaa voivansa ostaa itse kukkasensa, ja fanien mukaan se on näpäytys laulajan ex-miehelle.

Yhdysvaltalainen laulaja Miley Cyrus julkaisi uuden kappaleensa viime perjantaina, ja fanit huomasivat siinä heti jotakin tuttua.

Uusi biisi Flowers kuulostaa nimittäin ihan Bruno Marsin When I Was Your Man -kappaleelta, jossa Mars kertaa asioita, joita hänen olisi päättyneessä parisuhteessa pitänyt tehdä.

”I should’ve bought you flowers”, Mars laulaa vuonna 2012 julkaistussa biisissä.

”I can buy myself flowers”, Miley Cyrus tuntuu vastaavan uudessa biisissään.

”Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance”, Mars laulaa katumusta äänessään.

Johon Cyrus tuntuu näpäyttävän takaisin:

”I can take myself dancing, and I can hold my own hand.”

Mistä on kyse?

Fanien mukaan kyseessä ei ole näpäytys Bruno Marsille, vaan Cyruksen ex-miehelle, näyttelijä Liam Hemsworthille.

Hemsworth on huhujen mukaan aikanaan omistanut When I Was Your Manin Cyrukselle, mutta kumpikaan osapuoli ei ole vahvistanut tätä.

Miley Cyrus ja Liam Hemsworth olivat on-off parisuhteessa vuodesta 2009 asti. Pari päätti erota vuonna 2019, vuosi naimisiinmenon jälkeen.

Nyt internet on innostunut etsimään Flowers-biisistä viittauksia Hemsworthiin. Keräsimme yhteen neljä spekulaatiota kappaleesta.

1. Biisin julkaisuaika ei ole sattumaa. Flowers julkaistiin Liam Hemsworthin syntymäpäivänä 13. tammikuuta.

2. Viittaus tulipaloon. ”We were right 'til we weren't / Built a home and watched it burn”, Cyrus laulaa biisissään. Tämän on tulkittu viittaavan Cyruksen ja Hemsworthin vuonna 2018 tulipalossa tuhoutuneeseen yhteiseen kotiin.

3. Musiikkivideon asu. Flowersin musiikkivideossa Cyruksen päällä nähdään yli-iso bleiseri. Netissä moni on varma siitä, että asu viittaa vuoden 2019 Avengers Endgamen ensi-iltaan. Tilaisuuden punaisella matolla kuvattiin video, jossa Miley esittää nuolaisevansa Hemsworthia, joka vaikuttaa käskevän Cyrusta käyttäytymään.

4. Tanssiliike. ”I can take myself dancing”, Cyrus laulaa Flowersissa. Kohdan on niin ikään katsottu viittaavan parin käytökseen punaisella matolla. Videossa vuodelta 2019 Cyrus tanssii Hemsworthin edessä, joka vaikuttaa kiusaantuneena ja pyytää tätä lopettamaan. Flowersin musavideossa Cyrus näyttää tekevän saman tanssiliikkeen.

Flowers on jo suuri hitti. Viime viikolla ulos tulleella kappaleella on Spotifyssa 30,5 miljoonaa kuuntelukertaa, ja Youtubessa musavideota on katsottu 39 miljoonaa kertaa. Biisiä käytetään ahkerasti myös Tiktokissa.

Kappale on artistin tulevan levyn ensimmäinen sinkku. Endless Summer Vacation - niminen Cyruksen kahdeksas levy ilmestyy 10. maaliskuuta.

Cyrus ei ole julkaissut musiikkia sitten Plastic Hearts -albumin vuonna 2020.